Cristi Chivu, discurs fabulos înaintea primului derby Inter – AC Milan: ”Știu cum să trăiesc o săptămână ca asta”

Fanatik, 22 noiembrie 2025 17:50

Pentru Cristi Chivu urmează marele derby al Italiei în care Inter întâlnește AC Milan. Ce a declarat tehnicianul român înaintea meciului care împarte orașul Milano în două.

• • •

Acum 15 minute
Acum 30 minute
17:40
Ionuț Cercel, relație specială cu un coleg de la FCSB: „Mă simt ca un copil al lui. Mă uit la el cu mare drag”. Dezvăluiri despre sfaturile primite de la Hagi Fanatik
Ionuț Cercel, mai mult decât impresionat de un coleg de la FCSB. Ce spune fundașul despre cum Gică Hagi l-a pregătit pentru experiența la un club mare din România.
Acum o oră
17:20
Ion Crăciunescu, distrus după ce l-a atacat pe Mircea Lucescu: “Vârsta este doar o cifră. Tu puteai să mori la 31 de ani, când te-au călcat minerii în picioare” Fanatik
Fostul mare arbitru a fost pus la zid după ce spus că Mircea Lucescu ar trebui să se retragă și să lase locul unui selecționer mai tânăr la echipa națională. Cine l-a atacat pe ex-președintele CCA.
17:10
Valentin Ceauşescu, unul dintre creatorii Stelei 1986, trece prin momente de coşmar: „I-a recidivat cancerul!” Fanatik
Valentin Ceaușescu trece prin momente grele! Boala i-a recidivat după 15 ani, iar Giovanni Becali a făcut dezvăluiri cutremurătoare despre creatorul Stelei din 1986
Acum 2 ore
17:00
Florin Cernat strigă adunarea la FCSB înaintea meciului cu Petrolul: „Avem mare nevoie de puncte”. Ce spune Darius Olaru Fanatik
Florin Cernat vrea toate cele trei puncte la debutul său în calitate de director sportiv la FCSB. Campioana en-titre joacă împotriva Petrolului, sâmbătă, 22 noiembrie, de la ora 20:30
16:50
După ce a fost amendat de Gigi Becali, Daniel Bîrligea a făcut un gest impresionant pentru iubita sa. Antonia a postat totul pe internet Fanatik
Daniel Bîrligea a dat de probleme pe plan profesional, însă asta nu l-a împiedicat să facă un gest cu adevărat emoționant pentru partenera sa, Antonia.
16:40
Vești proaste pentru Gâlcă înaintea derby-ului cu CFR Cluj! Un titular de la Rapid s-a accidentat și va lipsi pe o perioadă nedeterminată Fanatik
Costel Gâlcă a primit o veste cum nu se poate mai proastă înaintea derby-ului CFR Cluj - Rapid. Antrenorul giuleștenilor l-a pierdut pe unul dintre jucătorii de bază, care s-a accidentat
16:30
Decizia surprinzătoare luată de Chivu înainte de Inter – Milan. Anunțul făcut în Italia Fanatik
Cristian Chivu se pregătește de primul derby cu AC Milan, din postura de antrenor al lui Inter, iar românul a luat o decizie importantă înaintea partidei.
16:20
Zeljko Kopic a lămurit misterul accidentării lui Musi la echipa națională: „Asta a fost situația!” Fanatik
Zeljko Kopic a fost întrebat despre problemele medicale pe care Alexandru Musi le are, asta după ce s-a scris că jucătorul lui Dinamo a fost forțat să se antreneze lovit la echipa națională.
16:10
Orașul din România în care s-ar muta Ciprian Ciucu dacă ar trebui să părăsească Bucureștiul. Răspunsul sincer dat de primarul Sectorului 6 Fanatik
Ciprian Ciucu, candidatul PNL la Primăria Capitalei, a dezvăluit, în emisiunea FANATIK EXCLUSIV, care este orașul din România unde s-ar putea dacă ar pleca vreodată din București.
Acum 4 ore
16:00
Povestea excepțională a lui Miodrag Belodedici, singurul fotbalist român dublu câștigător al Cupei Campionilor Europeni. Marea nedreptate care i s-a făcut Fanatik
Povestea din spatele marelui Miodrag Belodedici. Este singurul fotbalist român dublu câștigător al Cupei Campionilor Europeni, dar i s-a făcut o mare nedreptate. Vezi pe FANATIK toate detaliile.
15:50
Daniel Băluță a inaugurat strada Europa Unită, construită de la zero în doar patru luni. „Așa ar trebui să se lucreze în tot Bucureștiul: repede, complet, ordonat” Fanatik
Daniel Băluță, candidatul PSD pentru Primăria Capitalei, a anunțat că s-a deschis o nouă stradă în Sectorul 4. Europa Unită a fost construită în doar patru luni
15:40
Daniel Oprița s-a dezlănțuit după egalul Stelei cu Metalul Buzău. Mesaj dur pentru jucători, conducători și suporteri Fanatik
Daniel Oprița a răbufnit după ce Steaua a remizat, 1-1, în meciul de la Metalul Buzău, iar la finalul confruntării s-a certat inclusiv cu suporterii echipei sale.
15:20
Coincidenţa incredibilă după tragerea la sorţi a barajului pentru CM 2026: “O nouă calificare la Bratislava după 43 de ani? S-ar închide cercul pentru Lucescu” Fanatik
Destinul îl poate duce pe Mircea Lucescu din nou la Bratislava. Naționala României a obținut o calificare istorică la un turneu final în urmă cu 43 de ani în orașul din Slovacia.
15:10
Dan Șucu transferă din La Liga: “Se potrivește perfect!”. Fundașul intrat pe radarul lui Genoa Fanatik
Genoa are ca obiectiv evitarea retrogradării, iar clubul lui Dan Șucu și-a stabilit, deja, prioritățile pentru perioada de mercato din iarnă. Ce fundaș din La Liga a intrat în vizorul “grifonilor”.
15:00
Care este porecla lui Darius Olaru! Căpitanul FCSB, episod incredibil cu Gigi Becali: “Nu i-a răspuns la telefon” Fanatik
Mihai Stoica a dezvăluit care este porecla lui Darius Olaru, pe care a căpătat-o încă din copilărie. Oficialul campioanei a povestit, totodată, un episod incredibil petrecut între căpitanul FCSB-ului și Gigi Becali.
14:40
Amenințat cu moartea, starul din Premier League a plătit 35.000 de euro pentru un câine de pază. Fanatik
Fotbalistul transferat de Liverpool în vară, Alexander Isak, are probleme mari după ce a fost amenințat cu moartea, iar acum a luat o decizie clară cu privire la siguranța sa.
14:20
Gigi Neţoiu aruncă bomba în alegerile pentru Primăria Capitalei: „Cred că Nicuşor Dan o să-l susţină pe Daniel Băluţă”. Video Fanatik
Gigi Nețoiu aruncă bomba în contextul alegerilor pentru Primăria Capitalei, fiind de părere că Daniel Băluță va fi susținut cu Nicușor Dan pentru funcția de edil al orașului
14:20
Gigi Becali a început revoluția la FCSB! Cum arată primul 11 la meciul cu Petrolul. Exclusiv Fanatik
FCSB își schimbă fața pentru meciul cu Petrolul Ploiești, din runda cu numărul 17 a SuperLigii, iar formula de start urmează să fie una inovativă, așa cum Gigi Becali a anunțat exclusiv la FANATIK.
14:10
Ce s-a ales de tânăra care a intrat în costum de baie pe teren la finala Champions League din 2019. Din ce face bani astăzi, surpriză totală Fanatik
Cu ce se ocupă în prezent femeia care a fost filmată în costum de baie pe gazon în finala Champions League din 2019. Cum își câștigă aceasta existența.
Acum 6 ore
13:50
„Război de gherilă” în Italia înainte de meci! Incidente violente cu forțele de ordine Fanatik
Incidente șocante s-au petrecut înainte de meciul ce s-a desfășurat la Bologna, acolo unde forțele de ordine au fost nevoite să intervină și totul a produs un haos incredibil.
13:40
Reacție dură a șefului COSR privind comportamentul Cameliei Voinea: ”Nu există așa ceva” Fanatik
Mihai Covaliu, Preşedintele COSR, a oferit o reacție cât se poate de dură cu privire la comportamentul Cameliei Voinea. Cum a catalogat întreg incidentul?
13:20
Neluţu Varga, forţat să vândă CFR Cluj din cauza datoriilor? Dezvăluiri incendiare: „A pierdut 80 de milioane de euro”. Marea greşeală pe care a făcut-o cu Louis Munteanu. Exclusiv Fanatik
Giovanni Becali a vorbit despre posibilitatea ca CFR Cluj să fie vândută de către Neluțu Varga. Patronul ardelenilor are probleme din cauza datoriilor, iar echipa poate fi depunctată
13:10
Investiția fabuloasă făcută de Novak Djokovic în Grecia. Pentru ce a cheltuit aproape 20 de milioane de euro Fanatik
Novak Djokovic s-a mutat cu familia în Grecia în urmă cu ceva timp și a făcut și o investiție uriașă în această țară. Despre ce este vorba și ce planuri are sportivul?
12:50
Crimă la stadionul Benficăi Lisabona! Liderul ultrașilor, găsit împușcat în cap Fanatik
Eveniment șocant petrecut în Portugalia, acolo unde liderul ultrașilor lui Benfica a fost găsit împușcat în cap chiar la stadionul echipei din Lisabona.
12:40
Mihai Rotaru a făcut iureș în direct după adoptarea „Legii Novak”: „O mare tâmpenie. Nu veni să-mi impui!” Fanatik
Mihai Rotaru a contestat în direct la TV promulgarea „Legii Novak”. Patronul Universității Craiova nici nu vrea să audă de obligativitatea utilizării a 40% sportivi români la toate cluburile autohtone
12:20
Dezastru pentru Hamilton! Bornă negativă nemaiîntâlnită în carieră în calificările din Las Vegas Fanatik
Starul din Formula 1, Lewin Hamilton, a avut o zi de coșmar în Marele Premiu din Las Vegas, acolo unde a atins o bornă negativă și a fost inclusiv amendat.
12:10
Alegeri București 2025. Lista completă și validată de BEC a candidaților la Primăria Capitalei Fanatik
BEC a validat candidaturile a 17 persoane pentru alegerile din 7 decembrie, pentru funcția de primar general al Capitalei. Lista completă a acestora și toate amănuntele de știut despre alegerile din București.
12:10
Afacerea care l-a adus mereu pe linia de plutire pe milionarul român cu 9 copii: ”Anii te fac să gândești altfel” Fanatik
Cu ce business a scăpat întotdeauna de la faliment omul de afaceri care are 9 copii. A dezvăluit cum a supraviețuit și momentele în care a fost doborât.
Acum 8 ore
11:50
La aproape un an de la retragere, Simona Halep primește o lovitură puternică din partea ITIA. Gestul făcut de agenția care i-a ruinat întreaga carieră Fanatik
Simona Halep primește o nouă lovitură din partea ITIA. Deși a trecut ceva timp de la scandalul de dopaj, iată că numele sportivei este din nou în prim plan.
11:40
Cristi Chivu, în fața celui mai scump derby din istorie. Inter – Milan urmează să aibă încasări record Fanatik
Emoții maxime pentru Cristi Chivu înaintea primului său „Derby della Madonnina” în calitate de antrenor. Inter - Milan, din etapa a 12-a din Serie A, va fi cel mai scump din istorie
11:30
Veste mare pentru fotbalistul de la FCSB, care a intrat în gura lui Gigi Becali. Anunț oficial înaintea meciului cu Petrolul Fanatik
Risto Radunovic a primit o veste care îl face cel mai fericit om din lume, deși poziția sa la echipa campioană se clatină serios și Gigi Becali nu-l mai vede indispensabil.
11:20
Ciprian Ciucu dezvăluie cum şi-a anunţat familia că va candida la Primăria Capitalei. Reacţia contrariată a soţiei Fanatik
Ciprian Ciucu a vorbit la FANATIK EXCLUSIV despre sacrificiile vieții de familie, reacția sinceră a soției la noua candidatură și modul în care fiica lui reușește să rămână departe de presiunea politică.
11:10
Ea este miliardara care controlează cele mai râvnite minerale din lume. Investește anual milioane de dolari în sport și are o influență puternică Fanatik
Miliardara care controlează cele mai râvnite minerale din lume are o implicare majoră și în sport, la nivel mondial. Chiar și așa, puțini îi cunosc numele.
11:00
Românul care se pregătește de o lovitură de milioane de euro: e vorba despre restaurantul lui Messi de la Barcelona! Fanatik
Un român pregătește o lovitură colosală în afaceri! Este la un pas de a se asocia cu restaurantul lui Lionel Messi din Barcelona. Află despre cine este vorba
10:40
Competiția care dă peste cap șase echipe din SuperLiga României! Fotbaliștii nu vor avea nici Crăciun, nici Revelion Fanatik
Planurile a mai mult de o treime dintre formațiile angrenate în campionatul intern vor fi perturbate de competiția care nu ține cont nici de Crăciun nici de Revelion
10:30
Surpriza pregătită de Barcelona la revenirea pe Camp Nou. Ce se va întâmpla la meciul cu Athletic Bilbao Fanatik
Șefii Barcelonei nu vor să rateze momentul revenirii echipei pe Camp Nou, iar la partida cu Athletic Bilbao au pregătit o surpriză pentru fanii echipei.
10:10
„Ideea lui Gigi la FCSB are sens”. Marea găselniță a patronului este analizată pe toate părțile: ce se întâmplă cu Tănase, Olaru și Cisotti Fanatik
Marius Şumudică a analizat ideea lui Gigi Becali ca FCSB să joace fără închizători, cu Tănase şi Olaru în faţa apărării. Cum ar putea da roade strategia roş-albaştrilor.
Acum 12 ore
10:00
Românul care a ajuns să fie desemnat cel mai bogat sportiv din lume. Are o avere uriașă, dar „puțini l-ar recunoaște dacă l-ar vedea pe stradă” Fanatik
Un român a ajuns la un moment dat să fie desemnat cel mai bogat sportiv din lume. Averea sa le-a atras atenția până și americanilor, care l-au inclus în clasament.
09:50
Se amână două etape din SuperLiga pentru a se pregăti barajul Turcia – România?! Anunţul lui Giovanni Becali: “Asta aş face în locul lui Gino” Fanatik
Giovanni Becali a venit cu o propunere pentru șefii fotbalului autohton pentru a încerca să-l ajute pe Mircea Lucescu înainte de meciul de baraj pe care România îl va juca în Turcia.
09:30
Sancțiune uluitoare la FCSB! Gigi Becali și Mihai Stoica au fost pedepsiți de UEFA pentru incidentele de pe Arena Națională Fanatik
Veste incredibilă primită de FCSB. Patronul Gigi Becali și președintele C.A. Mihai Stoica au fost sancționați de UEFA pentru un meci care s-a disputat în urmă cu trei luni
09:20
Mircea Lucescu, ironic cu Kosovo după ce s-a stabilit barajul pentru Mondial: „Ieșiți iar de pe teren?” Fanatik
Mircea Lucescu l-a luat peste picior pe antrenorul naționalei Kosovo, Franco Foda. „Il Luce” a adus aminte de meciul în care kosovarii au ieșit de pe teren înainte de final.
09:10
Ce s-a ales de Simona Păucă, una dintre cele mai titrate gimnaste din România. A bucurat milioane de români după ce a luat aurul la Olimpiada de la Los Angeles, ce face acum Fanatik
Simona Păucă este un nume din gimnastica României care cu siguranță nu va fi uitat. A reușit să obțină aurul în urmă cu mai bine de patru decenii și a bifat performanțe deosebite.
08:50
Dezvăluiri explozive despre protestarul Marian Ceauşescu, făcute de Gigi Neţoiu. “Sună când vrea el la DNA! E plătit de USR. L-am văzut că se pupa cu Laura Vicol” Fanatik
Gigi Neţoiu povesteşte la FANATIK EXCLUSIV momentul tensionat de la depunerea candidaturii şi lansează acuzaţii dure la adresa protestatarului Marian Ceauşescu.
08:50
Adevăratul motiv pentru care fotbalistul care a dat gol FCSB-ului în Liga Campionilor nu poate debuta în Superliga României Fanatik
Jucătorul transferat în România, după ce a impresionat într-o dublă contra campioanei FCSB, stă de trei luni și îți așteaptă debutul în fotbalul românesc de primă divizie
08:10
Din ce face bani Cosmin Olăroiu, de fapt. Ce afaceri are faimosul antrenor și ce pregătește în România Fanatik
Cosmin Olăroiu are deja în derulare mai multe afaceri peste hotare. Acesta pregătește însă și un proiect de mare amploare în România. Despre ce este vorba?
07:40
Antrenorul lui Tottenham a făcut anunțul momentului despre revenirea lui Radu Drăgușin, chiar înaintea derby-ului cu Arsenal Fanatik
Thomas Frank, antrenorul lui Tottenham, are serioase probleme de lot din cauza accidentărilor, iar vineri după-amiază, a oferit noi detalii despre starea de sănătate a lui Radu Drăgușin. Când ar urma să revină românul.
07:20
UEFA a tăiat în carne vie! Suspendare drastică pentru fotbalistul cu o intrare barbară în Liga Campionilor Fanatik
Forul european a fost necruțătoare cu fotbalistul care a avut o intervenție extrem de dură în partida contra campioanei Europei, sancționându-l exemplar
07:10
Cristi Chivu a vizitat un loc neașteptat din orașul său natal, unde s-a recules: ”Multă lume nu știe” Fanatik
Cristi Chivu a ajuns într-o locație din localitatea natală, acolo unde a făcut primii pași în fotbal. Antrenorul de la Inter Milano a fost foarte discret.
06:10
Fotbalistul lui Dinamo a ajuns din nou pe masa de operație! A suferit a două intervenție la menisc Fanatik
Jucătorul care evoluează pentru Dinamo, în Liga I, a fost operat pentru a doua oară, la menisc. Procedura a avut loc într-o clinică cunoscută din străinătate.
