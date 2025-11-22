Regatul Unit/ Proprietarul Daily Mail va cumpăra cotidianul The Telegraph pentru 500 de milioane de lire sterline
Financial Intelligence, 22 noiembrie 2025 17:50
Proprietarul tabloidului Daily Mail, DMGT, a semnat un acord de 500 de milioane de lire sterline pentru a […]
Acum 30 minute
17:50
Regatul Unit/ Proprietarul Daily Mail va cumpăra cotidianul The Telegraph pentru 500 de milioane de lire sterline # Financial Intelligence
Proprietarul tabloidului Daily Mail, DMGT, a semnat un acord de 500 de milioane de lire sterline pentru a […]
17:40
Ilie Bolojan: E simplu să demisionezi, să dezertezi, dar e mult mai greu să stai să faci ceea ce trebuie # Financial Intelligence
Premierul Ilie Bolojan, preşedintele PNL, a declarat, sâmbătă, la o întâlnire cu tinerii liberali din judeţul Maramureş, desfăşurată […]
Acum 4 ore
15:20
One United, după incendiul de la One Cotroceni: Din informațiile preliminare, totul indică faptul că focul ar fi pornit de la o lumânare aprinsă lăsată nesupravegheată; incendiul nu s-a extins la apartamentele învecinate # Financial Intelligence
Incendiul de la One Cotroceni ar fi pornit de la o lumânare aprinsă lăsată nesupravegheată, din informațiile preliminare, […]
14:30
Ucraina va începe în curând “consultări” cu SUA în Elveţia despre un “viitor acord de pace” cu Rusia # Financial Intelligence
Ucraina va purta în curând negocieri cu Statele Unite în Elveţia pentru a discuta planul preşedintelui american Donald […]
Acum 6 ore
12:50
Orice plan de pace pentru Ucraina trebuie acceptat la Kiev, afirmă preşedintele polonez Karol Nawrocki # Financial Intelligence
Orice plan de pace pentru Ucraina trebuie acceptat la Kiev, a declarat preşedintele polonez Karol Nawrocki, după ce […]
12:50
Italia obţine prima revizuire în creştere din 2002 a ratingului de către Moody’s, datorită stabilităţii politice # Financial Intelligence
Italia a obţinut vineri prima revizuire în creştere a ratingului din partea agenţiei de evaluare financiară Moody's din […]
Acum 8 ore
11:50
Incendiu la un bloc de apartamente – 152 de persoane evacuate și autoevacuate, în total 17 persoane au fost transportate la spital; Surse: Este vorba de un bloc al One Cotroceni – video # Financial Intelligence
Un incendiu a izbucnit la un bloc de apartamente al One din sectorul 5- 152 de persoane au […]
Acum 12 ore
09:10
Citatul săptămânii: “Nu ştiu cu ce arme va fi luptat cel de-al treilea război mondial, dar cu siguranţă cel de-al patrulea va fi luptat cu beţe şi pietre” – Albert Einstein # Financial Intelligence
Citatul săptămânii: "Nu ştiu cu ce arme va fi luptat cel de-al treilea război mondial, dar cu siguranţă cel de-al patrulea va fi luptat cu beţe şi pietre" – Albert Einstein # Financial Intelligence
09:10
Orice plan de pace privind Ucraina trebuie să păstreze suveranitatea ucraineană, afirmă JD Vance # Financial Intelligence
Orice plan de pace pentru a pune capăt războiului din Ucraina trebuie să păstreze suveranitatea ucraineană, a declarat […]
08:50
Un robot umanoid fabricat în China a stabilit un nou record, parcurgând 106 kilometri, fără a se opri; Acesta a sugerat cu umor că „ar putea avea nevoie de pantofi noi” # Financial Intelligence
Un robot umanoid fabricat în China a stabilit un nou record mondial Guinness, parcurgând 106 kilometri între orașele […]
08:50
Eșec al statului român la alegerile pentru Comitetul Reprezentanților Fondului Proprietatea, care are în portofoliu companii strategice; candidații propuși de MFP nu au obținut voturile necesare la AGA # Financial Intelligence
Candidații propuși de statul român nu au primit voturile necesare pentru a ocupa locuri în Comitetul Reprezentanților Fondului […]
08:20
Putin comentează planul de pace al lui Trump în cadrul reuniunii Consiliului de Securitate al Rusiei # Financial Intelligence
Subiectul planului de pace al Statelor Unite pentru Ucraina a fost ridicat la o reuniune a Consiliului de […]
08:10
Trump spune că Zelenski „va trebui să aprobe” planul de pace al SUA pentru Ucraina; Kievul discută cu Paris, Londra şi Bruxelles “următorii paşi” # Financial Intelligence
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat pe 21 noiembrie că președintele Volodymyr Zelenski „va trebui să aprobe" un […]
08:00
Deputaţii francezi au respins aproape în unanimitate bugetul de stat pentru 2026 în prima lectură, în cursul nopţii […]
Acum 24 ore
18:50
Companiile de stat care nu pot fi salvate trebuie închise şi ele se află pe "o listă prioritară", […]
18:50
Zelenski promite să nu trădeze Ucraina după ce SUA prezintă un plan care cere concesii: Ucraina trece prin unul din cele mai dificile momente în istoria sa în urma planului american # Financial Intelligence
Două surse afirmă că SUA acordă Kievului un termen de o săptămână pentru a accepta cadrul Washingtonul amenință […]
18:50
IHC se alătură listei potențialilor cumpărători pentru activele străine ale Lukoil Sancțiunile SUA perturbă operațiunile străine ale Lukoil […]
18:40
Bolojan: Proiectul privind limitarea cumulării pensiei cu salariul la stat va fi definitivat cel mai târziu luni # Financial Intelligence
Proiectul privind limitarea cumulării pensiei cu salariul la stat va fi definitivat cel mai târziu luni, a declarat, […]
18:40
Banca Transilvania a finalizat cu succes cea mai mare emisiune de obligațiuni AT1 din Europa Centrală și de Est # Financial Intelligence
Banca Transilvania a atras 500 de milioane de euro de pe piețele internaționale de capital, potrivit unui comunicat. […]
18:30
Autor: Florin Cîțu, fost prim-ministru al României, fost ministru al Finanțelor Privită din exterior, România pare astăzi într-o […]
18:20
Evergent Investments – Disponibilitatea Situațiilor financiare consolidate interimare simplificate la 30 septembrie 2025 # Financial Intelligence
Disponibilitatea Situațiilor financiare consolidate interimare simplificate la 30 septembrie 2025 Grupul EVERGENT Investments a atins un nivel record […]
Ieri
17:50
Eli Lilly devine primul producător de medicamente cu o capitalizarea bursieră de un miliard de dolari # Financial Intelligence
Capitalizarea bursieră a Eli Lilly a atins vineri un miliard de dolari, fiind primul producător de medicamente care […]
15:30
Ionuț LIANU, CEC Bank: Ne îndreptăm către o economie în care din ce în ce mai mulți agenți economici își pun problema de a-și asigura singuri energia # Financial Intelligence
Un finanțist vede piața gazelor din trei unghiuri principale, a spus Ionuț LIANU, CFA, Ofițer Șef Management Active […]
15:20
Christine Lagarde (BCE) cere o eficientizare a reglementărilor UE pentru a compensa impactul taxelor vamale americane # Financial Intelligence
Preşedinta BCE, Christine Lagarde, a cerut vineri UE să elimine barierele de pe piaţa sa unică, declarând că […]
15:20
Votul asupra bugetului UE pe 2026 şi ameliorarea siguranţei minorilor pe platformele online, pe agenda PE în sesiunea din noiembrie # Financial Intelligence
Parlamentul European va da în sesiunea din noiembrie votul final privind bugetul UE pe 2026, după acordul la […]
14:30
Nicușor Dan va numi un șef la SRI într-un termen relativ rezonabil: Acest serviciu funcționează # Financial Intelligence
Președintele Nicușor Dan a declarat vineri că va nominaliza, 'într-un termen relativ rezonabil', un nou șef la SRI, […]
14:30
UE solicită României să transpună complet Directiva privind eficiența energetică # Financial Intelligence
Comisia Europeană a decis să inițieze proceduri de infringement, trimițând scrisori de punere în întârziere către 26 state […]
14:20
Nicușor Dan, despre sancțiunile pentru Lukoil: Avem o amânare până pe 13 decembrie; rafinăria nu funcționează, e în mentenanță # Financial Intelligence
Președintele Nicușor Dan a declarat, vineri, referitor la sancțiunile care trebuie aplicate Lukoil, că pentru moment există o […]
13:50
ISF demarează o nouă ediție a programului “StartFIN – Formarea personalului didactic din învățământul primar în domeniul financiar” # Financial Intelligence
Institutul de Studii Financiare (ISF), în parteneriat cu Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), demarează o nouă ediție a […]
13:30
Nicuşor Dan spune că uneori, ca în cazul afirmaţiilor lui Ludovic Orban, ‘se mai întâmplă telenovele’ # Financial Intelligence
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, vineri, în legătură cu eliberarea din funcţia de consilier prezidenţial a lui Ludovic […]
13:30
Nicuşor Dan: Şedinţa CSAT de luni are câteva subiecte cu specific strict militar # Financial Intelligence
Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat că luni, de la ora 12:00, va avea loc o şedinţă a Consiliului […]
13:10
Nicuşor Dan: Extinderea UE în Moldova, în Ucraina şi în Balcanii de Vest nu este un act de caritate, este o investiţie în securitate # Financial Intelligence
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat vineri că extinderea Uniunii Europene în Moldova, în Ucraina şi în Balcanii de […]
13:10
Nicuşor Dan, despre ieşirea PSD de la guvernare: Să facem diferenţa între declaraţii politice şi acţiuni concrete # Financial Intelligence
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, vineri, referitor la faptul că PSD a ameninţat cu ieşirea de la guvernare […]
13:10
Planul de pace pentru Ucraina: Următoarele două-trei săptămâni vor fi cruciale, afirmă Viktor Orban # Financial Intelligence
Premierul ungar Viktor Orban a apreciat vineri că "următoarele două sau trei săptămâni vor fi cruciale" pentru planul […]
11:50
Fostul cancelar german Olaf Scholz depune mărturie în ancheta privind proiectul energetic Nord Stream # Financial Intelligence
Fostul cancelar german Olaf Scholz depune mărturie, vineri, în cadrul unei anchete referitoare la construirea gazoductului Nord Stream […]
11:00
Ionuț Sorin Banciu, ANRMPSG: România are un rol strategic în dezvoltarea soluțiilor de captare și stocare geologică a dioxidului de carbon (CCS) # Financial Intelligence
România are un rol strategic în dezvoltarea soluțiilor de captare și stocare geologică a dioxidului de carbon (CCS), […]
10:40
Reţele Electrice România implementează un sistem de peste 135 milioane de lei de digitalizare a reţelei de distribuţie # Financial Intelligence
Reţele Electrice România implementează un nou sistem avansat, automatizat de management al distribuţiei (AADMS) şi un sistem de […]
10:20
Denisa Voiculescu, AFEER: România are nevoie de prețuri competitive pentru asigurarea securității energetice, dar și pentru sprijinirea investițiilor # Financial Intelligence
"Toți actorii din sectorul energetic, de la producători la consumatori, trebuie să ne eficientizăm activitatea, pentru a fi […]
10:10
Mădălin Borș avertizează: „Guvernul nu trebuie să taie investițiile. Este absolut necesar ca sistemul energetic să fie susținut” # Financial Intelligence
Guvernul trebuie să nu taie banii de investiții, esențiali pentru sistemul energetic, a declarat deputatul PSD Mădălin Borș […]
09:40
Şefa guvernului nipon Sanae Takaichi a afirmat vineri că doreşte relaţii constructive cu China, subliniind că poziţia ţării […]
09:10
Lufthansa vrea să achiziţioneze o participaţie minoritară în operatorul aerian portughez TAP # Financial Intelligence
Grupul german Lufthansa şi-a exprimat oficial interesul pentru achiziţionarea unei participaţii minoritare în operatorul aerian portughez TAP, transmite […]
09:00
Germania/ Un suspect în cazul sabotajului asupra Nord Stream va fi extrădat din Italia săptămâna viitoare # Financial Intelligence
Un bărbat acuzat că a contribuit la organizarea actului de sabotaj asupra gazoductului rus Nord Stream în Marea […]
09:00
Planul american de pace în Ucraina prevede că în Polonia se vor amenaja baze de avioane de luptă […]
08:20
Două persoane reţinute în cazul camionului cu arme de foc şi muniţii, care urmau să ajungă în Israel; Renato Usatîi susţine că armele ar proveni din Ucraina # Financial Intelligence
Două persoane au fost reținute pentru 72 de ore în cadrul dosarului privind camionul încărcat cu muniții, care […]
08:10
XTB | Cum a devenit un jucător global de top prin tehnologie proprie și disciplină financiară # Financial Intelligence
Dacă în trecut piața de capital era privită cu reticență, astăzi apetitul românilor pentru investiții crește pe măsură […]
07:50
Start your StartUP 2025: competiția prin care elevii și studenții intră în lumea afacerilor # Financial Intelligence
Elevii și studenții din România primesc una dintre cele mai valoroase oportunități de a intra în lumea antreprenoriatului […]
07:30
Rusia va testa în curând articolul 5 din Tratatul NATO, avertizează un general suedez de rang înalt # Financial Intelligence
Rusia va testa în curând articolul 5 din tratatul NATO privind apărarea colectivă, iar Europa trebuie să fie […]
07:10
SUA se așteaptă ca Zelensky să semneze planul de pace până pe 27 noiembrie — FT (TASS) # Financial Intelligence
Purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Karoline Leavitt, a declarat în cadrul unei conferințe de presă că secretarul […]
06:40
Un incendiu întrerupe negocierile climatice COP30, în timp ce șeful ONU îndeamnă la încheierea unui acord # Financial Intelligence
Discuțiile de la summitul climatic COP30 din Brazilia au fost întrerupte joi după ce un incendiu a izbucnit […]
20 noiembrie 2025
20:30
Mercenarul Horațiu Potra a fost adus, joi, în țară, cu o cursă aeriană din Dubai și a fost […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.