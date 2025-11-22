Cristi Chivu a făcut spectacol în conferință: „De multe ori uităm de lucrurile astea”
Cristi Chivu (45 de ani), antrenorul lui Inter, a avut un discurs motivațional înainte de derby-ul cu AC Milan. Partida din Serie A va avea loc duminică, de la ora 21:45.După ce săptămânile trecute îl îndemna pe Lautaro Martinez, căpitanul lui Inter, să zâmbească mai mult, Chivu a avut un nou discurs atipic în cadrul unei conferințe.Antrenorul român a vorbit despre lucrurile mici din viață și a transmis că probleme trebuie abordate cu zâmbetul pe față. ...
Acum 5 minute
22:40
În victoria cu FMP Belgrad, jucătorii lui U-BT Cluj-Napoca au purtat dungi de ruj sub ochi » Care este explicația # Gazeta Sporturilor
Pe parcursul confruntării dintre FMP Belgrad și U-BT Cluj-Napoca (98-104), din etapa a 8-a a Ligii Adriatice, jucătorii celor două formații au avut niște dungi de ruj sub ochi, participând la o campanie împotriva violenței asupra femeilor.La 4 zile după înfrângerea cu Hapoel Ierusalim din EuroCup, scor 89-101, U-BT Cluj-Napoca s-a deplasat la Belgrad, acolo unde a jucat cu FMP, una din echipele mai puțin cunoscute ale capitalei Serbiei. ...
Acum 15 minute
22:30
Scandal în Serie A: meciul, întrerupt de două ori din cauza scandărilor rasiste la adresa unui fotbalist # Gazeta Sporturilor
Fiorentina și Juventus s-au întâlnit într-un meci încheiat cu scorul de 1-1, în etapa #12 din Serie A. Meciul a fost întrerupt de două ori și a fost în pericol de a fi întrerupt după ce fanii echipei violet au scandat rasist la adresa sârbului Dusan Vlahovic, fost fotbalist al Fiorentinei. ...
22:30
Liverpool a ajuns pe 11, iar Arne Slot își asumă tot: „E responsabilitatea mea” # Gazeta Sporturilor
Arne Slot a analizat eșecul dur al lui Liverpool, 0-3 cu Nottingham Forest în Premier League. Tehnicianul olandez a admis că formația lui traversează un moment slab și că responsabilitatea îi aparține în totalitate, potrivit sportal.gr.Liverpool a pierdut sâmbătă pe Anfield cu Nottingham, un rezultat care a coborât echipa lui Arne Slot pe locul 11 în clasament. ...
Acum 30 minute
22:20
Cristi Chivu a făcut spectacol în conferință: „De multe ori uităm de lucrurile astea” # Gazeta Sporturilor
Cristi Chivu (45 de ani), antrenorul lui Inter, a avut un discurs motivațional înainte de derby-ul cu AC Milan. Partida din Serie A va avea loc duminică, de la ora 21:45.După ce săptămânile trecute îl îndemna pe Lautaro Martinez, căpitanul lui Inter, să zâmbească mai mult, Chivu a avut un nou discurs atipic în cadrul unei conferințe.Antrenorul român a vorbit despre lucrurile mici din viață și a transmis că probleme trebuie abordate cu zâmbetul pe față.
Acum o oră
22:10
Târnovanu, învins cu un șut de la 30 de metri » Cum a fost păcălit portarul campioanei FCSB # Gazeta Sporturilor
FCSB - Petrolul. Robert Sălceanu (21 de ani), fundașul stânga al celor de la Petrolul Ploiești, a reușit o bijuterie de gol sâmbătă seara, pe Arena Națională, imediat după revenirea de la vestiare. La pauza confruntării contând pentru runda cu numărul 17 din Superliga, FCSB a condus cu 1-0, grație golului reușit de Adrian Stoian în startul partidei. ...
22:10
Doctorul-preot care l-a operat pe Gigi Becali, în mijlocul unor acuzații grave: malpraxis și metode controversate # Gazeta Sporturilor
Gigi Becali a intrat, în urmă cu câteva zile, în sala de operație pentru o intervenție la nivelul coloanei cervicale. Patronul FCSB a ales să fie operat de neurochirurgul și preotul Ștefan Mindea, un medic prezentat drept „somitate internațională” și „pionier al neurochirurgiei minim invazive, școlit în SUA”, ale cărui practici sunt însă extrem de controversate. ...
22:10
Coincidență: Denis Drăguș a intrat pe teren în același minut, la o săptămână după gafa din Bosnia # Gazeta Sporturilor
Eyupspor, formația atacantului român Denis Drăguș (26 de ani), a remizat pe teren propriu cu Karagumruk, scor 1-1, în etapa 13 din campionatul Turciei. Vârful venea după deziluzia trăită la echipa națională.Internaționalul român a fost eliminat în minutul 67, pentru o intrare grosolană, la meciul cu Bosnia, de la Zenica. El fusese trimis pe teren în minutul 65, în locul lui Daniel Bîrligea. ...
Acum 2 ore
21:40
Raul Rusescu, impresionat de jucătorul campioanei FCSB: „A progresat foarte mult la acest capitol” # Gazeta Sporturilor
FCSB - Petrolul. La GSL Live Special, Raul Rusescu, fostul atacant al echipei bucureștene, l-a lăudat pe Alexandru Stoian (17 ani). Atacantul campioanei a deschis scorul în minutul 11.Rusescu, fostul golgeter al Ligii 1, a rămas impresionat de oportunismul de care a dat dovadă Stoian. Atacantul de la FCSB a rămas la minge după o preluare greșită a lui Olaru, apoi a șutat fără să stea pe gânduri la poartă. Mingea a fost ușor deviată și a intrat în plasă. ...
21:30
„Azi întâlnim doar oaia ciută!” » Bannerul provocator apărut pe Arena Națională, la FCSB - Petrolul # Gazeta Sporturilor
FCSB - Petrolul. Puțin peste 8.000 de spectatori s-au aflat în tribunele Arenei Naționale, iar câteva sute au venit de la Ploiești. Fanii oaspeților au afișat în peluză un banner provocator, în care și-au atacat rivala.Sâmbătă trecută, în pauza competițională prilejuită de meciurile echipelor naționale, Petrolul a jucat o partidă amicală cu Steaua București.Cele două echipe au terminat la egalitate, scor 2-2, într-o partidă care a avut loc pe Ghencea.FOTO. ...
21:20
FCSB - Petrolul. Alexandru Stoian (17 ani), atacantul echipei roș-albastre, a deschis scorul pe Arena Națională cu un șut deviat.Jucătorul care a îndeplinit regula U21 la FCSB cu Petrolul a profitat de șansa primită și a marcat. El a fost titular în lipsa lui Daniel Bîrligea, titularul de drept fiind suspendat.De asemenea, cum Ionuț Cercel a fost accidentat, cei de la FCSB l-au ales pe Stoian în detrimentul lui Toma pentru regula U21 în echipa de start.VIDEO CU FAZA. ...
21:20
Ce s-a întâmplat în închisoare, când Djokovic triumfa la Wimbledon 2022: „Pereți, uși, căni, scaune...” # Gazeta Sporturilor
Boris Becker (58 de ani), într-un interviu amplu, a povestit unele dintre cele mai emoționante momente petrecute în închisoarea britanică, iar un loc special îl ocupă legătura lui cu Novak Djokovic (38 de ani). ...
21:10
Joan Garcia (24 de ani), portarul celor de la Barcelona, a reacționat după victoria cu 4-0 a catalanilor în fața celor de la Athletic Bilbao, în meciul care a marcat revenirea echipei lui Hansi Flick pe legendara arenă Camp Nou, proaspăt refăcută.Barcelona s-a întors pe Camp Nou după mai mult de 900 de zile, iar Joan Garcia, venit la echipă în 2025, a jucat primul meci pe legendara arenă a catalanilor. Barcelona a jucat sub privirile a 45. ...
21:00
Hansi Flick, antrenorul Barcelonei, a analizat victoria cu Athletic Bilbao, scor 4-0, din etapa cu numărul 13 din La Liga.Pentru german a fost primul meci pe Camp Nou în calitate de antrenor al Barcelonei. Catalanii au revenit pe propriul stadion după 2 ani și jumătate de absență, perioadă în care legendara arenă a fost renovată.Cum Flick a fost numit pe banca Barcelonei în vara anului 2024, el nu a apucase să fie gazdă pe Camp Nou. ...
21:00
Cosmin Olăroiu (56 de ani) a trăit marți una dintre cele mai mari deziluzii din carieră. Emiratele Arabe Unite a ratat calificarea la Campionatul Mondial după eșecul cu Irak, 1-2. Golul victoriei a venit la ultima fază, dintr-un penalty transformat în 90+17'!La patru zile de la acel eveniment, postul lui Olăroiu nu e cel mai sigur. Acesta fusese instalat pe banca naționalei strict pentru calificarea la turneul final din vară. ...
20:50
Cum a reacționat presa din Olanda, după ce Dennis Man a fost fluierat din toate părțile » Secțiune dedicată special lui # Gazeta Sporturilor
Dennis Man (27 de ani) a jucat în această seară 71 de minute în partida câștigată de PSV, scor 1-0, cu NAC Breda, în etapa 13 din Eredivisie. Internaționalul român a fost cel mai fluierat jucător, detaliu remarcat și de jurnaliștii olandezi, care au notat cele întâmplate în cronica după meci. ...
Acum 4 ore
20:30
Liverpool continuă sezonul catastrofal. Echipa antrenată de Arne Slot (47 de ani) a pierdut pe teren propriu cu Nottingham Forest, scor 0-3, în etapa 12 din Premier League. Adversara se afla pe penultima poziție înaintea partidei.„Cormoranii” au ajuns pe locul 11 în Premier League după ce au înregistrat cel de-al doilea eșec la rând cu același scor, 0-3. Etapa trecută, echipa lui Slot cedase pe terenul lui Manchester City. ...
20:30
Singurul gând al lui Ovidiu Mihăilă, cu un meci înainte de Campionatul Mondial de handbal feminin # Gazeta Sporturilor
Naționala României de handbal feminin a câștigat sâmbătă seara al doilea meci de la „Trofeul Carpați”, scor 37-30, în fața Cehiei, penultimul amical înainte de plecarea la Campionatul Mondial. După meci, selecționerul Ovidiu Mihăilă și Lorena Ostase au tras primele concluzii, cu gândul la debutul la turneul final. Prima repriză a partidei de la Bistrița a fost echilibrată, cele două echipe mergând cap la cap. ...
20:20
Basarab Panduru, fostul internațional, a analizat echipa de start a celor de la FCSB cu Petrolul, din etapa #17 a Ligii 1. Campioana României nu a trimis nici un închizător în primul 11.Înainte de pauza pentru meciurile naționalelor, Gigi Becali anunțat că echipa lui va juca fără mijlocași defensivi în campionat. Pintilii și Charalambous nu au ieșit din cuvântul patronului echipei și nu au trimis nici un închizător în echipa de start cu ploieștenii. ...
20:20
Echipa de Cupa Davis a Spaniei a trecut cu 2-1 de cea a Germaniei, sâmbătă, la Bologna, în semifinale. Ibericii se vor lupta duminică pentru Salatiera de Argint cu Italia.Spania revine în finala Cupei Davis după o pauză de șase ani, după ce în 2019 ibericii au câștigat Salatiera de Argint. Sâmbătă, la Bologna, sextupla campioană a suferit în fața Germaniei, dar s-a impus la meciul de dublu, așa cum o făcuse și în sferturile de finală în fața Cehiei. ...
20:20
Virgil van Dijk afectat de lovitura uriașă primită de Liverpool: „Sunt aici doar pentru că trebuie” # Gazeta Sporturilor
Virgil van Dijk, căpitanul celor de la Liverpool, a reacționat după umilința suferită de „corrmorani” pe Anfield în fața celor de la Nottingham Forest, scor 0-3, în etapa #12 din Premier League. Olandezul s-a arătat foarte afectat de forma recentă a echipei sale și de rezultatul înregistrat cu trupa lui Sean Dyche.După 12 etape, Liverpool are 18 puncte și ocupă doar locul 11. ...
20:20
„Thriller” cu 6 goluri în Bundesliga! Stuttgart rămâne coșmarul Borussiei Dortmund # Gazeta Sporturilor
Borussia Dortmund și VfB Stuttgart au remizat spectaculos pe Signal Iduna Park, scor 3-3, într-un duel al rundei cu numărul #11 din Bundesliga. Astfel, „galben-negrii” au înregistrat cel de-al 7-lea meci consecutiv fără victorie împotriva șvabilor în toate competițiile. ...
20:10
Naționala de rugby a României a încheiat „Kaufland Games Trilogy” cu o înfrângere # Gazeta Sporturilor
„Stejarii” au fost învinși de Uruguay cu 31-21 (14-7) în ultimul meci-test din „Kaufland Games Trilogy”. România s-a impus în fața Canadei și a pierdut cu SUA în această serie de trei partide din luna noiembrie.România, locul 21 în lume, a fost învinsă pentru a șasea oară de Uruguay, locul 15 în ierarhia mondială. „Stejarii” au pierdut sâmbătă, pe Stadionul Arcul de Triumf, ultimul meci-test din luna noiembrie, cu 21-31, în fața lui Los Teros. ...
20:10
Dorit de Gigi Becali la FCSB, internaționalul român se poate transfera în Ucraina # Gazeta Sporturilor
Denis Drăguș (26 de ani), atacantul naționalei României și al grupării Eyupspor, ar putea să plece din Turcia, fiind dorit de Arda Turan (38 de ani), antrenorul lui Șahtior Donețk, în campionatul Ucrainei.Măcinat de mai multe probleme de ordin medical, Drăguș a jucat destul de rar și destul de puțin la Eyupspor și pare să nu mai aibă viitor la echipa din „țara semilunei”. Chiar și așa, nu duce lipsă de oferte. ...
20:00
Înainte de meciul FCSB - Petrolul, din etapa 17 din Superliga, a fost dezvelit muralul cu Gheorghe Hagi de la Arena Națională.În holul de la intrarea în cel mai mare stadion al țării, fanii pot admira muralul cu fostul căpitan al echipei naționale și golgeterul all-time al României, cu 35 de goluri (la egalitate cu Adrian Mutu).GALERIE FOTO. ...
19:30
Decizie INCREDIBILĂ la FCSB » Așa ceva nu s-a mai văzut: ce s-a întâmplat cu Petrolul # Gazeta Sporturilor
Formula de start a celor de la FCSB cu Petrolul a fost extrem de ofensivă, fără nici un mijlocaș defensiv în primul 11. Pe lângă cei 4 fundași, Charalambous și Pintilii au pus pe foaia de start 6 oameni de atac.Așa cum anunțase Gigi Becali săptămânile trecute, înainte de întreruperea campionatului, FCSB nu mai folosește mijlocași defensivi. Cel puțin la începutul meciului cu Petrolul, planul patronului roș-albaștrilor a fost pus în aplicare. ...
19:20
Hannover, echipa fundașului central român Virgil Ghiță (27 de ani), s-a impus pe terenul celor de la Paderborn, scor 2-0, în etapa 13 din Bundesliga 2. Stoperul român a fost integralist în partida de pe Home Deluxe Arena.Înaintea partidei, Paderborn se afla pe primul loc și pornea cu prima șansă. Hannover era pe 5. ...
19:10
Gianluigi Donnarumma a dezvăluit cine l-a ademenit să semneze cu Manchester City # Gazeta Sporturilor
Gianluigi Donnarumma a dezvăluit cum l-a convins Erling Haaland să se transfere de la Paris Saint-Germain la Manchester City în perioada de transferuri de vară. Portarul italian a părăsit campioana europeană în ultima zi a perioadei de mercato pentru a se alătura gigantului din Premier League, după ce a căzut în dizgrația lui Luis Enrique, care îl transferase deja pe portarul lui Lille, Lucas Chevalier. ...
19:00
Acuzații dure adresate starului Barcelonei! Soția fotbalistului a intervenit imediat: „Unii oamenii fac orice pentru puțină atenție” # Gazeta Sporturilor
Andreas Christensen (29 de ani), stoperul Barcelonei, a intrat recent în atenția publicului. Nu datorită prestațiilor sale din teren sau a unui zvon legat de un eventual transfer, ci din cauza unui pasaj dintr-o carte publicată recent. Soția fotbalistului a reacționat imediat, criticându-l pe autor.Programul complet al etapei #13 din La LigaEste vorba despre cartea „Lewandowski. Prawdziwy” („Lewandowski. ...
19:00
Rezultat halucinant în Premier League! Liverpool a fost demolată pe Anfield de penultima clasată # Gazeta Sporturilor
Liverpool s-a făcut din nou de râs în Premier League. Echipa lui Arne Slot a pierdut acasă cu Nottingham Forest, scor 0-3. Înaintea partidei de pe Anfield, formația oaspete era penultima în campionat.Pentru campioana en-titre e a doua înfrângere la rând cu 0-3 în Premier League. Etapa precedentă, „cormoranii” au fost distruși de Manchester City, scor 0-3. ...
18:50
Liverpool - Nottingham Forest, în etapa 12 din Premier League » Șoc pe Anfield: scorul e uluitor # Gazeta Sporturilor
Meciul de pe Anfield dintre Liverpool și Nottingham Forest, în etapa 12 din Premier League, se joacă acum. Partida a început la ora 17:00 și poate fi urmărită liveTEXT pe GSP.ro și în direct pe platforma Voyo.Live » Liverpool - Nottingham Forest 0-3Click AICI pentru statistici!Au marcat: Murillo 33, Savona 47, Gibbs-White 79Gol controversat marcat de Murillo. Ndoye se afla în fața lui Alisson, fiind în ofsaid. Arbitrii au validat însă reușita. ...
18:50
Echipa lui Dan Șucu, thriller cu 6 goluri în Serie A » Ce s-a întâmplat cu Nicolae Stanciu # Gazeta Sporturilor
Genoa a remizat cu Cagliari, scor 3-3, în etapa #12 din Serie A. Echipa lui Dan Șucu a rămas pe locurile retrogradabile. Nicolae Stanciu nu a jucat deloc pentru genovezi, fiind rezervă neutilizată.Genoa a oprit serie eșecurilor, dar nu reușește să bifeze a doua victorie a sezonului. După deplasarea din Sardinia, echipa patronată de Șucu a ajuns la 8 puncte, insuficient pentru a trece deasupra linie roșii. ...
18:50
European Aquatics, forul care se ocupă de natație la nivel continental, a trimis către federații un memo, după ce traficul aerian și feroviar a fost întrerurpt spre Lublin, pentru a le asigura că nu este nimic grav și că problemele vor fi rezolvate până la începerea Campionatelor Europene în bazin scurt (2–7 decembrie). ...
18:50
Mihalcea a văzut decizia VAR din UTA - U Cluj și a rămas perplex: „Eu nu văd nicio diferență” # Gazeta Sporturilor
UTA Arad - U Cluj 0-2. Adrian Mihalcea (49 de ani), antrenorul gazdelor, a oferit prima reacție după insuccesul de sâmbătă. La conferința de presă, tehnicianul a fost întrebat despre golul lui Marius Coman (29 de ani) din minutul 25, anulat după intervenția VAR pentru un ofsaid.Fază controversată în prima repriză, atunci când UTA a deschis scorul. Golul lui Coman a fost anulat pe motiv de ofsaid, după ce faza a fost verificată mai bine de cinci minute. ...
18:50
„Până să vorbiți urât de România, uitați-vă la celelalte țări!” » Discurs manifest al fotbalistului intrat în business: „Criză? Depinde pe cine întrebi” # Gazeta Sporturilor
Într-un interviu acordat recent Gazetei Sporturilor, fostul internațional de tineret Constantin Dima, fundașul retras din activitate la 25 de ani pentru a se dedica afacerilor, acesta administrând în prezent un business de familie în zona HoReCa, și-a prezentat concluziile la un an după ce a lăsat oficial fotbalul pentru viața de birou.Luna trecută, GSP.ro a publicat un amplu interviu cu unul dintre fotbaliștii dispăruți brusc de pe „radarul” Superligii. ...
Acum 6 ore
18:40
Newcastle - Manchester City, meciul zilei în Premier League » Echipele de start # Gazeta Sporturilor
Newcastle - Manchester City se joacă diseară, de la ora 19:30, pe St James’ Park, într-un meci contând pentru etapa a 12-a din Premier League. Partida va fi transmisă în direct, contracost, pe platforma online Voyo.Dacă în deplasările din campionat sunt dezastru, „coțofenele” sunt o altă specie pe St James’ Park, acolo unde au obținut cinci victorii consecutive, dintre care două în Liga Campionilor. ...
18:40
Stadion nou în Superliga! Gino Iorgulescu a făcut anunțul: „Trimit imediat oamenii să facă omologarea” # Gazeta Sporturilor
Lucrările la stadionul „1 Mai” din Slobozia s-au finalizat și mai sunt doar câteva chestiuni de detaliu până când arena va putea găzdui meciurile din Superliga. Gino Iorgulescu, președintele Ligii Profesioniste de Fotbal, a anunțat la finalul acestei săptămâni că atunci când va primi vești de la ialomițeni va trimite de îndată o echipă să omologheze arena. Slobozia așteaptă de mai mulți ani să revină acasă, după ce în ultimele sezoane a jucat la Clinceni. ...
18:30
Naționala feminină, două amicale înainte de preliminariile Campionatului Mondial » Lotul anunțat de Pedrazzini # Gazeta Sporturilor
Naționala feminină a României va disputa 2 partide amicale în acest final de an, înainte de preliminariile Campionatului Mondial care vor începe în martie. Meciurile amicale vor fi împotriva Republicii Moldova, care îi va fi adversar și în preliminarii, și Muntenegru.România, meciuri amicale cu Republica Moldova și MuntenegruPrima partidă amicale se va disputa pe 28 noiembrie, de la ora 14:00, împotriva celor de la Muntenegru, la Podgorica. ...
18:30
FRF a explicat ce s-a întâmplat cu Alexandru Musi, după zvonurile că a fost forțat să se antreneze, deși era accidentat: „Jucătorul a acuzat probleme medicale încă de la reunirea lotului” # Gazeta Sporturilor
Federația Română de Fotbal a venit cu o serie de precizări, după ce s-a zvonit că Alexandru Musi ar fi fost forțat să se antreneze la lotul U21, chiar dacă acesta anunțase în prealabil că resimte un disconfort.Înainte de primul meci al acțiunii României U21 din noiembrie, cu Finlanda, un comunicat oficial a anunțat că Alexandru Musi nu va face parte din lot. Conform primasport. ...
18:10
Minute de foc pe Anfield, încă un scandal în Premier League » Două faze controversate în Liverpool - Forest # Gazeta Sporturilor
Încă un scandal de arbitraj în Premier League. De data asta, deciziile luate pe Anfield la Liverpool - Nottingham Forest au aprins fotbalul englez.Brigada de arbitri la partida din etapa 12 a Premier League a fost formată din „centralul” Andy Madley, asistenții Adrian Holmes și Simon Long, iar în camera VAR au fost James Bell și Mark Scholes.Murillo a deschis scorul cu un gol controversatPriva fază controversată a venit în minutul 33. ...
18:10
Încă un jucător român în Serie A » Discuțiile confirmate: transferul se poate face în iarnă: „E cel mai bun din campionatul românesc” # Gazeta Sporturilor
Ștefan Baiaram (22 de ani), extrema Universității Craiova, ar putea fi următorul jucător român care se transferă în campionatul Italiei. Impresarul Giovanni Becali a confirmat eventuala mutare în presa italiană și nu exclude ca transferul să se facă chiar în perioada de meracto din iarnă. ...
18:10
Portarul român Ionuț Radu (28 de ani) a fost titular sâmbătă în victoria lui Celta Vigo de pe terenul celor de la Alaves, scor 1-0, în etapa 13 din La Liga. Goalkeeperul a fost integralist și a avut din nou câteva contribuții care au contribuit la acest succes.Radu se accidentase ușor pe 2 noiembrie, atunci când Celta câștigase pe terenul lui Levante. ...
18:00
Un colos s-a retras! Va fi o luptă în trei pentru semnătura lui Dayot Upamecano # Gazeta Sporturilor
Dayot Upamecano (27 de ani) este în ultimul an de contract cu Bayern Munchen, iar negocierile dintre fundașul francez și clubul bavarez cu privire la prelungirea înțelegerii nu s-au concretizat, cel puțin pentru moment. Astfel, mai multe cluburi de top din fotbalul european au intrat pe fir, încercând să profite de această situație. ...
17:50
Bergodi, după ce a apropiat-o pe U Cluj de play-off: „Știam că va fi o bătălie” # Gazeta Sporturilor
Cristiano Bergodi, antrenorul lui U Cluj, a analizat partida cu UTA, scor 2-0, din etapa 17 a Superligii.Italianul a fost mulțumit de prestația formației lui. Clujenii au ajuns la 23 de puncte și s-au apropiat de locurile de play-off.Pentru Bergodi a fost a 3-a victorie în 4 meciuri pe banca lui U Cluj. Italianul le-a învins pe Oțelul, Metaloglobus și UTA, a pierdut cu FCSB. ...
17:50
Atac de nicăieri al unui fost fotbalist de la FCSB: „Doar viteza era de Adi Popa. A fost foarte slab ca fotbalist!” # Gazeta Sporturilor
Gregory Tade (39 de ani), fostul fotbalist de la FCSB, a avut un atac neașteptat la adresa lui Adrian Popa (37 de ani), actual jucător al Stelei.Fotbalistul francez care s-a retras în 2023 din fotbal a transmis faptul că a fost un fotbalist mult mai bun decât Adi Popa, principala calitate a românului fiind viteza.Gregory Tade, atac la Adi Popa: „Doar viteza e de el. A fost foarte slab ca fotbalist”Gregory Tade, la FCSB„Sunt mai bun decât Adi Popa la orice oră a zilei. ...
17:40
Meciul de pe Anfield dintre Liverpool și Nottingham Forest, în etapa 12 din Premier League, se joacă acum. Partida a început la ora 17:00 și poate fi urmărită liveTEXT pe GSP.ro și în direct pe platforma Voyo.Live » Liverpool - Nottingham Forest 0-1Click AICI pentru statistici!A marcat: Murillo 32Gol controversat marcat de Murillo. Ndoye se afla în fața lui Alisson, fiind în ofsaid. Arbitrii au validat însă reușita. ...
17:40
Breda - PSV, meci din etapa 13 a campionatului Olandei, se joacă ACUM. Partida e liveTEXT pe GSP.ro și televizată de Prima Sport 4. La oaspeți, Dennis Man (27 de ani) e titular în banda dreaptă.PSV se afla înaintea partidei pe primul loc în Eredivisie, cu 31 de puncte după 12 etape, 3 în plus față de Feyenoord, ocupanta locului 2. De cealaltă parte, Breda e doar pe 14, cu 12 puncte. ...
17:30
Liverpool - Nottingham Forest, în etapa 12 din Premier League » Ocazii pentru „cormorani” # Gazeta Sporturilor
Meciul de pe Anfield dintre Liverpool și Nottingham Forest, în etapa 12 din Premier League, se joacă acum. Partida a început la ora 17:00 și poate fi urmărită liveTEXT pe GSP.ro și în direct pe platforma Voyo. ...
17:30
România - Cehia, al doilea test de la „Trofeul Carpați”, penultimul înainte de Campionatul Mondial # Gazeta Sporturilor
Echipa națională de handbal a României joacă în această după-amiază al doilea test amical de la „Trofeul Carpați”, ediția 2025, competiție găzduită de TeraPlast Arena, din Bistrița. Adversara este Cehia, iar meciul începe la ora 17:30, liveTEXT pe GSP.ro și la TV pe PRO Arena. Joi, în primul meci de la „Trofeul Carpați”, România a câștigat fără drept de apel în fața reprezentativei din Portugalia, scor 40-28. ...
17:20
FCSB - Petrolul Ploiești » Comentăm la GSP Live Special cu Raul Rusescu și Dinu Todoran # Gazeta Sporturilor
Ediția specială GSP Live revine sâmbătă, 22 noiembrie, ora 20:00, cu prilejul meciului dintre FCSB și Petrolul Ploiești, programat la ora 20:30, pe Arena Națională, în cadrul etapei cu numărul 17 din Superliga.Emisiunea poate fi urmărită pe site-ul www.gsp.ro, pe pagina de Facebook a Gazetei Sporturilor, pe canalul de YouTube, dar și pe TikTok. ...
16:50
Echipele de start în Liverpool - Nottingham Forest » Meci de totul sau nimic în Premier League # Gazeta Sporturilor
Liverpool primește pe Anfield vizita celor de la Nottingham Forest, în etapa 12 din Premier League. Meciul începe la ora 17:00 și poate fi urmărit liveTEXT pe GSP.ro și în direct pe platforma Voyo.Campioana en-titre din Premier League luptă astăzi să nu piardă contactul cu Arsenal, în timp ce oaspeții sunt disperați să evadeze de pe locurile retrogradabile, după ce în sezonul trecut au fost surpriza plăcută a stagiunii. ...
