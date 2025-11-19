Un candidat la București vrea „o metropolă cu zero decese sau răniți grav în accidente rutiere"
Euractiv.ro, 19 noiembrie 2025 11:30
Cătălin Drulă, candidatul USR la primăria Capitalei, anunță asumarea unui obiectiv important: în 2035, Bucureștiul să fie o metropolă cu zero decese sau răniți grav în accidente rutiere.
• • •
Alte ştiri de Euractiv.ro
Acum 15 minute
11:30
Un candidat la București vrea „o metropolă cu zero decese sau răniți grav în accidente rutiere" # Euractiv.ro
Cătălin Drulă, candidatul USR la primăria Capitalei, anunță asumarea unui obiectiv important: în 2035, Bucureștiul să fie o metropolă cu zero decese sau răniți grav în accidente rutiere.
Acum o oră
11:10
Biroul Electoral Municipal a admis 18 candidaturi pentru funcția de primar general al Capitalei, iar alți trei candidați au fost respinși.
Acum 2 ore
10:40
Afectat de secetă, Iranul a încercat două abordări, scrie repubblica.it.
10:40
Mulți israelieni sperau că ostilitatea studenților americani se va estompa după război, însă îndoctrinarea anti-Israel, începută încă acum un deceniu și încă din ciclul gimnazial, are rădăcini adânci, se arată într-un articol de opinie din Ynet News.
Acum 4 ore
09:10
Două aeronave Eurofighter Typhoon germane din Baza 57 Mihail Kogălniceanu, aflate în serviciul de Poliție aeriană întărită, au decolat în noaptea de marți spre miercuri, la ora 00:25, pentru monitorizarea situației aeriene la granița cu Ucra
09:00
Serviciul britanic de informații interne (MI5) i-a alertat marți pe parlamentari cu privire la încercările Chinei de a-i spiona, o amenințare pe care guvernul laburist intenționează s-o contracareze cu noi măsuri, informează „France 24” (Franța).
08:40
Dezertări record în Ucraina: 21.000 de recruți fug înainte de a ajunge pe front, într-o singură lună # Euractiv.ro
Tot mai mulți tineri ucraineni aleg să nu lupte în războiul împotriva Rusiei. Ultimele cifre privind dezertările au stârnit alarme cu privire la o situație care era deja familiară, dar care a atins acum un nou nivel, scrie „La Razon” (Spania).
08:10
Cum stingi focul extremismului? De ce întârzie soluțiile și ce mai putem salva până în 2028 # Euractiv.ro
După primul episod în care politologul George Jiglău a analizat modul în care tinerii sunt capturați de mesajele radicale, partea a doua a interviului mută accentul pe întrebarea esențială: ce putem face ca să temperăm ascensiunea extremismului?
Acum 6 ore
07:20
Președintele rus trebuie să priceapă că alternativa la retragere e un sfârșit umilitor, scrie „The Telegraph” (Marea Britanie) sub semnătura lui Hamish de Bretton-Gordon.
07:00
Anul trecut, un studiu realizat de Laura Murphy, profesoară de drepturile omului și sclavie contemporană la Universitatea Sheffield Hallam (Regatul Unit), a fost refuzat spre publicare de către instituție, notează „Diario de Noticias” (Portugalia).
06:50
Cancelarul german și președintele francez vor să dea un impuls, de la Berlin, căutării „suveranității digitale” a unei Europe teribil de dependente de giganții tehnologici americani, în plină cursă pentru IA (inteligență artificială).
06:30
În vreme ce Uniunea Europeană se chinuie să-și protejeze interesele, puterile externe se ghidează după principiul „Divide et impera”, scrie Gideon Rachman în „The Financial Times” (Marea Britanie).
Acum 24 ore
21:30
Guvernul propune un candidat „cu dublă funcție” la radioul public — un atentat la autonomia instituției, atrag atenția mai multe organizații nonguvernamentale.
21:00
Disperați de cererile privind modul de cheltuire a subvenției, liberalii vor să schimbe Legea 544 # Euractiv.ro
Un grup de șapte deputați PNL au depus o propunere legislativă de modificare a legii 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public. Semnatarii doresc introducerea unei noi noțiuni în lege, respectiv „informație cu regim special”.
20:50
Blindatele Lynx, încă în discuție: Guvernul respinge zvonurile despre contractul cu Rheinmetall # Euractiv.ro
Guvernul României a negat marți zvonurile cum că ar fi încheiat un contract cu compania germană producătoare de arme Rheinmetall. Un astfel de contract va trebui aprobat în Consiliul Suprem de Apărare a Țării, care este programat pentru 24 noiembrie.
13:50
Angajații Parlamentului, protest împotriva Coaliției: „Cum ne-au luat ei nouă, ia-le, Doamne, lor" # Euractiv.ro
Zeci de angajați ai Parlamentului, de la personal tehnic, liftiere și șoferi s-au mobilizat marți într-un protest pe holul central al forului, nemulțumiți de tăierile de bani anunțate de Guvern.
12:40
Ludovic Orban pleacă din echipa lui Nicușor Dan pentru că l-a criticat pe Cătălin Drulă # Euractiv.ro
Președintele Nicușor Dan și consilierul prezidențial Ludovic Orban au decis de comun acord încheierea colaborării, a transmis, marți, Administrația Prezidențială.
12:00
Kelemen Hunor: Coaliția a decis ca magistrații să primească o pensie de 70% din salariu # Euractiv.ro
Liderul UDMR, Kelemen Hunor, spune la RFI că liderii Coaliției au convenit să păstreze nivelul de 70% din ultimul salariu net pentru pensiile magistraților
Ieri
09:30
Parlamentul votează noi oameni în Consiliile de administrație de la TVR, Radioul public și șefia AEP # Euractiv.ro
Parlamentul se reunește marți în ședință comună pentru numirile în Consiliile de administrație ale Societății Române de Televiziune (SRTv), Societății Române de Radiodifuziune (SRR) și a președintelui Autorității Electorale Permanente (AEP).
09:30
Senatul a adoptat inițiativa legislativă transpartinică prin care se elimină indemnizația acordată judecătorilor Curții Constituționale la încheierea mandatului, indemnizație care anterior era egală cu valoarea netă a șase luni de activitate.
09:20
Cum se explică atracția tot mai puternică a tinerilor pentru discursurile politice radicale și pentru partidele aflate la extremele spectrului de valori?
08:40
Germania va ridica embargoul parțial asupra armelor impus Israelului începând cu 24 noiembrie, a anunțat luni un purtător de cuvânt al guvernului, informează „La Libre Belgique” (Belgia).
08:30
Samsung SDI își va extinde fabrica de baterii din Ungaria cu 955 de miliarde de forinți, potrivit unei relatări Telex, conform listei de contribuții asigurate de Ministerul Afacerilor Externe și Comerțului printr-o hotărâre guvernamentală.
08:20
Președintele sârb vrea să „evite” confiscarea acțiunilor rusești la compania petrolieră NIS # Euractiv.ro
Președintele sârb Aleksandar Vucic a declarat duminică că dorește să „evite cu orice preț” „confiscarea” acțiunilor rusești la compania petrolieră sârbă NIS, care este vizată de sancțiunile Washingtonului, cerând plecarea acționarilor ruși.
08:10
În ultimele zile, au apărut mai multe neînțelegeri cu privire la autorizația de exceptare de la sancțiunile americane a Ungariei, care va fi emisă de Statele Unite, scrie „Magyar Nemzet” (Ungaria).
08:00
Trump avertizează că vor exista „sancțiuni severe” pentru „orice țară” care face afaceri cu Rusia # Euractiv.ro
Președintele Donald Trump a avertizat duminică că vor exista „sancțiuni severe” pentru „orice țară” care face afaceri cu Rusia, în timp ce a susținut o inițiativă din Congresul SUA de a exercita presiuni asupra președintelui rus Vladimir Putin.
07:50
Exporturi record de blindate ale industriei turcești de apărare. România, al noulea client european # Euractiv.ro
Compania turcă Otokar, un fabricant important de vehicule blindate din industria de apărare a Turciei, înregistrează o creștere impresionantă a producției și a exporturilor, scrie „Ethnos” (Grecia).
07:40
Noul lider conservator al Japoniei a provocat tensiuni cu China care ar duce la o ruptură pe plan diplomatic, scrie „The Washington Post” (SUA).
07:10
Statele UE ar trebui să aibă „garanții multiple” de securitate, pe lângă Articolul 5 al NATO # Euractiv.ro
Statele membre ale UE ar trebui să beneficieze de „garanții multiple” pentru securitatea lor, complementare articolului 5 al NATO, inclusiv prin dezvoltarea unui „mecanism clar” de aplicare a clauzei de apărare mutuală a uniunii.
07:00
Prim-ministrul polonez, Donald Tusk, a denunțat luni un „act de sabotaj fără precedent” după descoperirea unor șine avariate de o explozie pe o linie de cale ferată ducând spre Ucraina, notează „France 24” (Franța).
06:50
Emmanuel Macron și Volodimir Zelenski au semnat luni, la o bază aeriană de lângă Paris, un acord privind achiziționarea de arme, calificat drept „istoric” de președintele ucrainean, scrie „La Libe Belgique” (Belgia).
06:40
Guvernul norvegian pare înclinat să ia în considerare o opțiune de garantare a împrumutului de reparații al Ucrainei prin fondul său suveran pentru petrol... dar numai în anumite condiții, scrie „L'Express” (Franța).
06:30
Finanțarea Ucrainei. Care sunt opțiunile UE pentru găsirea celor 135 de miliarde de euro necesari? # Euractiv.ro
Conform unei scrisori trimise luni și citită de „Euronews” (Italia), Ursula von der Leyen a cerut țărilor UE să convină, asupra unui plan care să acopere nevoile financiare ale Ucrainei pentru următorii doi ani, estimate la 135,7 miliarde de euro.
17 noiembrie 2025
21:20
Foști judecători CSM au câștigat sume mari, după ce s-au plâns de discriminare față de procurori # Euractiv.ro
În februarie 2023, printr-o cerere înregistrată la Tribunalul Brașov, 20 de judecători, dintre care opt deja pensionari înainte de 2020, au cerut Tribunalului Brașov „recalcularea indemnizației de încadrare”.
21:10
O nouă poziție publică a fost luată luni de către fosta Ministră a Justiției și procuroare, Monica Luisa Macovei.
16:10
„Foarte probabil" ca bugetul pe 2026 să nu fie gata în decembrie, ci în ianuarie, spune Bolojan # Euractiv.ro
Premierul Ilie Bolojan s-a arătat sceptic în privința finalizării bugetului de stat pe 2026 în luna decembrie, astfel că el ar putea fi gata în ianuarie.
16:00
Bolojan: Posibil ca săptămâna viitoare să declanșăm angajarea răspunderii pe administrație # Euractiv.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat luni, la Adunarea Generală a Asociației Municipiilor din România, că, în ceea ce privește reforma în administrație, este foarte posibil ca săptămâna viitoare "să declanșăm procedurile de angajare a răspunderii".
15:50
Două localități din Tulcea, evacuate. O dronă a avariat o navă cu GPL, care a luat foc # Euractiv.ro
Autoritățile sunt în alertă după ce o navă încărcată cu GPL a fost lovită de o dronă și arde pe malul ucrainian, peste Dunăre de localitatea tulceană Plaurul.
15:10
Nicușor Dan a convocat CSAT: Strategia Națională de Apărare și raportul pe droguri, pe ordinea de zi # Euractiv.ro
Președintele Nicușor Dan a convocat ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării, care va avea loc pe 24 noiembrie, ora 12:00, la Palatul Cotroceni, anunță Președinția.
14:50
Un memorandum intern aprobat de Biroul permanent al Camerei Deputaților prevede alocarea a zeci de mii de lei în 2026 pentru achiziția de reviste românești și străine de specialitate și la Monitorul Oficial, pentru Serviciul Bibliotecă.
13:20
Procurorul general a sesizat MAI și Inspecția Judiciară în cazul femicidului din Teleorman # Euractiv.ro
Procurorul general Alex Florența a dispus sesizarea Ministerul Afacerilor Interne și a Inspecției Judiciare în cazul femei ucise în județul Teleorman.
13:10
Candidatul la Primăria Capitalei și deputat USR, Cătălin Drulă și consilierii generali ai partidului au depus un proiect care propune realizarea Parcului Uranus, un amplu spațiu verde public de aproape 80 de hectare în zona Palatului Parlamentului.
12:40
Primăria Cluj-Napoca propune un buget redus pentru ziua de 1 Decembrie și Revelionul din acest an: 650.000 de lei, față de 950.000 de lei în 2024, potrivit instituției amintite. Suma urmează să fie discutată și votată în ședința Consiliului Local.
12:10
Cum afectează experiențele dificile din copilărie sănătatea emoțională la vârstă adultă # Euractiv.ro
Un studiu de anvergură, care a analizat datele a peste 300 000 de persoane, relevă o legătură puternică între adversitățile din copilărie (precum neglijarea, instabilitatea familială sau abuzul) și apariția problemelor emoționale în viața de adult.
12:10
Partidul REPER susține candidatura lui Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6, pentru funcția de primar general al Municipiului București la alegerile din 7 decembrie.
11:50
Donald Trump l-a grațiat din nou pe unul dintre participanții la asaltul asupra Capitoliului din 6 ianuarie 2021, unul dintre ultimii care mai rămăseseră în închisoare, de data aceasta pentru deținere ilegală de arme de foc, relatează AFP.
Mai mult de 2 zile în urmă
11:30
Localitatea Plauru din Tulcea, evacuată. O dronă a avariat o navă cu GPL, care a luat foc # Euractiv.ro
Autoritățile sunt în alertă după ce o navă încărcată cu GPL a fost lovită de o dronă și arde pe malul ucrainian, peste Dunăre de localitatea tulceană Plaurul.
10:00
Președintele spune că discută mult cu Sorin Grindeanu și are o relație "foarte bună" cu PSD # Euractiv.ro
Președintele Nicușor Dan a acordat duminică un interviu la România TV, iar printre subiectele abordate a fost și relația cu PSD-ul și USR-ul.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.