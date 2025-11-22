Bolojan, mesaj pentru tinerii liberali: „E simplu să dezertezi, greu e să rămâi și să faci ce trebuie”
StirileProtv.ro, 22 noiembrie 2025 14:50
Preşedintele PNL, premierul Ilie Bolojan, a afirmat, sâmbătă, într-o întâlnire cu tinerii liberali, că ”e simplu să demisionezi, să dezertezi”, dar este mult mai greu să stai şi să faci ceea ce trebuie.
Alte ştiri de StirileProtv.ro
Acum o oră
14:50
Acum 2 ore
14:20
Moscova deschide uşa unui nou summit Putin–Trump: „Nu excludem nimic”, spune Riabkov # StirileProtv.ro
O posibilă nouă întâlnire între preşedintele rus Vladimir Putin şi omologul său american Donald Trump este pe ordinea de zi, a declarat ministrul adjunct al Afacerilor Externe rus, Serghei Riabkov, informează Reuters.
14:10
Gal Gadot, apariție spectaculoasă la un eveniment monden din Beverly Hills. GALERIE FOTO # StirileProtv.ro
Gal Gadot a strălucit la gala Cedars-Sinai Snow Ball. Actriţa în vârstă de 40 de ani, starul din Wonder Woman, a primit premiul Hollywood Icon Award în cadrul galei Women’s Guild Cedars-Sinai Fall Snow Ball.
14:00
Actorul Spencer Lofranco, cunscut pentru rolurile din „Gotti” și „Jamesy Boy”, a murit la doar 33 de ani # StirileProtv.ro
Spencer Lofranco, actor cunoscut mai ales pentru rolul său alături de John Travolta în filmul Gotti din 2018, a murit la vârsta de 33 de ani.
13:50
Un bărbat a renunțat la armată, iar acum câștigă până la 30.000 de lire pe lună: „Fac profit în zece secunde”. Cum reușește # StirileProtv.ro
Un tată din Marea Britanie, care și-a multiplicat veniturile anuale vânzând haine vintage pe platforma Vinted, a dezvăluit câteva dintre trucurile sale pentru a face vânzări rapide.
13:50
Donald Trump, după ce Marjorie Taylor Greene și-a anunțat demisia: „Este o veste minunată pentru țară” # StirileProtv.ro
Marjorie Taylor Greene, congresmana republicană din Georgia care a avut o ceartă dramatică cu Donald Trump, în ciuda faptului că era aliata lui de lungă durată, a anunţat vineri că va demisiona – ceea ce preşedintele a numit „o veste minunată”.
13:40
Doi bărbaţi din Bistrița au fost reţinuţi după ce au ridicat un colet cu arme letale venit din Spania. FOTO # StirileProtv.ro
Doi bărbaţi au fost reţinuţi de poliţiştii bistriţeni, pentru contrabandă calificată şi nerespectarea regimului armelor şi al muniţiilor, după ce ar fi ridicat un colet din Spania în care se aflau două arme letale.
Acum 4 ore
13:10
Ministrul Sănătăţii a anunţat când vor fi primiţi primii pacienţi în Centrele de Mari Arşi din Timişoara şi Târgu Mureş # StirileProtv.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat sâmbătă că Centrele de Mari Arşi din Timişoara şi Târgu Mureş vor putea primi primii pacienţi vara viitoare, precizând că lucrările avansează într-un ritm bun.
13:10
Italia primeşte prima creştere de rating Moody’s după 23 de ani. Stabilitatea politică sub Meloni schimbă perspectiva # StirileProtv.ro
Italia a obţinut vineri prima revizuire în creştere a ratingului din partea agenţiei de evaluare financiară Moody's din ultimii peste 23 de ani.
12:40
FC Barcelona se întoarce „acasă” pentru duelul cu Athletic Bilbao. Imagini spectaculoase cu noul Camp Nou. GALERIE FOTO # StirileProtv.ro
Revenirea pe Spotify Camp Nou devine realitate. După mai bine de doi ani și jumătate, FC Barcelona se pregătește să-și întâmpine din nou fanii pe stadionul renovat.
12:20
AFP: Ucraina și aliații europeni, mobilizare de urgență în fața planului de pace impus de Trump # StirileProtv.ro
Ucraina şi aliaţii săi europeni se mobilizează sâmbătă pentru a găsi urgent un răspuns la planul american care vizează să pună capăt invaziei ruseşti care durează de aproape patru ani, Donald Trump somându-l pe Volodimir Zelenski, scrie AFP.
12:10
Un târg de Crăciun din România, lăudat de presa britanică: „Unul dintre cele mai mari din Europa!” # StirileProtv.ro
Publicația britanică Daily Express a descris Târgul de Crăciun din Craiova drept „un adevărat tărâm al minunilor de iarnă, spectaculoasă și impresionantă, poate printre cele mai mari din Europa”.
12:10
Miss Jamaica a ajuns la spital după ce a căzut de pe scenă la Miss Universe. Ce spun medicii despre starea ei # StirileProtv.ro
Miss Jamaica, Gabrielle Henry, rămâne internată în spital la trei zile după ce a căzut de pe scenă în timpul rundei preliminare de rochii de seară la Miss Universe.
11:50
Scarlett Johansson împlinește 41 de ani. Detalii mai puțin știute despre viața celebrei actrițe. GALERIE FOTO # StirileProtv.ro
Actriţa Scarlett Johansson este apreciată de public pentru rolurile sale într-o varietate de genuri de film, de la dramă de epocă la comedie romantică, de la thriller la comedie horror sau acţiune.
11:50
Ministerul Sănătății: Un bărbat de 60 de ani, intubat în stare gravă după incendiul din Capitală # StirileProtv.ro
Ministerul Sănătăţii a transmis, sâmbătă, că 16 din cele 17 persoane transportate la spitale în urma incendiului izbucnit într-un bloc din Capitală sunt conştiente şi stabile. Un bărbat de 60 de ani este în stare gravă, intubat.
11:30
Un pensionar italian și-a pierdut pensia pe un an întreg, după ce a lucrat o lună pentru un văr, pentru 280 de euro # StirileProtv.ro
Un pensionar care a lucrat o lună pentru verișorul său, câștigând 280 de euro a fost amendat cu 19.000 de euro, însă disputa juridică este abia la început.
11:30
The Guardian: Generalii americani vor zbura la Moscova săptămâna viitoare pentru a discuta planul de pace # StirileProtv.ro
Un grup de generali americani, condus de secretarul armatei americane, Dan Driscoll, va vizita probabil în curând Moscova pentru a discuta planul de pace al președintelui american Donald Trump, relatează The Guardian, citând surse americane.
Acum 6 ore
11:00
Ministerul de Interne demontează un nou fake: „Fotografia cu femeia care ar fi distrus un BMW al Poliţiei nu este reală” # StirileProtv.ro
Ministerul de Interne avertizează, sâmbătă, că nu tot ce devine „viral” pe reţelele de socializare este şi real. Clipurile sunt realizate cu programe de inteligenţă artificială, iar acţiunile nu s-au întâmplat niciodată.
10:50
„Witkoff are nevoie de psihiatru”: Europenii se înfurie pe planul lui Trump de a profita de pe urma activelor rusești # StirileProtv.ro
Donald Trump a aruncat o piedică majoră într-una dintre cele mai sensibile negocieri aflate în desfășurare în Europa, punând în pericol eforturile de a ajuta Ucraina să obțină finanțarea necesară pentru a continua lupta împotriva Rusiei, scrie Politico.
10:50
iLikeIT. Emisiunea integrală din 22 noiembrie 2025.
10:40
Întâlnirea oficialilor lui Trump cu omologi ruși la Miami ridică semne de întrebare privind propunerea pentru Ucraina # StirileProtv.ro
Oficiali și legiuitori americani sunt îngrijorați după ce membri ai administrației Trump s-au întâlnit luna trecută cu rusul sancționat Kirill Dmitriev pentru a discuta un plan de pace pentru Ucraina, potrivit Reuters.
10:40
Jocul săptămânii: „Hyrule Warriors – Age of Imprisonment”, o schimbare de perspectivă și de stil pentru serie # StirileProtv.ro
Hyrule Warrios Age of Imprisoment este jocul săptămânii.
10:30
Vreme rece, lapoviță și ninsoare în România. ANM a emis cod galben de ploi abundente în zone din șase județe # StirileProtv.ro
Meteorologii prognozează lapoviță și ninsoare în mai multe regiuni, cu depuneri de polei, iar în zonele montane înalte se va forma un nou strat de zăpadă. De asemenea, temperaturile vor continua să scadă.
10:30
Vocea României a fost, vineri, lider absolut de audiență. Pavel Bartoș: „Avem o surpriză de zile mari” # StirileProtv.ro
Vineri, scena Vocea României a fost plină de emoție și duete spectaculoase. Etapa Confruntărilor s-a încheiat, iar concurenții care au trecut mai departe se pregătesc acum de o nouă provocare.
10:20
Vedetele ProTV au încercat să depisteze ce videoclipuri sunt generate de AI. Ce au răspuns chefii, prezentatorii și actorii # StirileProtv.ro
Clipurile generate de inteligența artificială sunt astăzi atât de convingătoare, că abia le poți depista.
10:20
Inteligența artificială, folosită tot mai des în muzică. Deliric explică mai multe în emisiunea iLikeIT # StirileProtv.ro
În industria muzicală inteligența artificială a început deja să schimbe regulile jocului.
10:10
Marjorie Taylor Greene, figura importantă din tabăra „MAGA”, va demisiona din Congres după un conflict cu Donald Trump # StirileProtv.ro
Marjorie Taylor Greene, fostă aliată a lui Donald Trump și figură marcantă a dreptei radicale, a anunțat vineri că demisionează din Camera Reprezentanților, după ce l-a criticat pentru modul în care a gestionat afacerea Epstein.
10:00
Ornella Vanoni, cunoscută pentru hitul „L’appuntamento”, a murit. Artista avea 91 de ani # StirileProtv.ro
Ornella Vanoni, cântăreaţa pop italiană, compozitoare şi actriţă, a cărei carieră plină de succes s-a întins pe şase decenii, a murit vineri, la vârsta de 91 de ani, în urma unui stop cardiac, la domiciliul său din Milano, anunţă presa italiană.
10:00
Amazon concediază peste 1.800 de ingineri, în cele mai ample disponibilizări din istoria companiei # StirileProtv.ro
Amazon a efectuat luna trecută peste 14.000 de disponibilizări, afectând aproape toate segmentele gigantului tehnologic, de la cloud şi dispozitive, la publicitate, retail şi divizia de produse alimentare.
09:50
Trăim în Criza Informației, iar asta poate fi copleșitor. 12 sfaturi pentru a supraviețui # StirileProtv.ro
Epoca actuală poate fi numită Criza Informației, sugerează Alderman, autoare a cărții ”Don’t Burn Anyone at the Stake Today (and Other Lessons from History About Living Through an Information Crisis)” lansate în 2025.
09:30
Vremea azi, 22 noiembrie 2025. Ploi în toată țara, ninsori la munte și temperaturi de la 3 la 21 de grade # StirileProtv.ro
Astăzi vremea rămâne caldă în centru, în sud și în sud-est, dar temperaturile scad accentuat în restul țării. O să plouă aproape peste tot, iar seara, la munte începe să ningă.
Acum 8 ore
09:20
Un băiat de 17 ani din Suceava a înjunghiat un șofer de ride-sharing pentru o diferență de 2 lei la prețul cursei # StirileProtv.ro
Şoferul unui ride-sharing a fost înjunghiat de un client de 17 ani, după o dispută pe preţul cursei, diferenţa fiind de 2 lei, anunţă IPJ Suceava.
09:10
Incendiu cu degajări mari de fum într-un bloc din Sectorul 5. Salvatorii verifică apartamentele pentru posibile victime # StirileProtv.ro
Pompierii intervin sâmbătă pentru stingerea unui incendiu într-un apartament de la etajul 5 al unui bloc de 11 etaje din București. Sunt degajări mari de fum, iar echipele de salvare caută și evacuează eventualele persoane surprinse.
08:50
A început campania electorală pentru alegerile locale parțiale din 7 decembrie. Ce mesaje au transmis Băluță, Ciucu și Drulă # StirileProtv.ro
Campania pentru alegerile locale parțiale din 7 decembrie a început sâmbătă la 0:00 și se încheie pe 6 decembrie la 7:00. AEP cere o campanie corectă și transparentă.
08:50
Donald Trump afirmă că Zelenski nu are „nicio carte în mână” și trebuie să accepte planul de pace negociat cu Rusia # StirileProtv.ro
Donald Trump a declarat că Volodimir Zelenski va trebui să aprobe planul său de pace cu 28 de puncte, negociat direct de Statele Unite cu Rusia.
08:30
Iarna s-a instalat mai devreme în Germania. A nins aproape în toată țara, iar temperaturile au coborât sub zero grade # StirileProtv.ro
Nerăbdătoare, iarna s-a instalat mai devreme în Germania și oferă peisajul ideal pentru târgurile de Crăciun. A nins aproape în toată țara, iar temperaturile au coborât mult sub limita înghețului.
08:20
Un bărbat din Argeș s-a ales cu brățară electronică după ce și-a bătut iubita. Nu mai are voie să se apropie de ea # StirileProtv.ro
Un bărbat de 38 de ani, din Argeș, s-a ales cu dosar penal pentru violență în familie, după ce și-a agresat concubina.
08:20
Un cetățean nepalez a fost lovit mortal de un autoturism pe Calea Giulești, la scurt timp după ce a coborât din tramvai # StirileProtv.ro
Un cetățean nepalez și-a pierdut viața vineri seară, în Capitală, lovit de o mașină.
08:20
Percheziții DIICOT în Arad într-un dosar privind traficul cu deșeuri toxice coordonat de autoritățile din Franța # StirileProtv.ro
Polițiști și procurori DIICOT au descins la nouă adrese din județul Arad, într-un dosar ce vizează traficul cu deșeuri toxice. Ancheta este coordonată de autoritățile din Franța.
08:10
România ar putea primi peste 60 miliarde de euro de la UE, pentru următorii 6 ani. Cum vor fi împărțiți banii # StirileProtv.ro
România negociază în această perioadă sumele pe care le va primi din viitorul buget al Uniunii Europene pentru următorii șase ani.
08:00
Se apropie sărbătorile de iarnă, iar asta se vede și pe marile bulevarde din Capitală, unde sunt instalate de zor milioane de beculețe.
07:50
Taximetrist înjunghiat mortal de un client, în Mioveni. Suspectul a fost găsit pe un câmp, îmbrăcat cu geaca victimei # StirileProtv.ro
Un taximetrist a fost jefuit și înjunghiat azi-noapte, la Mioveni, în Argeș, de un client pe care îl luase din Pitești. Suspectul, în vârstă de 21 de ani, l-ar fi atacat chiar înainte să ajungă la destinație. Apoi a fugit cu bunurile victimei.
07:40
Cătălin Drulă: „Cred că s-ar putea face un club de oameni care au fost trădaţi de Ciucu. Circulă niște porecle” # StirileProtv.ro
Candidatul USR la Primăria Capitalei, Cătălin Drulă, lansează critici dure la adresa liberalului Ciprian Ciucu, pe care formațiunea sa îl sprijinise în trecut pentru a deveni primar al Sectorului 6.
07:40
Mănăstirea Sfântul Ioan cel Nou, inima spirituală a Sucevei. Loc de pelerinaj și simbol al credinței moldovenești # StirileProtv.ro
Mănăstirea Sfântul Ioan cel Nou din Suceava rămâne un reper esențial al identității spirituale moldovenești, un loc în care istoria, credința și tradiția se împletesc firesc.
07:40
Este cea mai mare teamă a oricui pune murături pentru iarnă: te uiți la borcane și observi că saramura, altădată limpede, a devenit lăptoasă și tulbure.
07:40
Cartofi roșii vs. cartofi albi – care sunt mai buni pentru prăjit și cum îi alegi corect # StirileProtv.ro
Când ajungem la supermarket, alegerea cartofilor pare ușoară: luăm roșii sau albi? Este o întrebare pe care și-o pun mulți cumpărători. Și este o decizie importantă, pentru că de ea depinde reușita rețetei.
07:30
Nou atac rusesc lângă granița cu România. Armata a ridicat de la sol două aeronave. Mesaj Ro-Alert în Tulcea # StirileProtv.ro
Ministerul Apărării anunță noi atacuri cu drone în Ucraina, aproape de graniță. Două aeronave au fost ridicate și a fost emis un RO-Alert în nordul Tulcei. Nu au existat pătrunderi în spațiul aerian național.
07:30
Horoscop lunar cu Neti Sandu, 22 noiembrie - 21 decembrie 2025. Provocări, oportunități și energie pentru fiecare zodie # StirileProtv.ro
Neti Sandu și Andreea Marinescu prezintă horoscopul pentru perioada 22 noiembrie - 21 decembrie 2025, evidențiind principalele influențe astrologice care pot influența evenimentele, alegerile și stările emoționale din această lună.
Acum 12 ore
07:20
Întâlnire neașteptată între Trump și Zohran Mamdani. Noul primar al New York-ului, întrebat dacă președintele este „fascist” # StirileProtv.ro
Președintele american Donald Trump a promis vineri să-l „ajute” pe Zohran Mamdani să facă din New York un oraș „puternic și foarte sigur”, într-o întâlnire în Biroul Oval cu primarul socialist ales, relatează AFP.
Acum 24 ore
22:00
Cutiile de lapte și suc ar putea intra în Sistemul de Garanție Returnare. Ministerul Mediului testează extinderea programului # StirileProtv.ro
Cutiile de lapte și de suc ar putea fi introduse în Sistemul de Garanție Returnare. Ministerul Mediului ia în calcul să extindă programul și pentru alte tipuri de ambalaje.
