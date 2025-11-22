Ministerul demontează clipul viral cu femeia care distruge mașina de poliție
Cotidianul de Hunedoara, 22 noiembrie 2025 18:10
Un mesaj distribuit de Ministerul de Intene pe pagina de Facebook și care s-a viralizat în mediul online a fost catalogat drept popular, dar nu și autentic. The post Ministerul demontează clipul viral cu femeia care distruge mașina de poliție appeared first on Cotidianul RO.
Pe IRAIDA o știți de pe radio, acolo unde muzica ei se aude constant și din piesele de la „Opriți planeta" și „Las-o așa". Acum, o puteți descoperi într-o altă ipostază. The post IRAIDA lansează un univers sonor în șase capitole appeared first on Cotidianul RO.
18:10
Acum o oră
17:30
Numărul firmelor cu venituri de peste 1 milion de lei a crescut semnificativ, de la puțin peste 57.000 în 2008 la aproape 149.000 în 2024 The post Profituri colosale pentru firmele românești după criza din 2008 appeared first on Cotidianul RO.
Acum 2 ore
17:20
Împotmoliți în noroi, aceștia au ajuns în siguranță la pensiunea unde erau cazați după ce au mers 3 kilometri. The post Patru adulţi şi un bebeluş, salvați de jandarmii montani appeared first on Cotidianul RO.
17:10
România a uitat de vaccinare. Cu ce preț? INTERVIU cu medicul Emilian Popovici # Cotidianul de Hunedoara
România are un risc crescut de reapariție a unor boli care au fost ținute sub control prin vaccinare tocmai din cauza ratei foarte scăzute de vaccinare. The post România a uitat de vaccinare. Cu ce preț? INTERVIU cu medicul Emilian Popovici appeared first on Cotidianul RO.
Acum 4 ore
16:20
Preşedintele Volodimir Zelenski a aprobat întreaga delegaţie ucraineană şi directivele oficiale de negociere The post Ucraina începe „consultările” cu americanii în Elveţia appeared first on Cotidianul RO.
15:20
Ministerul anunță că va demara un program de promovare a plății pensiilor pe card fără să existe obligații. The post Manole susține trecerea la plata electronică a pensiilor appeared first on Cotidianul RO.
15:20
O femeie a fost obligată de către soţul său - „cunoscut cu preocupări infracţionale - să urce în autoturismul condus de un alt bărbat. The post Femeie răpită de soţul cu care nu mai locuieşte appeared first on Cotidianul RO.
14:50
Bolojan, tinerilor liberali: E simplu să dezertezi, greu e să faci ce trebuie # Cotidianul de Hunedoara
Premierul vizitează Sighetu Marmației, un punct esențial al istoriei ce păstrează amintirea represiunii și curajului celor care s-au opus regimului totalitar The post Bolojan, tinerilor liberali: E simplu să dezertezi, greu e să faci ce trebuie appeared first on Cotidianul RO.
14:30
Ministru rus: contactele dintre Rusia şi Statele Unite nu au fost suspendate, iar canalele în favoarea unui dialog continuă să funcţioneze. The post Rusia vorbește iar despre un summit Putin-Trump appeared first on Cotidianul RO.
Acum 6 ore
14:10
Planul de pace propus de Trump anunță și retragerea de facto a SUA din NATO # Cotidianul de Hunedoara
Planul lui Trump nu e doar despre pace în Ucraina. E despre începutul unei noi ordini strategice. SUA se pregătesc pentru un exit gradual din NATO. The post Planul de pace propus de Trump anunță și retragerea de facto a SUA din NATO appeared first on Cotidianul RO.
14:00
Cazul Severin merită privit ca fiind cel mai nenorocit exemplu pentru ce pot face statul paralel și puterea în general cu cei care care încurcă jocurile și interesele de la vîrf. The post Cazul Severin – cel mai nenorocit exemplu appeared first on Cotidianul RO.
13:50
MAI: Ce mai găsim prin coletele în perioada Sărbătorilor…De la luminiţe LED, am trecut la «nivelul hard»: arme letale, dispozitive de vedere pe timp de noapte, amortizoare. The post Secret Santa cu arme letale-VIDEO appeared first on Cotidianul RO.
13:40
Copil sărac, părinți bogați. Câți bani ar trebui să primească tinerii de la mama și tata? # Cotidianul de Hunedoara
Educația financiară nu înseamnă nici să răsfeți, nici să limitezi copilul, ci să-i oferi exact cât are nevoie ca să crească responsabil, curajos și pregătit pentru lumea reală. Iată o serie de recomandări practice pentru tine, ca părinte, ca să știi de unde începi să construiești o educație financiară cu principii pozitive. The post Copil sărac, părinți bogați. Câți bani ar trebui să primească tinerii de la mama și tata? appeared first on Cotidianul RO.
13:30
Cu şapte luni înainte de Cupa Mondială de fotbal coorganizată de Mexic, polițiștii mexicani se antrenează să controleze tulburările din timpul evenimentelor sportive. The post Poliţiștii mexicani, instruiți de forţele franceze appeared first on Cotidianul RO.
13:20
Victor Negrescu: orice plan trebuie să includă garanţii reale de securitate, să respecte dreptul internaţional şi să evite concesiile unilaterale. The post Victor Negrescu: Blocul democratic transatlantic trebuie să rămână unit appeared first on Cotidianul RO.
13:00
Jair Bolsonaro, în vârstă de 70 de ani, se află în arest la domiciliu din luna august şi era ameninţat cu încarcerarea în următoarele zile. The post Fostul preşedinte brazilian, arestat şi plasat în detenţie appeared first on Cotidianul RO.
Acum 8 ore
11:50
Administraţia Prezidenţială a primit propuneri de îmbunătăţire a Strategiei Naţionale de Apărare a Ţării de la societatea civilă, dar și de la instituţii cu atribuţii în zona securităţii naţionale şi politicii externe The post Modificări în Strategia Națională de Apărare appeared first on Cotidianul RO.
11:20
Un cetăţean nepalez în vârstă de 25 de ani a murit vineri seară după ce a fost lovit cu mașina de un tânăr de doar 18 ani. The post Nepalez accidentat mortal de un tânăr de 18 ani appeared first on Cotidianul RO.
11:20
ISU Bucureşti-Ilfov a precizat că au fost constituite echipe de căutare-salvare pentru identificarea şi evacuarea tuturor persoanelor posibil surprinse. The post Incendiu de amploare în București appeared first on Cotidianul RO.
11:10
ANAF va aloca mai multe resurse pentru a verifica restaurantele, după ce au fost semnalate discrepanțe contabile semnificative în acest sector de activitate. The post Controale ANAF 2026. Cui bate Fiscul la ușă după Anul Nou? appeared first on Cotidianul RO.
11:10
Sfârșitul lunii noiembrie aduce lapoviță și ninsori în multe regiuni. Bucureștiul este și el sub avertizare meteorologică. The post Frig, lapoviță și ninsoare. Bucureștiul nu scapă de frig appeared first on Cotidianul RO.
Acum 12 ore
10:20
Viața cu un artist, o formă subtilă de artă. Șase povești despre femei magice # Cotidianul de Hunedoara
Un parteneriat de viață cu un artist nu e un basm romantic. E o coproducție care cere un amestec ciudat de flexibilitate, loialitate și umor — altfel, lumina reflectoarelor devine insuportabilă. The post Viața cu un artist, o formă subtilă de artă. Șase povești despre femei magice appeared first on Cotidianul RO.
10:00
Participanţii la trafic sunt redirecţionaţi către Punctul de Trecere a Frontierei Galaţi – Rutier, au menţionat oficialii Gărzii de Coastă. The post Trecerea cu bacul între PTF Isaccea şi PTF Orlovka (Ucraina), sistată appeared first on Cotidianul RO.
09:50
Drulă: Cred că s-ar putea face un club de oameni trădaţi de Ciucu în politică # Cotidianul de Hunedoara
Candidatul USR la Primăria Capitalei, Cătălin Drulă, îl atacă dur pe contracandidatul liberal Ciprian Ciucu. The post Drulă: Cred că s-ar putea face un club de oameni trădaţi de Ciucu în politică appeared first on Cotidianul RO.
09:40
Cu cine se învecinează Federația Rusă? Cu cine vrea Putin, dacă Trump nu știe cum să-l oprească! # Cotidianul de Hunedoara
Întrebarea nu este dacă Putin se va opri până nu va anexa întreaga Ucraină și Republica Moldova ci dacă îl poate opri cineva! The post Cu cine se învecinează Federația Rusă? Cu cine vrea Putin, dacă Trump nu știe cum să-l oprească! appeared first on Cotidianul RO.
09:30
Credeai că sfaturile părinților despre bani sunt întotdeauna bune? Poate că nu! Descoperă ce greșeli financiare se ascund în spatele intenției de a te proteja! The post Cele mai proaste trei sfaturi financiare primite de la părinți appeared first on Cotidianul RO.
09:20
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, și un înalt oficial al Băncii Mondiale vizitează împreună Centrul de Arși Grav din Timișoara, obiectiv-cheie din România. The post Ministrul Sănătății, din nou pe șantier appeared first on Cotidianul RO.
08:20
Concedierile vin în contextul unei industrii în care platformele de AI generativă şi instrumentele de ”vibe coding” reduc nevoia de dezvoltatori tradiţionali. The post Amazon, cele mai ample disponibilizări din istorie appeared first on Cotidianul RO.
08:00
Două aeronave de luptă F-16 Fighting Falcon au fost ridicate azi-noapte de la sol pentru monitorizarea situației aeriene la granița cu Ucraina The post Aeronave de luptă F-16, trimise în zona Tulcei appeared first on Cotidianul RO.
07:40
Eurovision modifică regulile de vot după acuzații de manipulare în favoarea Israelului. Reprezentanții asigură transparență și echilibru The post Eurovision schimbă regulile după controversele legate de Israel appeared first on Cotidianul RO.
07:10
Toate materialele de propagandă electorală trebuie să respecte mai multe reguli, astfel încât să fie conforme cu legislaţia în vigoare The post Astăzi începe campania electorală pentru alegerile parţiale appeared first on Cotidianul RO.
Acum 24 ore
21:50
Trump îi dă ultimatum lui Zelenski. Până de Thanksgiving să accepte planul de pace # Cotidianul de Hunedoara
Președintele american Donald Trump i-a dat lui Volodimir Zelenski termen până pe 27 noiembrie pentru a accepta planul de pace negociat cu Rusia. The post Trump îi dă ultimatum lui Zelenski. Până de Thanksgiving să accepte planul de pace appeared first on Cotidianul RO.
21:50
Vladimir Putin a declarat că este dispus să cucerească mai multe teritorii în Ucraina, dacă președintele Volodimir Zelenski refuză planul de pace propus de Statele Unite. Planul american include cedarea unor teritorii și renunțarea la aderarea Ucrainei la NATO, dar Zelenski a respins această propunere, promițând soluții alternative și reafirmându-și angajamentul față de suveranitatea Ucrainei. The post Putin trece la amenințări după ce Zelenski i-a refuzat planul de pace appeared first on Cotidianul RO.
21:10
Colegiul Stomatologilor: Tratamentul sub anestezie al copiilor, ignorat de Ministerul Sănătății # Cotidianul de Hunedoara
Colegiul Medicilor Stomatologi susține că spitalele publice, prin cabinetele de stomatologie, nu pot oferi servicii stomatologice sub anestezie generală. The post Colegiul Stomatologilor: Tratamentul sub anestezie al copiilor, ignorat de Ministerul Sănătății appeared first on Cotidianul RO.
20:40
Ciprian Ciucu, candidatul PNL la Primăria Capitalei, a declarat că știe rezultatele sondajelor interne ale USR și le-a cerut acestora să le publice. Ciucu a afirmat că PNL lucrează cu sondaje corecte și a precizat că, în momentul de față, el se află pe primul loc în sondaje, alături de Daniel Băluță. The post Ciucu are surse în USR: Știu cifrele din sondajele lor appeared first on Cotidianul RO.
20:00
„Nu voi trăda”. Zelenski respinge acordul de pace negociat de Putin și Trump # Cotidianul de Hunedoara
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a respins planul american propus de Donald Trump pentru încheierea războiului cu Rusia, care includea cedarea unor teritorii și renunțarea la aderarea Ucrainei la NATO. The post „Nu voi trăda”. Zelenski respinge acordul de pace negociat de Putin și Trump appeared first on Cotidianul RO.
20:00
Nicușor Dan ia partea Ucrainei în planul de pace negociat de Putin și Trump # Cotidianul de Hunedoara
Președintele României a declarat că urmărește cu atenție evoluțiile războiului din Ucraina și susține eforturile lui Donald Trump pentru un armistițiu durabil. The post Nicușor Dan ia partea Ucrainei în planul de pace negociat de Putin și Trump appeared first on Cotidianul RO.
19:40
Bolojan: Nu rămânem fără carburant, chiar dacă îi sancționăm și noi pe rușii de la Lukoil # Cotidianul de Hunedoara
Premierul Ilie Bolojan a declarat că România are suficiente stocuri de carburant pentru a asigura aprovizionarea cu benzină și motorină, chiar și fără activitatea rafinăriei Petrotel-Lukoil din Ploiești. Aceasta vine în contextul sancțiunilor impuse companiei Lukoil, iar România va rămâne solidară cu SUA și Uniunea Europeană în aplicarea acestor măsuri. The post Bolojan: Nu rămânem fără carburant, chiar dacă îi sancționăm și noi pe rușii de la Lukoil appeared first on Cotidianul RO.
19:30
ANAF a pus în dezbatere un proiect ce actualizează procedura pentru depunerea Declarației Unice, precompletând automat formularul cu datele disponibile în sistem. Modificările vizează reducerea birocrației și vor fi aplicabile începând cu veniturile din 2025. Termenul de depunere rămâne 25 mai 2026, iar propunerile pe marginea proiectului pot fi trimise până pe 29 noiembrie. The post ANAF, reguli noi pentru banii românilor din activități independente appeared first on Cotidianul RO.
19:00
În 2025, angajații din sectoarele financiar-contabilitate și banking se confruntă cu stagnarea salariilor, care rămân între 4.500 și 5.000 de lei net pe lună. Potrivit unui raport Termene, creșterile salariale în aceste domenii sunt modeste sau inexistente, din cauza prudenței bugetare a angajatorilor, stabilității organizaționale și unei oferte mari de candidați. The post Cât se câștigă în banking și în contabilitate. Salarii sub așteptări appeared first on Cotidianul RO.
Ieri
17:40
Prețurile la energie în Europa de Est vor rămâne mai mari decât în Vest câțiva ani. Șeful PPC enumerează principalele motive ale acestei situații. The post Energia va rămâne mai scumpă în Est decât în Vest, ani la rând appeared first on Cotidianul RO.
17:20
Ilie Bolojan: 27 de companii de stat au pierderi, unele vor fi desființate. Ce rol are Oana Gheorghiu # Cotidianul de Hunedoara
Premierul a anunțat, într-o conferință, la Palatul Victoria, că anul viitor unele companii de stat care au pierderi masive ar putea fi desființate. Vicepremierul Oana Gheorghiu va coordona grupul de lucru care va evalua performanța lor. The post Ilie Bolojan: 27 de companii de stat au pierderi, unele vor fi desființate. Ce rol are Oana Gheorghiu appeared first on Cotidianul RO.
17:00
Lentile de vedere și rame premium – descoperă magazinul de ochelari online Grande Optique # Cotidianul de Hunedoara
Vederea este simțul prin care cunoaștem lumea din jurul nostru și are puterea să influențeze întreaga activitate. Fie că stai la calculator, citești sau conduci, lentilele de vedere trebuie să fie potrivite cu nevoile tale. The post Lentile de vedere și rame premium – descoperă magazinul de ochelari online Grande Optique appeared first on Cotidianul RO.
17:00
Încă șase ani de inacțiune din partea liderilor politici ar însemna iresponsabilitate, a avertizat Președinta Băncii Centrale Europene The post Avertismentul BCE: Europa, prinsă într-o lume care dispare appeared first on Cotidianul RO.
16:20
Un avion de luptă indian s-a prăbușit la Dubai Airshow. Pilotul a murit. The post Pilot mort în timpul unui show aerian appeared first on Cotidianul RO.
15:50
Pasajul rutier este localizat în localitatea Spătaru şi este parte a nodului rutier dintre DN2 (E85) şi Autostrada Moldovei A7” The post Pasajul rutier de pe DN2 peste Autostrada Moldovei, dat în folosință appeared first on Cotidianul RO.
15:50
Premierul Ilie Bolojan susține vineri, de la ora 16:00, o conferință de presă la Palatul Victoria. Subiectele principale sunt legate de reforma pensiilor magistraților și programul SAFE, potrivit Biroului de Presă al Guvernului. The post LIVETEXT Bolojan tranșează subiectul pensiilor speciale appeared first on Cotidianul RO.
15:50
Autoritățile din Niigata au aprobat repornirea centralei nucleare Kashiwazaki-Kariwa, prima după Fukushima, pentru a reduce dependența Japoniei de combustibili fosili. The post Cel mai mare reactor din lume, tot mai aproape de repornire appeared first on Cotidianul RO.
15:40
Ludovic Orban a reacționat pe Facebook după declarațiile președintelui privind diferențele dintre ei, explicând subiectele care i-au îndepărtat. The post Orban, atac la Nicușor Dan: Nu l-am căutat în coarne pe Grindeanu appeared first on Cotidianul RO.
