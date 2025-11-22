Bergodi, după ce a apropiat-o pe U Cluj de play-off: „Știam că va fi o bătălie”

09:20

FCSB și Petrolul se înfruntă de la 20:30 într-unul dintre meciurile tari ale etapei a 17-a din Superligă. Duelul de pe Arena Națională va fi liveTEXT pe GSP.ro și în direct pe Prima Sport 1 și DigiSport 1.Cu doar 20 de puncte în 16 runde, FCSB este doar pe locul 9, la 5 puncte de Farul, echipă aflată pe locul 6, ultimul care duce în play-off. Astfel, roș-albaștrii sunt obligați să obțină o victorie cu Petrolul, pentru a putea să rămână aproape de primele clasate. ...