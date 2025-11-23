Armata israeliană a anunțat că a ucis un comandant Hamas, apoi a șters postarea
HotNews.ro, 23 noiembrie 2025 11:50
Armata israeliană a anunțat duminică pe rețeaua socială X că a ucis un comandant local al Hamas în Gaza, apoi a șters postarea, transmite Reuters În mesajul de pe rețeaua de socializare ștearsă se spunea…
• • •
Acum 10 minute
12:20
VIDEO Ceasul unui cuplu bogat care a murit pe Titanic, vândut cu un preț record. Povestea lor de dragoste, surprinsă și în filmul lui James Cameron # HotNews.ro
Ceasul de buzunar din aur care a aparținut unui cuplu de vârstnici care s-au înecat în timpul scufundării Titanicului a fost vândut la licitație pentru suma record de 1,78 milioane de lire sterline (peste 2…
Acum o oră
11:50
11:30
Aurora boreală care a luminat cerul din zona polară a Pământului a fost surprinsă într-o filmare publicată de astronauta NASA Zena Cardman, de la bordul Stației Spațiale Internaționale, transmite BBC. „Nu am văzut niciodată de…
Acum 2 ore
11:10
SuperLiga: Ce a spus Charalambous după ce FCSB s-a încurcat acasă cu Petrolul. „Cred că asta s-a întâmplat” # HotNews.ro
FCSB a remizat cu scorul de 1-1 în partida cu Petrolul Ploieşti din etapa a 17-a din Superliga. Campioana României a deschis scorul prin tânărul Stoian, dar s-a văzut egalată de o reuşită de la…
11:00
Alertă meteo de ploi și lapoviță. De când se încălzește din nou vremea. „În multe zone, vom avea temperaturi mai mari decât cele specifice perioadei” # HotNews.ro
Toată țara se află, până luni dimineață, sub o atenționare meteo de ploi, lapoviţă şi ninsoare. De la mijlocul săptămânii însă, vremea se va încălzi treptat, cu temperaturi ce vor atinge, în unele zone, chiar 16…
11:00
SuperLiga: Derbi „feroviar” la Cluj între un CFR în criză și un Rapid care n-a mai pierdut în deplasare din martie # HotNews.ro
CFR 1907 Cluj și FC Rapid se întâlnesc duminică de la ora 20.30 într-un derbi feroviar între o echipă care nu s-a mai regăsit anula acesta și se află printre ultimele locuri și lidera clasamentului.…
10:50
Slovenii decid duminică dacă aprobă sinuciderea asistată, deși au mai făcut-o o dată printr-un referendum de anul trecut # HotNews.ro
Slovenii decid duminică, în cadrul unui referendum organizat după o inițiativă cetățenească, dacă legea adoptată în iulie de Parlamentul lor pentru legalizarea sinuciderii asistate va fi aplicată sau suspendată, transmite France Presse. Mai multe țări…
Acum 4 ore
10:00
Soția lui JD Vance, fără verighetă la un eveniment public. Un purtător de cuvânt a trebuit să lămurească lucrurile # HotNews.ro
Apariția fără verighetă a Ushei Vance, soția vicepreședintelui american JD Vance, la o bază militară din Carolina de Nord, a stârnit zvonuri despre căsnicia ei cu vicepreşedintele american. Dar un purtător de cuvânt al doamnei…
09:50
Alegerile pentru București: Media sondajelor îl favorizează pe Băluță, dar Ciucu și Drulă spun că acestea sunt orientate # HotNews.ro
Atât Ciprian Ciucu, cât și Cătălin Drulă, rivali între ei, se întâlnesc atunci când afirmă că „jocul sondajelor” e conceput astfel încât „votul util” să meargă spre altcineva decât spre ei. Cum arată „mediana” și…
09:30
Ucraina a lovit cu drone duminică dimineață o importantă centrală termoelectrică din regiunea Moscova , provocând un incendiu și forțând pornirea alimentării de rezervă cu energie electrică și termică, a declarat guvernatorul regiunii din jurul…
09:20
Tragerile LOTO de duminică, 23 noiembrie 2025. Report de peste 7,7 milioane de euro la Joker # HotNews.ro
Duminica, 23 noiembrie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi, 20 noiembrie, Loteria Română a acordat 17.510 de câștiguri în valoare…
09:10
Panouri fotovoltaice pe balcon. Cât te costă și cât economisești la factura de energie, dar și ce obligații ai ca să nu provoci un incendiu # HotNews.ro
În magazine se vând kit-uri pentru panouri fotovoltaice pe care oricine le poate instala pe balcon, pentru a reduce o parte din facturile la electricitate. Însă chiar dacă sunt folosite doar pentru consumul propriu, specialiștii…
09:00
Deși România are o tradiție veche și bogată în vin, iar multe dintre podgorii s-au modernizat, distanța dintre marile țări, precum Germania, Italia, Spania, este încă foarte mare din punct de vedere al cantității produse.…
09:00
În timp ce firmele de pariuri și jocuri de noroc din Marea Britanie fac presiuni să nu li se mărească taxele s-a aflat suma „astronomică” pe care au plătit-o pe publicitate # HotNews.ro
Companiile britanice de jocuri de noroc au cheltuit suma „astronomică” de 2 miliarde de lire sterline (2,28 miliarde de euro) pe publicitate și marketing anul trecut, potrivit unei noi estimări care a intensificat apelurile adresate…
08:30
Este vorba de AJet, subsidiară a Turkish Airlines, care va lansa prima sa rută către România. Turkish Airlines ocupă locul al doilea în funcție de numărul de destinații deservite, zburând în 131 de țări către…
08:30
O companie gigant a anunțat Statele Unite că vrea să cumpere activele Lukoil din străinătate, printre care și cele din România # HotNews.ro
Gigantul investițional International Holding Company (IHC) din Abu Dhabi a informat Trezoreria Statelor Unite că este interesat să cumpere activele străine ale grupului petrolier rus Lukoil aflat sub sancțiuni americane, a declarat compania pentru Reuters.…
Acum 6 ore
08:20
Șeful ANAF, anunț după respingerea sechestrului pe bunurile familiei Iohannis. „Demersurile vor continua pentru a recupera aceste sume” # HotNews.ro
Şeful ANAF, Adrian Nica, a anunțat sâmbătă seară, la Antena 3, că instituţia va continua demersurile legale pentru recuperarea de la fostul preşedinte Klaus Iohannis a despăgubirilor datorate pentru lipsa de folosinţă a cotei de…
07:50
Negocieri la Geneva, astăzi, privind războiul din Ucraina / Europenii au și ei un plan de pace / Trump i-a trimis în Elveția pe Rubio și Witkoff # HotNews.ro
Înalți oficiali din Statele Unite, Ucraina și consilieri de securitate națională din Franța, Marea Britanie și Germania se întâlnesc duminică la Geneva pentru a discuta proiectul de plan al Administrației Donald Trump pentru încheierea războiului…
07:10
Artistul Amedeo Modigliani ar fi aruncat capete sculptate într-un canal din Livorno, orașul său natal. În 1984, autorităţile întreprind săpături. Trei capete sunt recuperate. Un documentar, disponibil în VOD pe site-ul Arte, expune una dintre cele…
07:10
Câteva studii mici sugerează că o schimbare simplă a tabieturilor legate de culcare poate ajuta somnul și chiar calitatea acestuia, relatează The New York Times. Un studiu coreean din 2018, care a implicat șase bărbați…
07:00
INTERVIU Ce va face Ucraina în fața planului lui Trump, „perceput de opinia publică ca o capitulare totală”. „Proiectul va fi un punct de plecare pentru negocieri”, explică un expert de la Kiev # HotNews.ro
Planul SUA pentru încheierea războiului încalcă prea multe linii roșii ale Kievului, spune într-un interviu pentru publicul HotNews Oleksandr Kraiev, expert în relații internaționale de la Kiev. Ce va face Ucraina? „Vom combina punctele de…
Acum 12 ore
00:20
„O întâlnire de coșmar”. Cum i-au informat americanii pe aliați că Zelenski trebuie să semneze acordul propus de Trump, altfel Ucraina se va confrunta cu un scenariu mult mai rău # HotNews.ro
Oficialii americani le-au transmis aliaților din NATO că se așteaptă să îl determine pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski să accepte un acord de pace în zilele următoare, sub amenințarea că, dacă Kievul nu semnează, se…
Acum 24 ore
23:00
După scandalul din sectorul energetic, Zelenski ordonă un audit al contractelor din domeniul apărării # HotNews.ro
Afectat de un scandal de corupţie în care este implicat unul dintre apropiaţii săi, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunţat sâmbătă un audit care vizează sectorul apărării, relatează AFP, preluată de Agerpres. „O decizie a…
22:50
Echipa Petrolul Ploieşti a încheiat la egalitate sâmbătă seară, scor 1-1, cu formaţia bucureşteană FCSB, în etapa a 17-a din SuperLiga de fotbal, informează News.ro. Miculescu a ratat prima şansă a bucureştenilor pe Arena Naţională,…
22:40
„Vom continua să înarmăm Ucraina”. Susținere fermă a Kievului din partea țărilor din flancul nord-estic al NATO # HotNews.ro
Liderii celor opt state nord-europene și baltice au discutat sâmbătă cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, reafirmând totodată sprijinul pentru Kiev și promițând să continue furnizarea de arme către Ucraina, concomitent cu consolidarea apărării europene pentru…
22:00
Ministrul Muncii, despre varianta reducerii cu 10% a cheltuielilor în ministere cerută de premier: Nu voi da niciun om afară. Voi face economii în măsura posibilităţilor # HotNews.ro
Ministrul muncii Florin Manole a declarat, referindu-se la afirmaţia premierului privind necesitatea reducerii cu 10% a cheltuielilor în ministere, că nu va da pe nimeni afară din ministerul pe care îl conduce şi că va…
22:00
Regimul lui Vucic, contestat din nou în stradă. O nouă manifestație de amploare la Belgrad # HotNews.ro
Mii de manifestanţi antiguvernamentali, conduşi de studenţi, au mărşăluit paşnic sâmbătă prin capitala sârbă Belgrad, cerând tragerea la răspundere a celor responsabili pentru moartea a 16 persoane în urma prăbuşirii acoperişului unei gări şi pentru…
21:40
O femeie în vârstă de 85 de ani a fost găsită decedată, sâmbătă, în localitatea Plopi, comuna vasluiană Buneşti-Avereşti, existând suspiciunea că aceasta ar fi fost sfâşiată de câini, informează Agerpres. „În această seară a…
21:30
INTERVIU. „Și Ion Creangă ar trebui considerat un troll”. Cum răspunde Radu Jude reproșului că „și-a ironizat” spectatorii în filmul „Dracula” # HotNews.ro
Regizorul Radu Jude a ajuns recent în atenția publicului, odată cu „Dracula”, în care explorează mitul lui vampirului celebru, în toate formele sale. Filmul este totodată o aventură vizuală haotică, deloc cenzurată, ceea ce i-a…
20:50
Trump lasă loc pentru negocieri și spune că oferta pentru Ucraina nu este finală/ Planul este criticat din Congresul SUA # HotNews.ro
Preşedintele american Donald Trump a declarat sâmbătă că actuala sa propunere de pace pentru a pune capăt războiului din Ucraina nu este oferta sa finală, afirmaţiile sale având loc în contextul în care Ucraina şi…
20:30
Eșec la reuniunea COP30. Guvernele nu au ajuns la un acord privind renunțarea la combustibilii fosili # HotNews.ro
Guvernele lumii au convenit sâmbătă asupra unui acord climatic de compromis la conferinţa COP30 din Brazilia, care ar stimula finanţarea ţărilor sărace care se confruntă cu încălzirea globală, dar omite orice menţiune despre combustibilii fosili…
20:20
„Intrăm într-o eră în care creierul însuşi ar putea deveni un câmp de luptă”. Doi cercetători spun că „armele cerebrale” care alterează mintea nu mai sunt doar ficţiune # HotNews.ro
„Armele cerebrale” sofisticate şi mortale, care pot ataca sau modifica conştiinţa, percepţia, memoria sau comportamentul uman, nu mai sunt doar ficţiune, susţin doi academicieni britanici citaţi de The Guardian, potrivit News.ro. Michael Crowley şi Malcolm…
20:00
Israelul a reluat loviturile aeriene în Gaza. Hamas, acuzată de încălcarea termenilor armistițiului # HotNews.ro
Loviturile aeriene israeliene în Fâșia Gaza au ucis, sâmbătă, cel puțin 20 de persoane și au rănit alte 80, potrivit autorităților sanitare locale. Atacurile pun la încercare soliditatea unui armistițiu oricum fragil între gruparea palestiniană…
19:40
O pădure ce este inclusă în patrimoniul UNESCO arde în Iran. Teheranul cere ajutor extern – VIDEO # HotNews.ro
Iranul a solicitat ajutor extern de urgență pentru a stinge un incendiu major care face ravagii de mai multe zile în nordul țării, distrugând păduri incluse în Patrimoniul Mondial UNESCO, au relatat sâmbătă mass-media locale,…
19:30
Graficul adevărului: Mărcile auto europene surclasează chinezii la autonomia electrică și la preț # HotNews.ro
BMW s-a instalat în fruntea clasamentului mașinilor electrice cu cea mai mare autonomie, cu noul model iX3, care depășește 800 de kilometri autonomie. Dar situația pe piața de mașini electrice din Europa este împărțită, iar…
19:10
De ce hotelurile-capsulă se răspândesc în marile orașe ale lumii. Un concept apărut în Japonia pentru cazarea funcționarilor epuizați de muncă # HotNews.ro
Ceea ce a început ca un loc minimalist de dormit pentru salariații din Japonia s-a transformat într-o tendință de ospitalitate urbană, Londra aflându-se în frunte. Deși pare un oximoron, cel mai mare hotel-capsulă din lume,…
19:00
Reuniune importantă duminică la Geneva pentru discuții asupra planului de pace propus de Trump. Din SUA, vin Rubio și Witkoff. Cine va participa din partea ucrainenilor și europenilor # HotNews.ro
Oficiali de rang înalt din Statele Unite, Ucraina și Europa urmează să se întâlnească duminică la Geneva, în Elveția, pentru a discuta planul propus de Administrația lui Donald Trump pentru încetarea războiului din Ucraina. Din…
18:20
Compania petrolieră KazMunayGas vinde din activele deținute în Europa, inclusiv în România # HotNews.ro
Compania naţională de petrol şi gaze din Kazahstan, KazMunayGas, urmează să renunţe la o parte din activele europene, inclusiv din România, intenţionând să vândă până la 50% din deţinerile sale, a anunţat presa din Kazahstan,…
18:00
Modificări importante privind votarea la Eurovision, după controversele din anii trecuți. Ce se schimbă # HotNews.ro
Uniunea Europeană de Radio și Televiziune (EBU), organizatorul concursului muzical Eurovision, a anunțat modificări ale sistemului de vot al competiției. Aceste modificări vor include reducerea de la 20 la 10 a numărului de voturi pe…
18:00
Bilanţul recentelor ploi din Vietnam a ajuns la cel puţin 55 de morţi în mai puţin de o săptămână, potrivit anunţului de sâmbătă de la Ministerul Mediului, în timp ce 13 persoane sunt în continuare…
18:00
Echipa Universitatea Cluj a învins sâmbătă, în deplasare, scor 2-0, gruparea UTA Arad, într-un meci din etapa a 17-a a SuperLigii de fotbal, informează News.ro. Marius Coman a intrat la gazde, din minutul 10, după…
18:00
INTERVIU. Deputatul din partidul lui Zelenski, Iuri Kamelciuk, despre scandalul de corupție: „Societatea este în stare de șoc. Multe vieți ar fi fost salvate cu banii furați” # HotNews.ro
„Corupția din Energoatom a fost monitorizată 15 luni, deși sectorul energetic generează 25% din buget și ar fi trebuit să fie primul verificat”. Deputatul ucrainean Iuri Kamelciuk, reprezentant al Partidului „Slujitorul Poporului” în Rada Supremă,…
17:40
Un episcop spaniol acuzat de abuz sexual a demisionat din funcție. Faptele sunt anchetate de un tribunal al Bisericii # HotNews.ro
Papa Leon a acceptat demisia unui episcop din Spania care este anchetat într-un caz de abuz, a anunţat sâmbătă Vaticanul, transmit agenţiile Reuters şi AFP, citate de Agerpres. Episcopul Rafael Zornoza este anchetat în legătură…
17:20
ANAF a pregătit acum și proiectul de ordin pentru aprobarea modelului, conținutului și modalității de depunere și gestionare a Formularului 212 – Declarație unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice,…
17:10
Liderii europeni, reacție comună la planul de pace al lui Trump pentru Ucraina. Punctul din acord care provoacă îngrijorare # HotNews.ro
Planul american pentru Ucraina are nevoie de „lucru suplimentar”, au afirmat, sâmbătă, într-o declarație comună, 11 lideri, majoritatea europeni, după o reuniune care a avut loc în marja summit-ului G20 de la Johannesburg, informează AFP.…
17:10
Doi specialiști în gastronomie au plecat prin țară să descopere bucătăria românească. Au scris o carte care contrazice „reminiscențele rețetarelor unice din comunism” # HotNews.ro
De câțiva ani, gastronomia românească trăiește o renaștere timidă și necesară, iar acum a apărut și una dintre cele mai ample lucrări dedicate identității culinare locale. La Editura GastroArt s-a lansat „Sărut-mâna pentru masă! Carte…
17:00
Administraţia Trump nu le va permite suporterilor din Haiti să fie prezenţi la Cupa Mondială din 2026 # HotNews.ro
Haiti, care va disputa a doua Cupă Mondială din istoria sa în vara viitoare în Statele Unite, Mexic şi Canada, nu va putea fi susţinută de suporterii săi pe teritoriul american, scrie News.ro. Administraţia Trump…
16:40
Moscova evocă posibilitatea unui nou summit Putin-Trump. „Dialogul dintre Rusia și SUA continuă să funcționeze” # HotNews.ro
O posibilă nouă întâlnire între președintele rus Vladimir Putin și președintele american Donald Trump se află în continuare pe agendă, afirmă numărul doi din Ministerul de Externe rus, potrivit Reuters. „Nu aș exclude nimic”, a…
16:30
Ciprian Ciucu propune o dezbatere electorală în cinci între candidații la Primăria Capitalei # HotNews.ro
Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, candidatul PNL în alegerile pentru funcţia de primar general al capitalei, a propus, sâmbătă, organizarea unei dezbateri electorale la care să participe primii cinci candidaţi clasaţi în sondajele de opinie.…
16:10
Armata olandeză a folosit arme de foc împotriva dronelor care au fost zărire deasupra unei baze aeriene aflată în sud-estul țării, în cursul nopții de vineri, a anunțat Ministerul olandez al Apărării, citat de Reuters.…
