Strâmtoarea Gibraltar ar putea dispărea. Europa și Africa, unite din nou peste milioane de ani?
Click.ro, 23 noiembrie 2025 12:20
Un nou studiu avertizează că Strâmtoarea Gibraltar, punctul de separație dintre Europa și Africa, ar putea dispărea în viitorul îndepărtat, iar continentele ar putea fi din nou unite, ca urmare a mișcărilor dintre plăcile tectonice.
• • •
Alte ştiri de Click.ro
Acum 5 minute
12:40
Gruparea de lângă Capitală are două meciuri la rând fără victorie.
12:40
Târgul de Crăciun din Craiova a ajuns în presa internațională. Britanicii sunt fascinați: „O opțiune excelentă” # Click.ro
Târgul de Crăciun din Craiova a ajuns în presa internațională. Britanicii l-au descris ca fiind „o destinație excelentă de sărbători”, accesibilă la preț.
Acum 30 minute
12:20
Acum o oră
11:50
Motivul important pentru care jaluzelele din avion trebuie să fie ridicate la fiecare decolare și aterizare. Explicația unui fost pilot # Click.ro
O regulă de la care însoțitorii de bord nu se abat este ca la fiecare decolare și aterizare să se asigure că toate jaluzelele avionului sunt ridicate. Iată de ce această procedură este obligatorie!
Acum 2 ore
11:30
Dana Rogoz, moment memorabil alături de Marian Râlea: „A urmat o noapte întreagă de stat la povești” # Click.ro
Dana Rogoz a trăit o experiență memorabilă la Chișinău, unde a fost prezentă în cadrul Festivalului Internațional de Teatru Contemporan „Andrei Vartic”, eveniment care a adus pe scenă spectacolul „Proof”, una dintre cele mai apreciate producții recente.
11:20
Românii riscă amenzi uriașe pentru folosirea ilegală a petardelor. Ce articole pirotehnice sunt permise # Click.ro
În fiecare an, în preajma sărbătorilor de iarnă, sute de oameni ajung la urgențe din cauza petardelor. Autoritățile speră ca noile prevederi să reducă numărul accidentelor, iar încălcarea regulilor va fi aspru pedepsită.
Acum 4 ore
10:30
Suma record licitată pentru un singur stand la Târgul de Crăciun din Brașov. Categoria care a atras cele mai mari oferte # Click.ro
Târgul de Crăciun din Brașov este unul dintre cele mai atractive evenimente economice din țară. Anul acesta, comercianții și-au dorit atât de mult să își vândă produsele în Piața Sfatului încât au plătit sume record pentru rezervarea standurilor.
10:10
Gabriela Prisăcariu a împlinit 33 de ani! Dani Oțil nu s-a uitat la bani și i-a achiziționat un cadou de lux neașteptat. FOTO # Click.ro
Gabriela Prisăcariu a celebrat împlinirea a 33 de ani printr-un moment special, marcat de un gest impresionant din partea lui Dani Oțil. Realizatorul emisiunii „Neatza” a organizat, împreună cu micuțul Tiago, o surpriză de proporții, oferindu-i soției un dar evaluat la câteva zeci de mii de euro.
09:40
Adrian Năstase a suferit o operație complicată: „Urmează o perioadă lungă de recuperare”. Fostul premier a lăudat sistemul medical de stat # Click.ro
Fostul premier al României, Adrian Năstase, a anunțat pe blogul său că a fost supus unei intervenții chirurgicale complicate la umărul drept. Operația a avut loc la Spitalul de Ortopedie Foișor din București.
Acum 6 ore
07:10
Povestea impresionantă a americanului care s-a mutat în Bucovina, într-o căsuță din lemn. Ce l-a cucerit la țara noastră # Click.ro
Un american căsătorit cu o româncă pe nume Aura a devenit de-a dreptul fascinat de frumusețile rurale ale României.
Acum 12 ore
01:10
Cum pot fi mascate țevile inestetice din locuință. Opt soluții creative recomandate de specialiști # Click.ro
În absența unei amenajări de tip industrial, unde elementele tehnice sunt integrate firesc în design, țevile vizibile pot deveni rapid un detaliu deranjant din punct de vedere estetic. Specialiștii în design interior atrag atenția că aceste componente funcționale pot fi însă transformate sau disimul
Acum 24 ore
22:10
Horoscop săptămâna 24-30 noiembrie. Încheieri, dar și începuturi pentru unii nativi: se anunță zile încărcate emoțional și pline de lucruri neașteptate # Click.ro
Săptămâna este marcată de ecourile Lunii Noi în Scorpion (20 noiembrie), aducând o fuziune între intensitate și reînnoire. În același timp, Soarele se află în Săgetător, iar energia tinde spre explorare, căutare a adevărului și libertate. Pe de altă parte, Luna Plină în Gemenii din 4 decembrie se ap
20:40
Balerina care a obținut locul 1 pe țară la Rezidențiatul de Medicină Dentară: „Am fost șocată”. Ce planuri de viitor are tânăra din Cluj # Click.ro
Sânziana Jecan, o tânără din Cluj-Napoca, a obținut locul întâi pe țară la examenul de Rezidențiat-Medicină Dentară. Ea a reușit această performanță datorită unei rutine de învățare stricte și a unei discipline de fier, formată în anii în care făcea balet și dans.
20:30
Orașul-bijuterie din Europa pe care puțini turiști îl cunosc. Are soare cât cuprinde, peisaje de vis și o gastronomie care te dă pe spate # Click.ro
Deși turiștii se înghesuie să viziteze, în general, orașe mari, extrem de populate și foarte scumpe, există o bijuterie în Europa de care prea puțini oameni știu.
19:50
Cel mai vechi cartier din Brașov s-a lansat ca destinație turistică. Obiectivele pe care le poți vizita aici # Click.ro
Cartierul Șchei din Brașov, considerat de mulți istorici cel mai vechi cartier al orașului, se lansează oficial ca destinație turistică.
19:10
Vedetele spun ce trăsături fizice ale lor nu sunt pe placul societății. Lidia Buble: „Toată lumea zice că am...” # Click.ro
Imaginea lor este impecabilă în fotografii, pe scenă sau în aparițiile televizate, dar chiar și așa vedetele din România tot nu scapă de critici. Lidia Buble, Dana Rogoz și Mira au dezvăluit ce trăsături fizice ale lor nu s-ar încadra în tiparele societății.
18:50
Oltenii se mențin printre primele clasate în campionatul românesc.
18:20
Dan Negru: „Nu se mai termină tămbălăul cu vârsta de pensionare a ălora cu pensii speciale.” Ce ar fi pierdut România dacă Florin Piersic și Leon Dănăilă se pensionau la 40 de ani # Click.ro
Într-un context social tot mai tensionat, în care tema pensiilor speciale și a pensionării anticipate reaprinde periodic spiritele, Dan Negru aduce în dezbatere o perspectivă personală și profund umană. Prezentatorul TV, cunoscut pentru cariera sa longevivă și prolifică, a publicat pe Facebook o ref
18:10
Visul pe care Anca Țurcașiu și l-a împlinit înainte de Sărbători. Actrița este extrem de fericită: „Cea mai tare experiență” # Click.ro
Anca Țurcașiu, în vârstă de 55 de ani, trăiește în aceste zile momente memorabile alături de iubitul ei, Călin Șerban. Actrița se află într-o vacanță unde a visat să ajungă.
17:50
Doi ani fără Rona Hartner! Mama artistei, în lacrimi la mormânt. Sora artistei, Rinda, a venit tocmai din Canada pentru pomenire: „Ne-a lăsat multe” # Click.ro
A fost o zi plină de încărcătură emoțională pentru familia Ronei Hartner. S-au împlinit 2 ani de la moartea regretatei artiste, prilej pentru care sora acesteia, mama ei, dar și fratele și fiica sa, s-au reunit pentru a-i aduce un omagiu, un buchet de flori, dar și pentru a-i aprinde o lumânare.
17:20
Doina Teodoru, vacanță de vis de ziua ei de naștere. Mesajul subtil al actriței după despărțirea de Cătălin Scărlătescu: „A fost un an...” # Click.ro
Doina Teodoru a împlinit pe 15 noiembrie vârsta de 36 de ani. Ea a marcat acestă zi specială cu o vacanță de vis, unde a profitat de vremea frumoasă.
17:00
Ce spune preferința pentru gustul dulce sau sărat despre maturitatea noastră. Analiza Mihaelei Bilic despre legătura dintre alimentație și evoluția emoțională # Click.ro
Preferințele alimentare nu țin doar de gust, ci pot reflecta etape profunde ale dezvoltării emoționale și psihologice. Medicul nutriționist Mihaela Bilic atrage atenția, într-o postare recentă pe Facebook, asupra semnificației pe care o au alegerile noastre culinare, susținând că trecerea de la dulc
16:40
Regulile de aur ale unui post bine ținut. Părintele Nicolae Dima spune cum să se pregătească corect credincioșii pentru Crăciun # Click.ro
Mulți credincioși au început să țină Postul Crăciunului, unul dintre cele mai importante din an. Pentru ca acesta să fie cu adevărat folositor sufletului, Părintele Dima spune ce reguli trebuie să respecte oamenii în această perioadă.
16:20
Care este, de fapt, cel mai periculos animal de pe planetă? Creatura aparent banală care ucide anual mai mulți oameni decât orice prădător sălbatic # Click.ro
Țânțarul, o insectă aparent lipsit de apărare, este considerat cel mai periculos animal de pe glob, responsabil anual pentru mai multe decese decât orice altă specie. Dincolo de dimensiunea sa redusă, această creatură ascunde o complexitate biologică surprinzătoare
15:50
Cine este vedeta care a învățat-o pe Shakira cuvinte în limba română. Cum s-au filmat cele două: „Visul meu din copilărie!” # Click.ro
Shakira, celebra cântăreață columbiană, a învățat o serie de cuvinte în limba română. O vedetă autohtonă i-a fost profesor, iar imaginile cu cele două au devenit virale.
15:40
Prognoză alarmantă pentru Europa, bazată pe date vechi de 6.000 de ani. Un anotimp s-ar putea extinde cu încă 42 de zile # Click.ro
Un nou studiu arată că verile europene se prelungesc și se încing într-un ritm accelerat. Cercetătorii au analizat sedimente vechi de 6.000 de ani și au descoperit modele similare cu cele de astăzi.
15:30
Jucătorul ar fi dorit de o formație din alt campionat.
15:20
4 idei delicioase de marinade pentru carnea de porc atât la grătar, cât și la cuptor sau tigaie. Care este, de fapt, timpul recomandat pentru marinare. VIDEO # Click.ro
Sezonul grătarelor și al cinei în familie începe, iar carnea de porc poate fi transformată într-un adevărat deliciu cu ajutorul marinadelor potrivite. Iată patru rețete care îmbină arome clasice și inovatoare, potrivite atât pentru gătitul la grătar, cât și pentru tigaie sau cuptor.
15:20
Prințul Harry dezvăluie gustarea preferată a Regelui Charles la ceaiul de după-amiază. Care este ritualul secret al monarhului britanic # Click.ro
În autobiografia sa „Rezervă”, publicată în 2023, Prințul Harry a oferit cititorilor o privire rară asupra ritualurilor familiei regale britanice, dezvăluind gustarea favorită a tatălui său, Regele Charles, care însoțește ceaiul de după-amiază și are, potrivit fiului său, efecte calmante.
15:10
Frica pe care Elvira Deatcu a avut-o în timpul celor două sarcini. Ce i-a spus medicul la primul consult: „Mi s-a făcut rău” # Click.ro
Elvira Deatcu, în vârstă de 53 de ani, a fost invitată în podcastul „Gând la Gând cu Teo”, unde a dezvăluit frica pe care a avut-o în timpul celor două sarcini.
14:30
Jucătorul de la prima reprezentativă are asigurați următorii cinci ani.
14:20
Incendiul din One Cotroceni: 152 de persoane evacuate, 17 la spital, dintre care doi copii. Un bărbat este intubat # Click.ro
Pompierii au anunțat că incendiul izbucnit sâmbătă dimineața într-un apartament dintr-un bloc de 11 etaje din complexul One Cotroceni a fost stins în jurul orei 12.00. Autoritățile au evacuat sau au asistat evacuarea a 152 de persoane
14:10
Mihai Sturzu a dezvăluit cu cine ar vrea o aventură de o noapte. Fostul membru al trupei Hi-Q a numit două vedete superbe din showbiz: „Doamne, cum era pe vremea noastră!” # Click.ro
Mihai Sturzu, în vârstă de 46 de ani, a dezvăluit alături de cine și-ar dori să aibă o aventură de-o noapte. Fostul membru al formației Hi-Q a numit două femei superbe din showbiz!
14:10
Un sarcofag roman intact de 1.700 de ani, descoperit la Budapesta. Ce au găsit cercetătorii în interior # Click.ro
Un sarcofag roman excepțional, extrem de bine păstrat, a fost recent adus la lumină în Budapesta, dezvăluind detalii prețioase despre viața unei tinere care a trăit în urmă cu aproximativ 1.700 de ani. Descoperirea oferă totodată indicii valoroase despre modul de viață din acea epocă.
13:50
Secretul în lupta cu kilogramele. Care sunt cele două alimente recomandate de experți despre care n-ai fi crezut că te ajută să slăbești și să ai un organism sănătos # Click.ro
Două alimente la care puțini oameni se gândesc atunci când încearcă să slăbească ar putea reprezenta adevărate „arme secrete” în atingerea obiectivelor de greutate, susține expertul în fitness Nader Qudimat, citat de GB News. Specialistul în culturism și consultant la Bodybuilding Reviews subliniază
13:40
Gestul lui Gigi Becali față de un muncitor străin. Ce a făcut omul de afaceri pentru un livrator de mâncare care l-a așteptat la mașină # Click.ro
În timp ce angajații străini au căzut victimele multor mesaje rasiste distribuite în mediul online, Gigi Becali (67 de ani) a făcut un gest emoționant față de un livrator de mâncare ce îți câștigă existența în țara noastră.
13:30
Surpriza de proporții de care a avut parte o femeie după ce i-a comandat copilului ei o kendama: „Nu vă pot spune în cuvinte dezamăgirea mea”. Ce a primit în locul jucăriei # Click.ro
O femeie a povestit cum a devenit victima unei înșelăciuni online, după ce a încercat să îi cumpere copilului ei tradiționala jucărie japoneză Kendama. Iată ce i s-a întâmplat!
13:30
Colet cu arme lungi letale și un dispozitiv cu vedere pe timp de noapte, interceptat în Bistrița. Doi bărbați reținuți # Click.ro
Un colet expediat din Spania, care conținea arme letale și un dispozitiv pentru vedere pe timp de noapte, a fost ridicat de doi bărbați din Bistrița-Năsăud. Aceștia au fost reținuți de polițiști pentru contrabandă calificată și nerespectarea regimului armelor și munițiilor.
Ieri
12:40
„La colț” pândește o iarnă care iese din tipar, cu frig extrem și prognoze neobișnuite. Experții avertizează # Click.ro
Iarna 2025-2026 este la colț și cea mai recentă prognoză arată frig și zăpadă care vor începe imediat în decembrie, mai întâi în Statele Unite, și Canada, apoi va cuprinde și Europa. Temperaturi foarte scăzute apar și în prognoza pe luna ianuarie.
12:00
Târgul de Crăciun din Cluj și-a deschis porțile. Cât costă o plăcintă, un vin fiert sau un kurtos la unul dintre cele mai așteptate evenimente ale sezonului # Click.ro
Târgul de Crăciun din Cluj și-a deschis porțile și promite să aducă atmosfera sărbătorilor direct în centrul orașului. Evenimentul se desfășoară în Piața Unirii între 21 noiembrie și 1 ianuarie, oferind vizitatorilor o combinație de concerte, tarabe cu delicii tradiționale și atracții festive.
11:30
Fiul lui Ianis și al Elenei Hagi a împlinit trei luni. Surpriza pregătită pentru micuțul Giorgios # Click.ro
Fiul lui Ianis și al Elenei Hagi a împlinit pe 21 noiembrie trei luni. Cu această ocazie, tinerii părinți i-au pregătit micuțului o surpriză specială.
11:30
Țara care a descoperit 1.444 de tone de aur, în timp ce prețurile sunt la niveluri record # Click.ro
China a dat din nou lovitura, după ce a descoperit unul dintre cele mai mari zăcăminte de aur înregistrate vreodată în istoria țării.
11:00
Moment unic la Vocea României 2025! Gestul neașteptat pe care Tudor Chirilă l-a făcut pentru Horia Brenciu: „El crede despre mine că nu-l apreciez” # Click.ro
Într-o atmosferă încărcată de emoție și tensiune, scena emisiunii „Vocea României” a fost martoră unui gest neașteptat din partea antrenorilor. Tudor Chirilă a surprins publicul și colegii de breaslă interpretând o melodie specială pentru Horia Brenciu, ca semn de apreciere și respect. Momentul a ur
11:00
Alertă în Capitală. Un incendiu violent a izbucnit într-un bloc cu 11 etaje cu apartamente scumpe | VIDEO # Click.ro
S-a dat alarma în Capitală, sâmbătă dimineață. Pompierii au fost chemați pentru stingerea unui incendiu care a izbucnit într-un apartament situat la etajul al cincilea al unui bloc cu 11 etaje din Bucureşti. Sunt degajări mari de fum.
10:50
Sărbătorile de iarnă aduc și în acest an o atmosferă magică pe străzile Capitalei. Instalarea beculețelor pe marile artere a început de trei săptămâni, iar în câteva zile bucureștenii vor putea participa la inaugurarea iluminatului festiv.
10:20
Un medicament obișnuit pentru diabet are efecte excepționale asupra longevității la femei # Click.ro
Un medicament folosit de zeci de ani pentru controlul diabetului de tip 2 ar avea efecte surprinzătoare asupra procesului de îmbătrânire, arată un nou studiu publicat recent în Journal of Gerontology: Medical Sciences.
10:10
Planul de pace al americanilor pentru. Ce ar putea câștiga Rusia și ce a transmis Donald Trump: „La un moment dat...” # Click.ro
Statele Unite împing Kievul spre acceptarea unei inițiative de încetare a ostilităților care ar presupune pierderi teritoriale semnificative și facilități acordate Federației Ruse, inclusiv excluderea definitivă din orice perspectivă de integrare în alianța nord-atlantică.
10:00
Târgul de Crăciun care nu există! Cum au fost păcăliți sute de oameni de o reclamă falsă generată cu inteligența artificială # Click.ro
Sute de turiști au avut parte de o mare dezamăgire după ce au mers la Palatul Buckingham să vadă primul său târg de Crăciun. Oamenii au fost derutați de o reclamă falsă, generată cu ajutorul inteligenței artificiale, ce prezenta imagini superbe cu atmosfera de sărbătoare. În realitate, însă...
09:30
S-a dat startul în campania pentru 7 decembrie. Unde au loc alegeri și ce mesaj a transmis AEP # Click.ro
Campania electorală pentru alegerile locale parţiale a început la miezul nopţii. Autoritatea Electorală Permanentă le cere competitorilor să respecte regulile şi să asigure o competiţie transparentă, fără excese
08:50
Rusia atacă din nou în apropierea graniței cu România. RO-Alert la ora 01:33 pentru locuitorii din Tulcea # Click.ro
Noi atacuri cu drone au fost raportate în Ucraina, în apropierea graniţei cu România, ceea ce a determinat autorităţile să emită un mesaj RO-Alert pentru nordul judeţului Tulcea. Forţele Aeriene au ridicat două aeronave F-16 pentru monitorizarea situaţiei,
