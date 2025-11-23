Trei ipostaze ale unei transformări: ce mai rămâne din democrația liberală

Eram pe punctul să scriu „trei ipostaze ale unei morți anunțate”, dar este o pastișă facilă și perimată. Sunt însă trei momente care ar fi meritat și poate ar fi avut mai multă atenție, scrie Ileana Giurchescu pe Presshub.ro.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Euractiv.ro