„E dificil să ne dăm seama ce vrea” Ștefan Baiaram, despre noul antrenor de la Craiova: „E nevoie de timp ca să ne cunoaștem” » Ce spune despre Rădoi

Joyskim Dawa (29 de ani), fundașul camerunez de la FCSB, și-a amintit un episod din copilărie și a explicat de ce își oferă tricourile de fotbal fanilor din Africa. Ionuț Cercel (19 ani) a povestit cum a ajuns să joace la Farul Constanța și cum îl privește pe colegul său experimentat de la FCSB, Vlad Chiricheș (36 de ani).