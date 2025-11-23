Vremea de azi, 23 noiembrie. Ploi, lapoviță și ninsoare în mai multe regiuni. Temperaturile scad drastic
StirileProtv.ro, 23 noiembrie 2025 08:50
Duminică se răcește semnificativ în centru, în sud și pe partea estică. Temperaturile mai scad și în restul țării, iar în vest și în nord vremea devine rece pentru data din calendar și se ating doar 2…3 grade.
• • •
Acum 10 minute
09:20
Negocieri la Geneva privind războiul din Ucraina. Liderii europeni sunt îngrijorați de prevederile planului de pace # StirileProtv.ro
Controversatul plan de pace propus de Donald Trump este discutat duminică la Geneva, de reprezentanții americanilor, ai Ucrainei și ai Uniunii Europene.
Acum 30 minute
09:10
Cei mai fericiți oameni au trei tipuri de prieteni „esențiali” în viața lor, spune un cercetător.
09:00
Fostul premier Adrian Năstase, operat la Spitalul Foișor. Ce probleme are: „Urmează o perioadă mai lungă de recuperare” # StirileProtv.ro
Fostul premier Adrian Năstase a declarat că a trecut printr-o intervenţie chirurgicală complexă la umăr, efectuată la Spitalul de Ortopedie Foișor. „Urmează o perioadă mai lungă de recuperare”, a precizat el.
Acum o oră
08:50
08:50
Strategii, trădări și eliminări surpriză în „Trădătorii”. Fiecare mișcare schimbă complet cursul jocului # StirileProtv.ro
În emisiunea TRĂDĂTORII, de la PRO TV, fiecare mișcare schimbă complet cursul jocului.
08:40
Reacția unui turist străin în Brașov, când a aflat că nu poate vizita Strada Sforii: „Sunt aici doar o zi” # StirileProtv.ro
Strada Sforii din Brașov, a treia cea mai îngustă din Europa, a fost închisă temporar, pentru renovare. Pereții laterali au fost vandalizați și, în plus, a început să cadă tencuiala. Turiștii vor fi nevoiți să admire străduța de la intrare.
08:30
Trei tineri, spulberați pe trecerea de pietoni de un șofer băut în Cluj. O fată se află în stare gravă la spital # StirileProtv.ro
Un șofer băut a lovit trei tineri care traversau regulamentar strada, într-o localitate din județul Cluj.
08:30
Oradea se pregătește de sărbători. Clădirile prind viață cu lumini și ghirlande, în așteptarea turiștilor # StirileProtv.ro
Se apropie sărbătorile cu pași repezi, iar în marile orașe pregătirile sunt în toi. La Oradea, clădirile în stil baroc sunt ornate cu luminițe, figurine și ghirlande.
Acum 2 ore
08:20
Horoscop săptămâna 24 - 30 noiembrie 2025. Schimbări majore, claritate și noi direcții pentru toate zodiile # StirileProtv.ro
Horoscopul săptămânii 24 – 30 noiembrie 2025 vine cu o încărcătură astrală intensă. Se schimbă dinamica relațiilor, a planurilor și a motivației pentru fiecare zodie.
08:20
Pacienții cu probleme cardiace din Onești vor beneficia de un angiograf modern. Prima operație a fost transmisă live # StirileProtv.ro
La Oneşti, în județul Bacău, pacienții au la dispoziție acum și un angiograf. Sute de oameni bolnavi din zona Moldovei scapă de corvoada unei programări la marile centrele universitare din ţară. Erau nevoiți să aștepte și câteva luni.
08:20
Mănăstirea Probota, monument UNESCO al Moldovei medieval. Istorie, fresce și patrimoniu # StirileProtv.ro
Mănăstirea Probota, una dintre bijuteriile medievale ale Moldovei și parte a patrimoniului UNESCO, impresionează prin echilibrul dintre sobrietatea arhitecturală și bogăția artistică a frescelor sale.
08:20
De la pizza care se întinde perfect, la salata Caprese proaspătă, mozzarella este o brânză pe care o iubește toată lumea.
08:20
Langoș – rețeta tradițională din bucătăria maghiară. Cum se prepară și cum se servește # StirileProtv.ro
Langoșul este genul de gustare care te cucerește imediat. Are un aluat moale, se rumenește frumos și este bun în orice moment al zilei. Rețeta tradițională provine din bucătăria maghiară.
08:10
Primul târg de Crăciun din Capitală și-a deschis porțile. Sute de copii au fost întâmpinați de Moș Nicolae, dar și de Grinch # StirileProtv.ro
Primul târg de sărbători din Capitală și-a deschis porțile. Sute de copii, însoțiți de părinți, s-au grăbit deja să intre în atmosfera magică. I-a întâmpinat Moș Nicolae, dar și personajul Grinch, de care ce mici s-au cam speriat.
08:10
Ministrul Muncii: „Sper că vom avea cât mai repede un aviz al CSM pe proiectul cu pensiile speciale ale magistraţilor” # StirileProtv.ro
Ministrul Muncii a declarat că speră ca CSM să dea un aviz cât mai repede pe noul proiect privind pensiile speciale ale magistraţilor, el adăugând că, în acest caz, ministerul său a făcut tot ce i s-a cerut şi a fost „cât de loial s-a putut”.
07:40
Şeful ANAF, despre respingerea sechestrului în cazul Iohannis: „Vom continua demersurile legale pentru a recupera sumele” # StirileProtv.ro
Şeful ANAF, Adrian Nica, spune că instituţia va continua demersurile legale pentru recuperarea despăgubirilor de la fostul preşedinte Klaus Iohannis, după ce instanţa a respins cererea de sechestru.
Acum 4 ore
07:20
Descoperire macabră în toaleta unui tren de pe ruta Iași-București. Poliția a deschis o anchetă # StirileProtv.ro
Un tânăr a fost găsit spânzurat, sâmbătă, într-o toaletă a trenului Interregio Iaşi-Bucureşti, cel care l-a descoperit fiind unul dintre controlori.
Acum 12 ore
22:00
Președintele Donald Trump afirmă că propunerea sa actuală de pace pentru Ucraina NU este oferta sa finală # StirileProtv.ro
Preşedintele american Donald Trump a declarat sâmbătă că actuala sa propunere de pace pentru a pune capăt războiului din Ucraina nu este oferta sa finală.
21:30
Florin Manole, despre varianta reducerii cu 10% a cheltuielilor în ministere cerută de premier: Nu voi da niciun om afară # StirileProtv.ro
Ministrul Muncii, Florin Manole, a spus că nu va concedia pe nimeni din minister, în contextul reducerii de 10% a cheltuielilor, și că va face economii „în măsura posibilităților”.
21:20
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, mesaj pentru Nicușor Dan: ”Îți mulțumesc pentru sprijin” # StirileProtv.ro
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a reacționat sâmbătă pe rețeaua X.com, după mesajul președinteluri României, Nicușor Dan, privind planul de pace din Ucraina.
21:20
Horoscop 23 noiembrie 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. Vești bune azi. O să ne bucurăm de prezența unor oameni care vor scoate la iveală un adevăr de care avem mare nevoie. Și o să ne recăpătăm liniștea sufletească.
21:20
O femeie din Vaslui a murit după ce ar fi fost sfâşiată de câini. Poliţiştii au deschis un dosar penal # StirileProtv.ro
O femeie în vârstă de 85 de ani a fost găsită decedată, sâmbătă, în localitatea Plopi, comuna vasluiană Buneşti-Avereşti, existând suspiciunea că aceasta ar fi fost sfâşiată de câini.
20:40
Israelul a atacat din nou Fâșia Gaza, după armistițiul lui Trump. Cel puțin 24 de oameni au murit, iar alți 54 sunt răniți # StirileProtv.ro
Armata Isarelului a lansat sâmbătă atacuri aeriene împotriva militanților Hamas din Gaza, contrar armistițiului care a început pe 10 octombrie.
Acum 24 ore
20:20
Un bărbat a fost amendat după ce a pus poza candidatului PNL-USR la şefia CJ pe machete cu personaje din desene animate # StirileProtv.ro
Un bărbat din Buzău a fost amendat de poliţia locală pentru că a plasat în centrul oraşului două machete cu personaje din desene animate, la care a ataşat fotografii cu faţa liderului PNL Adrian Mocanu şi a candidatului Mihai Răzvan Moraru.
19:30
Elevii decid cum se cheltuiesc banii. Mai multe licee din Timișoara primesc câte 50.000 de lei pentru proiecte propuse de ei # StirileProtv.ro
După ce, în anii trecuți, locuitorii mai multor orașe au putut propune și vota diverse proiecte, ca să primească bani de la bugetul local, inițiativa a fost extinsă acum la nivelul liceelor.
19:30
Val de frig în Europa. A nins abundent în Germania și Spania, iar zăpada a provocat blocaje în trafic. „Este extrem de frig” # StirileProtv.ro
Un val de frig cu temperaturi negative a cuprins Franța. Nerăbdătoare, iarna s-a instalat mai devreme și în Germania, unde asigură peisajul ideal pentru târgurile de Crăciun.
19:30
30 de ani de PRO TV. 2017 - România s-a trezit și a umplut străzile împotriva Ordonanței 13 # StirileProtv.ro
Astăzi retrăim un an care a redefinit lupta civică în România: 2017. L-am început cu o preluare de putere totală de către PSD. Iar prețul acestei puteri avea să vină imediat pe nota de plată.
19:20
Aliații Ucrainei din Europa, Canada și Japonia sunt îngrijorați din cauza planului de pace al SUA pentru Ucraina # StirileProtv.ro
Liderii europeni aliații ai Ucrainei care s-au întâlnit la summitul G20 din Africa de sud considera că planul de pace americano-rus necesită "lucru suplimentar".
19:20
Val de angajări înainte de Crăciun: muncă intensă și bonusuri pentru sezonierii din retail, gastronomie și turism # StirileProtv.ro
Curând vom intra în luna cadourilor aşa că proprietarii de magazine, inclusiv on-line fac angajări pentru cea mai aglomerata perioada din an.
19:10
„O urgenţă absolută”. Turiști cu un bebeluș de trei luni, salvați după ce s-au rătăcit pe un drum izolat de munte din Brașov # StirileProtv.ro
Un grup de turişti, cu patru adulţi şi un bebeluş de trei luni, s-au rătăcit pe un drum izolat din satul Fundăţica, judeţul Braşov, ei fiind salvaţi de jandarmii montani, a informat sâmbătă Jandarmeria Română.
19:10
Crimă în orașul Mioveni. Agresorul de 21 de ani, suspectat că l-a ucis pe taximetrist, a ieșit pozitiv la substanțe interzise # StirileProtv.ro
Întâmplare terifiantă, petrecută în orașul Mioveni din județul Argeș. Un taximetrist a fost înjunghiat și jefuit de un client pe care îl luase din Pitești.
19:10
Amenda primită de un șofer după ce a fost filmat conducând pe contrasens pe autostrada A3 București – Ploiești # StirileProtv.ro
Un bărbat de 57 de ani din judeţul Prahova a fost amendat cu aproximativ 1.800 de lei după ce a fost filmat când conducea un autoturism pe contrasens, pe autostrada A3 Bucureşti - Ploieşti.
19:00
Proprietarul Daily Mail va cumpăra cotidianul The Telegraph pentru 500 de milioane de lire sterline # StirileProtv.ro
Proprietarul tabloidului Daily Mail, DMGT, a semnat un acord de 500 de milioane de lire sterline pentru a cumpăra ziarul The Telegraph.
18:20
Cum se obţine spuma de lapte perfectă. Trucuri şi sfaturi pentru cappuccino perfect făcut acasă # StirileProtv.ro
Pentru pasionaţii de cafea, spuma de lapte este mai mult decât un element decorativ – ea transformă o băutură simplă într-o experienţă completă, cu textură, volum şi rafinament.
18:00
Alertă în Ţările de Jos: Armata olandeză a deschis focul asupra unor drone deasupra bazei aeriene Volkel # StirileProtv.ro
Armata olandeză a deschis focul asupra unor drone deasupra bazei aeriene Volkel din estul ţării, dar nu au fost recuperate resturi, a anunţat sâmbătă Ministerul Apărării din Ţările de Jos, potrivit AP.
17:50
Cele mai mari biserici ortodoxe din lume. Unde se află catedralele uriașe ale ortodoxiei # StirileProtv.ro
Bisericile ortodoxe impresionează nu doar prin frumusețea spirituală, ci și prin dimensiunile lor impresionante. Aceste lăcașuri uriașe reflectă măreția credinței și rolul central al ortodoxiei în comunitățile din întreaga lume.
17:20
Descoperire surprinzătoare pe Aeroportul Otopeni. Ce ascundeau în bagaje trei pasageri. GALERIE FOTO # StirileProtv.ro
Polițiștii de frontieră și lucrătorii vamali de la Aeroportul Internațional București „Henri Coandă” au descoperit 115.800 de țigarete și 4 kg de tutun pentru narghilea, nedeclarate, în bagajele a trei pasageri.
17:10
Cele mai fine trufe de ciocolată - rețeta simplă, fără coacere, perfectă pentru sărbători # StirileProtv.ro
Când ne gândim la deserturi rafinate, capabile să impresioneze la o masă festivă sau să devină un cadou memorabil, mai ales în perioada sărbătorilor, trufele de ciocolată sunt în topul listei.
17:10
Înca un deces provocat de gripa aviară la om a fost înregistrat în Washington. Este al doilea caz în SUA în ultimele 9 luni # StirileProtv.ro
Un locuitor din Washington a murit din cauza complicațiilor provocate de o infecție cu un virus al gripei aviare, care nu a mai fost raportat până acum la oameni, a anunțat vineri Departamentul de Sănătate al statului american.
16:40
VIDEO. Iată ce au găsit cercetătorii într-un sarcofag vechi de câteva secole, aflat în Budapesta: ”Probabil au iubit-o mult” # StirileProtv.ro
Un sarcofag roman remarcabil de bine conservat a fost descoperit în capitala Ungariei, oferind o perspectivă rară asupra vieții tinerei femei din interiorul său și a lumii în care trăia în urmă cu aproximativ 1.700 de ani.
16:40
Incendiul din Sectorul 5: Dezvoltatorul indică o lumânare ca sursă a focului și promite refacerea clădirii # StirileProtv.ro
One United Properties, compania care a construit ansamblul de locuinţe One Cotroceni Park din Sectorul 5, susţine că incendiul la unul dintre apartamentele blocului, situat la etajul 5, ar fi pornit de la o lumânare aprinsă lăsată nesupravegheată.
16:30
Peste 200 de elevi şi profesori au fost răpiţi dintr-o şcoală catolică din Nigeria. Este al doilea atac într-o săptămână # StirileProtv.ro
227 de elevi şi profesori de la şcoala St. Mary, situată în statul Niger, au fost răpiţi vineri, potrivit Asociaţiei creştinilor din Nigeria, al doilea atac de acest gen în ţară într-o săptămână, după răpirea a 25 de eleve, scrie AFP.
16:10
Fostul preşedinte al Braziliei, Jair Bolsonaro, în vârstă de 70 de ani, a fost dus în arest. Avocat: ”Nu știu de ce” # StirileProtv.ro
Fostul preşedinte al Braziliei, Jair Bolsonaro, condamnat la 27 de ani de închisoare pentru tentativă de lovitură de stat, a fost plasat, sâmbătă, în arest preventiv, au declarat avocatul său şi o sursă apropiată dosarului.
16:00
Zelenski respinge, într-un discurs adresat naţiunii, planul SUA privind pacea cu Rusia: ”Nu-mi voi trăda jurământul!” # StirileProtv.ro
Preşedintele ucrainean Volodmir Zelenski a respins vineri seara plan SUA vizând pacea în Ucraina, perceput de către Kiev ca fiind foarte favorabil Kremlinului/
16:00
Ciprian Ciucu cere o dezbatere cu primii cinci candidați pentru Primăria Capitalei # StirileProtv.ro
Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, candidatul PNL în alegerile pentru funcţia de primar general al capitalei, a propus, sâmbătă, organizarea unei dezbateri electorale la care să participe primii cinci candidaţi clasaţi în sondajele de opinie.
16:00
Noi tentative de fraudă în numele unor instituţii și autorităţi. Ce trebuie să faci ca să nu cazi în plasa escrocilor # StirileProtv.ro
Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC) avertizează că atacatorii imită identitatea vizuală a unor instituţii precum Interpol, Europol, Poliţia Română, ANAF sau DNSC pentru a părea credibili în fraudele online.
15:50
O femeie din București a fost băgată cu forţa într-o maşină de soţul cu care nu mai locuieşte. Individul a agresat-o # StirileProtv.ro
O femeie a fost băgată cu forţa de doi bărbaţi într-o maşină, pe o stradă din Sectorul 4 al Capitalei, unul dintre cei doi fiind chiar soţul victimei, cunoscut cu preocupări infracţionale, care a agresat-o fizic şi i-a accesat fără drept telefonul.
15:40
Studiu: Tulburările de alimentaţie pot creşte riscurile pentru sănătate chiar şi la un deceniu după diagnostic # StirileProtv.ro
Tulburările de alimentaţie pot avea consecinţe care depăşesc cu mult perioada imediat următoare diagnosticului.
15:40
Ucraina va începe „consultări” în Elveţia cu americanii, privind un „viitor acord de pace” cu Rusia # StirileProtv.ro
Ucraina şi Statele Unite vor organiza consultări la nivel înalt în Elveţia în următoarele zile pentru a discuta posibile căi privind încheierea războiului cu Rusia, au anunţat, sâmbătă, oficialii ucraineni.
15:40
SUA îi anunță pe aliații NATO că, dacă Zelenski nu semnează acordul, Ucraina va avea parte de un scenariu mult mai rău # StirileProtv.ro
SUA le-au transmis aliaților NATO că se așteaptă să îl preseze pe președintele Volodimir Zelenski să accepte în următoarele zile un acord de pace, scrie The Guardian.
