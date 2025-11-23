Bronz pentru România Alexia Blănaru, locul 3 în finala de la sărituri, din cadrul Campionatului Mondial de junioare, de la Manila
Golazo.ro, 23 noiembrie 2025 11:50
Alexia Blănaru (15 ani) a cucerit medalia de bronz la sărituri, în cadrul Campionatului Mondial de junioare, de la Manila.
• • •
Alte ştiri de Golazo.ro
Acum 10 minute
12:20
Iuliu Mureșan, fără menajamente Președintele de la CFR Cluj, despre situația echipei și forma lui Louis Munteanu: „A fost foarte greșit gestionat” # Golazo.ro
Iuliu Mureșan (71 de ani) a venit cu mai multe dezvăluiri despre situația de la CFR Cluj.
Acum 30 minute
12:10
Decizie-șoc în Formula 1! Ambii piloți McLaren au fost descalificați după cursa din Las Vegas » Lupta pentru titlul mondial, relansată! # Golazo.ro
Cu această decizie și cu victoria de duminică, Max Verstappen intră din nou în cursă pentru un nou titlu mondial.
Acum o oră
11:50
Bronz pentru România Alexia Blănaru, locul 3 în finala de la sărituri, din cadrul Campionatului Mondial de junioare, de la Manila # Golazo.ro
Alexia Blănaru (15 ani) a cucerit medalia de bronz la sărituri, în cadrul Campionatului Mondial de junioare, de la Manila.
11:40
Guardiola, de necontrolat FOTO. Gestul incredibil făcut de antrenorul lui Manchester City, după înfrângerea cu Newcastle # Golazo.ro
NEWCASTLE - MAN. CITY 2-1. Pep Guardiola (54 de ani), antrenorul oaspeților, și-a pierdut cumpătul la finalul partidei de pe St James Park.
Acum 2 ore
10:50
Prioritatea CM 2026 Măsura care ar putea influența decisiv barajul cu Turcia: „Decizia e la ei” # Golazo.ro
Justin Ștefan, secretarul general al LPF, și Orlando Nicoară, directorul general al eAD, deținătorul drepturilor TV pentru Superliga, s-au arătat deschiși ca etapa din Liga 1 dinaintea barajului pentru CM 2026, Turcia – România să fie amânată.
Acum 4 ore
10:30
Condamnată la 19 ani de închisoare Campioana ucraineană care a sfidat Rusia, prinsă și judecată la Moscova: „Onoarea și conștiința mea sunt mai importante!” # Golazo.ro
Yulia Lemeshchenko (42 de ani), fostă campioană a Ucrainei la powerlifting, a fost condamnată în Rusia la 19 ani de închisoare. Halterofila a fost acuzată de trădare, sabotaj și pregătirea unui atac terorist.
10:30
„Putea să facă mai mult” Ilie Dumitrescu nu l-a iertat pe jucătorul FCSB + Greșeala identificată în jocul campioanei # Golazo.ro
FCSB - Petrolul 1-1. Ilie Dumitrescu (56 de ani) a analizat jocul campioanei.
10:10
Impresionat de Neagoe Claudiu Tudor, încântat de remiza cu FCSB și strategia antrenorului: „Am fi semnat pentru un egal” + Laude pentru Sălceanu # Golazo.ro
FCSB - Petrolul 1-1. Claudiu Tudor (40 de ani), președintele „lupilor”, s-a declarat mulțumit de rezultat, dar mai ales de parcursul echipei sub comanda lui Eugen Neagoe.
10:00
„Au făcut-o mare pe Dinamo” Reacție categorică, după ce FCSB s-a încurcat și cu Petrolul: „Charalambous nu știe echipa!” # Golazo.ro
FCSB - PETROLUL 1-1. Bogdan Cosmescu, unul dintre cei mai cunoscuți comentatori sportivi din România, a criticat dur jocul roș-albaștrilor.
09:20
Dosarul dezafilierii Craiovei Decizie de ultimă oră la Curtea de Apel. Planul lui Adrian Mititelu împotriva FRF # Golazo.ro
Adrian Mititelu (57 de ani) a pierdut încă o bătălie în lunga sa dispută juridică cu Federația Română de Fotbal (FRF) și Comitetul Executiv care a dezafiliat Fotbal Club Un Craiova în 2011.
09:10
Cristian Geambașu scrie, pe GOLAZO.ro, despre „Legea Novak”.
Acum 12 ore
00:50
Papp, lovit cu cotul în gură FOTO: Întrebat despre faza controversată din meciul cu FCSB, fundașul de la Petrolul a surprins: „L-am felicitat” # Golazo.ro
FCSB - Petrolul 1-1. Paul Papp (36 de ani), fundașul „lupilor galbeni” a analizat o fază controversată din timpul meciului cu fosta sa echipă.
00:40
Târnovanu, îngrijorat Portarul nu înțelege ce a pățit FCSB: „Cât timp se întâmplă asta, nu poți să ai pretenții” # Golazo.ro
FCSB - Petrolul 1-1. Ștefan Târnovanu (25 de ani), portarul gazdelor, a explicat ce au discutat „roș-albaștrii” la pauză, când se aflau în avantaj.
00:20
„Nu ți-e rușine?!” FOTO: Tavi Popescu s-a rățoit la Eugen Neagoe în timpul meciului » Antrenorul a dezvăluit cum s-a terminat conflictul # Golazo.ro
FCSB - Petrolul 1-1. Eugen Neagoe (58 de ani), antrenorul oaspeților, a explicat conflictul cu Octavian Popescu (22 de ani).
00:00
„Nu mai cred în FCSB” Vinovații găsiți de patronul roș-albaștrilor după meciul cu Petrolul: „Dacă nu bați cea mai slabă echipă...” # Golazo.ro
FCSB - Petrolul 1-1. Gigi Becali (67 de ani), patronul roș-albaștrilor, este dezamăgit de echipa sa, care a ratat șansa de a se apropia de play-off
22 noiembrie 2025
23:50
„Nu e vorba de psihic!” Charalambous a identificat cea mai mare problemă de la FCSB, după remiza cu Petrolul: „Din cauza asta nu am câștigat!” # Golazo.ro
FCSB - PETROLUL 1-1. Antrenorul Elias Charalambous (45 de ani) a reacționat după pasul greșit făcut de campioana en-titre în cursa pentru play-off.
Acum 24 ore
23:30
Neagoe, tras la răspundere de fani VIDEO: Tehnicianul de la Petrolul, dialog încordat cu un suporter: „Nu trăgeam de timp! Vrei să joc eu?” # Golazo.ro
FCSB - Petrolul 1-1. Eugen Neagoe (58 de ani), a fost oprit de un suporter al roș-albaștrilor, care i-a reproșat că echipa sa ar fi tras de timp și nu ar fi încercat să joace fotbal.
23:00
Derapaj rasist în Serie A Atac la adresa starului de la Juventus + Meciul cu Fiorentina a fost aproape de suspendare: „Stricăm cel mai frumos joc!” # Golazo.ro
Fiorentina - Juventus 1-1. Suporterii gazdelor au lansat scandări rasiste la adresa atacantului Dusan Vlahovic (25 de ani).
22:20
GOLAZO pe Arena Națională FOTO: Sălceanu l-a luat prin surprindere pe Târnovanu în FCSB - Petrolul! # Golazo.ro
Robert Sălceanu (21 de ani), fundașul celor de la Petrolul, a restabilit egalitatea pe Arena Națională, în partida cu FCSB, grație unui șut de excepție.
22:10
Prinși cu obiecte interzise FOTO: Suporteri ai Petrolului, cercetați penal! Ce au vrut să introducă pe stadion la meciul cu FCSB # Golazo.ro
Cinci suporteri ai celor de la Petrolul au fost opriți de Jandarmerie Capitalei înaintea meciului cu FCSB, disputat pe Arena Națională. Fanii au încercat să intre în Peluza Nord cu materiale pirotehnice asupra lor.
21:50
„Nici Barcelona nu-i așa” Doi foști jucători din Generația de Aur au fost șocați de primul „11” folosit de FCSB în meciul cu Petrolul # Golazo.ro
Basarab Panduru (55 de ani) și Ilie Dumitrescu (56 de ani) au fost surprinși de formula de start inedită folosită de FCSB contra celor de la Petrolul.
21:30
Spectacol pe Camp Nou Barcelona s-a întors acasă și a zdrobit-o pe Bilbao + Un fotbalist a fost huiduit copios # Golazo.ro
FC Barcelona - Athletic Bilbao 4-0. Echipa blaugrana a jucat primul meci pe Camp Nou după doi ani.
21:10
„Îl voi călca în picioare” Anthony Joshua - Jake Paul, duelul declarațiilor: „Gata să mor în ring” + front comun împotriva unui luptător: „Un idiot” # Golazo.ro
Anthony Joshua (36 de ani) este convins că îl va învinge pe Jake Paul (28 de ani) în lupta de luna viitoare.
20:20
Criza continuă la Liverpool Campioana Angliei, înfrântă la scor de neprezentare de penultima clasată în Premier League # Golazo.ro
Liverpool a fost înfrântă de Nottingham Forest, scor 0-3, în runda #12 din Premier League. Rezultatul de pe Anfield vine la doar o etapă după eșecul sever cu Manchester City, scor identic, 0-3
20:10
„Va fi cu siguranță un câștig” Rodion Cămătaru laudă mutarea făcută de Universitatea Craiova: „Rotaru știe de ce l-a luat!” # Golazo.ro
Rodion Cămătaru (58 de ani), fost mare atacant la Universitatea Craiova, a analizat schimbările de pe banca tehnică a echipei.
19:50
Se pregătesc să revină acasă Anunțul șefului LPF: „Când ne anunță, trimit imediat oamenii să facă omologarea” # Golazo.ro
Gino Iorgulescu (69 de ani), președintele LPF, a anunțat că va trimite delegații pentru omologarea stadionului din Slobozia imediat ce administrația locală va transmite că lucrările sunt gata.
19:40
Marele eșec al lui Xi Jinping De ce nu reușește China în fotbal, deși a aruncat foarte mulți bani în el » Problema uriașă cu care se confruntă # Golazo.ro
China nu va fi prezentă la Campionatul Mondial din SUA, Mexic și Canada, în ciuda eforturilor declarate ale partidului și liderului său.
19:10
Nervii lui Mihalcea Antrenorul de la UTA a răbufnit după înfrângerea cu U Cluj: „E o imagine clară! Am pierdut nemeritat” # Golazo.ro
UTA - U Cluj 0-2. Adrian Mihalcea (49 de ani), antrenorul arădenilor, a comentat decizia arbitrilor, care au anulat un gol pentru un ofsaid milimetric.
19:00
FRF a rupt tăcerea! Federația explică ce s-a întâmplat cu Alexandru Musi la naționala U21 # Golazo.ro
Federația Română de Fotbal a oferit precizări despre situația medicală a lui Alexandru Musi (21 de ani).
18:40
„Nu vă spun nimic!” Întrebarea la care Chivu nu a vrut să răspundă înainte de meciul cu AC Milan + replică pentru Allegri: „Nu e cum spune el” # Golazo.ro
Cristi Chivu, antrenorul celor de la Inter Milano, a vorbit despre partida cu AC Milan. Inter - AC Milan va avea loc mâine, de la 21:45, în runda #13 din Serie A. Meciul va fi liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 2 și Prima Sport 2.
18:20
Ar trebui Djokovic să se retragă? Legenda tenisului a reacționat imediat: „N-aș face niciodată asta!” # Golazo.ro
Boris Becker (58 de ani), fost jucător de tenis, crede că Novak Djokovic (38 de ani) poate evolua în continuare la cel mai ridicat nivel.
17:40
Alarmă la Rapid! Titularul lui Gâlcă s-a accidentat înaintea duelului cu CFR Cluj: „Va efectua luni investigații medicale” # Golazo.ro
Alexandru Pașcanu (27 de ani), fundașul celor de la Rapid, s-a accidentat în timpul unui antrenament și va rata meciul cu CFR Cluj.
17:10
Drăguș, dorit în Ucraina Fosta echipă a lui Mircea Lucescu a pus ochii pe internaționalul român. Ce scrie presa din Turcia # Golazo.ro
Arda Turan, antrenorul lui Șahtior Donețk, ar dori să-l transfere pe Denis Drăguș în Ucraina.
17:00
Alex Maxim, gol în Turcia FOTO. Căpitanul lui Gaziantep a marcat într-o victorie mare a echipei sale # Golazo.ro
Kayserispor - Gaziantep 0-3. Alexandru Maxim (35 de ani), mijlocașul român al oaspeților, a deschis scorul în minutul 39 al partidei.
17:00
Oprița, în război cu Steaua! Mesaj clar pentru conducere: „În fiecare an se dă din gură” + Răspuns dur și pentru fani # Golazo.ro
Metalul Buzău - Steaua 1-1. Daniel Oprița (44 de ani) a venit cu o serie de replici dure la adresa conducerii sau a unei părți dintre suporteri, care l-a criticat recent.
16:40
Olăroiu, băgat în ședință Românul ar putea pleca de pe banca Emiratelor Arabe Unite, după ce a ratat calificarea la CM 2026 # Golazo.ro
Cosmin Olăroiu ar putea pleca de pe banca Emiratelor Arabe Unite după ce a ratat calificarea la Campionatul Mondial din 2026.
16:20
A dat 35.000 de euro pe un câine Starul lui Liverpool și-a luat „o fiară fabuloasă”, după ce a fost amenințat cu moartea # Golazo.ro
Alexander Isak (26 de ani), atacantul lui Liverpool, și-a cumpărat un câine de pază în valoare de aproximativ 35.000 de euro.
16:20
Situație incredibilă la UTA - U Cluj FOTO. Gol anulat pentru un ofsaid milimetric, după 5 minute de analiză în camera VAR. Suporterii au strigat „Hoții!” # Golazo.ro
UTA Arad - U Cluj. Gazdele au deschis scorul în prima repriză, însă reușita a fost anulată după un ofsaid la limită.
16:00
Kopic lămurește situația A fost forțat Musi de staff-ul naționalei U21? Antrenorul lui Dinamo: „Am avut informații” # Golazo.ro
Zeljko Kopic (48 de ani), antrenorul lui Dinamo, a vorbit despre situația lui Alexandru Musi (21 de ani) înaintea partidei cu FC Botoșani.
15:30
„Am pierdut și cu ultima clasată” Darius Olaru nu mai crede în meciuri ușoare pentru FCSB: „Avem derby în fiecare etapă” # Golazo.ro
Darius Olaru (27 de ani), căpitanul campioanei, a vorbit despre situația echipei din Liga 1, unde nevoia de puncte este tot mai mare.
15:20
Interziși la CM 2026! SUA confirmă că toți fanii a două naționale calificate la turneul final nu vor avea voie să intre în țară » Din ce motiv # Golazo.ro
Fanii selecționatelor din Haiti și Iran au primit interzis în SUA și nu își vor putea susține favoriții din tribune pe parcursul CM 2026.
15:00
Coșmar pentru Hamilton Pilotul de la Ferrari va pleca de pe ultimul loc în cursa din Las Vegas, pentru prima dată în carieră: „Nu am cuvinte” # Golazo.ro
Lewis Hamilton (40 de ani) se află în fața unui moment istoric în carieră, însă deloc pozitiv.
15:00
„UEFA ne dă milioane” Patronul FCSB, surprins de sancțiunea primită din partea forului european: „Să mă suspende!” # Golazo.ro
Gigi Becali (67 de ani) a reacționat după sancțiunea primită din partea celor de la UEFA.
14:50
„Nu-mi plac trădătorii!” Jose Mourinho nu și-a menajat jucătorii, după calificarea chinuită în optimile Cupei Portugaliei # Golazo.ro
Benfica s-a calificat în optimile de finală ale Cupei Portugaliei, după succesul 2-0, cu Ateletico CP (Liga 3), însă Jose Mourinho (62 de ani) nu a putut trece cu vederea peste evoluția echipei sale.
14:40
„Niște ipocriți!” Mesaj bizar după întâlnirea dintre Cristiano Ronaldo și Donald Trump: „Îmi amintește de cum Hristos a fost trădat de Iuda” # Golazo.ro
Katia Aveiro, sora lui Cristiano Ronaldo (40 de ani), a răbufnit la adresa criticilor din Portugalia, în urma vizitei făcute de superstarul lui Al-Nassr la Casa Albă, pentru a se întâlni cu președintele american Donald Trump (73 de ani).
14:10
Probleme la U Craiova? Contră între Coelho și secundul Petrea la meciul cu FC Argeș: „E mai impulsiv, mai coleric” » Ce s-a întâmplat # Golazo.ro
FC Argeș - Universitatea Craiova 1-2. În timpul meciului de la Mioveni, Filipe Coelho, antrenorul oltenilor, și Toni Petrea, secundul echipei, au avut parte de un moment tensionat.
13:10
Infrastructura distruge hocheiul De ce tot mai multe cluburi din România naturalizează jucători străini? Șeful FRH: „E o frustrare în rândul românilor” # Golazo.ro
Attila Nagy, președintele Federației Române de Hochei, a vorbit despre faptul că echipele de club se orientează din ce în ce mai mult către sportivi străini.
13:10
Revine în România? Daniel Paraschiv ia în calcul întoarcerea în țară. Ce se întâmplă la clubul său din Spania # Golazo.ro
Daniel Paraschiv (26 de ani) se va despărți în această de actuala sa formație, Cultural Leonesa.
13:00
FCSB și Petrolul Ploiești se întâlnesc astăzi, de la ora 20:30, în cadrul etapei #17 din Liga 1.
12:40
Leclerc, șocat de rezultat Pilotul Ferrari, fără speranțe după calificările din Las Vegas: „Nu mai am nicio explicație” # Golazo.ro
Charles Leclerc (28 de ani) a oferit o reacție la finalul calificărilor pentru cursa din Las Vegas.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.