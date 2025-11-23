Cea mai mare rafinărie din România, cu 1.400 benzinării Rompetrol, la vânzare
Cotidianul de Hunedoara, 23 noiembrie 2025 11:50
Grupul Rompetrol, operatorul rafinăriilor Petromidia și Vega și al rețelei omonime de benzinării, este controlat de KMG International
Alte ştiri de Cotidianul de Hunedoara
Acum 30 minute
12:10
Elev la mate-info pentru mama, student la drept pentru familie. Acum, coregraf pentru el. Daniel Dragomir # Cotidianul de Hunedoara
Daniel Dragomir: "Dacă oamenii s-ar bucura mai mult de dans, cred că am avea o societate mai sănătoasă, atât fizic, cât și mental"
Acum o oră
11:50
Cea mai mare rafinărie din România, cu 1.400 benzinării Rompetrol, la vânzare # Cotidianul de Hunedoara
Grupul Rompetrol, operatorul rafinăriilor Petromidia și Vega și al rețelei omonime de benzinării, este controlat de KMG International
11:50
Cardurile de cumpărături par convenabile, dar pot deveni periculoase din cauza efectului psihologic al „plății fără durere". Chiar și cu rate fără dobândă sau reduceri, cheltuielile impulsive și presiunea socială pot duce la datorii greu de gestionat pe termen lung.
Acum 2 ore
11:20
De mare folos în bucătorie, buretele de sârmă, vedem, e folosit cu nădejde la Monumentul Unirii din Focșani. Doar că intervenția trebuia făcută cu aviz de la Ministerul Culturii.
Acum 4 ore
10:30
România are nevoie de partide populare, nu populiste; inteligente, nu isterice; profesioniste, nu reacționale; de lideri care știu că puterea reală vine din reformă și competență, nu din gălăgie.
10:10
Adrian Năstase: experiența mea de la Spitalul Foișor demonstrează că există medici excepționali și echipe care își desfășoară activitatea cu responsabilitate
10:00
Transgaz raportează un profit net consolidat de 4,7 ori mai mare, în primele nouă luni # Cotidianul de Hunedoara
Transgaz este o companie controlată de stat, prin Secretariatul General al Guvernului (SGG), care deține 58,5% din acțiuni.
09:30
Înlocuitor pe Kellog în funcția de trimis special al lui Trump pentru Ucraina # Cotidianul de Hunedoara
Generalul-locotenent în retragere este considerat, atât în Ucraina, cât și în cercurile diplomatice europene, un interlocutor prietenos al Ucrainei
09:20
Lucrarea de lustruire la ansamblul statuar realizată de cei doi buni angațaji pare o enigmă pentru primar.
09:10
În timp ce pentru unii, Anul Nou nu e decât doar o sărbătoare care se lasă cu dureri de cap, alții aruncă deja o privire mai atentă asupra simbolurilor acestui an nou.
09:00
Meciul FCSB – Petrolul nu s-a terminat cum și-au dorit conducătorii echipei din Capitală. Nu doar că FCSB nu a câștigat, dar organziatorii au și fost amendați.
Acum 6 ore
08:10
Președintele ANAF: "Încasările au crescut, iar planul ANAF a fost depăşit. Orice cifră peste plan este o mare realizare".
07:50
Primul AI partener de teme: “Să învățăm copiii cum să învețe, nu ce să învețe” # Cotidianul de Hunedoara
Unul dintre creatorii LearnMate a explicat pentru Cotidianul.ro cum funcționează asistentul IA și cum îi ajută pe copii
07:20
Frumoasa grădină te primește îmbrăcată în toamnă, are alei pietruite și un farmec aparte, căci doi platani seculari străjuiesc statuia voievodului Constantin Brâncoveanu, monument de la 1938.
Acum 24 ore
20:30
„Mă alătur mesajului altor lideri europeni care au asigurat astăzi Ucraina de sprijinul lor continuu"
19:50
Succesul său comercial a crescut vertiginos în anii 1960, cu hituri precum Senza fine şi Che cosa c'è.
19:00
Liderii europeni spun că Planul de pace al SUA pentru Ucraina necesită mai multă muncă # Cotidianul de Hunedoara
Sâmbătă, preşedintele Consiliului European, Antonio Costa, a anunțat că liderii UE se vor reuni luni în cadrul summitului UE-Africa de la Luanda pentru a discuta propunerea de pace elaborată de SUA
18:30
Fostul actor luptă cu o formă avansate e demență. El nu mai locuiește cu familia, fiind îngrijit într-o casă, separat,
18:10
Pe IRAIDA o știți de pe radio, acolo unde muzica ei se aude constant și din piesele de la „Opriți planeta" și „Las-o așa". Acum, o puteți descoperi într-o altă ipostază.
18:10
Ministerul demontează clipul viral cu femeia care distruge mașina de poliție # Cotidianul de Hunedoara
Un mesaj distribuit de Ministerul de Intene pe pagina de Facebook și care s-a viralizat în mediul online a fost catalogat drept popular, dar nu și autentic.
17:30
Numărul firmelor cu venituri de peste 1 milion de lei a crescut semnificativ, de la puțin peste 57.000 în 2008 la aproape 149.000 în 2024
17:20
Împotmoliți în noroi, aceștia au ajuns în siguranță la pensiunea unde erau cazați după ce au mers 3 kilometri.
17:10
România a uitat de vaccinare. Cu ce preț? INTERVIU cu medicul Emilian Popovici # Cotidianul de Hunedoara
România are un risc crescut de reapariție a unor boli care au fost ținute sub control prin vaccinare tocmai din cauza ratei foarte scăzute de vaccinare.
16:20
Preşedintele Volodimir Zelenski a aprobat întreaga delegaţie ucraineană şi directivele oficiale de negociere
15:20
Ministerul anunță că va demara un program de promovare a plății pensiilor pe card fără să existe obligații.
15:20
O femeie a fost obligată de către soţul său - „cunoscut cu preocupări infracţionale - să urce în autoturismul condus de un alt bărbat.
14:50
Bolojan, tinerilor liberali: E simplu să dezertezi, greu e să faci ce trebuie # Cotidianul de Hunedoara
Premierul vizitează Sighetu Marmației, un punct esențial al istoriei ce păstrează amintirea represiunii și curajului celor care s-au opus regimului totalitar
14:30
Ministru rus: contactele dintre Rusia şi Statele Unite nu au fost suspendate, iar canalele în favoarea unui dialog continuă să funcţioneze.
14:10
Planul de pace propus de Trump anunță și retragerea de facto a SUA din NATO # Cotidianul de Hunedoara
Planul lui Trump nu e doar despre pace în Ucraina. E despre începutul unei noi ordini strategice. SUA se pregătesc pentru un exit gradual din NATO.
14:00
Cazul Severin merită privit ca fiind cel mai nenorocit exemplu pentru ce pot face statul paralel și puterea în general cu cei care care încurcă jocurile și interesele de la vîrf.
13:50
MAI: Ce mai găsim prin coletele în perioada Sărbătorilor…De la luminiţe LED, am trecut la «nivelul hard»: arme letale, dispozitive de vedere pe timp de noapte, amortizoare.
13:40
Copil sărac, părinți bogați. Câți bani ar trebui să primească tinerii de la mama și tata? # Cotidianul de Hunedoara
Educația financiară nu înseamnă nici să răsfeți, nici să limitezi copilul, ci să-i oferi exact cât are nevoie ca să crească responsabil, curajos și pregătit pentru lumea reală. Iată o serie de recomandări practice pentru tine, ca părinte, ca să știi de unde începi să construiești o educație financiară cu principii pozitive.
13:30
Cu şapte luni înainte de Cupa Mondială de fotbal coorganizată de Mexic, polițiștii mexicani se antrenează să controleze tulburările din timpul evenimentelor sportive.
13:20
Victor Negrescu: orice plan trebuie să includă garanţii reale de securitate, să respecte dreptul internaţional şi să evite concesiile unilaterale.
13:00
Jair Bolsonaro, în vârstă de 70 de ani, se află în arest la domiciliu din luna august şi era ameninţat cu încarcerarea în următoarele zile.
Ieri
11:50
Administraţia Prezidenţială a primit propuneri de îmbunătăţire a Strategiei Naţionale de Apărare a Ţării de la societatea civilă, dar și de la instituţii cu atribuţii în zona securităţii naţionale şi politicii externe
11:20
Un cetăţean nepalez în vârstă de 25 de ani a murit vineri seară după ce a fost lovit cu mașina de un tânăr de doar 18 ani.
11:20
ISU Bucureşti-Ilfov a precizat că au fost constituite echipe de căutare-salvare pentru identificarea şi evacuarea tuturor persoanelor posibil surprinse.
11:10
ANAF va aloca mai multe resurse pentru a verifica restaurantele, după ce au fost semnalate discrepanțe contabile semnificative în acest sector de activitate.
11:10
Sfârșitul lunii noiembrie aduce lapoviță și ninsori în multe regiuni. Bucureștiul este și el sub avertizare meteorologică.
10:20
Viața cu un artist, o formă subtilă de artă. Șase povești despre femei magice # Cotidianul de Hunedoara
Un parteneriat de viață cu un artist nu e un basm romantic. E o coproducție care cere un amestec ciudat de flexibilitate, loialitate și umor — altfel, lumina reflectoarelor devine insuportabilă.
10:00
Participanţii la trafic sunt redirecţionaţi către Punctul de Trecere a Frontierei Galaţi – Rutier, au menţionat oficialii Gărzii de Coastă.
09:50
Drulă: Cred că s-ar putea face un club de oameni trădaţi de Ciucu în politică # Cotidianul de Hunedoara
Candidatul USR la Primăria Capitalei, Cătălin Drulă, îl atacă dur pe contracandidatul liberal Ciprian Ciucu.
09:40
Cu cine se învecinează Federația Rusă? Cu cine vrea Putin, dacă Trump nu știe cum să-l oprească! # Cotidianul de Hunedoara
Întrebarea nu este dacă Putin se va opri până nu va anexa întreaga Ucraină și Republica Moldova ci dacă îl poate opri cineva!
09:30
Credeai că sfaturile părinților despre bani sunt întotdeauna bune? Poate că nu! Descoperă ce greșeli financiare se ascund în spatele intenției de a te proteja!
09:20
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, și un înalt oficial al Băncii Mondiale vizitează împreună Centrul de Arși Grav din Timișoara, obiectiv-cheie din România.
08:20
Concedierile vin în contextul unei industrii în care platformele de AI generativă şi instrumentele de "vibe coding" reduc nevoia de dezvoltatori tradiţionali.
08:00
Două aeronave de luptă F-16 Fighting Falcon au fost ridicate azi-noapte de la sol pentru monitorizarea situației aeriene la granița cu Ucraina
07:40
Eurovision modifică regulile de vot după acuzații de manipulare în favoarea Israelului. Reprezentanții asigură transparență și echilibru
07:10
Toate materialele de propagandă electorală trebuie să respecte mai multe reguli, astfel încât să fie conforme cu legislaţia în vigoare
