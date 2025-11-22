Trump lasă loc pentru negocieri și spune că oferta pentru Ucraina nu este finală/ Planul este criticat din Congresul SUA
HotNews.ro, 22 noiembrie 2025 20:50
Preşedintele american Donald Trump a declarat sâmbătă că actuala sa propunere de pace pentru a pune capăt războiului din Ucraina nu este oferta sa finală, afirmaţiile sale având loc în contextul în care Ucraina şi…
Acum 30 minute
20:50
Acum o oră
20:30
Eșec la reuniunea COP30. Guvernele nu au ajuns la un acord privind renunțarea la combustibilii fosili # HotNews.ro
Guvernele lumii au convenit sâmbătă asupra unui acord climatic de compromis la conferinţa COP30 din Brazilia, care ar stimula finanţarea ţărilor sărace care se confruntă cu încălzirea globală, dar omite orice menţiune despre combustibilii fosili…
20:20
„Intrăm într-o eră în care creierul însuşi ar putea deveni un câmp de luptă”. Doi cercetători spun că „armele cerebrale” care alterează mintea nu mai sunt doar ficţiune # HotNews.ro
„Armele cerebrale” sofisticate şi mortale, care pot ataca sau modifica conştiinţa, percepţia, memoria sau comportamentul uman, nu mai sunt doar ficţiune, susţin doi academicieni britanici citaţi de The Guardian, potrivit News.ro. Michael Crowley şi Malcolm…
Acum 2 ore
20:00
Israelul a reluat loviturile aeriene în Gaza. Hamas, acuzată de încălcarea termenilor armistițiului # HotNews.ro
Loviturile aeriene israeliene în Fâșia Gaza au ucis, sâmbătă, cel puțin 20 de persoane și au rănit alte 80, potrivit autorităților sanitare locale. Atacurile pun la încercare soliditatea unui armistițiu oricum fragil între gruparea palestiniană…
19:40
O pădure ce este inclusă în patrimoniul UNESCO arde în Iran. Teheranul cere ajutor extern – VIDEO # HotNews.ro
Iranul a solicitat ajutor extern de urgență pentru a stinge un incendiu major care face ravagii de mai multe zile în nordul țării, distrugând păduri incluse în Patrimoniul Mondial UNESCO, au relatat sâmbătă mass-media locale,…
19:30
Graficul adevărului: Mărcile auto europene surclasează chinezii la autonomia electrică și la preț # HotNews.ro
BMW s-a instalat în fruntea clasamentului mașinilor electrice cu cea mai mare autonomie, cu noul model iX3, care depășește 800 de kilometri autonomie. Dar situația pe piața de mașini electrice din Europa este împărțită, iar…
Acum 4 ore
19:10
De ce hotelurile-capsulă se răspândesc în marile orașe ale lumii. Un concept apărut în Japonia pentru cazarea funcționarilor epuizați de muncă # HotNews.ro
Ceea ce a început ca un loc minimalist de dormit pentru salariații din Japonia s-a transformat într-o tendință de ospitalitate urbană, Londra aflându-se în frunte. Deși pare un oximoron, cel mai mare hotel-capsulă din lume,…
19:00
Reuniune importantă duminică la Geneva pentru discuții asupra planului de pace propus de Trump. Din SUA, vin Rubio și Witkoff. Cine va participa din partea ucrainenilor și europenilor # HotNews.ro
Oficiali de rang înalt din Statele Unite, Ucraina și Europa urmează să se întâlnească duminică la Geneva, în Elveția, pentru a discuta planul propus de Administrația lui Donald Trump pentru încetarea războiului din Ucraina. Din…
18:20
Compania petrolieră KazMunayGas vinde din activele deținute în Europa, inclusiv în România # HotNews.ro
Compania naţională de petrol şi gaze din Kazahstan, KazMunayGas, urmează să renunţe la o parte din activele europene, inclusiv din România, intenţionând să vândă până la 50% din deţinerile sale, a anunţat presa din Kazahstan,…
18:00
Modificări importante privind votarea la Eurovision, după controversele din anii trecuți. Ce se schimbă # HotNews.ro
Uniunea Europeană de Radio și Televiziune (EBU), organizatorul concursului muzical Eurovision, a anunțat modificări ale sistemului de vot al competiției. Aceste modificări vor include reducerea de la 20 la 10 a numărului de voturi pe…
18:00
Bilanţul recentelor ploi din Vietnam a ajuns la cel puţin 55 de morţi în mai puţin de o săptămână, potrivit anunţului de sâmbătă de la Ministerul Mediului, în timp ce 13 persoane sunt în continuare…
18:00
Echipa Universitatea Cluj a învins sâmbătă, în deplasare, scor 2-0, gruparea UTA Arad, într-un meci din etapa a 17-a a SuperLigii de fotbal, informează News.ro. Marius Coman a intrat la gazde, din minutul 10, după…
18:00
INTERVIU. Deputatul din partidul lui Zelenski, Iuri Kamelciuk, despre scandalul de corupție: „Societatea este în stare de șoc. Multe vieți ar fi fost salvate cu banii furați” # HotNews.ro
„Corupția din Energoatom a fost monitorizată 15 luni, deși sectorul energetic generează 25% din buget și ar fi trebuit să fie primul verificat”. Deputatul ucrainean Iuri Kamelciuk, reprezentant al Partidului „Slujitorul Poporului” în Rada Supremă,…
17:40
Un episcop spaniol acuzat de abuz sexual a demisionat din funcție. Faptele sunt anchetate de un tribunal al Bisericii # HotNews.ro
Papa Leon a acceptat demisia unui episcop din Spania care este anchetat într-un caz de abuz, a anunţat sâmbătă Vaticanul, transmit agenţiile Reuters şi AFP, citate de Agerpres. Episcopul Rafael Zornoza este anchetat în legătură…
17:20
ANAF a pregătit acum și proiectul de ordin pentru aprobarea modelului, conținutului și modalității de depunere și gestionare a Formularului 212 – Declarație unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice,…
Acum 6 ore
17:10
Liderii europeni, reacție comună la planul de pace al lui Trump pentru Ucraina. Punctul din acord care provoacă îngrijorare # HotNews.ro
Planul american pentru Ucraina are nevoie de „lucru suplimentar”, au afirmat, sâmbătă, într-o declarație comună, 11 lideri, majoritatea europeni, după o reuniune care a avut loc în marja summit-ului G20 de la Johannesburg, informează AFP.…
17:10
Doi specialiști în gastronomie au plecat prin țară să descopere bucătăria românească. Au scris o carte care contrazice „reminiscențele rețetarelor unice din comunism” # HotNews.ro
De câțiva ani, gastronomia românească trăiește o renaștere timidă și necesară, iar acum a apărut și una dintre cele mai ample lucrări dedicate identității culinare locale. La Editura GastroArt s-a lansat „Sărut-mâna pentru masă! Carte…
17:00
Administraţia Trump nu le va permite suporterilor din Haiti să fie prezenţi la Cupa Mondială din 2026 # HotNews.ro
Haiti, care va disputa a doua Cupă Mondială din istoria sa în vara viitoare în Statele Unite, Mexic şi Canada, nu va putea fi susţinută de suporterii săi pe teritoriul american, scrie News.ro. Administraţia Trump…
16:40
Moscova evocă posibilitatea unui nou summit Putin-Trump. „Dialogul dintre Rusia și SUA continuă să funcționeze” # HotNews.ro
O posibilă nouă întâlnire între președintele rus Vladimir Putin și președintele american Donald Trump se află în continuare pe agendă, afirmă numărul doi din Ministerul de Externe rus, potrivit Reuters. „Nu aș exclude nimic”, a…
16:30
Ciprian Ciucu propune o dezbatere electorală în cinci între candidații la Primăria Capitalei # HotNews.ro
Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, candidatul PNL în alegerile pentru funcţia de primar general al capitalei, a propus, sâmbătă, organizarea unei dezbateri electorale la care să participe primii cinci candidaţi clasaţi în sondajele de opinie.…
16:10
Armata olandeză a folosit arme de foc împotriva dronelor care au fost zărire deasupra unei baze aeriene aflată în sud-estul țării, în cursul nopții de vineri, a anunțat Ministerul olandez al Apărării, citat de Reuters.…
16:00
Studiu: Tulburările de alimentaţie pot provoca probleme grave pentru sănătate chiar şi după 10 ani de la diagnostic # HotNews.ro
Persoanele cu tulburări de alimentaţie, precum anorexie sau bulimie, continuă să prezinte riscuri crescute pentru mai multe afecţiuni grave chiar şi după cinci sau zece ani după stabilirea diagnosticului, potrivit unui studiu realizat de cercetători…
15:50
Amazon concediază peste 1.800 de ingineri, în cele mai ample disponibilizări din istoria companiei # HotNews.ro
Amazon a efectuat luna trecută peste 14.000 de disponibilizări, afectând aproape toate segmentele gigantului tehnologic, de la cloud şi dispozitive, la publicitate, retail şi divizia de produse alimentare. Însă o categorie profesională a suportat lovitura…
15:30
Ministrul Sănătății anunță reclasificarea spitalelor. Rogobete: „Nu toate trebuie să ofere toate tipurile de servicii” # HotNews.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat sâmbătă, la Timişoara, că va urma o reclasificare a spitalelor, care presupune o reaşezare a serviciilor pe care unităţile sanitare le pot oferi pacienţilor, dar acest lucru nu înseamnă…
15:20
VIDEO Femeie răpită și luată cu forța în mașină de soțul cu care nu mai locuieşte, în București. Bărbatul a lovit-o și i-a verificat telefonul # HotNews.ro
Soţul femeii a forţat-o să urce într-o mașină condusă de alt bărbat, unde a agresat-o şi i-a verificat istoricul conversaţiilor telefonice. Ulterior, cei doi bărbați au abandonat-o pe stradă şi au fugit, fiind prinși de…
Acum 8 ore
15:00
Mesajul ministrului Muncii pentru cei care primesc pensia de la Poștă: „Comisoanele sunt de 10 ori mai mari decât la bancă” # HotNews.ro
Ministrul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale, Petre-Florin Manole, a declarat, sâmbătă, la Zalău, că statul plăteşte comisioane semnificativ mai mari pentru distribuirea pensiilor în numerar, comparativ cu cele pentru plata pe card, şi a…
14:50
România are o rată de absorbție de 18% la fondurile europene de coeziune. „Am fost invidios” pe Croația – ministrul Pîslaru # HotNews.ro
România are o rată de absorbție de 18% în privința fondurilor europene de coeziune, în primii aproape 5 ani ai perioadei de programare 2021-2027, peste media UE de 12%, a declarat, vineri, ministrul Investițiilor și…
14:50
Grecia pregătește profesorii în utilizarea ChatGPT la clasă. „Să acceptăm că AI e aici, nu într-un univers paralel” # HotNews.ro
Profesorii de liceu din Grecia vor participa la un curs intensiv de utilizare a instrumentelor de inteligență artificială, în condițiile în care țara își asumă un rol de lider în integrarea AI în sistemul său…
14:40
Planul Trump: Într-o reacție preponderent critică la cele 28 de puncte, există și voci care spun că „planul de pace ar putea să meargă” / „Rușii se tem de armata noastră” / Unde Europa va avea un cuvânt greu de spus # HotNews.ro
Dacă va exista cu adevărat o garanție bilaterală puternică din partea Statelor Unite pentru Ucraina „aceasta ar descuraja cu siguranță viitoare agresiuni rusești, deoarece rușii se tem de armata noastră”, a spus John E. Herbst,…
14:40
În Oltenia, aproape o treime din populație trăiește sub pragul de sărăcie, în București sunt 4% / Ce perpetuează ciclul sărăciei # HotNews.ro
După ani de creștere economică solidă, România a reușit să reducă rata sărăciei relative la 19% în 2024, cel mai scăzut nivel din ultimul deceniu, arată datele Institutului Național de Statistică, publicate zilele trecute. Cu…
14:40
Confesiunile arhitectului care a proiectat „Palatul Ceaușescu” din Primăverii. O poveste despre chinul de a executa tot ce li se năzărea mofturoșilor beneficiari # HotNews.ro
La fel de puține se știu și despre felul în care s-au implicat comanditarii în construirea vilei, ce dorințe, gusturi, pretenții și nesfârșite “indicații prețioase” au avut. Mai întâi, despre arhitect. Aron Solari Grimberg, arhitectul…
14:00
ULTIMA ORĂ Ucraina va ține „consultări” cu SUA în Elveția pentru încheierea războiului / „Nu vom fi un obstacol în calea păcii” # HotNews.ro
Ucraina va organiza consultări cu Statele Unite în Elveția cu privind încetarea războiului Rusiei împotriva Ucrainei, a anunțat sâmbătă un înalt oficial ucrainean din domeniul securității. „… începem consultări între înalți oficiali din Ucraina și…
13:50
VIDEO Colet cu arme letale expediat din Spania în Bistriţa-Năsăud, printr-o firmă de curierat. Doi bărbați au fost reținuți # HotNews.ro
Doi bărbaţi au fost reţinuţi de poliţiştii bistriţeni, după ce au ridicat un colet din Spania în care se aflau două arme letale, inclusiv un dispozitiv pentru vedere pe timp de noapte, anunță IPJ Bistriţa-Năsăud.…
13:40
„Risc pentru avioane la toate altitudinile”. Marile companii aeriene, avertizate de SUA să nu zboare pe deasupra Venezuelei # HotNews.ro
Administrația Federală de Aviație din SUA (FAA) a avertizat vineri marile companii aeriene cu privire la o „situație potențial periculoasă” atunci când zboară peste Venezuela și le-a îndemnat să fie prudente, transmite Reuters. Notificarea FAA…
13:20
Sechestru pe Salina Turda. Un om de afaceri, la un pas să preia controlul destinației turistice din Transilvania # HotNews.ro
Un antreprenor din Oradea, care a făcut avere din tranzacții cu bitcoin, este foarte aproape de a prelua controlul asupra Salina Turda SA, societatea care administrează una dintre cele mai importante atracții turistice din Transilvania,…
Acum 12 ore
13:10
Victorie pentru Giorgia Meloni: Moody’s a dat prima sa veste bună pentru Italia din ultimii 23 de ani # HotNews.ro
Italia a obţinut vineri prima revizuire în creştere a ratingului din partea agenţiei de evaluare financiară Moody’s din ultimii peste 23 de ani, o victorie pentru premierul Giorgia Meloni, care încheie o eră în care…
12:50
Belarusul a grațiat 31 de ucraineni și îi va preda Kievului / Regimul Lukașenko nu a făcut acest gest degeaba # HotNews.ro
Belarusul, aliat al Rusiei, a grațiat 31 de cetățeni ucraineni, a transmis sâmbătă televiziunea de stat, anunțul venind după un acord între președintele Alexander Lukashenko și omologul său american Donald Trump, potrivit France Presse. Trump…
12:30
Anunț surpriză: The Telegraph va fi cumpărat de o altă mare publicație britanică / Cât va costa reunirea celor două ziare de dreapta # HotNews.ro
Proprietarul Daily Mail, DMGT, a ajuns la un acord pentru o tranzacție în valoare de 500 de milioane de lire sterline (567 milioane de euro) pentru achiziționarea ziarului rival The Telegraph, într-o fuziune care ar…
12:30
JD Vance propune 3 pași pentru pacea în Ucraina: „Pacea nu va fi făcută de politicieni ratați care trăiesc în lumea basmelor” # HotNews.ro
Vicepreședintele american JD Vance spune că orice plan de a pune capăt războiului Rusiei în Ucraina ar trebui să păstreze suveranitatea ucraineană și să fie acceptabil pentru ambele părți, dar este o „fantezie” să crezi…
11:50
Incendiu în București. Care este starea celor 17 oameni care au ajuns la spital. Doi dintre ei sunt copii # HotNews.ro
Informații despre starea în care se află cei 17 oameni transportați la spitale din București, în urma incendiului de sâmbătă dimineață la blocul de 11 etaje din complexul rezidențial One Cotroceni, au fost făcute publice…
11:30
VIDEO Cum s-a văzut de pe malul românesc momentul în care o Geran a lovit peste Dunăre la Orlovka. Granița a fost închisă la Isaccea # HotNews.ro
Traficul prin punctul de trecere Isaccea este închis total din cauza atacurilor de azi noapte de pe partea ucraineană (Orlovka), a anunțat poliția română de frontieră. Cele doua bacuri care asigură traversarea de pe un…
11:30
Fake news viral cu o femeie care distruge un BMW al Poliției, demontat de MAI. „Acțiunile au scopul de a incita cetățenii” # HotNews.ro
Ministerul de Interne avertizează sâmbătă în privința unui videoclip fals, creat cu ajutorul unor programe de AI, care s-a viralizat pe rețelele sociale. Ministerul de Intene a distribuit pe pagina de Facebook o imagine dintr-un…
11:20
Planul de pace al lui Trump pentru Ucraina, analizat punct cu punct de istoricul Armand Goșu: „Art. 14 e o bijuterie, cel mai trumpist” # HotNews.ro
Noul plan de pace al administrației Trump pentru Ucraina poate fi doar „o bază de plecare, însă nu mai mult”, spune istoricul Armand Goșu, într-un interviu pentru Contributors. El analizează prevederile acestui plan, interpretat de…
11:00
Șofer de ride-sharing, înjunghiat de un client de 17 ani în Suceava. Conflictul a pornit de la 2 lei # HotNews.ro
Şoferul unei maşini de tip ride-sharing a fost înjunghiat, în noaptea de vineri spre sâmbătă, de un client, în vârstă de 17 ani, în urma unor discuţii divergente legate de preţul unei curse, diferenţa în…
11:00
Vremea se răceşte în continuare. ANM anunţă lapoviţă şi ninsoare în mai multe regiuni / Cod galben pentru șase județe # HotNews.ro
Meteorologii au actualizat prognoza meteo și anunță lapoviţă şi ninsoare în mai multe regiuni ale ţării, dar şi depuneri de polei. În același timp, a fost emisă o alertă cod galben de precipitații însemnate cantitativ…
10:40
Unul dintre fondatorii AUR o atacă pe Anca Alexandrescu după ce partidul a plătit 450.000 de euro pentru o singură emisiune de două ore a actualei candidate. „Interes mercantil” # HotNews.ro
„Vi se pare că Anca Alexandrescu este un candidat care să ne semene sau să aibă vreo legătură cu conservatorismul?”, a spus Claudiu Târziu, cel care a plecat din AUR după ce ani de zile…
10:30
Laserul britanic DragonFire a distrus drone de mare viteză în timpul unor teste recent desfășurate la poligonul din Insulele Hebride, arhipelagul britanic din Atlantic, în nord-vestul Scoției, transmite site-ul specializat în domeniul apărării UK Defence…
10:10
Liderii europeni, mobilizare de urgență sâmbătă pentru un răspuns la planul american de pace # HotNews.ro
Ucraina și aliații săi europeni se mobilizează sâmbătă pentru a găsi rapid un răspuns la planul american care vizează să pună capăt invaziei rusești care durează de aproape patru ani, după ce Donald Trump l-a…
10:10
Ce a văzut un jurnalist rus acreditat la Kremlin la prima reacție a lui Vladimir Putin după planul de pace al lui Trump / Rolul Chinei explicat de Putin # HotNews.ro
Pe 21 noiembrie, Putin a ținut o ședință de rutină a Consiliului de Securitate al Federației Ruse prin videoconferință. A fost momentul în care comentariile sale despre planul de pace au fost selectate și au…
09:50
Donald Trump și noul primar al New York-ului, întâlnire neașteptată în Biroul Oval: „Îl voi susține” / Puncte cheie din întâlnire # HotNews.ro
Președintele american Donald Trump s-a întâlnit vineri cu primarul ales al orașului New York, Zohran Mamdani, la Casa Albă, cel cu care a avut un schimb dur de replici în timpul campaniei. Întâlnirea, care a…
