O dronă neidentificată a fost observată deasupra unei baze militare a NATO din Ţările de Jos
Rador, 22 noiembrie 2025 21:00
RADOR RADIO ROMÂNIA (22 noiembrie) – O dronă neidentificată a fost văzută zburând deasupra unei baze militare a NATO din Ţările de Jos, după ce în ultimele săptămâni au fost observate alte drone zburând deasupra bazelor militare olandeze şi în alte ţări europene. Drona a fost văzută vineri noaptea survolând baza aeriană Volkel din sudul […]
Acum 30 minute
21:10
România a înregistrat și în luna octombrie cea mai ridicată rată anuală a inflației din Uniunea Europeană # Rador
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂŢI (22 noiembrie) – „Radiojurnal” – Realizator: Cristina Dumitrescu – Inflația a fost în octombrie de aproape 9,8%, potrivit datelor Institutului Național de Statistică. Eurostat are alte calcule și spune că indicele a fost luna trecută de 8,4%, dar și așa, inflația din România a fost luna trecută de peste trei ori mai […]
Acum o oră
21:00
20:40
Planul de pace prezentat de SUA privind încetarea războiului dintre Ucraina trebuie revizuit, declară președintele Macron # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (22 noiembrie) – Președintele francez Emmanuel Macron a declarat sâmbătă că un plan de pace prezentat de SUA privind încetarea războiului dintre Ucraina și Rusia reprezintă o bază bună de lucru, dar trebuie revizuit, implicându-i și pe europeni. „A apărut un plan de pace care încorporează idei destul de familiare, indiferent dacă […]
Acum 2 ore
19:50
Un grup de turişti cu un bebeluş de trei luni, rătăciţi pe un drum izolat, au fost salvaţi de jandarmii montani # Rador
Un grup de turiști, format din patru adulți și un bebeluș de trei luni, care s-a rătăcit pe un drum izolat din satul Fundățica, județul Brașov, a fost salvat de jandarmii montani. Oamenii au fost deviați de la drumul principal de o aplicație de trafic și au ajuns pe un drum greu practicabil, unde autoturismul […]
19:40
ANPC a verificat aproape 1.700 de operatori economici, aplicând amenzi de peste 5,5 milioane lei # Rador
Inspectorii de la Protecția Consumatorului au verificat în ultimele zile aproape 1.700 de firme din toată țara și au dat amenzi de peste 5,5 milioane de lei. Ca urmare a neregulilor constatate, au fost oprite definitiv de la comercializare produse neconforme în valoare de peste 312.000 de lei. Potrivit ANP, cele mai mari probleme descoperite […]
19:40
Centrul Infotrafic al Poliției anunță că se circulă în condiții de ceață în mai multe județe din sudul țării, iar pe mai multe drumuri din Giurgiu, Teleorman și Olt, unde este avertizare meteo cu cod galben, vizibilitatea scade sub 200 de metri, izolat chiar sub 50 de metri. Șoferii sunt sfătuiți să reducă viteza, să […]
Acum 6 ore
16:20
În primele 10 luni ale anului, polițiștii de frontieră au descoperit și confiscat peste 160 de autovehicule și utilaje furate din țară sau din străinătate # Rador
Peste 160 de autovehicule și utilaje furate din țară sau din străinătate au fost descoperite și confiscate de polițiștii de frontieră, ca urmare a verificărilor și controalelor efectuate în primele 10 luni ale anului, anunță Poliția de Frontieră. Persoanele implicate în activitățile infracționale provin din România, Serbia, Bulgaria, Polonia, Italia și Republica Moldova, cele mai […]
16:20
Un bărbat de 60 de ani este intubat, în stare gravă, după ce s-a intoxicat cu fumîn urma incendiului izbucnit într-un bloc din sectorul 5 al capitalei # Rador
17 persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale de specialitate în urma incendiului care a izbucnit astăzi la un apartament dintr-un bloc din sectorul 5 al capitalei. Dintre acestea, un bărbat de 60 de ani este intubat, în stare gravă, după ce s-a intoxicat cu fum. Ceilalţi 16 pacienţi, între care şi doi copii, sunt […]
16:20
Doi bărbați au fost reținuţi de polițiștii bistrițeni, după ce ar fi ridicat un colet din Spania în care se aflau două arme letale # Rador
Doi bărbați au fost reținuţi de polițiștii bistrițeni pentru contrabandă calificată și nerespectarea regimului armelor și muniților, după ce ar fi ridicat un colet din Spania în care se aflau două arme letale. Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Bistrița-Năsăud, în interiorul coletului expediat printr-o firmă de curierat se aflau două arme lungi letale, una cu […]
Acum 12 ore
13:30
Ucraina anunţă că va avea consultări cu partenerii săi pe marginea paşilor necesari pentru încetarea războiului # Rador
Ucraina se va consulta cu partenerii săi în zilele următoare cu privire la pașii necesari pentru încheierea războiului declanșat de Moscova împotriva Kievului, a anunțat sâmbătă biroul președintelui ucrainean. Președintele Volodimir Zelenski a aprobat componența delegației, care va fi condusă de șeful cancelariei prezidențiale și va include oficiali de rang înalt din domeniul securității, precum […]
13:20
Fostul președinte brazilian Jair Bolsonaro a fost reținut sâmbătă de poliția federală, a declarat avocatul său pentru agenţia de presă Reuters, după mai multe luni de arest la domiciliu pe durata contestaţiei la Curtea Supremă la o condamnare pronunțată pentru atacuri asupra democrației din Brazilia. Avocatul lui Bolsonaro nu a oferit un motiv pentru arestarea […]
13:00
17 persoane au fost transportate la spital în urma incendiului care a izbucnit la un apartament dintr-un bloc situat în Sectorul 5 al capitalei. Ministerul Sănătății transmite că un bărbat în vârstă de 60 de ani a fost dus la Spitalul Bagdasar Arseni, este intubat și se află în stare gravă. Ceilalți 16 pacienţi sunt […]
12:50
Preşedintele Nigeriei, Bola Tinubu, şi-a anulat planurile de a lua parte la summitul G20, după ce bande criminale au comis o nouă răpire în masă a unor elevi, la şcoli din nordul ţării – al doilea astfel de incident din mai puţin de o săptămână. Peste 200 de elevi şi angajaţi au fost răpiţi vineri […]
12:20
Ucraina va primi gaze din SUA, după ce grupul Naftohaz și compania energetică poloneză ORLEN au semnat un acord care finalizează înțelegerile privind livrarea a 300 milioane metri cubi de gaze naturale lichefiate (LNG) americane în primul trimestru al anului 2026. Potrivit unui comunicat remis de Naftohaz, părțile au semnat anterior o declarație de intenție, […]
12:00
Președintele belarus, Aleksandr Lukașenko, a grațiat 31 de cetățeni ai Ucrainei, care au fost eliberaţi şi predați părții ucrainene, a declarat purtătorul de cuvânt al preşedintelui belarus, Natalia Eismont. ‘În conformitate cu acordurile încheiate între președintele american, Donald Trump, și președintele Republicii Belarus, Aleksandr Lukașenko, la cererea părții ucrainene de a crea condiții pentru soluționarea […]
11:30
Vineri seară, Vladimir Putin a comentat, pentru prima dată, detaliile planului de pace propus de SUA. În cadrul reuniunii Consiliului de Securitate al Rusiei, el a confirmat că Rusia a primit textul noului document, care nu a fost examinat deocamdată ‘pe fond’ cu Washingtonul. ‘Avem acest text. L-am primit prin intermediul canalelor existente de cooperare […]
11:20
Alte 41 de medicamente au fost adăugate pe lista celor compensate și gratuite, potrivit unei hotărâri adoptate de guvern în ședința din această săptămână. În plus, pentru 10 medicamente s-a extins aria terapeutică și vor putea fi decontate pentru mai multe afecțiuni, a declarat ministrul sănătății, Alexandru Rogobete. Acestea sunt destinate pacienților cu boli cardiovasculare, […]
10:50
Pompierii intervin în continuare pentru stingerea incendiului care a izbucnit într-un bloc din Sectorul 5 # Rador
Pompierii intervin în continuare să stingă incendiul care a izbucnit la un apartament dintr-un bloc din Sectorul 5 al Capitalei. Este localizat, se manifestă la un apartament situat la etajul 5 din 11 și s-a propagat pe fațada exterioră a blocului, spun pompierii. Șase persoane au fost transportate la spital, una este intubată, patru au […]
10:30
Președintele Nicușor Dan a apreciat că CSM face un gest responsabil, dând la timp avizul pe noul proiect de lege privind pensiile magistraților # Rador
Președintele Nicușor Dan a apreciat că CSM face un gest responsabil, dând la timp avizul pe noul proiect de lege privind pensiile magistraților, pentru ca guvernul să-și poată asuma răspunderea pe actul normativ înainte de 28 noiembrie. Pe de altă parte, șeful statului a anunțat că luni va avea loc o nouă ședință a CSAT, […]
10:10
Noi atacuri cu drone s-au înregistrat în Ucraina, în apropierea frontierei cu România (MApN) # Rador
Noi atacuri cu drone s-au înregistrat noaptea trecută în Ucraina, în apropierea frontierei cu România, anunță Ministerul Apărării Naționale. Două aeronave de luptă F-16 au fost ridicate de la sol pentru monitorizarea situației. A fost emis și un mesaj Ro-Alert pentru nordul județului Tulcea, ca urmare a intensificării atacurilor și detectării de drone în zona […]
09:50
La Ternopil, a crescut din nou numărul persoanelor decedate în urma atacului cu rachete al Federației Ruse. În cursul nopții, sub dărâmături, a fost găsit încă un cadavru. „La ora 03:00, salvatorii au descoperit un cadavru al unei femei la locul unde se desfășoară lucrările de degajare a dărâmăturilor după atacul inamic asupra Ternopilului” – […]
09:30
Proiectul de lege care va limita cumulul pensiei cu salariul la stat va fi definitivat luni, iar interdicția va viza doar pensiile necontributive, a anunțat premierul Ilie Bolojan. Șeful executivului a precizat că forma finală a documentului va ține cont de deciziile Curții Constituționale și de realitățile din domeniu. Ilie Bolojan a explicat că i […]
09:20
Peşedintele SUA, Donald Trump, a declarat că Statele Unite își vor limita sprijinul pentru Ucraina, dacă autoritățile de la Kiev nu vor accepta „planul de pace” american, alcătuit din 28 de puncte. Potrivit liderului american, preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, „va trebui să aprobe” acest plan. Trump a făcut declaraţii în acest sens pe 21 noiembrie, […]
09:10
EVENIMENTE INTERNE -Alegeri locale * Pentru alegerile locale parţiale din decembrie, campania electorală pe posturile de radio şi de televiziune începe pe data de 22 noiembrie şi se încheie în ziua de sâmbătă, 6 decembrie 2025, ora 7:00, prevede decizia CNA privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerile locale parţiale din […]
08:40
Autoritatea Electorală Permanentă a anunțat că ieri au fost aleși prin tragere la sorți operatorii de calculator ai birourilor electorale ale secțiilor de votare, organizate pentru alegerile locale parțiale din data de 7 decembrie. Campania electorală pentru primăria capitalei a început de la miezul nopții și se va încheia pe 6 decembrie la ora 7:00 […]
Acum 24 ore
08:30
Banca Mondială va sprijini în continuare România în finanțarea deficitului bugetar cu condiția continuării reformelor asumate # Rador
Banca Mondială va sprijini în continuare România în finanțarea deficitului bugetar cu condiția continuării reformelor asumate. Este concluzia întâlnirii pe care premierul Ilie Bolojan a avut-o ieri la Palatul Victoria cu o delegație a acestei instituții. Banca Mondială și-a arătat disponibilitatea de a oferi împrumuturi și garanții destinate agriculturii, energiei și proiectelor realizate în parteneriat […]
Ieri
18:50
Preşedintele SUA doreşte ca Ucraina să accepte până joi, săptămâna viitoare, planul său de pace # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (21 noiembrie) – Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat într-un interviu radio că apreciază că joi, săptămâna viitoare, este termenul limită adecvat pentru ca Ucraina să accepte propunerea de pace susținută de SUA pentru a pune capăt războiului Rusiei în Ucraina. „Am avut multe termene limită, dar, dacă lucrurile merg bine, […]
18:50
Președintele Volodimir Zelenski a declarat vineri că nu va trăda interesele Ucrainei într-un proces de pace condus de SUA # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (21 noiembrie) – Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat vineri că nu va trăda interesele Ucrainei într-un proces de pace condus de SUA, avertizând că Kievul se confruntă cu alegerea între pierderea unui partener-cheie și a demnității sale naționale într-unul dintre cele mai periculoase momente din istoria sa. Planul în 28 de […]
18:30
Liderii Germaniei, Franţei, Marii Britanii au convenit cu Volodimir Zelenski că forţele ucrainene trebuie să apere suveranitatea țării # Rador
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (21 noiembrie) – Emisiunea: ”Radiojurnal” – Realizator: Gabriela Mitrovici – Liderii Germaniei, Franţei şi Marii Britanii au convenit cu preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, într-o convorbire telefonică, astăzi, că forţele ucrainene trebuie să rămână capabile să apere suveranitatea ţării. Şi ambasadorul Ucrainei la Washington respinge ferm orice schimbare la frontierele ţării, ca răspuns […]
18:30
Campania electorală pentru desemnarea noului primar general al Bucureștiului începe sâmbătă, 22 noiembrie, și se încheie pe 6 decembrie # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (21 noiembrie) – Campania electorală pentru desemnarea noului primar general al Bucureștiului începe mâine și se încheie pe 6 decembrie, la ora 7:00. Până atunci, potrivit legii, sunt permise doar anumite tipuri de activități și materiale de propagandă, a transmis Autoritatea Electorală Permanentă. Sunt interzise, printre altele, utilizarea vehiculelor inscripționate sau colantate […]
18:30
A încetat din viață Pompilius Onofrei, una dintre vocile emblematice ale Radio România Actualități # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (21 noiembrie) – Astăzi a încetat din viață, la vârsta de 63 de ani, colegul RRA Pompilius Onofrei, una dintre vocile emblematice ale Radio România Actualități în ultimii 30 de ani. Pompilius Onofrei a fost realizator și reporter, un jurnalist admirat și iubit deopotrivă de ascultători, de colegi și de lumea artistică. […]
18:20
România va decide dacă va prelua staţiile de carburanţi Lukoil aflate pe teritoriul său (Ilie Bolojan) # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (21 noiembrie) – Premierul României, Ilie Bolojan, a declarat vineri că va decide în decembrie dacă va activa un mecanism, care urmează să fie aprobat, pentru preluarea stațiilor de benzină locale ale companiei ruse Lukoil. Sancțiunile impuse de Statele Unite asupra celor 320 de stații de carburanţi Lukoil din România vor intra […]
18:20
17:50
Un fost europarlamentar britanic a fost condamnat la închisoare pentru că a luat mită ca parte a unei campanii pro-Rusia # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (21 noiembrie) – Un britanic, fost parlamentar în Parlamentul European, a fost condamnat la peste 10 ani de închisoare pentru că a primit mită ca parte a unei campanii proruse. Nathan Gill, care a fost şi lider al partidului de dreapta Reform UK în Ţara Galilor, a primit mii de dolari mită […]
16:50
Premierul Poloniei, Donald Tusk, a acuzat vineri Rusia că a comis acte de terorism statal, după ce Moscova a fost făcută responsabilă pentru aruncarea în aer a unei secţiuni feroviare din Polonia, săptămâna trecută. Donald Tusk a precizat că acţiunea de sabotaj „a depăşit o limită critică”. Autorităţile polone au pus sub acuzare doi ucraineni, […]
15:40
Voltaj lansează albumul „ELECTRIC” și îl celebrează, alături de fani, pe scena Sălii Palatului într-un show de excepție # Rador
Trupa Voltaj pregătește un final de an electrizant, odată cu lansarea noului album, „ELECTRIC”, urmată de un concert spectaculos pe scena Sălii Palatului. Albumul include unele dintre cele mai iubite piese ale trupei și un single complet nou, „Electric”, care dă și titlul materialului discografic, disponibil din 21 noiembrie. „ELECTRIC” este un album construit în […]
15:30
Comisia Europeană declanşează infringement împotriva Bulgariei pentru asistenţa juridică a persoanelor suspectate şi inculpate # Rador
Comisia Europeană a anunţat, vineri, că iniţiază proceduri de infringement împotriva Bulgariei şi Ungariei, deoarece au implementat integral normele europene privind asistenţa juridică a persoanelor suspectate şi inculpate în cadrul proceselor penale. Normele prevăd standarde minime comune în acest domeniu, inclusiv dreptul la asistenţă juridică în procedurile penale şi drepturi pentru persoanele căutate în baza […]
15:30
Premierul Ilie Bolojan a discutat cu Raffaele Fitto, vicepreşedinte executiv al Comisiei Europene pentru coeziune şi reforme, despre PNRR # Rador
Premierul Ilie Bolojan a discutat astăzi cu Raffaele Fitto, vicepreşedinte executiv al Comisiei Europene pentru coeziune şi reforme, despre Planul Naţional de Redresare și Reziliență, dar şi despre flexibilizarea Politicii de Coeziune şi a viitorului Cadru Financiar Multianual. Şeful guvernului a susţinut că România are nevoie de stabilitate politică, de reducerea deficitului bugetar, dar şi […]
15:30
Realizator: Gabriela Mitrovici – Furturile de lemne constituie o problemă constantă în România, iar hoţii acţionează uneori chiar cu implicarea personalului silvic. În judeţul Sălaj, de exemplu, oamenii legii au confiscat sute de metri cubi de lemne fără provenienţă legală, iar mai mulţi angajaţi ai ocoalelor silvice au fost sancţionaţi, a aflat corespondentul RRA Adrian […]
15:20
Televiziunea publică va difuza o serie de programe dedicate alegerilor din 7 decembrie, sub genericul „Tu votezi România!” Televiziunea Română va difuza o serie de programe dedicate alegerilor locale parțiale, pe canalele TVR 1, TVR 2, TVR INFO, TVR Moldova, TVR Internaţional şi pe TVR Craiova, începând din 22 noiembrie. Pe parcursul campaniei, TVR 1 […]
15:00
Non, , le Bouclier européen de la démocratie n’est pas un instrument de contrôle totalitaire # Rador
Le 12 novembre 2025, la Commission européenne a présenté le Bouclier européen de la démocratie, une initiative visant à renforcer, protéger et promouvoir les démocraties au sein de l’UE. Cependant, toutes sortes de spéculations ont émergé dans la presse et sur l’internet, accusant la Commission d’adopter une attitude dictatoriale et comparant le Bouclier au « […]
15:00
Comisia Europeană a prezentat pe 12 noiembrie 2025 Scutul European pentru Democraţie, o iniţiativă având ca scop consolidarea, protejarea și promovarea democrațiilor în UE. Dar în presă şi în mediul online au apărut tot felul de speculaţii potrivit cărora Comisia ar avea o atitudine dictatorială, Scutul fiind comparat cu „Ministerul Adevărului” al lui George Orwell. […]
14:40
Un avion de luptă Tejas, produs în India, s-a prăbușit vineri în timpul unei demonstrații aeriene la Dubai Air Show, iar pilotul aeronavei a murit, au anunțat Forțele Aeriene Indiene. Avionul zbura la altitudine joasă în jurul orei locale 14:15 înainte de a se prăbuși într-o minge de foc, potrivit unui martor. Imaginile de la […]
14:30
Presa din Ucraina anunţă, vineri, discuţii telefonice între președintele Volodimir Zelenski, liderul francez, Emmanuel Macron, cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, și premierul Marii Britanii, Keir Starmer. Potrivit surselor citate de RBC-Ucraina, liderii discută pe marginea proiectului noului plan de pace privind oprirea războiului. De asemenea, potrivit RBC, liderii europeni intenționează să organizeze, sâmbătă, o reuniune de […]
14:30
Andri Siniuk, procuror adjunct în cadrul Parchetului Specializat Anticorupție (SAP) de la Kiev, a anunţat că a demisionat din funcție. Acesta și-a motivat decizia prin dorința de a evita orice speculații privind o posibilă influență asupra desfășurării unei anchete interne şi a rezultatelor acesteia. „Pentru a evita orice speculații legate de posibila mea influență asupra […]
14:30
La Universitatea Maritimă din Constanța se desfășoară conferința internațională dedicată combaterii fenomenului criminalității informatice # Rador
Realizator: Gabriela Mitrovici – Provocările inteligenței artificiale în justiție și securitate digitală sau rolul parteneriatelor public-private în prevenirea și investigarea infracțiunilor informatice sunt câteva dintre principalele teme abordate în aceste zile la conferința internațională dedicată combaterii fenomenului criminalității informatice. Aceasta se desfășoară la Universitatea Maritimă din Constanța și reunește experți, profesori universitari, practicieni ai dreptului […]
13:00
21 Noiembrie 2002: ziua în care NATO și-a deschis porțile către Est și a schimbat istoria Europei # Rador
Introducere Pe 21 noiembrie 2002, la Summitul NATO de la Praga, Alianța Nord-Atlantică a făcut unul dintre cele mai importante gesturi politice și strategice din istoria sa: a invitat șapte stateBulgaria, Estonia, Letonia, Lituania, România, Slovacia și Sloveniasă devină membre cu drepturi depline. Pentru România, momentul a reprezentat confirmarea unui efort diplomatic și militar desfășurat […]
12:50
Moscova nu a primit oficial din partea Statelor Unite vreun plan de pace privind Ucraina, declară Maria Zaharova (RIA) # Rador
Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a declarat vineri că Moscova nu a primit oficial din partea Statelor Unite vreun plan de pace privind Ucraina, a relatat agenția de știri de stat RIA./cstoica/denisse (REUTERS – 21 noiembrie)
12:50
UE va continua să sprijine Ucraina, deoarece este victima unei agresiuni, a declarat vineri Ursula von der Leyen # Rador
Uniunea Europeană va continua să sprijine Ucraina, deoarece Ucraina este victima unei agresiuni, a declarat vineri președinta Comisiei UE, Ursula von der Leyen, adăugând că sancțiunile împotriva Rusiei dăunează economiei ruse. „Ucraina se poate baza pe noi, deoarece aceasta nu este doar o agresiune împotriva Ucrainei, ci este o agresiune împotriva principiilor Cartei ONU”, a […]
12:40
Modificarea granițelor Ucrainei nu poate fi pusă pe masa negocierilor cu Rusia (Olha Stefanişina) # Rador
Ambasadoarea Ucrainei în Statele Unite ale Americii, Olha Stefanişina, a afirmat că discuțiile despre o posibilă modificare a granițelor și despre succesul Rusiei în agresiunea sa nu sunt acceptabile pentru Ucraina. Prezentă la Global Women’s Summit 2025 din Washington, răspunzând la o întrebare privind liniile roșii ale Ucrainei, diplomata a subliniat că integritatea teritorială a […]
