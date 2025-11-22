Prinși cu obiecte interzise FOTO: Suporteri ai Petrolului, cercetați penal! Ce au vrut să introducă pe stadion la meciul cu FCSB

Cinci suporteri ai celor de la Petrolul au fost opriți de Jandarmerie Capitalei înaintea meciului cu FCSB, disputat pe Arena Națională. Fanii au încercat să intre în Peluza Nord cu materiale pirotehnice asupra lor.

