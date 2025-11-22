Cluj: Două accidente produse pe DN 1, în apropiere de Huedin/ La Bologa, un bărbat a fost descarcerat şi transportat la spital/ La Poieni, au fost răniţi trei pietoni, o femeie fiind în stare gravă/ Traficul este blocat
22 noiembrie 2025
Două accidente rutiere s-au produs, sâmbătă seară, pe DN 1, în apropiere de Huedin, judeţul Cluj. La Bologa, un bărbat a fost descarcerat şi transportat la spital, după ce două autoturisme s-au ciocnit. La Poieni, au fost accidentaţi trei pietoni, o femeie fiind în stare gravă. Traficul este blocat pe ambele sensuri.
Campioana Angliei, FC Liverpool, a pierdut sâmbătă, pe teren propriu, scor 0-3, în faţa echipei Nottingham Forest, în etapa a 12-a din Premier League.
Bayern Munchen, campioana Germaniei, a dispus sâmbătă, pe teren propriu, de gruparea Freiburg, cu scorul de 6-2, după ce a fost condusă cu 2-0.
FRF, precizări în ceea ce priveşte situaţia medicală a lui Alexandru Musi la naţionala U21 # News.ro
Federaţia Română de Fotbal a anunţat, sâmbătă, pe site-ul oficial, că jucătorul Alexandru Musi a acuzat probleme medicale încă de la reunirea lotului naţionalei U21.
Naţionala României a învins sâmbătă, la Bistriţa, reprezentativa Cehiei, scor 37-30 (16-15), în al doilea meci de la Trofeul Carpaţi. Duminică, tricolorele vor avea ultimul test, cu Austria, înaintea debutului la Campionatul Mondial, în 27 noiembrie.
Bărbat din Prahova, amendat cu circa 1.800 de lei după ce a condus pe contrasens, pe autostrada A3 Bucureşti - Ploieşti/ El a rămas fără permis de conducere pentru patru luni # News.ro
Un bărbat de 57 de ani din judeţul Prahova a fost amendat cu aproximativ 1.800 de lei după ce a fost filmat când conducea un autoturism pe contrasens, pe autostrada A3 Bucureşti - Ploieşti. Totodată, bărbatul a rămas fără permisul de conducere pentru patru luni.
Un mecanism natural din creier care favorizează eliminarea plăcilor toxice implicate în Alzheimer, identificat de oamenii de ştiinţă # News.ro
Creierul ar putea dispune de un mecanism propriu prin care să limiteze acumularea plăcilor toxice asociate bolii Alzheimer. Un nou studiu preclinic arată că activarea unei proteine cheie poate transforma celulele de susţinere ale creierului în agenţi eficienţi de curăţare a depozitelor toxice de beta-amiloid şi poate proteja funcţia cognitivă.
Albania: O persoană a murit după ce ploi torenţiale au provocat inundaţii în zone vaste ale ţării # News.ro
Cel puţin o persoană a murit după ce ploi torenţiale care au durat câteva zile au provocat inundaţii severe în Albania, a anunţat sâmbătă poliţia, potrivit AP.
La Liga: Preşedintele Javier Tebas, ameninţat cu demiterea după scurgerea de informaţii confidenţiale despre Barcelona # News.ro
Tribunalul Administrativ al Sportului (TAD) a deschis un dosar disciplinar de natură „foarte gravă” împotriva lui Javier Tebas, preşedintele LaLiga, pentru presupusa divulgare de informaţii confidenţiale despre FC Barcelona, potrivit mai multor surse oficiale şi conform Sport.
Echipa italiană Genoa, patronată de Dan Şucu, a terminat la egalitate sâmbătă, în deplasare, scor 3-3, cu gruparea sardă Cagliari, în etapa a 12-a din Serie A.
Vizibilitate scăzută în trafic, din cauza ceţii, pe drumuri din judeţele Giurgiu, Teleorman şi Olt # News.ro
Traficul rutier se desfăşoară, sâmbătă seară, în condiţii de vizibilitate scăzută sub 200 de metri şi, izolat, sub 50 de metri, din cauza ceţii, pe drumuri din judeţele Giurgiu, Teleorman şi Olt. De altfel, aceste zone se află sub atenţionare Cod galben de ceaţă.
Alertă în Ţările de Jos: Armata olandeză a deschis focul asupra unor drone deasupra bazei aeriene Volkel # News.ro
Armata olandeză a deschis focul asupra unor drone deasupra bazei aeriene Volkel din estul ţării, dar nu au fost recuperate resturi, a anunţat sâmbătă Ministerul Apărării din Ţările de Jos, potrivit AP.
Debut cu scandal în campania electorală pentru preşedinţia Consiliului Judeţean Buzău/ Fotografiile şefului PNL Buzău şi ale candidatului susţinut de PNL şi USR, ataşate pe machete din carton cu personaje din desene animate # News.ro
Două machete din carton reprezentând personaje din desene animate, cărora le-au fost ataşate feţele preşedintelui PNL Buzău, Adrian Mocanu, şi ale candidatului independent sprijinit de PNL şi USR la şefia Consiliului Judeţean Buzău, Mihai Răzvan Moraru, au fost amplasate, sâmbătă, în centrul municipiului Buzău. Imaginile au fost aşezate în zone intens circulate, stârnind reacţii rapide din partea organizaţiei liberale.
Premier League: Chelsea a întrecut-o pe Burnley, scor 2-0, şi a urcat pe locul al doilea în clasament # News.ro
Echipa engleză Chelsea a învins sâmbătă, în deplasare, scor 2-0, formaţia Burnley, în etapa cu numărul 12 din Premier League.
Bilanţul recentelor ploi din Vietnam a ajuns la cel puţin 55 de morţi în mai puţin de o săptămână, potrivit anunţului de sâmbătă de la Ministerul Mediului, în timp ce 13 persoane sunt în continuare date dispărute, informează AFP.
Echipa Universitatea Cluj a învins sâmbătă, în deplasare, scor 2-0, gruparea UTA Arad, într-un meci din etapa a 17-a a Superligii.
Echipa spaniolă Celta Vigo, cu Ionuţ Radu integralist, a învins sâmbătă, în deplasare, scor 1-0, formaţia Deportivo Alaves, în etapa a 13-a din La Liga.
Braşov: Intervenţie a jandarmilor montani pentru recuperarea a patru adulţi şi a unui bebeluş/ Grupul de turişti se rătăcise pe un drum izolat, unde maşina a rămas împotmolită în noroi - VIDEO # News.ro
Jandarmii montani din Braşov au intervenit pentru recuperarea unui grup de turişti, format din patru adulţi şi un bebeluş, după ce aceştia s-au rătăcit pe un drum izolat, iar maşina a rămas împotmolită în noroi. Jandarmii i-au însoţit pe jos, pe o distanţă de aproape 3 kilometri, până la autospecială, ei fiind duşi apoi la pensiunea unde erau cazaţi.
Planul de pace al SUA pentru Ucraina necesită mai multă muncă, spun liderii europeni / Declaraţie comună din Africa de Sud / Liderii UE se reunesc luni pentru a discuta propunerea de pace # News.ro
Planul unilateral al SUA de a pune capăt războiului din Ucraina „este o bază care va necesita muncă suplimentară”, au declarat sâmbătă liderii occidentali reuniţi în Africa de Sud pentru summitul G20, relatează The Guardian.
Box: „O să-l calc în picioare”, spune Anthony Joshua, înainte de confruntarea cu youtuberul Jake Paul # News.ro
YouTuberul devenit boxer, Jake Paul, a arătat, vineri, un „optimism delirant” înainte de a-l înfrunta în decembrie pe fostul campion mondial la categoria grea Anthony Joshua, pe care crede că îl poate învinge, contrazicând toate pronosticurile.
Administraţia Trump nu le va permite suporterilor din Haiti să fie prezenţi la Cupa Mondială # News.ro
Haiti, care va disputa a doua Cupă Mondială din istoria sa în vara viitoare în Statele Unite, Mexic şi Canada, nu va putea fi susţinută de suporterii săi pe teritoriul american. Administraţia Trump a confirmat că fanii din Haiti nu vor avea dreptul să intre în ţară.
Ciprian Ciucu: Propun o primă dezbatere cu primii cinci candidaţi, aşa cum ne prezintă sondajele de opinie/ Haideţi ca în sfârşit, să vorbim şi despre viziuni şi proiecte # News.ro
Candidatul PNL la Primăria Bucureşti, Ciprian Ciucu, propune organizarea unei prime dezbateri electorale, la care să participe primii cinci candidaţi conform sondajelor de opinie. ”Haideţi ca în sfârşit, să vorbim şi despre viziuni şi proiecte”, adaugă el.
Mijlocaşul Alexandru Maxim a marcat un gol în meciul pe care echipa sa, Gaziantep, l-a câştigat, sâmbătă, în deplasare, scor 3-0, în faţa formaţiei Kayserispor, în etapa a 13-a a campionatului Turciei.
Preşedintele francez Emmanuel Macron, cancelarul german Friedrich Merz şi prim-ministrul britanic Keir Starmer au discutat, sâmbătă, în marja summitului G20 de la Johannesburg, Africa de Sud, despre planul SUA pentru Ucraina, a anunţat Palatul Élysée.
Belarusul, un aliat al Rusiei, a graţiat 31 de cetăţeni ucraineni, a anunţat, sâmbătă, televiziunea de stat, în cadrul unui acord între preşedintele Aleksandr Lukaşenko şi omologul său american, Donald Trump.
Vinicius Junior şi Real Madrid au discutat recent despre viitorul brazilianului şi se pare că se conturează o înţelegere în ceea ce priveşte prelungirea contractului.
Gimnastică: Alexia Blănaru, pe locul 13 la individual-compus, la Campionatul Mondial de junioare, de la Manila # News.ro
Gimnasta Alexia Blănaru s-a clasat, sâmbătă, pe locul 13, în finală la individual-compus, iar Aniela Tudor a fost pe locul 21, la Campionatul Mondial de junioare, de la Manila. Echipa României a fost pe locul 5.
Ucraina va începe „consultări” în Elveţia cu americanii privind un „viitor acord de pace” cu Moscova # News.ro
Ucraina şi Statele Unite vor organiza consultări la nivel înalt în Elveţia în următoarele zile pentru a discuta posibile căi privind încheierea războiului cu Rusia, au anunţat, sâmbătă, oficialii ucraineni.
Tulburările de alimentaţie pot creşte riscurile pentru sănătate chiar şi la un deceniu după diagnostic, indică un studiu # News.ro
Tulburările de alimentaţie pot avea consecinţe care depăşesc cu mult perioada imediat următoare diagnosticului. Un nou studiu arată că persoanele afectate continuă să prezinte riscuri crescute pentru mai multe afecţiuni grave chiar şi după cinci sau zece ani, subliniind necesitatea unei monitorizări medicale de lungă durată.
UPDATE - Ilie Bolojan, tinerilor liberali: E simplu să demisionezi, să dezertezi, să ştiţi, dar e mult mai greu să stai şi să faci ceea ce trebuie. Şi astăzi nu sunt nişte vremuri uşoare / Trebuie să înţelegem că trebuie să ai decenţă şi răbdare # News.ro
Preşedintele PNL, premierul Ilie Bolojan, a afirmat, sâmbătă, într-o întâlnire cu tinerii liberali, că ”e simplu să demisionezi, să dezertezi”, dar este mult mai greu să stai şi să faci ceea ce trebuie. ”Şi astăzi nu sunt nişte vremuri uşoare”, a afirmat Bolojan, adăugând că, atâta timp cât are un mandat, va face ceea ce consideră că este necesar.
Bucureşti – O femeie a fost urcată cu forţa într-o maşină de soţul cu care nu mai locuieşte / Bărbatul a agresat-o şi i-a verificat istoricul conversaţiilor telefonice / Poliţiştii, alertaţi printr-un apel la 112 # News.ro
Poliţia din Bucureşti a fost sesizată că o femeie a fost urcată cu forţa într-o maşină şi a demarat imediat verificări. Victima a fost găsită pe o stradă din Sectorul 5, fiind preluată ăn siguranţă de agenţi. Ancheta a stabilit că soţul femeii – cu care aceasta nu mai locuieşte – a forţat-o să urce în vehiculul condus de alt bărbat, unde a agresat-o şi i-a verificat istoricul conversaţiilor telefonice, reclamând o presupusă infidelitate. Ulterior, au abandonat-o pe stradă şi au fugit. Cei doi bărbaţi au fost prinşi în Călăraşi.
Rusia a pierdut aproximativ 1.164.340 de soldaţi în Ucraina de la începutul invaziei, la 24 februarie 2022 # News.ro
Rusia a pierdut aproximativ 1.164.340 de soldaţi în Ucraina de la începutul invaziei sale pe scară largă, pe 24 februarie 2022, a raportat Statul Major al Forţelor Armate ale Ucrainei sâmbătă.
Formaţia Corvinul Hunedoara a învins, sâmbătă, în deplasare, cu scorul de 1-0, echipa CSM Slatina, în etapa a 14-a a Ligii a II-a.
Proprietarul Daily Mail a încheiat un acord pentru achiziţionarea cotidianului Telegraph. Tranzacţia este de 500 de milioane de lire sterline # News.ro
Proprietarul tabloidului Daily Mail, DMGT, a semnat un acord cu grupul Redbird IMI pentru achiziţionarea cotidianului britanic Telegraph pentru 500 de milioane de lire sterline, informează AFP.
O posibilă nouă întâlnire între preşedintele rus Vladimir Putin şi omologul său american Donald Trump este pe ordinea de zi, a declarat ministrul adjunct al Afacerilor Externe rus, Serghei Riabkov, informează Reuters.
Ministerul de Interne: Ce mai găsim prin coletele din perioada sărbătorilor - arme letale, dispozitive de vedere pe timp de noapte, amortizoare / Nu este Secret Santa, este dosar penal cu livrare rapidă / Doi bărbaţi au fost reţinuţi # News.ro
Doi bărbaţi au fost reţinuţi în judeţul Bistriţa-Năsăud, după ce au ridicat un colet expediat din Spania, în care se aflau două arme lungi letale, una pentru tir sportiv şi alta pentru vânătoare, un amortizor şi un dispozitiv pentru vedere pe timp de noapte. Ei au fost prinşi în flagrant, unul dintre ei încercând să fugă.
Poliţia statului mexican Jalisco a încheiat un program de instruire cu forţele CRS din Franţa privind gestionarea manifestaţiilor şi controlul tulburărilor publice în cadrul evenimentelor sportive, cu şapte luni înainte de Cupa Mondială de fotbal co-organizată de Mexic.
Rezultate înregistrate în partidele disputate, în etapa a 14-a, a Ligii a II-a:
Victor Negrescu: Obiectivul comun al ţărilor democratice este ca pacea să fie durabilă şi să nu vină cu preţul slăbirii suveranităţii Ucrainei sau al securităţii europene # News.ro
Europarlamentarul PSD ictor Negrescu apreciază că este firesc ca planul de pace propus de Statele Unite pentru Ucraina să deschidă o nouă etapă în discuţiile internaţionale, dar avertizează că pacea trebuie să fie durabilă şi să nu vină cu preţul slăbirii suveranităţii Ucrainei sau al securităţii europene. ”Blocul democratic transatlantic trebuie să rămână unit şi ferm”, transmite Negrescu.
Rogobete: Sistemul de sănătate este ca un organism viu. În momentul în care vii şi dai cu barda, cu măsuri care nu sunt calculate bine, analizate bine, testate bine, rişti să dezechilibrezi sistemul de sănătate # News.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat că vor urma reforme importante care vor viza plata gărzilor medicilor sau schimbarea normativului de personal, dar a admis că aceste modificări care trebuiau făcute de 35 de ani nu se pot face peste noapte.
Fostul preşedinte brazilian Jair Bolsonaro, condamnat la 27 de ani de închisoare pentru tentativă de lovitură de stat, a fost plasat, sâmbătă, în arest preventiv, au declarat avocatul său şi o sursă apropiată dosarului.
Marjorie Taylor Greene a anunţat că demisionează din Congres. Donald Trump - Este o veste minunată pentru ţară # News.ro
Marjorie Taylor Greene, congresmana republicană din Georgia care a avut o ceartă dramatică cu Donald Trump, în ciuda faptului că era aliata lui de lungă durată, a anunţat vineri că va demisiona – ceea ce preşedintele a numit „o veste minunată”, informează The Guardian.
Spitalul Bagadasar-Arseni: Patru dintre pacienţii din incendiu sunt tineri, doar cu expunere la fum / Al cincilea este intoxicat cu fum, intubat, şi va rămâne internat # News.ro
Spitalul Clinic de Urgenţă ”Bagadasar-Arseni” din Bucureşti a trnsmis, sâmbătă, că dintre cei cinci pacienţi ajunţi în unitatea medicală patru sunt tineri şi au doar expunere la fum, nefiind intoxicaţi. Al cincilea, bârbatul de 60 de ani, este intoxicat cu fum, intubat, şi va rămâne internat în Secţia Terapie Intensivă.
Ministrul Sănătăţii: Nu toate spitalele trebuie să ofere toate tipurile de servicii. Cu această gândire sovietică am ajuns acum în situaţia în care foarte multe unităţi nu acoperă gărzile şi nu au toate specialităţile # News.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat, sâmbătă, referindu-se la reclasificarea spitalelor, că în prezent există multe unităţi sanitare care nu îşi pot acoperi gărzile medicilor, iar acest lucru a dus la nemulţumiri ale pacienţilor. El a negat că ar urma să fie închise unităţi medicale.
Ministerul Sănătăţii, după incendiul din Capitală: Un bărbat de 60 de ani, în stare gravă, intubat / Ceilalţi 16 pacienţi sunt conştienţi, stabili # News.ro
Ministerul Sănătăţii a transmis, sâmbătă, că 16 din cele 17 persoane transportate la spitale în urma incendiului izbucnit într-un bloc din Capitală sunt conştiente şi stabile. Un bărbat de 60 de ani este în stare gravă, intubat.
Alexandru Rogobete: În Centrele de Marşi Arşi de la Timişoara şi Târgu Mureş, primii pacienţi vor putea intra în vara anului viitor / La Timişoara va fi necesară şi o suplimentare de posturi # News.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, anunţă, sâmbătă, că primii pacienţi vor putea fi trataţi la Centrele de Mari Arşi de la Timişoara şi Târgu Mureş în vara anului viitor, el precizând că ritmul lucrărilor este bun.
Administraţia Prezidenţială anunţă că s-au primit mai multe propuneri de îmbunătăţire a Strategiei Naţionale de Apărare a Ţării, unele fiind integrate în document / Unele propuneri au vizat chiar fondul problematicilor de securitate # News.ro
Administraţia Prezidenţială anunţă, sâmbătă, că s-au primit mai multe propuneri de îmbunătăţire a Strategiei Naţionale de Apărare a Ţării, după punerea acesteia în dezbatere publică, iar unele au fost integrate în document. Propunerile au vizat atât fondul problematicilor de securitate expuse în Strategie, cât şi forma de prezentare. Strategia urmează a fi dezbătută şi aprobată, luni, în CSAT, urmând ca săptămâna viitoare să fie prezentată Parlamentului.
După încercarea eşuată de a merge la Bayern Munchen, Jerome Boateng va începe o perioadă de formare ca antrenor la FC Barcelona # News.ro
Jerome Boateng a surprins pe toată lumea apărând, vineri dimineaţă, la Ciutat Esportiva a FC Barcelona. Potrivit cotidianului Sport, fostul fundaş german, retras din activitate din septembrie, nu era acolo pentru a se antrena, ci pentru a începe o perioadă de formare ca antrenor de aproximativ zece zile alături de staful lui Hansi Flick.
Ucraina şi aliaţii săi europeni se mobilizează sâmbătă pentru a găsi urgent un răspuns la planul american care vizează să pună capăt invaziei ruseşti care durează de aproape patru ani, Donald Trump somându-l pe Volodimir Zelenski să îl accepte rapid, relatează AFP.
