Gigi Becali, doborât, distrus: ce a putut să zică după FCSB – Petrolul
Sport.ro, 22 noiembrie 2025 23:40
Latifundiarul din Pipera a fost îngrozit de încă o prestație deosebit de slabă a echipei sale.
• • •
FCSB a remizat pe Arena Națională cu Petrolul, 1-1, iar la final Gigi Becali a ieșit din nou la rampă cu un discurs extrem de dur.
Elias Charalambous, declarația serii după FCSB - Petrolul 1-1: „Fără să dăm o șansă adversarului am făcut egal” # Sport.ro
Reacția lui Elias Charalambous după FCSB - Petrolul 1-1: „Fără să dăm o șansă adversarului am făcut egal”.
Ștefan Târnovanu, resemnat după FCSB - Petrolul 1-1: „Când primești gol meci de meci nu poți să intri în play-off” # Sport.ro
Ștefan Târnovanu, discurs critic după FCSB - Petrolul 1-1. Portarul roș-albaștrilor a tras semnalul de alarmă.
FCSB a remizat scor 1-1 pe Arena Națională cu Petrolul.
Eugen Neagoe a explicat de ce s-a dus „glonț” și l-a certat pe Tavi Popescu: „De ce să fiu eliminat?” # Sport.ro
FCSB și Petrolul au remizat, scor 1-1, pe Arena Națională.
A 12-a etapă din Serie A a oferit, sâmbătă, o surpriză uriașă de care poate profita Interul lui Cristi Chivu, în lupta pentru titlu.
Alexandru Stoian, autocritic după FCSB - Petrolul 1-1: „Reușesc să marchez, dar din foarte multe ocazii” # Sport.ro
Discursul lui Alexandru Stoian după FCSB - Petrolul 1-1.
Robert Sălceanu a explicat pas cu pas EUROGOLUL marcat împotriva FCSB-ului: „M-am trezit cu mingea la picior” # Sport.ro
FCSB și Petrolul au încheiat la egalitate, scor 1-1, pe Arena Națională, într-un meci care poate fi urmărit în format LIVE TEXT pe Sport.ro.
O echipă care a dominat întrecerea internă, în ultimele două campanii, e acum de nerecunoscut.
Rapid a primit o lovitură importantă cu doar 24 de ore înaintea derby-ului din Gruia.
A cincea victorie pentru U BT Cluj în Liga Adriatică.
Internaționalul român a oferit faza zilei, în fotbalul european.
Marius Avram a văzut în direct faza și a cerut intervenția CCA: „Obligatoriu să vină cu o explicație!” # Sport.ro
Faza care l-a determinat pe Marius Avram să someze CCA să vină cu o explicație.
FCSB și Petrolul se duelează pe Arena Națională, iar meciul poate fi urmărit în format LIVE TEXT pe Sport.ro.
Bogdan Racovițan traversează o perioadă neagră.
Ca de obicei, Premier League asigură un spectacol fotbalistic de cea mai bună calitate.
Etapa a 12-a din Premier League ne-a oferit încă o partidă incendiară.
Statistica excelentă a puștiului Alexandru Stoian după golul din FCSB - Petrolul Ploiești # Sport.ro
Alexandru Stoian are un randament impresionant raportat la vârsta și minutele pe care le primește la FCSB.
Echipa de Cupa Davis a Spaniei a învins sâmbătă, la Bologna, echipa Germaniei, scor 2-1, şi s-a calificat în finala Cupei Davis, unde va înfrunta Italia.
Experiența sa exotică, la Al-Hilal Omdurman (Sudan), o formație care n-a văzut terenul propriu de trei ani, l-a dus pe Laurențiu Reghecampf (50 de ani) în niște locuri la care nu se aștepta, atunci când a semnat contractul cu actuala sa echipă, în august.
Fulham – Sunderland 1-0 s-a văzut pe VOYO! Surpriza sezonului din Premier League cade după 9 meciuri fără eșec # Sport.ro
Premier League se vede în exclusivitate pe VOYO în următoarele trei sezoane.
Premier League se vede în exclusivitate pe VOYO.
Dennis Man, printre cele mai slabe note în Breda - PSV 0-1! Românul, zero barat la un capitol important # Sport.ro
Nota primită de Dennis Man după Breda - PSV 0-1. A fost schimbat cu Esmir Bajraktarevic, marcatorul golului de 2-1 din Bosnia - România 3-1.
România a pierdut meciul test cu Uruguay, scor 21-31.
Florinel Coman a „reușit“ o performanță rară: să facă tușa la două echipe, Al-Gharafa și Cagliari, în același an. Există însă o explicație concretă pentru marginalizarea sa.
FCSB schimbă tot înaintea meciului cu Petrolul Ploiești, programat sâmbătă, de la ora 20:30, pe Arena Națională.
Discursul lui Adrian Mihalcea după UTA - U Cluj 0-2: „Nemeritat am pierdut”.
Bayern era condusă cu 0-2 după 15 minute, după s-a marcat pe bancă rulantă! Scor fluviu în Bundesliga # Sport.ro
Bayern Munchen a oferit unul dintre cele mai spectaculoase meciuri ale sezonului în Bundesliga.
Ionuț Radu, performanță în premieră în La Liga! Nota primită după ultimul joc din campionat # Sport.ro
Cum s-a descurcat Ionuț Radu în ultimul meci din campionatul Spaniei.
Duminică, 23 noiembrie, de la 21:45, Milano se oprește din respirație pentru Derby della Madonnina.
„Naufragiatul“: Stanciu, coșmar fără sfârșit, la Genoa! Echipa lui Dan Șucu într-o situație groaznică # Sport.ro
Fostul căpitan al tricolorilor a devenit „omul invizibil“, de când a lăsat Damac (Arabia Saudită) pentru un transfer în Serie A. Iar fără el, echipa se scufundă încet, dar sigur.
Marcel Pușcaș, răspuns dur către Ion Crăciunescu pentru declarațiile despre Mircea Lucescu: „Tu puteai să mori la 31 de ani” # Sport.ro
Marcel Pușcaș, intervenție fermă după declarația lui Ion Crăciunescu la adresa selecționerului Mircea Lucescu.
FCSB - Petrolul Ploiești se vede LIVE TEXT pe Sport.ro.
Eliminat la echipa națională, la doar 3 minute după intrarea sa pe teren în meciul cu Bosnia, Denis a sărit peste partida cu San Marino și s-a alăturat celor de la Eyupspor. Din păcate, aici îi merge și mai rău!
Echipa din Superligă se întoarce acasă! Gino Iorgulescu, despre stadionul modernizat: „Trimit imediat să facă omologarea” # Sport.ro
Gino Iorgulescu a furnizat ultimele detalii despre stadionul echipei din Superliga României.
Dinamo are probleme de lot după ultimele două accidentări suferite. Situația celor doi fotbaliști U21.
Florin Cernat, mesaj de luptă înainte de debutul la FCSB. Ce a spus înainte de meciul cu Petrolul # Sport.ro
Florin Cernat trăiește primele ore ca director sportiv al FCSB.
Mitriță și-a pierdut busola după ce a „trădat“ naționala: capitolul la care e zero de două luni # Sport.ro
De când și-a anunțat retragerea de la prima reprezentativă, spre finalul lunii septembrie, fostul star al Craiovei a intrat într-o criză prelungită de formă.
Ajung la 36 de ani, Adi Popa evoluează în prezent la CSA Steaua.
Alexandru Maxim a trăit o nouă seară de vis în Turcia.
Selecționerul român al Emiratelor a trăit o decepție, la mijlocul săptămânii, după barajul cu Irak (1-2), care a pus capăt parcursului din preliminariile CM 2026.
Vinicius va semna prelungirea contractului cu Real Madrid.
Mircea Lucescu l-a ironizat pe selecționer, iar kosovarii nu au trecut cu vederea: „L-a provocat” # Sport.ro
România va juca finala barajului cu Slovacia sau Kosovo, în cazul în care va trece de Turcia.
Newcastle - Manchester City, LIVE pe VOYO, de la ora 19:30! Haaland pregătit să facă din nou spectacol # Sport.ro
Newcastle - Manchester City se vede LIVE pe VOYO, de la ora 19:30.
Gigi Becali, prima reacție după sancțiunea primită de la UEFA: "Dacă sunt vinovat, să mă suspende!" # Sport.ro
Patronul FCSB a comentat decizia Comisiei de Etică și Disciplină a UEFA, care a dictat sancțiuni împotriva sa și a lui Mihai Stoica în urma partidei cu Aberdeen.
Pariul lui Gigi Becali, gata să explodeze la FCSB: „Va fi un jucător important pentru echipa națională” # Sport.ro
Unul dintre jucătorii de viitor de la FCSB este văzut cu ochi buni de un fost dinamovist.
Cristi Chivu (45 de ani) impresionează pe banca lui Inter Milano în 2025, dominând Serie A și Liga Campionilor, dar traiectoria sa putea fi complet diferită.
Mircea Rednic, ofertat din toate părțile! Cluburile din România care se bat pe semnătura antrenorului # Sport.ro
Mircea Rednic s-a despărțit de Standard Liege și a fost căutat de mai multe formații.
Chivu schimbă regulile la Inter chiar înainte de derby! Decizia luată de român e total opusă strategiei lui Allegri # Sport.ro
Cristi Chivu se pregătește pentru primul său Derby della Madonnina din postura de antrenor principal și surprinde cu o abordare modernă, menită să ridice moralul vestiarului nerazzurro.
