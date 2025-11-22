Cristi Chivu a făcut spectacol în conferință: „De multe ori uităm de lucrurile astea”

16:50

Liverpool primește pe Anfield vizita celor de la Nottingham Forest, în etapa 12 din Premier League. Meciul începe la ora 17:00 și poate fi urmărit liveTEXT pe GSP.ro și în direct pe platforma Voyo.Campioana en-titre din Premier League luptă astăzi să nu piardă contactul cu Arsenal, în timp ce oaspeții sunt disperați să evadeze de pe locurile retrogradabile, după ce în sezonul trecut au fost surpriza plăcută a stagiunii. ...