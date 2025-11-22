Relația cu Gabriela de la Cheeky Girls l-a terminat pe Lembit Opik! Politicianul din UK este devastat: „Povestea noastră de iubire este ca o ciupercă”
Cancan.ro, 22 noiembrie 2025 17:50
Lembit Opik, deputat al Partidului Liberal Democrat din Marea Britanie, continuă să fie subiect de atenție nu pentru realizările sale politice, ci pentru viața sa personală. Opik, cunoscut pentru energia și pasiunea sa față de […]
• • •
Alte ştiri de Cancan.ro
Acum 15 minute
17:50
Relația cu Gabriela de la Cheeky Girls l-a terminat pe Lembit Opik! Politicianul din UK este devastat: „Povestea noastră de iubire este ca o ciupercă” # Cancan.ro
Lembit Opik, deputat al Partidului Liberal Democrat din Marea Britanie, continuă să fie subiect de atenție nu pentru realizările sale politice, ci pentru viața sa personală. Opik, cunoscut pentru energia și pasiunea sa față de […]
Acum 30 minute
17:40
Un alt român a avut parte de o moarte cumplită în Italia. Ce s-a întâmplat cu blocurile de beton pe care le transporta # Cancan.ro
Tragedie fără margini pentru o familie de români! Un bărbat în vârstă de 51 de ani s-a stins din viață în Italia, strivit de blocurile de beton pe care le transporta. Află toate detaliile în […]
Acum o oră
17:10
Răzvan Simion și-a luat prin surprindere fanii cu cele mai recente declarații. Așa cum nimeni nu se aștepta, prezentatorul de la Antena a vorbit despre viața personală, ba chiar despre un subiect extrem de sensibil. Va […]
Acum 2 ore
16:50
Motivul pentru care, pe orice cursă de avion, pilotul și copilotul nu au voie să mănânce aceeași mâncare # Cancan.ro
În industria aviației, siguranța pasagerilor și a echipajului se bazează pe o serie de proceduri extrem de riguroase, multe dintre ele invizibile pentru călători. Printre acestea se numără o regulă mai puțin cunoscută, dar esențială: […]
16:30
Test de inteligență | Descoperiți alimentul care nu are ce căuta pe masa de bucătărie din imagine # Cancan.ro
Ești pregătit pentru o nouă provocare? Dacă da, ești în locul potrivit! Îți prezentăm un test de inteligență ce îți va antrena mintea. Trebuie să precizăm încă de la început că numai geniile își vor […]
16:20
CANCAN.RO ți-a pregătit un banc care îți va face ziua mai frumoasă. Este vorba despre un dialog între un motociclist și un polițist. Ultima replică te va da pe spate! Spor la râsete și voie […]
Acum 4 ore
16:00
Rapperul Pras Michel de la trupa Fugees, condamnat la 14 ani de închisoare! A băgat ilegal milioane de dolari în campania lui Barak Obama # Cancan.ro
Un nou scandal de proporții zguduie America! Celebrul rapper Prakazrel „Pras” Michel, membrul fondator al trupei The Fugees și câștigător a două premii Grammy, a fost condamnat la 14 ani de închisoare. Acesta este acuzat […]
16:00
Din ce țară sunt, de fapt, castraveții murați „din Buzău” din supermarket-urile românești? Clienții au crezut că este o glumă! # Cancan.ro
În rafturile supermarketurilor din România apar tot mai des produse care, la prima vedere, par să provină din tradiția locală a conservării legumelor. Ambalaje familiare, etichete ce amintesc de renumite zone agricole ale țării și […]
15:10
„Mama parfumurilor”, strategie neașteptată! Milioanele nu au scăpat-o de cea mai mare fobie pe Denisa Tănase # Cancan.ro
Denisa Tănase, aka „Mama parfumurilor”, are viața la care orice femeie visează. A intrat pe piața antreprenorilor cu o investiție infimă: 500 de dolari. Acesta a fost startul unui business care s-a transformat rapid în […]
15:10
Iulia Vântur este istorie?! Salman Khan, surprins în compania unei brunete focoase. S-a afișat cu ea la fel cum făcea cu vedeta noastră # Cancan.ro
Relația dintre Iulia Vântur și Salman Khan a ajuns din nou subiect de discuție! Starul de la Bollywood a fost surprins în companie unei brunete focoase. Imaginea a făcut înconjurul internetul, iar reacțiile fanilor nu […]
15:00
Întâmplarea care l-a șocat pe Jorge: “Nu-mi pun viața în pericol pentru niște bani” | EXCLUSIV # Cancan.ro
Jorge a luat, de-a lungul timpului, deciziile potrivite pentru binele lui și al familiei. Artistului îi merge bine pe toate planurile și reușește să echilibreze balanța între muzică, afaceri, podcast, emisiuni TV și familie. Prezent […]
14:50
Probleme pentru graviduța Denisa Coțolan! Ce trebuie să facă până să nască. Iancu Sterp o ajută zilnic # Cancan.ro
Graviduța Denisa Coțolan se confruntă cu o perioadă solicitantă înainte de naștere, iar partenerul ei, Iancu Sterp, îi este alături la fiecare pas. Viitoarea mămică urmează o serie de recomandări medicale menite să faciliteze o […]
14:30
Pateul vegetal este unul dintre cele mai consumate produse în această perioadă, ținând cont că foarte mulți români țin Postul Crăciunului. Totuși, specialiștii au avertizat că este periculos. Unele ingrediente pot dăuna organismului, potrivit CSID.ro. […]
14:10
Electrocasnicul care îți „umflă” factura cu 117 lei în fiecare lună. Am făcut calculul complet # Cancan.ro
Mulți consumatori subestimează impactul electrocasnicelor asupra facturii lunare la energie electrică. Un exemplu elocvent este aragazul electric, un aparat prezent în aproape orice bucătărie, care, dacă este utilizat frecvent, poate genera costuri semnificative, greu de […]
Acum 6 ore
14:00
Donald Trump l-a somat pe Volodimir Zelenski! Mai are 6 zile la dispoziție: „Va trebui să accepte planul meu” # Cancan.ro
Volodimir Zelenski trece prin momente de incertitudine! Președintele Ucrainei este pus în fața unei decizii foarte grele, și anume dacă să accepte planul de pace al lui Donald Trump sau dacă să continue războiul cu […]
13:40
Cristian Rizea, primele declarații despre împăcare: „Pescobar a făcut primul pas, Pufi e satisfăcut” | EXCLUSIV # Cancan.ro
Împăcarea momentului a avut loc în showbiz, iar aici ne referim desigur la faptul că Paul Nicolau, alias Pescobar, și Cristian Rizea au făcut pace. Așa cum știm, timp de trei luni, patronul Tavernei Racilor […]
13:30
Sportul cu care Simona Halep a înlocuit tenisul! Ar fi cheltuit deja 600.000 de euro pentru noua pasiune # Cancan.ro
Simona Halep, una dintre cele mai apreciate jucătoare de tenis din România și fost lider mondial în circuitul WTA, s-a retras oficial din sportul profesionist în februarie 2025, după meciul pierdut la Transylvania Open împotriva […]
13:20
Nicoleta Luciu a revenit, de câteva luni, în lumina reflectoarelor cu propriul podcast, pentru care a mai luat un premiu la Radar de Media. Bruneta a afișat o siluetă de invidiat, reușind să ajungă la […]
13:10
Crimă în Mioveni! Un taximetrist de 60 de ani a fost înjunghiat mortal. Unde s-a putut ascunde suspectul # Cancan.ro
Tragedie fără margini în Mioveni! Un taximetrist în vârstă de 60 de ani și-a pierdut viața, după ce a fost înjunghiat mortal de un client. Echipele medicale ajunse la fața locului l-au găsit în stare […]
13:10
Târgul de Crăciun fals care i-a pus pe turiști pe drumuri. S-au dus la Palatul Buckingham cu speranțe mari, dar ce au găsit i-a debusolat total # Cancan.ro
Mai mulți turiști au fost recent dezamăgiți după ce s-au deplasat la Palatul Buckingham în speranța de a vizita un presupus târg de Crăciun organizat pentru prima dată în fața reședinței regale. Promovarea evenimentului a […]
12:20
Ce nu are voie Jador să îi facă fiului său. Oana Ciocan, soția, i-a dat mare interdicție! # Cancan.ro
Jador a dezvăluit ce interdicție i-a dat Oana Ciocan. Aceasta este strictă atunci când vine vorba de micuțul Avraam și are câteva reguli importante. Află, în articol, ce nu are voie celebrul manelist să îi […]
Acum 8 ore
12:00
O nouă zi, o nouă glumă savuroasă! Dacă vrei să ai parte de o zi plină de râsete și voie bună, atunci iată un banc amuzant ce-ți va aduce zâmbetul pe buze. Așadar, CANCAN.RO vă […]
12:00
Vi-l mai amintiți de Mike, fostul iubit al Iuliei Albu? Sigur că da, cei doi au ieșit în evidență la sezonul America Express la care au participat împreună. Ei bine, bărbatul revine în prim-plan. Nu […]
11:40
Tudor Chirilă nu s-a mai abținut la Vocea României! A recunoscut ce părere are despre Horia Brenciu: „Nu îi e greu cu el însuși” # Cancan.ro
Etapa confruntărilor din acest sezon al emisiunii „Vocea României” de la PRO TV a fost marcată nu doar de duelurile vocale tensionate dintre concurenți, ci și de un moment surprinzător care a atras atenția publicului […]
11:30
S-a căsătorit în secret, în America! Vedeta din România a făcut marele anunț pe Instagram: „Mulțumesc că m-ai ales!” # Cancan.ro
Bucurie mare pentru o vedetă de la noi! Aceasta s-a căsătorit în mare secret departe de țară, în America! După evenimentul special, ea a împărtășit mai multe imagini pe rețelele de socializare. De asemenea, a […]
11:10
Sâmbătă dimineaţă, un incendiu puternic a izbucnit într-un bloc de locuinţe din sectorul 5 al Capitalei. Focul a pornit într-un apartament situat la etajul al cincilea al imobilului cu 11 niveluri aflat pe strada Sergent […]
10:50
Gabi Tamaș, derapaj în direct la TV! S-a enervat și a scos porumbelul din gură: „Chiar de asta am înjurat” # Cancan.ro
Gabi Tamaș a fost invitat în cadrul unei emisiuni televizate, însă nu a mai ținut cont de reguli și a avut un derapaj în direct. Câștigătorul Asia Express a folosit mai multe cuvinte nepotrivite. Mai […]
10:40
Astrologia continuă să fascineze prin modul în care încearcă să explice comportamente, reacții și felul în care fiecare zodie gestionează relațiile. Printre temele care stârnesc constant interes se află și infidelitatea, iar unele semne par, […]
10:10
TEST IQ | Aveți la dispoziție 23 de secunde pentru a identifica toate cele 3 diferențe dintre pisicile din imagine # Cancan.ro
Dragi cititori, CANCAN.RO a pregătit un test de inteligență în acest weekend, menit să vă dezvolte spiritul de observație. Tot ce trebuie să faceți este să găsiți cele trei diferențe existente în imaginile de mai […]
Acum 12 ore
09:50
Fostul jucător de fotbal, devenit în prezent un antrenor foarte căutat în Asia, are mai multe afaceri peste hotare și o avere estimată la 50 de milioane de dolari. Banii vin din contracte babane în […]
09:50
RO-Alert în România! Un nou atac al Rusiei în apropierea graniței noastre. Informații de ultimă oră # Cancan.ro
Rusia a lansat un nou atac cu drone în apropierea graniței noastre! Autoritățile au transmis mesaj RO-Alert pentru a avertiza persoanele aflate în zona respectivă. Ulterior, oamenii legii au oferit detalii despre această situație. În […]
09:10
Dragi cititori, CANCAN.RO vă prezintă un banc savuros în acest weekend. Bulă, personajul preferat al românilor, este protagonistul acestei glume, menite să vă aducă zâmbetul pe buze. Spor la râsete și voie bună! Bulă este […]
08:50
Lista orașelor din România în care ninge săptămâna viitoare. În ce zi vin ninsorile, potrivit meteorologilor Accuweather # Cancan.ro
Iarna se apropie cu pași repezi, așa că nu mai este mult până când vom vedea și primii fulgi de zăpadă. Meteorologii Accuweather au anunțat ninsori în unele zone din țară. Vezi, în articol, lista […]
Acum 24 ore
23:50
Numai mama lui Vlad Pascu să nu fii! Îmbrăcată cu un palton pufos, pantaloni în carouri și o pereche de botine fucsia, mama lui Vlad Pascu se plimbă pe un trotuar din București, însă scena […]
23:50
Joacă în seriale, produce filme, scrie cărți, are propriile businessuri, demarează campanii umanitare și se bucură că mesajele lui ajung la publicul țintă. Însă lucrurile nu au fost întotdeauna așa. Codin Maticiuc ne-a povestit cum […]
23:50
Celebrul manelist Andrei Bănuță se activează pentru concertele de sărbători și CANCAN.RO a surprins imagini inedite cu pregătirile! Andrei Bănuță a dat o tură prin mall, împreună cu un anturaj deosebit: un prieten de vârsta […]
23:50
Cu capul în piept, exact ca Raging Bull, Leonard Doroftei pășește atent printre sutele de mașini parcate pe la Piața Floreasca, într-o direcție necunoscută. Zici că are duel cu vreun adversar misterios, iar CANCAN.RO e […]
23:50
Fake-ul anului, distribuit de Donald Trump! Cum s-a lăudat că a schimbat pase în Biroul Oval cu fotbalistul Cristiano Ronaldo # Cancan.ro
Donald Trump a atras din nou atenția publicului după ce a publicat un videoclip generat cu ajutorul inteligenței artificiale, în care el și Cristiano Ronaldo par să joace fotbal chiar în Biroul Oval. În imaginile […]
23:20
Târgul de Crăciun din Craiova este o atracție care a devenit deja un reper în România datorită popularității și numărului impresionant de vizitatori. Jurnaliștii francezi au scris că acest târg rivalizează cu cele renumite din […]
22:50
Revoltă în online după ce Ana Morodan a câștigat un premiu în urma condamnării la închisoare. Ce îi reproșează influencerii # Cancan.ro
O nouă controversă a izbucnit în lumea influencerilor din România, după ce la o gală dedicată creatorilor de conținut un premiu important ar fi fost acordat unei persoane cu un trecut marcat de probleme legale. […]
22:10
Influencerul Makaveli s-a retras din cursa pentru Primăria Capitalei. Pe cine va susține acum # Cancan.ro
Alegerile pentru Primăria Capitalei sunt programate pentru 7 decembrie, dată la care bucureștenii își vor alege noul primar general. Până recent, în cursă se afla și Makaveli, însă acesta a decis să se retragă și […]
22:00
Cristina Rotaru și-a schimbat look-ul, inspirație anul 2015. Când arata mai bine: atunci sau acum? # Cancan.ro
Cristina Rotaru, cunoscută publicului din „Insula iubirii”, traversează din nou o perioadă în care simte nevoia să aducă un plus de prospețime imaginii sale. Iată ce schimbare de look a făcut! Deși în ultimii ani […]
21:50
Ministerul Sănătății, acuzat de indiferență după decesul Sarei! S-au cerut măsuri urgente # Cancan.ro
După ce Sara a murit în timpul unei proceduri stomatologice sub sedare, cazul a scos în evidență lipsa unor unități specializate pentru copii în spitalele din România. Colegiul Medicilor Stomatologi avertizase încă de anul trecut […]
21:20
Ianis și Elena Hagi, surpriză pentru băiețelul lor de 3 luni. Ce au pregătit pentru a marca primele luni de viață # Cancan.ro
Fiul lui Ianis și al Elenei Hagi, micuțul Giorgios, a împlinit trei luni, iar părinții săi au marcat această zi cu un tort special și imagini adorabile publicate online. Cei doi tineri sunt foarte fericiți […]
21:00
Un grav accident rutier petrecut joi după-amiază, pe un drum din sudul Italiei, a curmat viața unui șofer român de TIR aflat în plină activitate profesională. Tragedia s-a produs în jurul orei 15:00, pe drumul […]
20:40
Primele imagini cu altercația dintre Valentina Aldea și Oana Ungureanu! Senatoarea POT și soția s-au încăierat în parcare # Cancan.ro
Este, fără îndoială, subiectul momentului! De o parte o avem pe senatoarea POT, Valentina Aldea, în colțul opus, soția, care susține că a fost înșelată, Oana Ungureanu. După declarațiile femeii care a agresat-o pe senatoare, […]
20:40
Momentul penibil în care o celebră cântăreață s-a făcut de râs, pe scenă. Toți s-au prins că face playback # Cancan.ro
O cântăreață cunoscută a trecut recent printr-un moment stanjenitor pe scenă, iar fanii nu au iertat-o. În timpul unui recital live, artista a făcut o gafă care a atras imediat criticile celor prezenți, dar și […]
20:10
Mărturia sfâșietoare a mamei tânărului care a supraviețuit tragediei din Bihor. Cât de grav a fost rănit băiatul: „Îmi spunea că o să fie bine” # Cancan.ro
Mama lui Paul, tânărul de 18 ani care a supraviețuit accidentului din Bihor, unde o șoferiță a încurcat pedalele, a vorbit pentru prima dată despre momentele cumplite prin care a trecut. Prietenul băiatului a fost […]
20:00
Finalul anului 2025 și începutul lui 2026 marchează una dintre cele mai generoase perioade de relaxare pentru români din ultimii ani. Calendarul sărbătorilor legale, combinat cu modul în care cad zilele lucrătoare, va oferi angajaților […]
19:20
Ce s-ar fi întâmplat cu Anna, majoreta de 18 ani, înainte să moară în timpul croazierei cu familia. Cine e principalul suspect # Cancan.ro
Moartea elevei de liceu găsite fără viață la bordul vasului de croazieră Carnival Horizon, aflat în Caraibe, ridică suspiciuni tot mai serioase privind un posibil act criminal. Adolescenta participa la o vacanță de șase zile […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.