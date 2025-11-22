Ghiță și Hannover, victorie MARE pe terenul liderului din Bundesliga 2
Gazeta Sporturilor, 22 noiembrie 2025 19:20
Hannover, echipa fundașului central român Virgil Ghiță (27 de ani), s-a impus pe terenul celor de la Paderborn, scor 2-0, în etapa 13 din Bundesliga 2. Stoperul român a fost integralist în partida de pe Home Deluxe Arena.Înaintea partidei, Paderborn se afla pe primul loc și pornea cu prima șansă. Hannover era pe 5. ...
• • •
Alte ştiri de Gazeta Sporturilor
Acum 5 minute
19:30
Decizie INCREDIBILĂ la FCSB » Așa ceva nu s-a mai văzut: ce s-a întâmplat cu Petrolul # Gazeta Sporturilor
Formula de start a celor de la FCSB cu Petrolul a fost extrem de ofensivă, fără nici un mijlocaș defensiv în primul 11. Pe lângă cei 4 fundași, Charalambous și Pintilii au pus pe foaia de start 6 oameni de atac.Așa cum anunțase Gigi Becali săptămânile trecute, înainte de întreruperea campionatului, FCSB nu mai folosește mijlocași defensivi. Cel puțin la începutul meciului cu Petrolul, planul patronului roș-albaștrilor a fost pus în aplicare. ...
Acum 15 minute
19:20
Hannover, echipa fundașului central român Virgil Ghiță (27 de ani), s-a impus pe terenul celor de la Paderborn, scor 2-0, în etapa 13 din Bundesliga 2. Stoperul român a fost integralist în partida de pe Home Deluxe Arena.Înaintea partidei, Paderborn se afla pe primul loc și pornea cu prima șansă. Hannover era pe 5. ...
Acum 30 minute
19:10
Gianluigi Donnarumma a dezvăluit cine l-a ademenit să semneze cu Manchester City # Gazeta Sporturilor
Gianluigi Donnarumma a dezvăluit cum l-a convins Erling Haaland să se transfere de la Paris Saint-Germain la Manchester City în perioada de transferuri de vară. Portarul italian a părăsit campioana europeană în ultima zi a perioadei de mercato pentru a se alătura gigantului din Premier League, după ce a căzut în dizgrația lui Luis Enrique, care îl transferase deja pe portarul lui Lille, Lucas Chevalier. ...
Acum o oră
19:00
Acuzații dure adresate starului Barcelonei! Soția fotbalistului a intervenit imediat: „Unii oamenii fac orice pentru puțină atenție” # Gazeta Sporturilor
Andreas Christensen (29 de ani), stoperul Barcelonei, a intrat recent în atenția publicului. Nu datorită prestațiilor sale din teren sau a unui zvon legat de un eventual transfer, ci din cauza unui pasaj dintr-o carte publicată recent. Soția fotbalistului a reacționat imediat, criticându-l pe autor.Programul complet al etapei #13 din La LigaEste vorba despre cartea „Lewandowski. Prawdziwy” („Lewandowski. ...
19:00
Rezultat halucinant în Premier League! Liverpool a fost demolată pe Anfield de penultima clasată # Gazeta Sporturilor
Liverpool s-a făcut din nou de râs în Premier League. Echipa lui Arne Slot a pierdut acasă cu Nottingham Forest, scor 0-3. Înaintea partidei de pe Anfield, formația oaspete era penultima în campionat.Pentru campioana en-titre e a doua înfrângere la rând cu 0-3 în Premier League. Etapa precedentă, „cormoranii” au fost distruși de Manchester City, scor 0-3. ...
18:50
Liverpool - Nottingham Forest, în etapa 12 din Premier League » Șoc pe Anfield: scorul e uluitor # Gazeta Sporturilor
Meciul de pe Anfield dintre Liverpool și Nottingham Forest, în etapa 12 din Premier League, se joacă acum. Partida a început la ora 17:00 și poate fi urmărită liveTEXT pe GSP.ro și în direct pe platforma Voyo.Live » Liverpool - Nottingham Forest 0-3Click AICI pentru statistici!Au marcat: Murillo 33, Savona 47, Gibbs-White 79Gol controversat marcat de Murillo. Ndoye se afla în fața lui Alisson, fiind în ofsaid. Arbitrii au validat însă reușita. ...
18:50
Echipa lui Dan Șucu, thriller cu 6 goluri în Serie A » Ce s-a întâmplat cu Nicolae Stanciu # Gazeta Sporturilor
Genoa a remizat cu Cagliari, scor 3-3, în etapa #12 din Serie A. Echipa lui Dan Șucu a rămas pe locurile retrogradabile. Nicolae Stanciu nu a jucat deloc pentru genovezi, fiind rezervă neutilizată.Genoa a oprit serie eșecurilor, dar nu reușește să bifeze a doua victorie a sezonului. După deplasarea din Sardinia, echipa patronată de Șucu a ajuns la 8 puncte, insuficient pentru a trece deasupra linie roșii. ...
18:50
European Aquatics, forul care se ocupă de natație la nivel continental, a trimis către federații un memo, după ce traficul aerian și feroviar a fost întrerurpt spre Lublin, pentru a le asigura că nu este nimic grav și că problemele vor fi rezolvate până la începerea Campionatelor Europene în bazin scurt (2–7 decembrie). ...
18:50
Mihalcea a văzut decizia VAR din UTA - U Cluj și a rămas perplex: „Eu nu văd nicio diferență” # Gazeta Sporturilor
UTA Arad - U Cluj 0-2. Adrian Mihalcea (49 de ani), antrenorul gazdelor, a oferit prima reacție după insuccesul de sâmbătă. La conferința de presă, tehnicianul a fost întrebat despre golul lui Marius Coman (29 de ani) din minutul 25, anulat după intervenția VAR pentru un ofsaid.Fază controversată în prima repriză, atunci când UTA a deschis scorul. Golul lui Coman a fost anulat pe motiv de ofsaid, după ce faza a fost verificată mai bine de cinci minute. ...
18:50
„Până să vorbiți urât de România, uitați-vă la celelalte țări!” » Discurs manifest al fotbalistului intrat în business: „Criză? Depinde pe cine întrebi” # Gazeta Sporturilor
Într-un interviu acordat recent Gazetei Sporturilor, fostul internațional de tineret Constantin Dima, fundașul retras din activitate la 25 de ani pentru a se dedica afacerilor, acesta administrând în prezent un business de familie în zona HoReCa, și-a prezentat concluziile la un an după ce a lăsat oficial fotbalul pentru viața de birou.Luna trecută, GSP.ro a publicat un amplu interviu cu unul dintre fotbaliștii dispăruți brusc de pe „radarul” Superligii. ...
18:40
Newcastle - Manchester City, meciul zilei în Premier League » Echipele de start # Gazeta Sporturilor
Newcastle - Manchester City se joacă diseară, de la ora 19:30, pe St James’ Park, într-un meci contând pentru etapa a 12-a din Premier League. Partida va fi transmisă în direct, contracost, pe platforma online Voyo.Dacă în deplasările din campionat sunt dezastru, „coțofenele” sunt o altă specie pe St James’ Park, acolo unde au obținut cinci victorii consecutive, dintre care două în Liga Campionilor. ...
18:40
Stadion nou în Superliga! Gino Iorgulescu a făcut anunțul: „Trimit imediat oamenii să facă omologarea” # Gazeta Sporturilor
Lucrările la stadionul „1 Mai” din Slobozia s-au finalizat și mai sunt doar câteva chestiuni de detaliu până când arena va putea găzdui meciurile din Superliga. Gino Iorgulescu, președintele Ligii Profesioniste de Fotbal, a anunțat la finalul acestei săptămâni că atunci când va primi vești de la ialomițeni va trimite de îndată o echipă să omologheze arena. Slobozia așteaptă de mai mulți ani să revină acasă, după ce în ultimele sezoane a jucat la Clinceni. ...
Acum 2 ore
18:30
Naționala feminină, două amicale înainte de preliminariile Campionatului Mondial » Lotul anunțat de Pedrazzini # Gazeta Sporturilor
Naționala feminină a României va disputa 2 partide amicale în acest final de an, înainte de preliminariile Campionatului Mondial care vor începe în martie. Meciurile amicale vor fi împotriva Republicii Moldova, care îi va fi adversar și în preliminarii, și Muntenegru.România, meciuri amicale cu Republica Moldova și MuntenegruPrima partidă amicale se va disputa pe 28 noiembrie, de la ora 14:00, împotriva celor de la Muntenegru, la Podgorica. ...
18:30
FRF a explicat ce s-a întâmplat cu Alexandru Musi, după zvonurile că a fost forțat să se antreneze, deși era accidentat: „Jucătorul a acuzat probleme medicale încă de la reunirea lotului” # Gazeta Sporturilor
Federația Română de Fotbal a venit cu o serie de precizări, după ce s-a zvonit că Alexandru Musi ar fi fost forțat să se antreneze la lotul U21, chiar dacă acesta anunțase în prealabil că resimte un disconfort.Înainte de primul meci al acțiunii României U21 din noiembrie, cu Finlanda, un comunicat oficial a anunțat că Alexandru Musi nu va face parte din lot. Conform primasport. ...
18:10
Minute de foc pe Anfield, încă un scandal în Premier League » Două faze controversate în Liverpool - Forest # Gazeta Sporturilor
Încă un scandal de arbitraj în Premier League. De data asta, deciziile luate pe Anfield la Liverpool - Nottingham Forest au aprins fotbalul englez.Brigada de arbitri la partida din etapa 12 a Premier League a fost formată din „centralul” Andy Madley, asistenții Adrian Holmes și Simon Long, iar în camera VAR au fost James Bell și Mark Scholes.Murillo a deschis scorul cu un gol controversatPriva fază controversată a venit în minutul 33. ...
18:10
Încă un jucător român în Serie A » Discuțiile confirmate: transferul se poate face în iarnă: „E cel mai bun din campionatul românesc” # Gazeta Sporturilor
Ștefan Baiaram (22 de ani), extrema Universității Craiova, ar putea fi următorul jucător român care se transferă în campionatul Italiei. Impresarul Giovanni Becali a confirmat eventuala mutare în presa italiană și nu exclude ca transferul să se facă chiar în perioada de meracto din iarnă. ...
18:10
Portarul român Ionuț Radu (28 de ani) a fost titular sâmbătă în victoria lui Celta Vigo de pe terenul celor de la Alaves, scor 1-0, în etapa 13 din La Liga. Goalkeeperul a fost integralist și a avut din nou câteva contribuții care au contribuit la acest succes.Radu se accidentase ușor pe 2 noiembrie, atunci când Celta câștigase pe terenul lui Levante. ...
18:00
Un colos s-a retras! Va fi o luptă în trei pentru semnătura lui Dayot Upamecano # Gazeta Sporturilor
Dayot Upamecano (27 de ani) este în ultimul an de contract cu Bayern Munchen, iar negocierile dintre fundașul francez și clubul bavarez cu privire la prelungirea înțelegerii nu s-au concretizat, cel puțin pentru moment. Astfel, mai multe cluburi de top din fotbalul european au intrat pe fir, încercând să profite de această situație. ...
17:50
Bergodi, după ce a apropiat-o pe U Cluj de play-off: „Știam că va fi o bătălie” # Gazeta Sporturilor
Cristiano Bergodi, antrenorul lui U Cluj, a analizat partida cu UTA, scor 2-0, din etapa 17 a Superligii.Italianul a fost mulțumit de prestația formației lui. Clujenii au ajuns la 23 de puncte și s-au apropiat de locurile de play-off.Pentru Bergodi a fost a 3-a victorie în 4 meciuri pe banca lui U Cluj. Italianul le-a învins pe Oțelul, Metaloglobus și UTA, a pierdut cu FCSB. ...
17:50
Atac de nicăieri al unui fost fotbalist de la FCSB: „Doar viteza era de Adi Popa. A fost foarte slab ca fotbalist!” # Gazeta Sporturilor
Gregory Tade (39 de ani), fostul fotbalist de la FCSB, a avut un atac neașteptat la adresa lui Adrian Popa (37 de ani), actual jucător al Stelei.Fotbalistul francez care s-a retras în 2023 din fotbal a transmis faptul că a fost un fotbalist mult mai bun decât Adi Popa, principala calitate a românului fiind viteza.Gregory Tade, atac la Adi Popa: „Doar viteza e de el. A fost foarte slab ca fotbalist”Gregory Tade, la FCSB„Sunt mai bun decât Adi Popa la orice oră a zilei. ...
17:40
Meciul de pe Anfield dintre Liverpool și Nottingham Forest, în etapa 12 din Premier League, se joacă acum. Partida a început la ora 17:00 și poate fi urmărită liveTEXT pe GSP.ro și în direct pe platforma Voyo.Live » Liverpool - Nottingham Forest 0-1Click AICI pentru statistici!A marcat: Murillo 32Gol controversat marcat de Murillo. Ndoye se afla în fața lui Alisson, fiind în ofsaid. Arbitrii au validat însă reușita. ...
17:40
Breda - PSV, meci din etapa 13 a campionatului Olandei, se joacă ACUM. Partida e liveTEXT pe GSP.ro și televizată de Prima Sport 4. La oaspeți, Dennis Man (27 de ani) e titular în banda dreaptă.PSV se afla înaintea partidei pe primul loc în Eredivisie, cu 31 de puncte după 12 etape, 3 în plus față de Feyenoord, ocupanta locului 2. De cealaltă parte, Breda e doar pe 14, cu 12 puncte. ...
Acum 4 ore
17:30
Liverpool - Nottingham Forest, în etapa 12 din Premier League » Ocazii pentru „cormorani” # Gazeta Sporturilor
Meciul de pe Anfield dintre Liverpool și Nottingham Forest, în etapa 12 din Premier League, se joacă acum. Partida a început la ora 17:00 și poate fi urmărită liveTEXT pe GSP.ro și în direct pe platforma Voyo. ...
17:30
România - Cehia, al doilea test de la „Trofeul Carpați”, penultimul înainte de Campionatul Mondial # Gazeta Sporturilor
Echipa națională de handbal a României joacă în această după-amiază al doilea test amical de la „Trofeul Carpați”, ediția 2025, competiție găzduită de TeraPlast Arena, din Bistrița. Adversara este Cehia, iar meciul începe la ora 17:30, liveTEXT pe GSP.ro și la TV pe PRO Arena. Joi, în primul meci de la „Trofeul Carpați”, România a câștigat fără drept de apel în fața reprezentativei din Portugalia, scor 40-28. ...
17:20
FCSB - Petrolul Ploiești » Comentăm la GSP Live Special cu Raul Rusescu și Dinu Todoran # Gazeta Sporturilor
Ediția specială GSP Live revine sâmbătă, 22 noiembrie, ora 20:00, cu prilejul meciului dintre FCSB și Petrolul Ploiești, programat la ora 20:30, pe Arena Națională, în cadrul etapei cu numărul 17 din Superliga.Emisiunea poate fi urmărită pe site-ul www.gsp.ro, pe pagina de Facebook a Gazetei Sporturilor, pe canalul de YouTube, dar și pe TikTok. ...
16:50
Echipele de start în Liverpool - Nottingham Forest » Meci de totul sau nimic în Premier League # Gazeta Sporturilor
Liverpool primește pe Anfield vizita celor de la Nottingham Forest, în etapa 12 din Premier League. Meciul începe la ora 17:00 și poate fi urmărit liveTEXT pe GSP.ro și în direct pe platforma Voyo.Campioana en-titre din Premier League luptă astăzi să nu piardă contactul cu Arsenal, în timp ce oaspeții sunt disperați să evadeze de pe locurile retrogradabile, după ce în sezonul trecut au fost surpriza plăcută a stagiunii. ...
16:50
Pierdere importantă pentru Rapid! Fundașul s-a accidentat și va fi supus investigațiilor medicale # Gazeta Sporturilor
Rapid se confruntă cu o problemă serioasă înaintea duelului de mâine cu CFR Cluj. Fundașul central Alexandru Pașcanu (27 de ani) s-a accidentat în timpul unui antrenament, iar clubul a anunțat oficial natura problemei medicale.Informația a fost transmisă chiar de „giuleșteni”, prin intermediul paginii oficiale. ...
16:40
Chivu i-a dat replica lui Max Allegri: „Este un învingător și pragmatic. Știe să facă lucruri simple, dar și altele...” # Gazeta Sporturilor
Cristi Chivu (45 de ani) a vorbit în fața presei italiene în perspectiva primului ău Derby della Madonnina ca antrenor și a spus cum încearcă Inter să dejoace planul tactic al lui AC Milan, cu referire directă la adversarul Massimiliano Allegri.Allegri l-a lăudat, pe de o parte, pentru treaba excelentă făcută la Inter, deși este un debutant la o mare echipă, iar pe de alta, a neglijat schimbările pe care Chivu le-a adus la echipa nerazzurra după plecarea lui Simone Inzaghi. ...
16:20
Daniel Oprița s-a războit cu fanii Stelei la Buzău: „Hai să băgăm 11 tricouri pe teren!” # Gazeta Sporturilor
Steaua a obținut doar un 1-1 pe terenul Metalului Buzău, iar rezultatul, considerat sub așteptări de fani, a declanșat un adevărat focar de tensiune.La finalul partidei, Daniel Oprița (44 de ani), tehnicianul „militarilor”, a avut un schimb dur de replici cu o parte dintre suporterii steliști. ...
16:10
Mircea Lucescu i-a „întrerupt” antrenamentul lui David Popovici » Cum a fost posibil # Gazeta Sporturilor
David Popovici (21 de ani), campion olimpic, mondial și european la înot, s-a întâlnit întâmplător, astăzi, cu Mircea Lucescu (80) și a ținut să îl cunoască pe selecționerul României.Aflat la o ședință de antrenament la KinetoFit din Băneasa, clinică situată în interiorul bazei sportive a lui Dan Șucu de la Coresi, David Popovici l-a văzut pe geam pe Mircea Lucescu.FOTO. ...
15:50
O expertă în sport și nutriție explică secretele longevității: „Știința demonstrează tot mai clar că putem trăi la 60 ani precum trăiam la 40” # Gazeta Sporturilor
EPISODUL 56. Invitata acestui episod a emisiunii Health Talks by GSP este Iulia Popa, antrenor personal certificat, cu multiple specializări și peste 20 de ani de experiență, fostă atletă de performanță, deținând și un master în nutriție și PR. ...
Acum 6 ore
15:20
Echipa Israel-Premier Tech, preluată de compania la care este cofondator Andres Iniesta # Gazeta Sporturilor
Echipa ciclistă Israel-Premier Tech se va numi NSN Cycling Team, după ce a fost preluată de compania de sport și entertainment Never Say Never. Cofondator al acesteia este fostul fotbalist emblematic al Barcelonei și al echipei naționale a Spaniei.În acest an, echipa Israel-Premier Tech a fost ținta unei serii de proteste pe parcursul mai multor curse, apogeul fiind atins în Turul Spaniei. ...
15:10
Elvețianca Lara Gut-Behrami, câștigătoarea din 2024 a Cupei Mondiale la general, a suferit o accidentare la genunchiul stâng în timpul unui antrenament desfășurat în Statele Unite. Echipa sa a anunțat că e posibil ca vedeta în vârstă de 34 de ani să nu ajungă la Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina (Italia, 6-22 februarie 2026). ...
15:10
Veste îmbucurătoare pentru Dinamo înaintea meciului cu Botoșani: „Va fi în lot” # Gazeta Sporturilor
Zeljko Kopic (48 de ani), antrenorul lui Dinamo, a anunțat la conferința de presă premergătoare meciului cu FC Botoșani, că Adrian Mazilu (20 de ani) s-a antrenat vineri, 21 noiembrie, pentru prima dată alături de restul echipei.În vara acestui an, Dinamo a plătit 450.000 de euro către Brighton pentru 40% din drepturile federale ale lui Mazilu. ...
15:10
Liverpool pregătește deja primul transfer al iernii! » I-a dat două goluri. Costă minimum 70 de milioane de euro # Gazeta Sporturilor
Rămasă la opt puncte în spatele liderului Arsenal și pe locul al optulea după 11 etape, Liverpool prospectează piața în vederea unei achiziții în mercato invernal. Surse demne de încredere susțin că vizat de campioana Angliei ar fi Antoine Semenyo, extrema dreaptă de 25 de ani a lui Bournemouth.Conform lui Fabrizio Romano, influentul specialist în transferuri, internaționalul ghanez e curtat de echipa lui Arne Slot. ...
14:50
Karamoko și-a ales jucătorul preferat din Superliga: „Nu e prietenul meu, dar e foarte bun!” # Gazeta Sporturilor
Mamoudou Karamoko (26 de ani), atacantul lui Dinamo, a prefațat meciul din deplasare cu FC Botoșani, programat luni, de la ora 20:30.Golgheterul lui Dinamo cu 5 goluri marcate și un assist reușit în 13 apariții în Superliga a declarat că este fan al conaționalului său Steven Nsimba (29 de ani), atacantul Universității Craiova.Mamoudou Karamoko s-a declarat fanul lui Steven Nsimba: „E genul de jucător care-mi place”„Îmi place Nsimba, atacantul Craiovei. ...
14:40
Înaintea primei participări la Campionatul Mondial, „kamikaze”-ul din lotul României își explică mentalitatea: „Mereu am vrut să fiu pe locul 1” # Gazeta Sporturilor
Înaintea primului Campionat Mondial al carierei, Rebeca Necula (22 de ani), coordonatoarea lui SCM Râmnicu Vâlcea și una din cele mai în formă jucătoare ale României, a prefațat turneul care va începe săptămâna viitoare, și-a descris jocul și le-a transmis un mesaj fanilor români.Începând cu sezonul trecut, una din „revelațiile” Ligii Florilor a fost tânăra Rebeca Necula, care a avut niște evoluții remarcabile pentru SCM Râmnicu Vâlcea. ...
14:30
Allegri încinge derby-ul: „Diferențele mici între Chivu și Inzaghi. Pentru un debutant, mai mult sau mai puțin...” # Gazeta Sporturilor
Massimiliano Allegri (58 de ani), antrenorul lui AC Milan, a deschis duelul declarațiilor înaintea derby-ului de duminică seară (duminică, ora 21:45, televizare Prima Sport 2 și Digi Sport 2). Deopotrivă, l-a lăudat pe rivalul Cristi Chivu și a minimizat aportul antrenorului lui Inter la ceea ce i-a lăsat moștenire Simone Inzaghi. ...
14:10
Flavio Cobolli, eroul Italiei în semifinalele Cupei Davis: „Am câștigat luptând cu sânge în gură” # Gazeta Sporturilor
Echipa de Cupa Davis a Italiei s-a calificat în ultimul act, după 2-0 cu Belgia. Punctul victoriei a fost adus în mod dramatic de Flavio Cobolli (23 de ani, locul 17 ATP), 6-3, 6-7 (5), 7-6 (15) contra lui Zizou Bergs (26 de ani, locul 43 ATP), cei doi disputând al patrulea cel mai lung tie-break din istoria competiției.Pentru al treilea an la rând, Italia va lupta pentru Salatiera de Argint, trofeul Cupei Davis, contra Spaniei sau Germaniei. ...
14:10
Prima reacție a lui Gigi Becali după sancțiunea UEFA! Patronul FCSB, surprins de decizie: „Dacă sunt vinovat, să mă suspende” # Gazeta Sporturilor
UEFA a anunțat sancțiuni împotriva lui Gigi Becali (67 de ani) și Mihai Stoica (60 de ani), în urma meciului FCSB - Aberdeen 3-0, jucat pe 28 august 2025, în play-off-ul Europa League.Comisia de Etică și Disciplină a decis:suspendare un meci pentru cei doi oficiali,pedeapsa este cu suspendare, urmând să fie aplicată doar dacă recidivează în următorii doi ani. ...
14:10
Cadoul cu care Daniel Bîrligea a susprins-o pe Antonia: „Am făcut febră musculară” # Gazeta Sporturilor
Daniel Bîrligea (25 de ani), atacantul celor de la FCSB, a surprins-o pe Antonia Salanță, partenera lui, cu un cadou special. Daniel Bîrligea este suspendat pentru meciul cu Petrolul, care se va juca de la 20:30, în runda 17 din Superliga. Suspendarea a venit în urma eliminării din meciul cu Hermannstadt, 3-3, când atacantul campioanei a văzut două galbene pentru proteste. ...
14:10
Zeljko Kopic, întrebat direct dacă Alex Musi a fost forțat să se antreneze la naționala U21, deși era accidentat # Gazeta Sporturilor
Zeljko Kopic (48 de ani), antrenorul lui Dinamo, a susținut sâmbătă după-amiază conferința de presă premergătoare meciului din deplasare cu FC Botoșani, în epilogul rundei 17 din Superliga.Tehnicianul croat nu a părut optimist când a venit vorba despre utilizarea în meciul de luni a lui Alexandru Musi (21 de ani), care a revenit cu o accidentare la coapsă în urma convocării la reprezentativa U21 a României. ...
14:00
Garry Kasparov, reacție incredibilă la planul de pace propus Ucrainei de Donald Trump: „Cum spunea un mare patriot...” # Gazeta Sporturilor
Marele șahist rus Garry Kasparov, 62 de ani, un opozant declarat al lui Vladimir Putin, care trăiește de ani buni în Statele Unite, condamnă cu fermitate „planul de place” pe care Donald Trump l-a propus Ucrainei, unul care naste deja dezbateri aprinse intre analiștii politici. ...
Acum 8 ore
13:00
Cristi Chivu putea ajunge la Dinamo: „Am stat de vorbă cu el câteva ore, asta mi-a zis” # Gazeta Sporturilor
Cristi Bobar, actualul președinte de la CSM Reșița și fost oficial la Dinamo, a spus că a încercat să îl aducă pe Cristi Chivu (45 de ani) în momentul în care reprezenta clubul roș-alb. Cristi Chivu se află ca antrenor în curtea celor de la Inter Milano din 2018, când a început să antreneze grupele de juniori ale italienilor. Până să facă acest pas, tehnicianul român al momentului a fost dorit de Dinamo și a avut o discuție cu Cristi Bobar. ...
12:50
Deși Benfica a obținut o calificare fără emoții în turul următor al Cupei Portugaliei, 2-0 pe terenul echipei Atletico CP (liga a treia), Jose Mourinho a avut reacții tăioase la adresa jucătorilor săi. Antrenorul portughez a răbufnit la final, acuzând lipsa de atitudine a elevilor săi și faptul că aceștia nu au respectat planul tactic stabilit. ...
12:50
Amenințat cu moartea în repetate rânduri, Alexander Isak a stabilit o bornă în Premier League privind investiția în securitate # Gazeta Sporturilor
Atacantul lui Liverpool, Alexander Isak, ar fi cheltuit 30.000 de lire sterline pe un Dobermann extrem de bine antrenat, devenind astfel fotbalistul din Premier League care a investit cea mai mare sumă într-o măsură de securitate personală, potrivit pulsesport.co.Isak a avut un început dificil la Liverpool de la transferul său de 125 de milioane de lire sterline de la Newcastle, mutare care a stârnit furia fanilor „coțofenelor” după o saga prelungită a transferurilor. ...
12:30
Cristi Chivu își respectă masterul de la Coverciano: „De la cele 14 principii ale tezei de licență la cipul lui Inter” # Gazeta Sporturilor
Cristi Chivu va bifa o premieră la Inter - AC Milan (duminică, ora 21:45, televizare Prima Sport 2 și Digi Sport 2) și va fi întâiul antrenor român implicat în Il Derby della Madonnina. Prilej pentru Tuttosport ca să facă o comparație între el și adversarul de pe banca tehnică a rossonerilor, Massimiliano Alllegri, între care există o diferență imensă de experiență. ...
12:10
Liverpool - Nottingham Forest, meci de totul sau nimic în Premier League » Echipele probabile + cote # Gazeta Sporturilor
Liverpool primește pe Anfield vizita celor de la Nottingham Forest, în etapa 12 din Premier League. Meciul începe la ora 17:00 și poate fi urmărit liveTEXT pe GSP.ro și în direct pe platforma Voyo.Campioana en-titre din Premier League a început sezonul cu 5 victorii din 5 meciuri, însă a urmat apoi o perioadă dezastruoasă pentru trupa pregătită de Arne Slot, care a mai câștigat un singur meci în campionat, pierzându-le pe restul de 5. ...
12:00
Veste mare pentru Risto Radunovic, înaintea meciului cu Petrolul: „Abia așteptăm să te cunoaștem” # Gazeta Sporturilor
Risto Radunovic (33 de ani) are motive serioase de bucurie înaintea confruntării cu Petrolul. Fundașul stânga al campioanei a aflat că va deveni tată pentru prima dată. Iubita lui, Stefana Petrovic, este însărcinată, iar cei doi au dezvăluit că vor avea o fetiță.Vestea a fost făcută publică pe rețelele sociale în ziua premergătoare partidei din etapa a 17-a, programată sâmbătă seara, pe Arena Națională. ...
11:50
A început scandalul după scenografia afișată la meciul lui Fenerbahce » Turcii au depus plângere și cer sancțiuni pentru ultrașii radicali # Gazeta Sporturilor
Baschetbaliștii lui Partizan au pierdut în fața echipei Fenerbahce, scor 87-99, în etapa a 12-a a Euroligii. Înainte de meci, fanii „alb-negri” au afișat o scenografie care nu a fost deloc pe placul oaspeților.Turcii au depus o plângere după ce au văzut scenografia care simbolizează momentul în care Milos Obilic, fost domnitor al Serbiei, l-a ucis pe împăratul turc Murad în bătălia de la Kosovo din 1389, conform sportal.rs. ...
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.