UPDATE - Ilie Bolojan, tinerilor liberali: E simplu să demisionezi, să dezertezi, să ştiţi, dar e mult mai greu să stai şi să faci ceea ce trebuie. Şi astăzi nu sunt nişte vremuri uşoare / Trebuie să înţelegem că trebuie să ai decenţă şi răbdare
News.ro, 22 noiembrie 2025 14:50
Preşedintele PNL, premierul Ilie Bolojan, a afirmat, sâmbătă, într-o întâlnire cu tinerii liberali, că ”e simplu să demisionezi, să dezertezi”, dar este mult mai greu să stai şi să faci ceea ce trebuie. ”Şi astăzi nu sunt nişte vremuri uşoare”, a afirmat Bolojan, adăugând că, atâta timp cât are un mandat, va face ceea ce consideră că este necesar.
Acum 5 minute
15:20
Belarusul, un aliat al Rusiei, a graţiat 31 de cetăţeni ucraineni, a anunţat, sâmbătă, televiziunea de stat, în cadrul unui acord între preşedintele Aleksandr Lukaşenko şi omologul său american, Donald Trump.
15:20
Vinicius Junior şi Real Madrid au discutat recent despre viitorul brazilianului şi se pare că se conturează o înţelegere în ceea ce priveşte prelungirea contractului.
Acum 15 minute
15:10
Gimnastică: Alexia Blănaru, pe locul 13 la individual-compus, la Campionatul Mondial de junioare, de la Manila # News.ro
Gimnasta Alexia Blănaru s-a clasat, sâmbătă, pe locul 13, în finală la individual-compus, iar Aniela Tudor a fost pe locul 21, la Campionatul Mondial de junioare, de la Manila. Echipa României a fost pe locul 5.
Acum 30 minute
15:00
Ucraina va începe „consultări” în Elveţia cu americanii privind un „viitor acord de pace” cu Moscova # News.ro
Ucraina şi Statele Unite vor organiza consultări la nivel înalt în Elveţia în următoarele zile pentru a discuta posibile căi privind încheierea războiului cu Rusia, au anunţat, sâmbătă, oficialii ucraineni.
15:00
Tulburările de alimentaţie pot creşte riscurile pentru sănătate chiar şi la un deceniu după diagnostic, indică un studiu # News.ro
Tulburările de alimentaţie pot avea consecinţe care depăşesc cu mult perioada imediat următoare diagnosticului. Un nou studiu arată că persoanele afectate continuă să prezinte riscuri crescute pentru mai multe afecţiuni grave chiar şi după cinci sau zece ani, subliniind necesitatea unei monitorizări medicale de lungă durată.
Acum o oră
14:50
14:40
Bucureşti – O femeie a fost urcată cu forţa într-o maşină de soţul cu care nu mai locuieşte / Bărbatul a agresat-o şi i-a verificat istoricul conversaţiilor telefonice / Poliţiştii, alertaţi printr-un apel la 112 # News.ro
Poliţia din Bucureşti a fost sesizată că o femeie a fost urcată cu forţa într-o maşină şi a demarat imediat verificări. Victima a fost găsită pe o stradă din Sectorul 5, fiind preluată ăn siguranţă de agenţi. Ancheta a stabilit că soţul femeii – cu care aceasta nu mai locuieşte – a forţat-o să urce în vehiculul condus de alt bărbat, unde a agresat-o şi i-a verificat istoricul conversaţiilor telefonice, reclamând o presupusă infidelitate. Ulterior, au abandonat-o pe stradă şi au fugit. Cei doi bărbaţi au fost prinşi în Călăraşi.
14:30
Rusia a pierdut aproximativ 1.164.340 de soldaţi în Ucraina de la începutul invaziei, la 24 februarie 2022 # News.ro
Rusia a pierdut aproximativ 1.164.340 de soldaţi în Ucraina de la începutul invaziei sale pe scară largă, pe 24 februarie 2022, a raportat Statul Major al Forţelor Armate ale Ucrainei sâmbătă.
14:30
Formaţia Corvinul Hunedoara a învins, sâmbătă, în deplasare, cu scorul de 1-0, echipa CSM Slatina, în etapa a 14-a a Ligii a II-a.
Acum 2 ore
14:20
13:40
Proprietarul Daily Mail a încheiat un acord pentru achiziţionarea cotidianului Telegraph. Tranzacţia este de 500 de milioane de lire sterline # News.ro
Proprietarul tabloidului Daily Mail, DMGT, a semnat un acord cu grupul Redbird IMI pentru achiziţionarea cotidianului britanic Telegraph pentru 500 de milioane de lire sterline, informează AFP.
13:40
O posibilă nouă întâlnire între preşedintele rus Vladimir Putin şi omologul său american Donald Trump este pe ordinea de zi, a declarat ministrul adjunct al Afacerilor Externe rus, Serghei Riabkov, informează Reuters.
13:30
Ministerul de Interne: Ce mai găsim prin coletele din perioada sărbătorilor - arme letale, dispozitive de vedere pe timp de noapte, amortizoare / Nu este Secret Santa, este dosar penal cu livrare rapidă / Doi bărbaţi au fost reţinuţi # News.ro
Doi bărbaţi au fost reţinuţi în judeţul Bistriţa-Năsăud, după ce au ridicat un colet expediat din Spania, în care se aflau două arme lungi letale, una pentru tir sportiv şi alta pentru vânătoare, un amortizor şi un dispozitiv pentru vedere pe timp de noapte. Ei au fost prinşi în flagrant, unul dintre ei încercând să fugă.
Acum 4 ore
13:20
Poliţia statului mexican Jalisco a încheiat un program de instruire cu forţele CRS din Franţa privind gestionarea manifestaţiilor şi controlul tulburărilor publice în cadrul evenimentelor sportive, cu şapte luni înainte de Cupa Mondială de fotbal co-organizată de Mexic.
13:00
Rezultate înregistrate în partidele disputate, în etapa a 14-a, a Ligii a II-a:
12:50
Victor Negrescu: Obiectivul comun al ţărilor democratice este ca pacea să fie durabilă şi să nu vină cu preţul slăbirii suveranităţii Ucrainei sau al securităţii europene # News.ro
Europarlamentarul PSD ictor Negrescu apreciază că este firesc ca planul de pace propus de Statele Unite pentru Ucraina să deschidă o nouă etapă în discuţiile internaţionale, dar avertizează că pacea trebuie să fie durabilă şi să nu vină cu preţul slăbirii suveranităţii Ucrainei sau al securităţii europene. ”Blocul democratic transatlantic trebuie să rămână unit şi ferm”, transmite Negrescu.
12:40
Rogobete: Sistemul de sănătate este ca un organism viu. În momentul în care vii şi dai cu barda, cu măsuri care nu sunt calculate bine, analizate bine, testate bine, rişti să dezechilibrezi sistemul de sănătate # News.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat că vor urma reforme importante care vor viza plata gărzilor medicilor sau schimbarea normativului de personal, dar a admis că aceste modificări care trebuiau făcute de 35 de ani nu se pot face peste noapte.
12:40
Fostul preşedinte brazilian Jair Bolsonaro, condamnat la 27 de ani de închisoare pentru tentativă de lovitură de stat, a fost plasat, sâmbătă, în arest preventiv, au declarat avocatul său şi o sursă apropiată dosarului.
12:30
Marjorie Taylor Greene a anunţat că demisionează din Congres. Donald Trump - Este o veste minunată pentru ţară # News.ro
Marjorie Taylor Greene, congresmana republicană din Georgia care a avut o ceartă dramatică cu Donald Trump, în ciuda faptului că era aliata lui de lungă durată, a anunţat vineri că va demisiona – ceea ce preşedintele a numit „o veste minunată”, informează The Guardian.
12:30
Spitalul Bagadasar-Arseni: Patru dintre pacienţii din incendiu sunt tineri, doar cu expunere la fum / Al cincilea este intoxicat cu fum, intubat, şi va rămâne internat # News.ro
Spitalul Clinic de Urgenţă ”Bagadasar-Arseni” din Bucureşti a trnsmis, sâmbătă, că dintre cei cinci pacienţi ajunţi în unitatea medicală patru sunt tineri şi au doar expunere la fum, nefiind intoxicaţi. Al cincilea, bârbatul de 60 de ani, este intoxicat cu fum, intubat, şi va rămâne internat în Secţia Terapie Intensivă.
12:20
Ministrul Sănătăţii: Nu toate spitalele trebuie să ofere toate tipurile de servicii. Cu această gândire sovietică am ajuns acum în situaţia în care foarte multe unităţi nu acoperă gărzile şi nu au toate specialităţile # News.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat, sâmbătă, referindu-se la reclasificarea spitalelor, că în prezent există multe unităţi sanitare care nu îşi pot acoperi gărzile medicilor, iar acest lucru a dus la nemulţumiri ale pacienţilor. El a negat că ar urma să fie închise unităţi medicale.
11:40
Ministerul Sănătăţii, după incendiul din Capitală: Un bărbat de 60 de ani, în stare gravă, intubat / Ceilalţi 16 pacienţi sunt conştienţi, stabili # News.ro
Ministerul Sănătăţii a transmis, sâmbătă, că 16 din cele 17 persoane transportate la spitale în urma incendiului izbucnit într-un bloc din Capitală sunt conştiente şi stabile. Un bărbat de 60 de ani este în stare gravă, intubat.
11:40
Alexandru Rogobete: În Centrele de Marşi Arşi de la Timişoara şi Târgu Mureş, primii pacienţi vor putea intra în vara anului viitor / La Timişoara va fi necesară şi o suplimentare de posturi # News.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, anunţă, sâmbătă, că primii pacienţi vor putea fi trataţi la Centrele de Mari Arşi de la Timişoara şi Târgu Mureş în vara anului viitor, el precizând că ritmul lucrărilor este bun.
Acum 6 ore
11:20
Administraţia Prezidenţială anunţă că s-au primit mai multe propuneri de îmbunătăţire a Strategiei Naţionale de Apărare a Ţării, unele fiind integrate în document / Unele propuneri au vizat chiar fondul problematicilor de securitate # News.ro
Administraţia Prezidenţială anunţă, sâmbătă, că s-au primit mai multe propuneri de îmbunătăţire a Strategiei Naţionale de Apărare a Ţării, după punerea acesteia în dezbatere publică, iar unele au fost integrate în document. Propunerile au vizat atât fondul problematicilor de securitate expuse în Strategie, cât şi forma de prezentare. Strategia urmează a fi dezbătută şi aprobată, luni, în CSAT, urmând ca săptămâna viitoare să fie prezentată Parlamentului.
11:20
După încercarea eşuată de a merge la Bayern Munchen, Jerome Boateng va începe o perioadă de formare ca antrenor la FC Barcelona # News.ro
Jerome Boateng a surprins pe toată lumea apărând, vineri dimineaţă, la Ciutat Esportiva a FC Barcelona. Potrivit cotidianului Sport, fostul fundaş german, retras din activitate din septembrie, nu era acolo pentru a se antrena, ci pentru a începe o perioadă de formare ca antrenor de aproximativ zece zile alături de staful lui Hansi Flick.
11:20
Ucraina şi aliaţii săi europeni se mobilizează sâmbătă pentru a găsi urgent un răspuns la planul american care vizează să pună capăt invaziei ruseşti care durează de aproape patru ani, Donald Trump somându-l pe Volodimir Zelenski să îl accepte rapid, relatează AFP.
11:00
Cercetătorii americani testează o nouă strategie terapeutică pentru boala polichistică renală, axată pe anticorpi capabili să pătrundă în interiorul chisturilor şi să blocheze semnalele de creştere care susţin mărirea lor progresivă. Rezultatele, obţinute în studii preclinice pe şoareci, sugerează un potenţial mod de a încetini sau chiar inversa evoluţia afecţiunii.
10:50
Banca Transilvania a atras 500 de milioane de euro de pe pieţele internaţionale de capital # News.ro
Banca Transilvania anunţă că a atras 500 de milioane de euro de pe pieţele internaţionale de capital, prin cea mai mare emisiune de obligaţiuni AT1 din Europa Centrală şi de Est. Aceasta este prima emisiune de obligaţiuni AT1 (Additional Tier 1) pe pieţele financiare internaţionale a băncii şi, în acest sens, o premieră pentru România. Obligaţiunile vor fi listate la Euronext, Bursa de Valori din Dublin, în noiembrie 2025.
10:30
UPDATE - Accident cu patru maşini implicate, pe A10, între Teiuş şi Aiud / O femeie a fost încarcerată / 5 persoane au suferit răni minore - FOTO / VIDEO # News.ro
Patru maşini sunt implicate, sâmbătă, într-un accident rutier produs pe A10, între Teiuş şi Aiud. O femeie este încarcerată într-o maşină, dar este conştientă.
10:20
10:20
Max Verstappen, despre pista udă de pe circuitul de la Las Vegas: E ca şi cum ai pilota pe gheaţă # News.ro
Autor al celui de-al doilea timp în calificările de la Las Vegas, Max Verstappen (Red Bull) a explicat dificultăţile de a conduce un monopost de Formula 1 pe pista udă a acestui circuit special.
10:10
Statele Unite: Curtea Supremă aprobă redistribuirea circumscripţiilor electorale din Texas, favorabilă republicanilor # News.ro
Curtea Supremă a Statelor Unite a suspendat, vineri, blocarea redistribuirii circumscripţiilor electorale în Texas, oferind un impuls republicanilor în încercarea lor de a câştiga locuri în Congresul de la Washington în cadrul alegerilor legislative de la jumătatea mandatului din 2026, informează AFP.
10:10
Meteorologii anunţă lapoviţă şi ninsoare în mai multe regiuni ale ţării, dar şi depuneri de polei / Vremea se răceşte în continuare / Cod galben pentru zonele montane din Gorj, Vâlcea, Argeş, Hunedoara, Alba şi Sibiu # News.ro
Meteorologii anunţă lapoviţă şi ninsoare în mai multe regiuni ale ţării, dar şi depuneri de polei. În zonele montane înalte se va depune din nou strat de zăpadă. În plus, vremea se răceşte în continuare.
10:00
UPDATE - Incendiu cu degajări mari de fum într-un bloc cu 11 etaje din Bucureşti / Echipe de căutare-salvare pentru identificarea persoanelor posibil surprinse / 7 persoane au primit îngrijiri medicale / O victimă este intubată - VIDEO # News.ro
Pompierii intervin, sâmbătă, pentru stingerea unui incendiu care a izbucnit într-un apartament situat la etajul al cincilea al unui bloc cu 11 etaje din Bucureşti. Sunt degajări mari de fum. S-au constituit echipe de căutare-salvare pentru identificarea şi evacuarea tuturor persoanelor posibil surprinse. Şapte persoane au primit îngrijiri medicale, şase fiind transportate la spital.
10:00
Accident pe A10, între Teiuş şi Aiud – Din primele informaţii sunt implicate cinci maşini, iar o persoană ar fi încarcerată # News.ro
Cinci maşini sunt implicate, sâmbătă, într-un accident rutier produs pe A10, între Teiuş şi Aiud. Din datele transmise pe 112 de apelant, o persoană ar fi încarcerată.
09:40
UPDATE - Trecerea cu bacul între PTF Isaccea (România) şi PTF Orlovka (Ucraina) este sistată temporar, din cauza atacurilor de noaptea trecută / Infrastructura complexului feribot Orlivka a fost avariată - FOTO # News.ro
Garda de Coastă anunţă, sâmbătă dimineaţă, că trecerea cu bacul între PTF Isaccea (România) şi PTF Orlovka (Ucraina) este sistată temporar, din cauza atacurilor de noaptea trecută din Ucraina. PTF Orlovka a fost lovit de o dronă.
09:40
Marea artistă italiană Ornella Vanoni a murit la 91 de ani. Hitul L'appuntamento a fost pe coloana sonoră a filmului Ocean's Twelve - VIDEO # News.ro
Ornella Vanoni, cântăreaţa pop italiană, compozitoare şi actriţă a cărei carieră plină de succes s-a întins pe şase decenii, a murit, vineri, la vârsta de 91 de ani, în urma unui stop cardiac, la domiciliul său din Milano, anunţă presa italiană.
09:30
Traficul prin Punctul de Trecere a Frontierei Isaccea, sistat temporar din cauza atacurilor de noaptea trecută din Ucraina - FOTO # News.ro
Garda de Coastă anunţă, sâmbătă dimineaţă, că traficul prin Punctul de Trecere a Frontierei Isaccea este sistat temporar din cauza atacurilor de noaptea trecută din Ucraina.
Acum 8 ore
09:20
Un cetăţean nepalez de 25 de ani, accidentat mortal în Capitală de o maşină condusă de un tânăr de 18 ani # News.ro
Un cetăţean nepalez în vârstă de 25 de ani a murit, vineri seară, într-un accident rutier provocat în Capitală de un şofer în vârstă de 18 ani.
09:20
Fundaşul echipei Arsenal, Gabriel, va fi indisponibil pentru „câteva săptămâni” după ce a suferit o accidentare la coapsă în timpul unui meci internaţional, a declarat antrenorul Mikel Arteta.
09:10
Întâlnirea oficialilor administraţiei Trump cu omologii ruşi la Miami ridică semne de întrebare cu privire la ultima propunere privind Ucraina # News.ro
Oficialii şi legiuitorii americani sunt îngrijoraţi de o întâlnire care a avut loc luna trecută, în cadrul căreia membri ai administraţiei Trump s-au întâlnit cu trimisul rus sancţionat Kirill Dmitriev pentru a elabora un plan de încheiere a conflictului din Ucraina, potrivit unor surse, citate de Reuters.
09:10
Ministerul de Interne demontează un nou fake, cu o fotografie înfăţişând o femeie care ar fi distrus un BMW al Poliţiei: Nu tot ce devine ”viral” este şi real / Clipurile sunt realizate cu programe de inteligenţă artificială, acţiunile nu s-au întâmplat # News.ro
Ministerul de Interne avertizează, sâmbătă, că nu tot ce devine ”viral” pe reţelele de socializare este şi real. Clipurile sunt realizate cu programe de inteligenţă artificială, iar acţiunile nu s-au întâmplat niciodată.
09:00
08:40
Campanie împotriva violenţei domestice în Liga Adriatică; jucătorii, inclusiv cei de la U BT Cluj, vor purta la încălzire o urmă de ruj roşu sub ochi # News.ro
Campioana U BT Cluj joacă sâmbătă, în deplasare, cu FMP Belgrad, în etapa a VIII-a din Liga Adriatică. Este etapa în care la fiecare meci jucătorii vor purta tricouri cu mesaje împotriva violenţei domestice, iar sub ochi vor avea urme de ruj roşu, în cadrul campaniei ”Break the silence, end the violence”.
08:40
Nokia investeşte 4 miliarde de dolari în SUA pentru a accelera cercetarea şi producţia de tehnologii AI în telecomunicaţii # News.ro
Nokia a anunţat vineri o investiţie de 4 miliarde de dolari în Statele Unite, vizând accelerarea dezvoltării tehnologiilor de conectivitate bazate pe inteligenţă artificială, relatează Reuters.
08:30
Miss Jamaica, care a căzut de pe scenă în timpul rundelor preliminare ale concursului Miss Universe, rămâne în spital: Gabby nu se simte atât de bine pe cât ne-am fi dorit # News.ro
Miss Jamaica, Gabrielle Henry, rămâne internată în spital la trei zile după ce a căzut de pe scenă în timpul rundei preliminare de rochii de seară la Miss Universe.
08:30
Formula 1: Lando Norris de la McLaren va pleca din pole position la Marele Premiu de la Las Vegas # News.ro
Britanicul Lando Norris de la McLaren va pleca, duminică, din pole position în Marele Premiu de la Las Vegas, a 22-a etapă din cele 24 ale sezonului de Formula 1, după ce a înregistrat cel mai bun timp în calificările de pe Las Vegas Street Circuit.
08:20
Transferul brazilianului lui Endrick de la Real Madrid la Olympique Lyon este aproape finalizat, a anunţat Matteo Moretto, jurnalist la Marca.
08:10
UPDATE - Constanţa: Un tânăr de 24 de ani şi-a pierdut viaţa, după ce maşina în care se afla a intrat sub remorca unui camion / Precizările Poliţiei - FOTO # News.ro
Un tânăr de 24 de ani şi-a pierdut viaţa, în noaptea de vineri spre sâmbătă, după ce maşina în care se afla a intrat sub remorca unui camion în judeţul Constanţa.
08:10
