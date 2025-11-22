Zeljko Kopic a lămurit misterul accidentării lui Musi la echipa națională: „Asta a fost situația!”
Fanatik, 22 noiembrie 2025 16:20
Zeljko Kopic a fost întrebat despre problemele medicale pe care Alexandru Musi le are, asta după ce s-a scris că jucătorul lui Dinamo a fost forțat să se antreneze lovit la echipa națională.
• • •
Alte ştiri de Fanatik
Acum 5 minute
16:30
Cristian Chivu se pregătește de primul derby cu AC Milan, din postura de antrenor al lui Inter, iar românul a luat o decizie importantă înaintea partidei.
Acum 15 minute
16:20
Zeljko Kopic a lămurit misterul accidentării lui Musi la echipa națională: „Asta a fost situația!” # Fanatik
Zeljko Kopic a fost întrebat despre problemele medicale pe care Alexandru Musi le are, asta după ce s-a scris că jucătorul lui Dinamo a fost forțat să se antreneze lovit la echipa națională.
Acum 30 minute
16:10
Orașul din România în care s-ar muta Ciprian Ciucu dacă ar trebui să părăsească Bucureștiul. Răspunsul sincer dat de primarul Sectorului 6 # Fanatik
Ciprian Ciucu, candidatul PNL la Primăria Capitalei, a dezvăluit, în emisiunea FANATIK EXCLUSIV, care este orașul din România unde s-ar putea dacă ar pleca vreodată din București.
Acum o oră
16:00
Povestea excepțională a lui Miodrag Belodedici, singurul fotbalist român dublu câștigător al Cupei Campionilor Europeni. Marea nedreptate care i s-a făcut # Fanatik
Povestea din spatele marelui Miodrag Belodedici. Este singurul fotbalist român dublu câștigător al Cupei Campionilor Europeni, dar i s-a făcut o mare nedreptate. Vezi pe FANATIK toate detaliile.
15:50
Daniel Băluță a inaugurat strada Europa Unită, construită de la zero în doar patru luni. „Așa ar trebui să se lucreze în tot Bucureștiul: repede, complet, ordonat” # Fanatik
Daniel Băluță, candidatul PSD pentru Primăria Capitalei, a anunțat că s-a deschis o nouă stradă în Sectorul 4. Europa Unită a fost construită în doar patru luni
15:40
Daniel Oprița s-a dezlănțuit după egalul Stelei cu Metalul Buzău. Mesaj dur pentru jucători, conducători și suporteri # Fanatik
Daniel Oprița a răbufnit după ce Steaua a remizat, 1-1, în meciul de la Metalul Buzău, iar la finalul confruntării s-a certat inclusiv cu suporterii echipei sale.
Acum 2 ore
15:20
Coincidenţa incredibilă după tragerea la sorţi a barajului pentru CM 2026: “O nouă calificare la Bratislava după 43 de ani? S-ar închide cercul pentru Lucescu” # Fanatik
Destinul îl poate duce pe Mircea Lucescu din nou la Bratislava. Naționala României a obținut o calificare istorică la un turneu final în urmă cu 43 de ani în orașul din Slovacia.
15:10
Dan Șucu transferă din La Liga: “Se potrivește perfect!”. Fundașul intrat pe radarul lui Genoa # Fanatik
Genoa are ca obiectiv evitarea retrogradării, iar clubul lui Dan Șucu și-a stabilit, deja, prioritățile pentru perioada de mercato din iarnă. Ce fundaș din La Liga a intrat în vizorul “grifonilor”.
15:00
Care este porecla lui Darius Olaru! Căpitanul FCSB, episod incredibil cu Gigi Becali: “Nu i-a răspuns la telefon” # Fanatik
Mihai Stoica a dezvăluit care este porecla lui Darius Olaru, pe care a căpătat-o încă din copilărie. Oficialul campioanei a povestit, totodată, un episod incredibil petrecut între căpitanul FCSB-ului și Gigi Becali.
14:40
Amenințat cu moartea, starul din Premier League a plătit 35.000 de euro pentru un câine de pază. # Fanatik
Fotbalistul transferat de Liverpool în vară, Alexander Isak, are probleme mari după ce a fost amenințat cu moartea, iar acum a luat o decizie clară cu privire la siguranța sa.
Acum 4 ore
14:20
Gigi Neţoiu aruncă bomba în alegerile pentru Primăria Capitalei: „Cred că Nicuşor Dan o să-l susţină pe Daniel Băluţă”. Video # Fanatik
Gigi Nețoiu aruncă bomba în contextul alegerilor pentru Primăria Capitalei, fiind de părere că Daniel Băluță va fi susținut cu Nicușor Dan pentru funcția de edil al orașului
14:20
Gigi Becali a început revoluția la FCSB! Cum arată primul 11 la meciul cu Petrolul. Exclusiv # Fanatik
FCSB își schimbă fața pentru meciul cu Petrolul Ploiești, din runda cu numărul 17 a SuperLigii, iar formula de start urmează să fie una inovativă, așa cum Gigi Becali a anunțat exclusiv la FANATIK.
14:10
Ce s-a ales de tânăra care a intrat în costum de baie pe teren la finala Champions League din 2019. Din ce face bani astăzi, surpriză totală # Fanatik
Cu ce se ocupă în prezent femeia care a fost filmată în costum de baie pe gazon în finala Champions League din 2019. Cum își câștigă aceasta existența.
13:50
Incidente șocante s-au petrecut înainte de meciul ce s-a desfășurat la Bologna, acolo unde forțele de ordine au fost nevoite să intervină și totul a produs un haos incredibil.
13:40
Mihai Covaliu, Preşedintele COSR, a oferit o reacție cât se poate de dură cu privire la comportamentul Cameliei Voinea. Cum a catalogat întreg incidentul?
13:20
Neluţu Varga, forţat să vândă CFR Cluj din cauza datoriilor? Dezvăluiri incendiare: „A pierdut 80 de milioane de euro”. Marea greşeală pe care a făcut-o cu Louis Munteanu. Exclusiv # Fanatik
Giovanni Becali a vorbit despre posibilitatea ca CFR Cluj să fie vândută de către Neluțu Varga. Patronul ardelenilor are probleme din cauza datoriilor, iar echipa poate fi depunctată
13:10
Investiția fabuloasă făcută de Novak Djokovic în Grecia. Pentru ce a cheltuit aproape 20 de milioane de euro # Fanatik
Novak Djokovic s-a mutat cu familia în Grecia în urmă cu ceva timp și a făcut și o investiție uriașă în această țară. Despre ce este vorba și ce planuri are sportivul?
12:50
Eveniment șocant petrecut în Portugalia, acolo unde liderul ultrașilor lui Benfica a fost găsit împușcat în cap chiar la stadionul echipei din Lisabona.
12:40
Mihai Rotaru a făcut iureș în direct după adoptarea „Legii Novak”: „O mare tâmpenie. Nu veni să-mi impui!” # Fanatik
Mihai Rotaru a contestat în direct la TV promulgarea „Legii Novak”. Patronul Universității Craiova nici nu vrea să audă de obligativitatea utilizării a 40% sportivi români la toate cluburile autohtone
Acum 6 ore
12:20
Dezastru pentru Hamilton! Bornă negativă nemaiîntâlnită în carieră în calificările din Las Vegas # Fanatik
Starul din Formula 1, Lewin Hamilton, a avut o zi de coșmar în Marele Premiu din Las Vegas, acolo unde a atins o bornă negativă și a fost inclusiv amendat.
12:10
Alegeri București 2025. Lista completă și validată de BEC a candidaților la Primăria Capitalei # Fanatik
BEC a validat candidaturile a 17 persoane pentru alegerile din 7 decembrie, pentru funcția de primar general al Capitalei. Lista completă a acestora și toate amănuntele de știut despre alegerile din București.
12:10
Afacerea care l-a adus mereu pe linia de plutire pe milionarul român cu 9 copii: ”Anii te fac să gândești altfel” # Fanatik
Cu ce business a scăpat întotdeauna de la faliment omul de afaceri care are 9 copii. A dezvăluit cum a supraviețuit și momentele în care a fost doborât.
11:50
La aproape un an de la retragere, Simona Halep primește o lovitură puternică din partea ITIA. Gestul făcut de agenția care i-a ruinat întreaga carieră # Fanatik
Simona Halep primește o nouă lovitură din partea ITIA. Deși a trecut ceva timp de la scandalul de dopaj, iată că numele sportivei este din nou în prim plan.
11:40
Cristi Chivu, în fața celui mai scump derby din istorie. Inter – Milan urmează să aibă încasări record # Fanatik
Emoții maxime pentru Cristi Chivu înaintea primului său „Derby della Madonnina” în calitate de antrenor. Inter - Milan, din etapa a 12-a din Serie A, va fi cel mai scump din istorie
11:30
Veste mare pentru fotbalistul de la FCSB, care a intrat în gura lui Gigi Becali. Anunț oficial înaintea meciului cu Petrolul # Fanatik
Risto Radunovic a primit o veste care îl face cel mai fericit om din lume, deși poziția sa la echipa campioană se clatină serios și Gigi Becali nu-l mai vede indispensabil.
11:20
Ciprian Ciucu dezvăluie cum şi-a anunţat familia că va candida la Primăria Capitalei. Reacţia contrariată a soţiei # Fanatik
Ciprian Ciucu a vorbit la FANATIK EXCLUSIV despre sacrificiile vieții de familie, reacția sinceră a soției la noua candidatură și modul în care fiica lui reușește să rămână departe de presiunea politică.
11:10
Ea este miliardara care controlează cele mai râvnite minerale din lume. Investește anual milioane de dolari în sport și are o influență puternică # Fanatik
Miliardara care controlează cele mai râvnite minerale din lume are o implicare majoră și în sport, la nivel mondial. Chiar și așa, puțini îi cunosc numele.
11:00
Românul care se pregătește de o lovitură de milioane de euro: e vorba despre restaurantul lui Messi de la Barcelona! # Fanatik
Un român pregătește o lovitură colosală în afaceri! Este la un pas de a se asocia cu restaurantul lui Lionel Messi din Barcelona. Află despre cine este vorba
10:40
Competiția care dă peste cap șase echipe din SuperLiga României! Fotbaliștii nu vor avea nici Crăciun, nici Revelion # Fanatik
Planurile a mai mult de o treime dintre formațiile angrenate în campionatul intern vor fi perturbate de competiția care nu ține cont nici de Crăciun nici de Revelion
Acum 8 ore
10:30
Surpriza pregătită de Barcelona la revenirea pe Camp Nou. Ce se va întâmpla la meciul cu Athletic Bilbao # Fanatik
Șefii Barcelonei nu vor să rateze momentul revenirii echipei pe Camp Nou, iar la partida cu Athletic Bilbao au pregătit o surpriză pentru fanii echipei.
10:10
„Ideea lui Gigi la FCSB are sens”. Marea găselniță a patronului este analizată pe toate părțile: ce se întâmplă cu Tănase, Olaru și Cisotti # Fanatik
Marius Şumudică a analizat ideea lui Gigi Becali ca FCSB să joace fără închizători, cu Tănase şi Olaru în faţa apărării. Cum ar putea da roade strategia roş-albaştrilor.
10:00
Românul care a ajuns să fie desemnat cel mai bogat sportiv din lume. Are o avere uriașă, dar „puțini l-ar recunoaște dacă l-ar vedea pe stradă” # Fanatik
Un român a ajuns la un moment dat să fie desemnat cel mai bogat sportiv din lume. Averea sa le-a atras atenția până și americanilor, care l-au inclus în clasament.
09:50
Se amână două etape din SuperLiga pentru a se pregăti barajul Turcia – România?! Anunţul lui Giovanni Becali: “Asta aş face în locul lui Gino” # Fanatik
Giovanni Becali a venit cu o propunere pentru șefii fotbalului autohton pentru a încerca să-l ajute pe Mircea Lucescu înainte de meciul de baraj pe care România îl va juca în Turcia.
09:30
Sancțiune uluitoare la FCSB! Gigi Becali și Mihai Stoica au fost pedepsiți de UEFA pentru incidentele de pe Arena Națională # Fanatik
Veste incredibilă primită de FCSB. Patronul Gigi Becali și președintele C.A. Mihai Stoica au fost sancționați de UEFA pentru un meci care s-a disputat în urmă cu trei luni
09:20
Mircea Lucescu, ironic cu Kosovo după ce s-a stabilit barajul pentru Mondial: „Ieșiți iar de pe teren?” # Fanatik
Mircea Lucescu l-a luat peste picior pe antrenorul naționalei Kosovo, Franco Foda. „Il Luce” a adus aminte de meciul în care kosovarii au ieșit de pe teren înainte de final.
09:10
Ce s-a ales de Simona Păucă, una dintre cele mai titrate gimnaste din România. A bucurat milioane de români după ce a luat aurul la Olimpiada de la Los Angeles, ce face acum # Fanatik
Simona Păucă este un nume din gimnastica României care cu siguranță nu va fi uitat. A reușit să obțină aurul în urmă cu mai bine de patru decenii și a bifat performanțe deosebite.
08:50
Dezvăluiri explozive despre protestarul Marian Ceauşescu, făcute de Gigi Neţoiu. “Sună când vrea el la DNA! E plătit de USR. L-am văzut că se pupa cu Laura Vicol” # Fanatik
Gigi Neţoiu povesteşte la FANATIK EXCLUSIV momentul tensionat de la depunerea candidaturii şi lansează acuzaţii dure la adresa protestatarului Marian Ceauşescu.
08:50
Adevăratul motiv pentru care fotbalistul care a dat gol FCSB-ului în Liga Campionilor nu poate debuta în Superliga României # Fanatik
Jucătorul transferat în România, după ce a impresionat într-o dublă contra campioanei FCSB, stă de trei luni și îți așteaptă debutul în fotbalul românesc de primă divizie
Acum 12 ore
08:10
Din ce face bani Cosmin Olăroiu, de fapt. Ce afaceri are faimosul antrenor și ce pregătește în România # Fanatik
Cosmin Olăroiu are deja în derulare mai multe afaceri peste hotare. Acesta pregătește însă și un proiect de mare amploare în România. Despre ce este vorba?
07:40
Antrenorul lui Tottenham a făcut anunțul momentului despre revenirea lui Radu Drăgușin, chiar înaintea derby-ului cu Arsenal # Fanatik
Thomas Frank, antrenorul lui Tottenham, are serioase probleme de lot din cauza accidentărilor, iar vineri după-amiază, a oferit noi detalii despre starea de sănătate a lui Radu Drăgușin. Când ar urma să revină românul.
07:20
UEFA a tăiat în carne vie! Suspendare drastică pentru fotbalistul cu o intrare barbară în Liga Campionilor # Fanatik
Forul european a fost necruțătoare cu fotbalistul care a avut o intervenție extrem de dură în partida contra campioanei Europei, sancționându-l exemplar
07:10
Cristi Chivu a vizitat un loc neașteptat din orașul său natal, unde s-a recules: ”Multă lume nu știe” # Fanatik
Cristi Chivu a ajuns într-o locație din localitatea natală, acolo unde a făcut primii pași în fotbal. Antrenorul de la Inter Milano a fost foarte discret.
06:10
Fotbalistul lui Dinamo a ajuns din nou pe masa de operație! A suferit a două intervenție la menisc # Fanatik
Jucătorul care evoluează pentru Dinamo, în Liga I, a fost operat pentru a doua oară, la menisc. Procedura a avut loc într-o clinică cunoscută din străinătate.
Acum 24 ore
01:20
Massimo Pedrazzini a anunțat lotul naționalei de fotbal feminin a României. Cu cine joacă ”tricolorele” în final de an # Fanatik
Naționala de fotbal feminin a României va încheia anul 2025 cu două meciuri de pregătire. Cum arată lotul convocat de selecționerul Massimo Pedrazzini.
01:00
Mihai Rotaru, aluzie la Mirel Rădoi după debutul lui Filipe Coelho la Universitatea Craiova: „Am căutat echilibrul, nu avem nevoie de fluctuații” # Fanatik
Mihai Rotaru s-a declarat încântat de debutul lui Filipe Coelho la Universitatea Craiova, 2-1 cu FC Argeș, din etapa a 17-a a SuperLigii
00:40
Atenție, Craiova! “Măcelarul” lui Mainz a avut o nouă intrare criminală și a intrat în istoria neagră a Bundesligii. Video # Fanatik
Un jucător de la Mainz, echipă pe care Universitatea Craiova o va întâlni, săptămâna viitoare, în UEFA Conference League, a avut o nouă intrare criminală și a intrat în istoria Bundesligii. Ce record rușinos a stabilit.
00:20
FCSB nu se poate baza pe un jucător esențial la meciul cu Petrolul! Anunțul lui Elias Charalambous # Fanatik
Problemă mare pentru Elias Charalambous înainte de FCSB - Petrolul! Anunțul a fost făcut chiar de antrenorul campioanei României
00:00
Bogdan Andone, distrus după FC Argeș – Universitatea Craiova 1-2: “Play-off-ul e o pălărie prea mare pentru noi! Nu suntem o echipă de top!” # Fanatik
Bogdan Andone este de părere că FC Argeș nu are puterea să se lupte cu forțele din SuperLiga, care au bugete impresionante. Ce spune antrenorul despre calificarea nou-promovatei în play-off.
00:00
Simona Halep, din nou în centrul atenției. Cercetătorii români vor să folosească numele campioanei pentru un proiect important # Fanatik
Simona Halep este din nou în centrul atenției. De această dată, o instituție publică din România a decis să se folosească de numele campioanei. În ce sens însă?
21 noiembrie 2025
23:40
Sportivul de la Jocurile Olimpice care a ajuns să fie căutat de FBI. E în top 10 fugari, comparat cu Pablo Escobar, se oferă 15.000.000 de dolari recompensă pentru prinderea lui # Fanatik
Cine e bărbatul care a participat la Jocurile Olimpice, însă e dat în urmărire de FBI. E asemănat cu Pablo Escobar, oficialii dau 15 milioane de dolari pentru a-l captura.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.