Emilian, victima unui șofer în benzinărie! Ce a pățit cântărețul: „N-am văzut așa nesimțire în viața mea”
Cancan.ro, 23 noiembrie 2025 13:20
Probleme pentru cântărețul Emilian! Acesta a mers să își alimenteze mașina, însă a avut parte de un incident neplăcut. A ajuns victima unui șofer în benzinărie. Află, în articol, ce a pățit! Emilian, unul dintre […]
• • •
Acum 30 minute
13:40
Moartea misterioasă a unei femei din Vaslui. A fost găsită fără un membru și vecinii ei au o ipoteză înfricoșătoare # Cancan.ro
O tragedie a zguduit sâmbătă seara un sat din județul Vaslui, unde o femeie în vârstă de 85 de ani a fost descoperită decedată pe o uliță. Victima, găsită inconștientă de localnici, prezenta răni grave […]
Acum o oră
13:20
Emilian, victima unui șofer în benzinărie! Ce a pățit cântărețul: „N-am văzut așa nesimțire în viața mea"
Probleme pentru cântărețul Emilian! Acesta a mers să își alimenteze mașina, însă a avut parte de un incident neplăcut. A ajuns victima unui șofer în benzinărie. Află, în articol, ce a pățit! Emilian, unul dintre […]
13:20
Iulia Albu a răbufnit: „Urăsc profund că se promovează toate mizeriile cu efecte adverse” | EXCLUSIV # Cancan.ro
De ani de zile, Iulia Albu suferă de o afecțiune a cărei cauză nu a putut fi încă identificată. Și, în ciuda controalelor făcute chiar și în afara graniței, nu a găsit tratamentul necesar pentru […]
13:10
Începând cu 2026, fermierii din România vor plăti impozit pe o serie de structuri agricole care anterior erau scutite, conform noii legi a impozitelor votată de Parlament pe 18 noiembrie 2025. Măsura se aplică pentru […]
Acum 2 ore
12:30
Laptele este considerat unul dintre cele mai importante alimente, iar cei care îl consumă pot avea parte de beneficii pentru sănătate. Totuși, un studiu recent a arătat că, în unele cazuri, poate fi asociat cu […]
12:20
8 ani de la moartea Ilenei Ciuculete. Cum arată acum mormântul regretatei artiste: „Offf, ce păcat și ce trist” # Cancan.ro
Au trecut opt ani de la moartea Ilenei Ciuculete, însă numele și imaginea ei continuă să rămână vii în memoria publicului. Regretata interpretă de muzică populară, apreciată pentru sensibilitatea și energia cu care își transmitea […]
12:20
Dragi cititori, echipa CANCAN.ro vă aduce un nou banc scurt și bun, care să vă aducă un zâmbet pe față în această zi mohorâtă de noiembrie. Gluma de astăzi este despre iubire, viața în cuplu […]
Acum 4 ore
12:00
George Ivașcu, dezvăluiri despre prezentatoarea reality-show-ului „Trădătorii”, de la Pro TV: „Foarte multă rigoare” | EXCLUSIV # Cancan.ro
George Ivașcu îmbină armonios filmările la “Tătuțu’” cu spectacolele de teatru, dar și cu activitatea la catedră. I-au trecut prin mână mulți studenți, iar cu unii dintre ei a avut ocazia să lucreze împreună la […]
12:00
Nepoata Larisei Udilă, la un pas de tragedie din cauza superficialității medicilor! Acum vedeta a ajuns la spital cu fiul ei: „Aveți mare, mare grijă” # Cancan.ro
Momente grele pentru Larisa Udilă! În urmă cu doar câteva luni, nepoata ei a ajuns la spital, iar medicii nu i-au făcut un control important. Astfel, a fost la un pas de o tragedie. Acum, […]
11:50
Caz revoltător în CFR! O tânără a ajuns direct la spital după ce a călătorit la cușetă. A plătit 190 de lei pe bilet # Cancan.ro
O călătorie obișnuită cu trenul pe ruta București–Sighet s-a transformat, joi seara, într-un episod care a marcat serios o tânără de 24 de ani. În loc să ajungă la destinație odihnită, a coborât din vagon […]
11:20
Francisca și-a arătat burtica de graviduță în mediul online! Aceasta a mărturisit că fiica ei are cu aproximativ 300 de grame mai mult decât standardul stabilit pentru această perioadă de sarcină. Totuși, soția lui TJ […]
11:10
Zodia care riscă să rămână fără partenerul de viață pe final de 2025, potrivit faimoasei Urania: „Între soți vor apărea conflicte născute din viziunile diferite asupra vieții” # Cancan.ro
Perioada 22–28 noiembrie 2025 aduce pentru nativii Fecioară o serie de provocări care pot influența atât viața domestică, cât și relațiile de familie sau planurile personale legate de viitor. Odată cu intrarea Soarelui în Săgetător […]
10:40
Dragi cititori, CANCAN.RO vă prezintă un test IQ exclusiv pentru genii, menit să vă pună la încercare cunoștințele matematice și atenția la detalii. Tot ce trebuie să faceți este să mutați un singur băț de […]
10:40
Cele mai bune 5 alimente de post care nu îngrașă, potrivit dr. Mihaela Bilic: „Acesta este primul dușman” # Cancan.ro
În contextul începerii unei noi perioade de post, tot mai multe persoane caută soluții pentru a adopta o alimentație adecvată, fără riscul acumulării de kilograme. Dr. Mihaela Bilic atrage atenția asupra unor principii esențiale care […]
10:20
Greșeala fatală care l-a costat viața pe tânărul de 24 de ani din Constanța. Cum s-ar fi putut salva din accidentul fatal # Cancan.ro
Tragedie fără margini în Constanța! Un tânăr de 24 de ani a murit într-un accident cumplit. Acesta a intrat cu mașina sub un TIR, iar echipajele de salvare venite la fața locului nu au mai […]
Acum 6 ore
09:30
Am făcut calculul! Ce pensie vei avea în anul 2030, în funcție de pensia actuală: 2.500, 3.500 sau 5.000 lei # Cancan.ro
Calcul important pentru pensionarii care sunt curioși să afle ce sume vor încasa, după indexarea pensiilor! Află, în articol, ce pensie vei avea în anul 2030, în funcție de banii pe care îi primești acum […]
09:20
Anca Țurcașiu o ia pe urmele Irinei Columbeanu: „Trebuie să înțelegeți că e prima oară când fac asta” # Cancan.ro
La cei 55 de ani ai săi, Anca Țurcașiu pare că se bucură de viață mai mult decât în tinerețe! Iubește din nou, călătorește tot mai des și acum a decis să își dezvolte tot […]
08:50
Cum arată acum Stelian Nistor, prezentatorul emisiunii Prețul Corect de la Pro TV, din 1998. Cum a ajuns șeful Masoneriei Mondiale # Cancan.ro
Stelian Nistor este o figură cunoscută pentru cei care urmăreau emisiunea Prețul Corect, în 1988. Prezentatorul producției de la Pro TV a reușit să atragă publicul și se descurca de minune în acest rol. Totuși, […]
08:20
Dragi cititori, în această zi menită relaxării și bucuriei în familie, echipa CANCAN.ro vă aduce un banc amuzant! Gluma de mai jos cu deja celebrul Bulă este menită să vă facă ziua mai frumoasă și […]
Acum 24 ore
23:50
Gabriela a împlinit 33 de ani și Dani Oțil nu s-a uitat la bani! Ce cadou extrem de scump i-a făcut # Cancan.ro
Gabriela Prisăcariu a împlinit vârsta de 33 de ani, iar Dani Oțil a sărbătorit-o așa cum se cuvine! Nu oricum, ci cu un cadou de câteva zeci de mii de euro. Matinalul de la Neatza i-a pregătit surpriza alături de Tiago, fiul lor. Află toate […]
23:50
E film sau realitate? Vă lăsăm să judecați singur imaginile surprinse de CANCAN.RO în Mosh, unde BRo pare să fie într-un situationship cu o fată blondă. Declarațiile lui Matei Dima fac lumină. E noua lui […]
23:50
Încă o vedetă de marcă a Antenei 1 a refuzat categoric oferta de a participa la Survivor. Mai precis, Cătălin Bordea! Acesta a fost cât se poate de tranșant în momentul în care a fost […]
23:50
Trăiesc foarte mult timp în mașină! Top 40 dive care folosesc bolizii pe post de casă și masă! Andreea Marin, Bianca Drăgușanu și Ilinca Vandici, spectacol ambulant # Cancan.ro
În era vitezei, nici vedetele autohtone nu mai au timp de pauze lungi. Motiv pentru care mașina a devenit nu doar un mijloc de transport, ci și bucătărie, salon de înfrumusețare, zonă de relaxare și […]
23:50
Urmează să vă prezentăm imagini de-a dreptul adorabile. L-ați văzut pe scenă, la evenimente, în videoclipuri, dar în ipostaza asta, mai rar. The Motans, pentru că el este protagonistul nostru de astăzi, a dat o […]
22:50
Designerul personal al prințesei Diana, Paul Costelloe, a murit răpus de boală. Familia a făcut anunțul trist # Cancan.ro
Este doliu în lumea modei! Paul Costelloe, creator de modă irlandez și designerul personal al regretatei prințele Diana, s-a stins din viață la vârsta de 80 de ani. Vestea tristă a fost dată de familia regretatului. Află toate […]
22:10
Cum faci kebap la tavă, după rețeta care s-a viralizat pe TikTok! Care este secretul crustei perfecte și aromate # Cancan.ro
Platforma TikTok nu mai este doar una de divertisment de foarte multă vreme. Oamenii găsesc o mulțime de lucruri utile printre care și rețete culinare care dau pe spate pe oricine. Despre asta este vorba […]
22:00
Se pare că Andreea Tonciu a avut ceva probleme de sănătate. Bruneta s-a simțit rău și a sunat o asistentă care, după cum zice ea, obișnuiește să îi mai pună perfuzii când starea ei generală […]
21:40
Doi soți, bătuți în parcarea unui mall din Arad! Agresorii sunt un arhitect și fostul director al filarmonicii. De la ce a pornit totul # Cancan.ro
Un caz tulburător îi are drept protagoniști pe fostul director al Filarmonicii din Arad și pe fratele său, un arhitect. Cei doi au agresat fizic două persoane din cauza unei șicanări în trafic. Află toate […]
20:50
Adrian Năstase a fost operat! Ce problemă de sănătate a avut: „O perioadă mai lungă de recuperare” # Cancan.ro
Adrian Năstase a trecut prin momente sensibile. Fostul premier a fost supus unei operații complicate și va avea nevoie de o perioadă lungă de recuperare. Află toate detaliile în articol! Adrian Năstase s-a operat la […]
20:20
Prin ce trece dr. Cristian Andrei pe stradă, de când tinerele agresate de el au rupt tăcerea. Ce mesaj are pentru români: „Să vină să-mi spună” # Cancan.ro
Doctorul Cristian Andrei, unul dintre cei mai cunoscuți psihoterapeuți de la noi, a vorbit despre scandalul de proporții în mijlocul căruia s-a aflat, după ce fostele lui paciente l-au acuzat de hărțuire intimă în timpul […]
20:10
Nume greu în HoReCa, acum vedetă TV! Chef Alexandru Sautner: “Nu ascund, îmi plac banii” # Cancan.ro
După 3 decenii de experiență în gastronomie, chef Alexandru Sautner a făcut pasul spre televiziune, fiind încurajat de partenera sa de viață. Rolul de jurat la Chefi la cuțite îi ocupă câteva luni bune pe […]
19:40
Horoscop 23 noiembrie. Află care sunt zodiile care se vor regăsi în situații total neprevăzute! Berbec Te vei regăsi într-o situație în care vei fi nevoit să fii generos cu cei din jurul tău. Dacă […]
19:10
A scris istorie în botanica umanității și a plâns ca un copil! După 13 ani de căutări, a găsit în junglă o floare unică de Rafflesia hasseltii # Cancan.ro
Un moment emoționant a fost surprins și împărtășit pe rețelele sociale. Echipa Oxford Botanic Garden a găsit una dintre cele mai rare plante de pe pământ, iar reacția celui care a văzut-o primul este ireală. Vezi […]
18:50
Probleme pentru Doina Teodoru, după vacanța în Gozo. Vedeta s-a întors în România și nu a mai ieșit din casă # Cancan.ro
Fosta iubită a lui Cătălin Scărlătescu a împlinit 36 de ani pe 15 noiembrie și a sărbătorit peste hotare. Actrița Doina Teodoru a ales ca destinație de vacanță și party aniversar insula Gozo din Malta, […]
18:30
Soția lui Culiță Sterp a dat lovitura în afaceri! Firma Danielei Iliescu învârte banii cu lopata: „Pentru doamnele care spun că nu muncesc” # Cancan.ro
Cine spune că o femeie care are doi copii de crescut și un soț celebru nu face nimic, se înșală! Este și cazul Danielei Iliescu, soția lui Culiță Sterp. După ce a fost acuzată de […]
18:30
Mara Bănică, super party de ziua ei! Ce cadou a primit de la soț: „De aia e bărbat” | EXCLUSIV # Cancan.ro
A fost petrecere mare în showbiz! Mara Bănică a împlinit 50 de ani și a sărbătorit cu fast într-un restaurant de top din Capitală, alături de 150 de invitați! Prieteni, colegi și nume sonore din […]
18:10
Adelina Pestrițu a dat televiziunea pe online de ani buni și se bucură de succes, numărându-se printre cei mai apreciați creatori de conținut. Zilele trecute, vedeta a fost amfitrioana evenimentului de inaugurare a unui nou […]
17:50
Relația cu Gabriela de la Cheeky Girls l-a terminat pe Lembit Opik! Politicianul din UK este devastat: „Povestea noastră de iubire este ca o ciupercă” # Cancan.ro
Lembit Opik, deputat al Partidului Liberal Democrat din Marea Britanie, continuă să fie subiect de atenție nu pentru realizările sale politice, ci pentru viața sa personală. Opik, cunoscut pentru energia și pasiunea sa față de […]
17:40
Un alt român a avut parte de o moarte cumplită în Italia. Ce s-a întâmplat cu blocurile de beton pe care le transporta # Cancan.ro
Tragedie fără margini pentru o familie de români! Un bărbat în vârstă de 51 de ani s-a stins din viață în Italia, strivit de blocurile de beton pe care le transporta. Află toate detaliile în […]
17:10
Răzvan Simion și-a luat prin surprindere fanii cu cele mai recente declarații. Așa cum nimeni nu se aștepta, prezentatorul de la Antena a vorbit despre viața personală, ba chiar despre un subiect extrem de sensibil. Va […]
16:50
Motivul pentru care, pe orice cursă de avion, pilotul și copilotul nu au voie să mănânce aceeași mâncare # Cancan.ro
În industria aviației, siguranța pasagerilor și a echipajului se bazează pe o serie de proceduri extrem de riguroase, multe dintre ele invizibile pentru călători. Printre acestea se numără o regulă mai puțin cunoscută, dar esențială: […]
16:30
Test de inteligență | Descoperiți alimentul care nu are ce căuta pe masa de bucătărie din imagine # Cancan.ro
Ești pregătit pentru o nouă provocare? Dacă da, ești în locul potrivit! Îți prezentăm un test de inteligență ce îți va antrena mintea. Trebuie să precizăm încă de la început că numai geniile își vor […]
16:20
CANCAN.RO ți-a pregătit un banc care îți va face ziua mai frumoasă. Este vorba despre un dialog între un motociclist și un polițist. Ultima replică te va da pe spate! Spor la râsete și voie […]
16:00
Rapperul Pras Michel de la trupa Fugees, condamnat la 14 ani de închisoare! A băgat ilegal milioane de dolari în campania lui Barak Obama # Cancan.ro
Un nou scandal de proporții zguduie America! Celebrul rapper Prakazrel „Pras” Michel, membrul fondator al trupei The Fugees și câștigător a două premii Grammy, a fost condamnat la 14 ani de închisoare. Acesta este acuzat […]
16:00
Din ce țară sunt, de fapt, castraveții murați „din Buzău” din supermarket-urile românești? Clienții au crezut că este o glumă! # Cancan.ro
În rafturile supermarketurilor din România apar tot mai des produse care, la prima vedere, par să provină din tradiția locală a conservării legumelor. Ambalaje familiare, etichete ce amintesc de renumite zone agricole ale țării și […]
15:10
„Mama parfumurilor”, strategie neașteptată! Milioanele nu au scăpat-o de cea mai mare fobie pe Denisa Tănase # Cancan.ro
Denisa Tănase, aka „Mama parfumurilor”, are viața la care orice femeie visează. A intrat pe piața antreprenorilor cu o investiție infimă: 500 de dolari. Acesta a fost startul unui business care s-a transformat rapid în […]
15:10
Iulia Vântur este istorie?! Salman Khan, surprins în compania unei brunete focoase. S-a afișat cu ea la fel cum făcea cu vedeta noastră # Cancan.ro
Relația dintre Iulia Vântur și Salman Khan a ajuns din nou subiect de discuție! Starul de la Bollywood a fost surprins în companie unei brunete focoase. Imaginea a făcut înconjurul internetul, iar reacțiile fanilor nu […]
15:00
Întâmplarea care l-a șocat pe Jorge: “Nu-mi pun viața în pericol pentru niște bani” | EXCLUSIV # Cancan.ro
Jorge a luat, de-a lungul timpului, deciziile potrivite pentru binele lui și al familiei. Artistului îi merge bine pe toate planurile și reușește să echilibreze balanța între muzică, afaceri, podcast, emisiuni TV și familie. Prezent […]
14:50
Probleme pentru graviduța Denisa Coțolan! Ce trebuie să facă până să nască. Iancu Sterp o ajută zilnic # Cancan.ro
Graviduța Denisa Coțolan se confruntă cu o perioadă solicitantă înainte de naștere, iar partenerul ei, Iancu Sterp, îi este alături la fiecare pas. Viitoarea mămică urmează o serie de recomandări medicale menite să faciliteze o […]
14:30
Pateul vegetal este unul dintre cele mai consumate produse în această perioadă, ținând cont că foarte mulți români țin Postul Crăciunului. Totuși, specialiștii au avertizat că este periculos. Unele ingrediente pot dăuna organismului, potrivit CSID.ro. […]
