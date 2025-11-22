Incendiul din One Cotroceni: 152 de persoane evacuate, 17 la spital, dintre care doi copii. Un bărbat este intubat
Click.ro, 22 noiembrie 2025 14:20
Pompierii au anunțat că incendiul izbucnit sâmbătă dimineața într-un apartament dintr-un bloc de 11 etaje din complexul One Cotroceni a fost stins în jurul orei 12.00. Autoritățile au evacuat sau au asistat evacuarea a 152 de persoane
• • •
Acum o oră
14:30
Jucătorul de la prima reprezentativă are asigurați următorii cinci ani.
14:20
14:10
Mihai Sturzu a dezvăluit cu cine ar vrea o aventură de o noapte. Fostul membru al trupei Hi-Q a numit două vedete superbe din showbiz: „Doamne, cum era pe vremea noastră!” # Click.ro
Mihai Sturzu, în vârstă de 46 de ani, a dezvăluit alături de cine și-ar dori să aibă o aventură de-o noapte. Fostul membru al formației Hi-Q a numit două femei superbe din showbiz!
14:10
Un sarcofag roman intact de 1.700 de ani, descoperit la Budapesta. Ce au găsit cercetătorii în interior # Click.ro
Un sarcofag roman excepțional, extrem de bine păstrat, a fost recent adus la lumină în Budapesta, dezvăluind detalii prețioase despre viața unei tinere care a trăit în urmă cu aproximativ 1.700 de ani. Descoperirea oferă totodată indicii valoroase despre modul de viață din acea epocă.
Acum 2 ore
13:50
Secretul în lupta cu kilogramele. Care sunt cele două alimente recomandate de experți despre care n-ai fi crezut că te ajută să slăbești și să ai un organism sănătos # Click.ro
Două alimente la care puțini oameni se gândesc atunci când încearcă să slăbească ar putea reprezenta adevărate „arme secrete” în atingerea obiectivelor de greutate, susține expertul în fitness Nader Qudimat, citat de GB News. Specialistul în culturism și consultant la Bodybuilding Reviews subliniază
13:40
Gestul lui Gigi Becali față de un muncitor străin. Ce a făcut omul de afaceri pentru un livrator de mâncare care l-a așteptat la mașină # Click.ro
În timp ce angajații străini au căzut victimele multor mesaje rasiste distribuite în mediul online, Gigi Becali (67 de ani) a făcut un gest emoționant față de un livrator de mâncare ce îți câștigă existența în țara noastră.
13:30
Surpriza de proporții de care a avut parte o femeie după ce i-a comandat copilului ei o kendama: „Nu vă pot spune în cuvinte dezamăgirea mea”. Ce a primit în locul jucăriei # Click.ro
O femeie a povestit cum a devenit victima unei înșelăciuni online, după ce a încercat să îi cumpere copilului ei tradiționala jucărie japoneză Kendama. Iată ce i s-a întâmplat!
13:30
Colet cu arme lungi letale și un dispozitiv cu vedere pe timp de noapte, interceptat în Bistrița. Doi bărbați reținuți # Click.ro
Un colet expediat din Spania, care conținea arme letale și un dispozitiv pentru vedere pe timp de noapte, a fost ridicat de doi bărbați din Bistrița-Năsăud. Aceștia au fost reținuți de polițiști pentru contrabandă calificată și nerespectarea regimului armelor și munițiilor.
Acum 4 ore
12:40
„La colț” pândește o iarnă care iese din tipar, cu frig extrem și prognoze neobișnuite. Experții avertizează # Click.ro
Iarna 2025-2026 este la colț și cea mai recentă prognoză arată frig și zăpadă care vor începe imediat în decembrie, mai întâi în Statele Unite, și Canada, apoi va cuprinde și Europa. Temperaturi foarte scăzute apar și în prognoza pe luna ianuarie.
12:00
Târgul de Crăciun din Cluj și-a deschis porțile. Cât costă o plăcintă, un vin fiert sau un kurtos la unul dintre cele mai așteptate evenimente ale sezonului # Click.ro
Târgul de Crăciun din Cluj și-a deschis porțile și promite să aducă atmosfera sărbătorilor direct în centrul orașului. Evenimentul se desfășoară în Piața Unirii între 21 noiembrie și 1 ianuarie, oferind vizitatorilor o combinație de concerte, tarabe cu delicii tradiționale și atracții festive.
11:30
Fiul lui Ianis și al Elenei Hagi a împlinit trei luni. Surpriza pregătită pentru micuțul Giorgios # Click.ro
Fiul lui Ianis și al Elenei Hagi a împlinit pe 21 noiembrie trei luni. Cu această ocazie, tinerii părinți i-au pregătit micuțului o surpriză specială.
11:30
Țara care a descoperit 1.444 de tone de aur, în timp ce prețurile sunt la niveluri record # Click.ro
China a dat din nou lovitura, după ce a descoperit unul dintre cele mai mari zăcăminte de aur înregistrate vreodată în istoria țării.
Acum 6 ore
11:00
Moment unic la Vocea României 2025! Gestul neașteptat pe care Tudor Chirilă l-a făcut pentru Horia Brenciu: „El crede despre mine că nu-l apreciez” # Click.ro
Într-o atmosferă încărcată de emoție și tensiune, scena emisiunii „Vocea României” a fost martoră unui gest neașteptat din partea antrenorilor. Tudor Chirilă a surprins publicul și colegii de breaslă interpretând o melodie specială pentru Horia Brenciu, ca semn de apreciere și respect. Momentul a ur
11:00
Alertă în Capitală. Un incendiu violent a izbucnit într-un bloc cu 11 etaje cu apartamente scumpe | VIDEO # Click.ro
S-a dat alarma în Capitală, sâmbătă dimineață. Pompierii au fost chemați pentru stingerea unui incendiu care a izbucnit într-un apartament situat la etajul al cincilea al unui bloc cu 11 etaje din Bucureşti. Sunt degajări mari de fum.
10:50
Sărbătorile de iarnă aduc și în acest an o atmosferă magică pe străzile Capitalei. Instalarea beculețelor pe marile artere a început de trei săptămâni, iar în câteva zile bucureștenii vor putea participa la inaugurarea iluminatului festiv.
10:20
Un medicament obișnuit pentru diabet are efecte excepționale asupra longevității la femei # Click.ro
Un medicament folosit de zeci de ani pentru controlul diabetului de tip 2 ar avea efecte surprinzătoare asupra procesului de îmbătrânire, arată un nou studiu publicat recent în Journal of Gerontology: Medical Sciences.
10:10
Planul de pace al americanilor pentru. Ce ar putea câștiga Rusia și ce a transmis Donald Trump: „La un moment dat...” # Click.ro
Statele Unite împing Kievul spre acceptarea unei inițiative de încetare a ostilităților care ar presupune pierderi teritoriale semnificative și facilități acordate Federației Ruse, inclusiv excluderea definitivă din orice perspectivă de integrare în alianța nord-atlantică.
10:00
Târgul de Crăciun care nu există! Cum au fost păcăliți sute de oameni de o reclamă falsă generată cu inteligența artificială # Click.ro
Sute de turiști au avut parte de o mare dezamăgire după ce au mers la Palatul Buckingham să vadă primul său târg de Crăciun. Oamenii au fost derutați de o reclamă falsă, generată cu ajutorul inteligenței artificiale, ce prezenta imagini superbe cu atmosfera de sărbătoare. În realitate, însă...
09:30
S-a dat startul în campania pentru 7 decembrie. Unde au loc alegeri și ce mesaj a transmis AEP # Click.ro
Campania electorală pentru alegerile locale parţiale a început la miezul nopţii. Autoritatea Electorală Permanentă le cere competitorilor să respecte regulile şi să asigure o competiţie transparentă, fără excese
Acum 8 ore
08:50
Rusia atacă din nou în apropierea graniței cu România. RO-Alert la ora 01:33 pentru locuitorii din Tulcea # Click.ro
Noi atacuri cu drone au fost raportate în Ucraina, în apropierea graniţei cu România, ceea ce a determinat autorităţile să emită un mesaj RO-Alert pentru nordul judeţului Tulcea. Forţele Aeriene au ridicat două aeronave F-16 pentru monitorizarea situaţiei,
08:40
Ce trebuie să știe românii despre euro în Bulgaria. Cursul valutar și perioada de tranziție # Click.ro
Bulgaria se pregătește să devină, de la 1 ianuarie 2026, al 21-lea stat din zona euro, iar schimbările sunt deja discutate intens inclusiv de românii care tranzitează țara în drum spre Grecia. Pe rețelele sociale, sute de utilizatori pun întrebări
08:10
Numerologia anului 2026. Cum te influenţează şi ce îţi aduce noul an. Ce trebuie să schimbi la tine pentru a avea succes pe toate planurile # Click.ro
Anul 2026 vine cu noi schimbări pentru toate zodiile horoscopului european. Ținând cont de faptul că următorul an va fi un An Universal (2+0+2+6 = 10 → 1), începe un nou ciclu karmic, iar energia zodiilor se resetează.
07:10
Pierderea grăsimii abdominale nu ține doar de exerciții fizice, ci și de alimentația corectă. Combinația dintre o rutină de antrenament și o dietă echilibrată este cea mai eficientă metodă pentru a obține un abdomen mai plat și o siluetă sănătoasă.
Acum 12 ore
06:10
Pe măsură ce înaintezi în vârstă, sistemul imunitar devine mai vulnerabil. Stilul de viață are un rol esențial în menținerea apărării naturale a organismului.
05:10
Calcarul nu este doar o problemă vizuală, ci și un semn că sticla dușului tău începe să se deterioreze treptat. Depunerile albe, petele și aspectul mat al pereților de sticlă transformă chiar și baia curată într-una neîngrijită.
02:10
Usuci rufele pe calorifer? Acest obicei îți poate pune serios în pericol plămânii și îți poate distruge casa # Click.ro
Uscarea hainelor pe calorifer poate părea o soluție rapidă și convenabilă în zilele reci de iarnă, dar acest obicei ascunde pericole serioase pentru plămâni și pentru casa ta.
Acum 24 ore
01:10
Zodia care astăzi, 22 noiembrie, va da lovitura vieții. Ce surpriză uriașă îl așteaptă pe acest nativ # Click.ro
Ziua de 22 noiembrie aduce vești importante pentru un anumit nativ, iar astrele par să fie aliniate perfect pentru a aduce schimbări majore în viața sa. Fie că este vorba despre carieră, bani sau relații personale, horoscopul de astăzi indică oportunități care nu trebuie ratate.
00:10
9 alimente bogate în magneziu care nu trebuie să lipsească din dieta ta. Ajută la prevenirea diabetului de tip 2 și reduce riscul de accident vascular cerebral # Click.ro
Specialiștii subliniază că magneziul poate ajuta la prevenirea bolilor cardiovasculare, a diabetului de tip 2 și chiar poate reduce riscul de accident vascular cerebral. Unele cercetări sugerează un efect protector și împotriva anumitor tipuri de cancer.
00:00
Loredana Groza, imagini adorabile cu Mihaela Rădulescu. Fotografiile s-au viralizat pe social media # Click.ro
Loredana Groza și-a încântat fanii cu câteva fotografii postate pe social media, în care apare alături de Mihaela Rădulescu. Cele două dive s-au întâlnit pe platourile de filmare de la PRO TV, cu ocazia aniversării a 30 de ani de existență a postului TV, iar programul aniversar va fi difuzat pe 1 de
21 noiembrie 2025
23:10
Cum se înțelege Ramona Gabor cu Mr. Pink? A ajutat-o să se lanseze în afaceri: „A fost mereu ca un mentor pentru mine în ceea ce privește business-ul” # Click.ro
Ramona Gabor a părăsit România acum ani de zile, și a decis să înceapă un nou capitol al vieții sale în Dubai. Și-a deschis o afacere cu parfumuri, iar mentor în antreprenoriat a fost chiar cumnatul său, Mr. Pink, soțul Monicăi Gabor.
22:50
Ce așteptări salariale au tinerii și ce oferă angajatorii. Realitatea frustrantă a multor români: „Pachetul de beneficii oferit lasă de dorit” # Click.ro
Găsirea unui loc de muncă a devenit o țintă greu de atins pentru mulți tineri români, unii aflați chiar pe băncile facultății. Care sunt așteptările salariale ale multor tineri și cu ce situații dezamăgitoare se întâlnesc, aflați din continuarea acestui articol.
22:00
Lumea teatrului românesc, în doliu! S-a stins din viață Virgil Andriescu: „La revedere, prietene!” # Click.ro
Cinematografia românească a mai pierdut încă un actor iubit pentru cariera sa respectabilă de peste cinci decenii și rolurile memorabile. Virgil Andriescu s-a stins din viață la vârsta de 89 de ani.
21:20
Și-a făcut târg de Crăciun, după ce a demisionat din televiziune. Răzvan Botezatu: „Prețuri pentru toate buzunarele!” Are și angajați nepalezi: „Suntem ca o familie!” # Click.ro
A demisionat din televiziune și-și deschide Târg de Crăciun. Răzvan Botezatu: „Prețuri pentru toate buzunarele!”. Are și angajați nepalezi: „Suntem ca o familie!”
20:10
Ce face Alexandra Căpitănescu la doi ani de când a câștigat „Vocea României”? Va avea primul ei concert conceptual, #DILAILA # Click.ro
Una dintre cele mai distincte voci feminine ale rockului actual pregătește un proiect în care își asumă, poate în cel mai clar mod de până acum, libertatea creativă. Pe 4 decembrie, la Nook Club, Alexandra Căpitănescu propune publicului un concert.
20:00
Adriana Bahmuțeanu, marcată de problemele prin care trece de câteva luni: „Am surmenaj, burnout, depresie funcțională, spuneți-i cum vreți!” # Click.ro
Adriana Bahmuțeanu a ajuns la capătul puterilor. Vedeta nu s-a sfiit să vorbească public despre durerea prin care trece în ultimul an. Iată ce a transmis pe rețelele de socializare.
19:50
Ce amendă imensă a plătit un bărbat pentru că a fumat pe propria terasă. Decizia surprinzătoare la care a ajuns instanța # Click.ro
O situație de-a dreptul neașteptată a avut loc în Floridsdorf, în nordul Vienei. O locatară dintr-un ansamblu rezidențial este deranjată de vecinul ei de la parter care fumează, iar în cele din urmă s-a ajuns chiar la un proces.
19:30
Realitatea dură de care s-a lovit un român stabilit în străinătate. Cât a plătit la un restaurant din Cluj: „Nu poți justifica o salată la 96 de lei” # Click.ro
Un clujean stabilit în străinătate, dar revenit într-o scurtă vizită în vacanță în România, a avut parte de un șoc atunci când a vizitat un restaurant din Cluj. Prețul ireale pe care trebuia să le plătească dacă voia să mănânce preparate clasice.
19:00
Se spune că trecutul este precum o țară străină, iar cu cât aflăm mai multe despre viața oamenilor din secolele trecute, cu atât această zicală pare din ce în ce mai adevărată.
18:40
Vedeta din România care consideră că seamănă cu Ion Creangă: „Tu ești stră-strănepotul lui cu siguranță! Trebuie să faci ceva cercetări...” # Click.ro
Un fost concurent de la Asia Express, și totodată iubitul unei influencerițe din România, și-a luat prin surprindere fanii din mediul online după ce a afirmat că seamănă cu Ion Creangă. Pentru a-și susține părerea, a postat o fotografie cu el și cu scriitorul român, încercând să scoată în evidență t
18:20
Premierul Ilie Bolojan, despre creșterea impozitelor pe proprietăți: „Încă din august era prevăzută...” Ce precizări face privind tăierea salariilor # Click.ro
În cursul zilei de vineri, premierul Ilie Bolojan a explicat faptul că creșterea impozitelor pe proprietăți din luna ianuarie era prevăzută încă din luna august.
18:20
Horoscop săptămâna 22-28 noiembrie 2025. Cele mai fericite în zodii la final de lună. Sunt protejate de Dumnezeu și își schimbă destinul # Click.ro
Horoscop săptămâna 22-28 noiembrie 2025. Cele mai fericite în zodii la final de lună. Sunt protejate de Dumnezeu și își schimbă destinul.
18:20
Peștele este considerat una dintre cele mai valoroase surse de proteine ușor digerabile, acizi grași omega-3 și vitamine esențiale.
18:10
Cadouri de Crăciun perfecte pentru fiecare zodie! Sfaturi de aur oferite de astrologul Andreea Dincă # Click.ro
Andreea Dincă, astrolog, ne învață cum să alegem cadoul de Crăciun care vorbește cu adevărat inimii celui drag. Fiecare persoană simte iubirea în felul său unic, iar secretul unui dar cu adevărat memorabil stă în înțelegerea acestei diferențe. De la adrenalina care aprinde inima unui Berbec, la răsf
18:00
Adela Popescu, ravisantă la un eveniment special. Ce ținută a purtat și cum le-a închis gura cârcotașilor: „Să n-aud comentarii!” # Click.ro
Adela Popescu, una dintre cele mai iubite actrițe și prezentatoare TV românești, a bifat o apariție de zile mari la gala dedicată aniversării a 30 de ani de la lansarea postului de televiziune PRO TV. Iată ce mesaj le-a transmis vedeta celor care se gândeau să îi critice vestimentația.
18:00
Octavian Ursulescu, amintiri cu Julio Iglesias, care îi face surprize de Crăciun: „Fetele întorceau capul după noi pe stradă”. Impresiile solistului spaniol despre România: „Țară superbă, femei frumoase” # Click.ro
Așa arată felicitarea primită de Octavian Ursulescu de la Julio Iglesias, de Sărbătorile de Iarnă. Adevărul despre prietenia lor de peste 50 de ani: ”Fetele întorceau capul după noi pe stradă”
17:50
Suma uriașă cu care s-a vândut un tablou faimos al artistei Frida Kahlo. Au fost bătute două recorduri # Click.ro
Este un test de inteligență care poate părea a fi destul de simplu, cel puțin la prima vedere. Mai precis, tot ce trebuie să facem este să găsim pisica ascunsă printre ratoni, în numai câteva secunde.
17:20
Horoscop sâmbătă, 22 noiembrie. Gemenii au karma de partea lor, iar Scorpionii primesc un mesaj care le schimbă viața # Click.ro
Horoscop sâmbătă, 22 noiembrie. Gemenii au karma de partea lor, iar Scorpionii primesc un mesaj care le schimbă viața.
17:10
Violența împotriva femeilor: România, printre cele mai afectate țări. Specialist: „Victima nu e de vină!" # Click.ro
Una din trei femei, din întreaga lume, a fost victima violenţei fizice sau sexuale, iar România se numără printre ţările cu cele mai îngrijorătoare statistici, o demonstrează un raport recent al OMS. În țara noastră, aproape 35 % dintre femei au raportat că au suferit cel puţin o dată în viaţă abuz
17:10
Filmul din 2024 care a cucerit publicul din România. A rămas în topul preferințelor de pe Netflix de două săptămâni # Click.ro
Deși s-a lansat anul trecut, acest film încă rămâne una dintre cele mai populare producții recente. Iar acum, el a reușit chiar să ajungă în topul preferințelor de pe Netflix în țara noastră, în ultimele două săptămâni.
17:10
Rumer Willis (37 de ani) a mărturisit că tatăl ei, Bruce Willis (70 de ani), nu o recunoaște întotdeauna atunci când îl vizitează, pe fondul luptei lui cu demența frontotemporală.
