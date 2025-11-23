Urmărește acum cursa din Formula 1™ pentru Marele Premiu din Las Vegas. Spectacolul este LIVE pe Antena 3 CNN și în AntenaPLAY

00:00

În episodul 12 din sezonul 2 „Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN”, de pe 20 noiembrie 2025, Sandra ia decizia de a pleca din casa lui Basty, mutându-se la Matei. De asemenea, Tudor face marele pas în relația cu Ana, cerând-o de soție. Iată pe cine ucide Damian.