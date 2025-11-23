Greenpeace descoperă din nou substanțe chimice periculoase în hainele Shein
G4Media, 23 noiembrie 2025 13:50
Articolele de îmbrăcăminte vândute de Shein continuă să conțină substanțe chimice periculoase peste limitele impuse de Uniunea Europeană, potrivit unui nou raport Greenpeace publicat joi, conform Fashion Network. „Din cele 56 de articole analizate, 18 conțineau substanțe periculoase, unele depășind de sute sau chiar mii de ori limitele impuse de reglementările europene”, a transmis Greenpeace […] © G4Media.ro.
• • •
Ministrul Mediului: Tăierile ilegale de arbori din spațiile verzi urbane trebuie să devină infracțiuni # G4Media
Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Diana Buzoianu, a publicat un proiect de OUG care modifică Codul Silvic, prin care stabilește un regim penal pentru tăierea, distrugerea sau degradarea fără drept a arborilor din spațiile verzi aflate în intravilanul localităților, potrivit Mediafax. Proiectul de modificare a Codului Silvic vine în urma numeroaselor cazuri în care legislația […] © G4Media.ro.
Miliardarul Lakshmi Mittal părăsește Marea Britanie din cauza politicii fiscale a Partidului Laburist la adresa bogătașilor # G4Media
Fondatorul ArcelorMittal, cu o avere de 15,4 miliarde de lire sterline și care a fost de opt ori în fruntea listei bogaților, s-a alăturat unui val de super-bogați care se mută în străinătate, relatează cotidianul The Times. Nimeni nu a dominat lista bogaților din The Sunday Times de-a lungul istoriei sale de 37 de ani […] © G4Media.ro.
Pe piaţa imobiliară din Hong Kong soliditatea nu mai este definită doar de oţel sau beton, ci şi de un factor intangibil precum superstiţia, ceea ce face ca pe o piaţă pe care preţul pe metru pătrat depăşeşte 26.000 de euro, orice tragedie poate perturba valoarea unei proprietăţi la fel de repede ca o fluctuaţie […] © G4Media.ro.
Miss Mexic, aleasă Miss Universe 2025, pe fondul unui scandal și al unui val de solidaritate feministă # G4Media
Reprezentanta Mexicului, Fátima Bosch, a fost încoronată Miss Universe 2025 vineri, în Thailanda, într-o ediție marcată de controverse și de o mobilizare publică puternică în favoarea concurentei, scrie Fashion United. Incidentul care a declanșat scandalul și reacțiile de susținere Totul a pornit de la o filmare transmisă live, devenită rapid virală, în care omul de […] © G4Media.ro.
Theia, planeta care a lovit Pământul acum 4,5 miliarde de ani, a fost vecina Terrei, arată un nou studiu # G4Media
În urmă cu aproximativ 4,5 miliarde de ani, a avut loc unul dintre cele mai importante evenimente din istoria Pământului. Un corp ceresc uriaș, numit Theia, s-a ciocnit cu Terra primordială. Modul în care s-a desfășurat impactul și ceea ce s-a întâmplat după aceea nu sunt încă pe deplin elucidate. Cert este însă că dimensiunea, […] © G4Media.ro.
Designerul irlandez Paul Costelloe, creatorul preferat al regretatei Prințese Diana și o prezență constantă la London Fashion Week timp de patru decenii, a murit la vârsta de 80 de ani, a anunțat familia într-un comunicat citat de presa locală, scrie Fashion Network. Costelloe a devenit designerul personal al Prințesei de Wales în 1983, la scurt […] © G4Media.ro.
Scandal politic în SUA: Senatori americani spun că Rubio i-a informat că planul de pace propus de Trump nu provine din SUA / Doar o “listă de dorințe” a Rusiei / Secretarul de Stat a negat ulterior informația # G4Media
Senatori americani critici față de abordarea președintelui Trump privind încheierea războiului dintre Rusia și Ucraina au declarat sâmbătă că au discutat cu secretarul de stat Marco Rubio, care le-a spus că planul de pace pe care Trump îl impune Kievului este doar o „listă de dorințe” a rușilor și nu planul real al SUA, scrie […] © G4Media.ro.
Deși sunt adesea percepute ca un răsfăț, masajele fac parte tot mai mult din arsenalul de îngrijire medicală. Iată cum influențează ele sănătatea fizică și mentală, conform The Guardian. Masajele pot fi incredibil de plăcute, dar sunt ele cu adevărat benefice? Un studiu recent arată că 8,5% dintre americani au folosit masajul pentru „menținerea sănătății […] © G4Media.ro.
Lupta pentru titlul la piloți în Formula 1 este relansată – Lando Norris și Oscar Piastri, eliminați de la Marele Premiu din Las Vegas # G4Media
Lando Norris și Oscar Piastri au fost descalificați de la Marele Premiu din Las Vegas după ce FIA a anunțat că placa aflată sub podeaua ambelor monoposturi era prea uzată. Lupta pentru titlul la piloți este astfel relansată, cu Verstappen beneficiind în continuare de cele 25 de puncte, în timp ce piloții McLaren au pierdut […] © G4Media.ro.
Armata israeliană a anunțat duminică uciderea unui comandant local al Hamas în Gaza, în timp ce atât Israelul, cât și gruparea militantă palestiniană continuă să se acuze reciproc de încălcarea armistițiului, potrivit Mediafax. Ar fi vorba de comandantul Alaa Al-Hadidi, șeful aprovizionării în sediul de producție al Hamas. Se spune că acesta a fost ucis […] © G4Media.ro.
Alergiile la arahide au scăzut dramatic în rândul copiilor americani din 2017 / Ce s-a schimbat? # G4Media
Un nou studiu publicat luna aceasta în Journal of Pediatrics arată o scădere de peste 40% a diagnosticului de alergie la arahide în rândul copiilor din Statele Unite. Explicația este legată de transformările majore din ultimele decenii în ceea ce privește ghidurile privind introducerea alimentelor cu potențial alergen, scrie The Guardian. La finalul anilor ’90 […] © G4Media.ro.
„Este profund distructiv”: Frumusețe standardizată și consum programat / ChatGPT transformă visurile intime de perfecțiune în oportunități de marketing # G4Media
De la simplu asistent virtual la coach de frumusețe, ChatGPT se implică din ce în ce mai mult în rutinele de frumusețe. Dar sfaturile sale sunt departe de a fi neutre. Antrenată cu date părtinitoare, IA promovează o imagine europenizată a perfecțiunii și alimentează o industrie a consumului din ce în ce mai vorace, scrie […] © G4Media.ro.
Introducerea zonelor cu emisii reduse în Bucureşti ar putea avea un impact semnificativ asupra calităţii aerului (asociaţie) # G4Media
Măsura introducerii zonelor cu emisii reduse (Low Emission Zones) în Bucureşti ar putea avea un impact semnificativ asupra calităţii aerului, prin restricţionarea circulaţiei vehiculelor non-euro şi până la Euro 4, inclusiv, care nu sunt echipate cu filtre de particule (DPF), este una dintre concluziile campaniei de măsurare a poluării generate de trafic, derulată în perioada […] © G4Media.ro.
Datoria administraţiei publice (datoria guvernamentală) a urcat, în iulie 2025, până la 1.070,18 miliarde lei, de la 1,039,96 miliarde de lei, în luna precedentă, conform datelor publicate de Ministerul Finanţelor (MF), transmite Agerpres. Ca procent din PIB, datoria guvernamentală a crescut până la nivelul de 58,9%, de la 57,3% în iunie (PIB conform comunicatului INS […] © G4Media.ro.
Premieră istorică în biotehnologie / Cercetătorii au recreat măduva osoasă umană în laborator # G4Media
Cercetătorii de la Universitatea din Basel și Spitalul Universitar Basel din Elveția au reușit pentru prima dată să dezvolte un model realist al măduvei osoase umane, după ce au folosit exclusiv celule umane. Potrivit studiului publicat în revista Cell această realizare ar putea reduce sau chiar înlocui utilizarea animalelor în cercetarea biomedicală, inclusiv în studiul […] © G4Media.ro.
Mai multe companii aeriene internaţionale şi-au anulat zborurile în Venezuela, după avertizarea emisă de SUA # G4Media
Trei companii aeriene internaţionale şi-au anulat zborurile care plecau, sâmbătă, din Venezuela, la o zi după ce Administraţia Federală pentru Aviaţie (FAA) din SUA a avertizat principalele companii aeriene despre ”o situaţie potenţial periculoasă” când zboară deasupra acestei ţări, transmite agenția Reuters, citată de News.ro. Companiile Gol din Brazilia, Avianca din Columbia şi TAP Air […] © G4Media.ro.
Locuitorii entităţii sârbe din Bosnia îl aleg duminică pe succesorul lui Milorad Dodik, care a condus Republica Srpska (RS) timp de două decenii înainte de a fi destituit de justiţie după o gravă criză politică, informează agențiile AFP şi DPA, citate de Agerpres. Noul preşedinte al RS, entitate ce acoperă jumătate din teritoriul Bosniei, va […] © G4Media.ro.
A fost lansat primul neuron artificial capabil să imite activitatea din diferite regiuni ale creierului / Un pas uriaș care apropie roboții de conștiința umană # G4Media
Oamenii de știință de la Universitatea Loughborough, în colaborare cu Institutul Salk și Universitatea din California de Sud, au reușit o premieră mondială. Este vorba despre crearea unui singur neuron artificial care poate imita activitatea din diverse zone ale creierului, în eea ce reprezentă un pas major către dezvoltarea unor mașini capabile să simtă și […] © G4Media.ro.
Ce nu ți-a spus nimeni despre conservele de pește: Semnele clare pe care nu trebuie să le ignori / Ce spune legislația UE # G4Media
Calitatea ireproșabilă a unei conserve de pește este garantată de respectarea ad literam a unui set de reglementări europene în materie de prelucrare a produselor alimentare în general și a peștelui în special, știut fiind că acesta este unul dintre cele mai perisabile alimente. © G4Media.ro.
Hrana pentru animale, inspirată din farfuriile noastre: Umanizarea animalelor de companie, trendul care schimbă mâncarea pentru câini și pisici # G4Media
Umanizarea animalelor de companie este astăzi motorul principal al transformării din industria pet food. Pe măsură ce tot mai mulți stăpâni își privesc câinii și pisicile ca membri ai familiei – demni de aceeași grijă și atenție ca ei înșiși – piața hranei pentru animale continuă să crească, fiind estimată să ajungă la 226,53 miliarde de […] © G4Media.ro.
ANALIZĂ Bani europeni pentru infrastructura rutieră în județele din Regiunea Sud-Vest Oltenia / Miliarde de lei de la UE și peste 1.000 de kilometri de drumuri modernizate în Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt și Vâlcea # G4Media
Una dintre zonele din România care a atras sume importante de bani europeni pentru infrastructura rutieră locală este Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest Oltenia, alcătuită din 5 județe: Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt și Vâlcea. Investițiile cumulate de peste 2,8 miliarde de lei, mare parte din ei, adică aproximativ 2,3 miliarde de lei, provin din bani europeni. Cu […] © G4Media.ro.
Cea mai mare răsturnare de situație a sezonului? Lando Norris și Oscar Piastri, în pericol de eliminare de la MP-ul din Las Vegas # G4Media
Lando Norris și Oscar Piastri riscă descalificarea de la Marele Premiu din Las Vegas după ce Federația Internațională de Automobilism a deschis o anchetă privind starea monoposturilor McLaren la momentul terminării cursei. FIA, direct protagonistă în ceea ce ar putea fi cea mai mare răsturnare de situație a sezonului, a anunțat că ambele McLaren au […] © G4Media.ro.
Considerat un semn deprimant al îmbătrânirii, părul cărunt înseamnă, de fapt, „cicatrici de război” în lupta organismului împotriva cancerului, porivit unui studiu citat de agenția Mediafax. Noul studiu arată că firele de păr cărunt ar putea fi cicatricile lăsate de lupta corpului împotriva cancerului. Publicat recent în revista Nature Cell Biology, studiul citat de BBC […] © G4Media.ro.
Alexia Blănaru, bronz la sărituri în cadrul Campionatului Mondial de junioare de la Manila # G4Media
Gimnasta Alexia Blănaru a câştigat, duminică, medalia de bronz în finală la sărituri, la Campionatul Mondial de junioare, de la Manila. În aceeaşi finală, Aniela Tudor a fost pe locul 7, informează News.ro. Alexia Blănaru a obţinut medalia de bronz cu o medie de 13.566 puncte, cu 13.133 la prima săritură şi o notă excelentă […] © G4Media.ro.
Secretarul de stat american Marco Rubio susține că planul de pace pentru Ucraina a fost elaborat de SUA # G4Media
Cel mai recent plan de pace menit să pună capăt războiului din Ucraina a fost creat de Statele Unite, a precizat sâmbătă secretarul de stat american Marco Rubio, contrazicând astfel afirmaţiile făcute de doi senatori americani, transmit agențiile DPA şi AFP, citate de Agerpres. Rubio a scris pe platforma X că planul serveşte drept ”cadru […] © G4Media.ro.
Marea Britanie îngheață tarifele pentru călătoria cu trenul, pentru prima dată în 30 de ani # G4Media
Guvernul britanic a promis că milioane de călători cu trenul vor economisi sute de lire sterline din tarifele reglementate, inclusiv abonamentele și biletele dus-întors în orele de vârf și în afara orelor de vârf între marile orașe, scrie Sky News, preluat de agenția Mediafax. Înghețarea tarifelor se aplică Angliei și serviciilor operate de operatorii feroviari […] © G4Media.ro.
Cu un acord lipsit de ambiție, summitul COP30 salvează multilateralismul, dar neglijează urgența climatică # G4Media
Un centru de conferințe în flăcări într-o lume supraîncălzită. Un summit mondial privind clima la porțile celei mai vaste păduri tropicale de pe planetă. Populații indigene care se opun forțelor de securitate la câțiva metri de sălile de negocieri. COP30 de la Belem (Brazilia) a fost încărcat de simboluri. S-a încheiat sâmbătă, 22 noiembrie, fără […] © G4Media.ro.
Jair Bolsonaro, plasat în arest preventiv, după ce a încercat să-şi deschidă brăţara electronică de la gleznă # G4Media
Jair Bolsonaro a fost arestat după ce s-a stabilit că există un „risc concret de fugă” în timp ce se afla în arest la domiciliu, informează BBC, citat de News.ro. Fostul preşedinte brazilian de dreapta a fost găsit vinovat de complot pentru o lovitură de stat militară în septembrie şi condamnat la peste 27 de […] © G4Media.ro.
Slovenii votează duminică pentru a decide dacă legea adoptată în iulie de Parlament pentru legalizarea sinuciderii asistate va fi aplicată sau suspendată, în cadrul unui referendum organizat la inițiativa unui grup de cetățeni. Mai multe țări europene, printre care Elveția și Austria, permit deja persoanelor aflate în faza terminală a bolii să beneficieze de asistență […] © G4Media.ro.
Oamenii de ştiinţă dezvoltă tehnologii care promit să schimbe modul în care sunt depistate bolile intestinale, prin metode mai simple, rapide şi mult mai puţin invazive decât colonoscopia. Un nou studiu descrie o abordare inovatoare bazată pe microsfere inteligente, cu administrare orală, ce conţin bacterii modificate genetic, capabile să detecteze semne timpurii ale unor afecţiuni […] © G4Media.ro.
Atacurile cu drone ale administrației Trump împotriva ambarcațiunilor care transportă droguri ilegale în SUA au loc pe fondul unei explozii a cantității de cocaină produse în Columbia și Peru, potrivit agenției Mediafax. Dar există un factor nou, letal, care stimulează producția, în special în Peru: relația dintre cultivarea cocainei și exploatarea ilegală a aurului. Este […] © G4Media.ro.
Traficul aerian la aeroportul din Eindhoven, suspendat după ce mai multe drone au survolat zona # G4Media
Traficul aerian la aeroportul din Eindhoven a fost suspendat sâmbătă seara după observarea „mai multor drone”, a anunţat ministrul olandez al Apărării, Ruben Brekelmans, potrivit cotidianului Le Figaro, citat de News.ro. „Traficul aerian civil şi militar este, prin urmare, suspendat. Mijloacele anti-drone ale Apărării sunt gata să intervină”, a declarat ministrul în social media, precizând […] © G4Media.ro.
Ucraina poate în continuare să se bazeze pe susținerea aliaților europeni și canadieni, chiar dacă retragerea susținerii americane va complica poziția guvernului de la Kiev și o va expune și mai mult atacurilor devastatoare ale forțelor lui Putin, susțin experți străini consultați de G4Media.ro. Declarațiile lor au fost făcute în contextul apariției planului de pace […] © G4Media.ro.
Paul Pogba a jucat primele sale minute de fotbal profesionist în mai bine de doi ani, intrând pe teren în timpul înfrângerii cu 4-1 a echipei AS Monaco în faţa formaţiei Rennes, relatează News.ro. Jucătorul în vârstă de 32 de ani a fost introdus în minutul 85 pe Roazhon Park din Rennes, deşi echipa sa […] © G4Media.ro.
Ce putem pune iarna pe bruschette? De la ciuperci sotate și brânză de capră cu fructe la gorgonzola și ricotta cu nuci și miere # G4Media
Bruschettele pot fi de cele mai multe ori soluția salvatoare când vrem să preparăm un mic dejun rapid sau o gustare de moment. Dar dacă vara avem la dispoziție alegeri nenumărate, iarna, când roșiile și ardeii nu mai au aceeași savoare, paleta posibilităților se restrânge. Pe de o parte, pe de alta, avem alte soluții, […] © G4Media.ro.
Max Verstappen (RedBull Racing) a câștigat duminică dimineață cursa Marelui Premiu din Las Vegas. Poleman-ul Lando Norris (McLaren) a pierdut conducerea imediat după start, atunci când a tăiat agresiv primul viraj, lucru ce le-a permis lui Verstappen și lui George Russell să îl depășească. Astfel, pilotul echipei papaya a terminat pe doi cursa din Nevada […] © G4Media.ro.
Şeful ANAF afirmă că demersurile pentru recuperarea despăgubirilor datorate de Klaus Iohannis vor continua: O să aşteptăm motivarea instanţei # G4Media
Şeful ANAF, Adrian Nica, a afirmat că instituţia va continua demersurile legale pentru recuperarea de la fostul preşedinte Klaus Iohannis a sumelor care se cuvin statului pentru imobilul situat în centrul municipiului Sibiu, după ce instanţa a respins instituirea sechestrului, transmite News.ro. Adrian Nica a declarat, sâmbătă seară, la Antena 3, că ANAF procedează la […] © G4Media.ro.
Max Verstappen (RedBull Racing) a câștigat duminică dimineață cursa Marelui Premiu din Las Vegas și ține în viață lupta pentru titlul mondial la piloți în ultimele două etape a acestui sezon de Formula 1. Poleman-ul Lando Norris (McLaren) a pierdut conducerea imediat după start atunci când a tăiat agresiv primul viraj, lucru ce le-a permis […] © G4Media.ro.
Conglomeratul IHC din Emiratele Arabe Unite îşi exprimă interesul pentru activele externe ale Lukoil # G4Media
Conglomeratul International Holding Company (IHC) din Abu Dhabi a confirmat că a notificat Departamentul Trezoreriei SUA în legătură cu interesul său pentru achiziţionarea activelor internaţionale ale gigantului petrolier rus Lukoil, aflate în prezent în proces de vânzare din cauza sancţiunilor americane, transmite agenția Reuters, citată de News.ro. IHC, cel mai mare grup listat din Abu […] © G4Media.ro.
Țările nordice și baltice (NB8) au asigurat Kievul de sprijinul lor continuu pentru Ucraina în combaterea agresiunii ruse, după o conversație cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski. „Rusia nu s-a angajat încă la un armistițiu sau la orice măsuri care să conducă la pace”, au declarat liderii NB8 într-o declarație comună, citată de BBC. „Susținem pe […] © G4Media.ro.
Vizibilitatea scade chiar și sub 50 de metri pe mai multe drumuri din Călărași, Constanța, Teleorman și Tulcea, dar și pe Autostrăzile A2 și A4, duminică dimineața, iar pe DN 6, în județul Caraș-Severin, ninge, potrivit Centrului Infotrafic, citat de Mediafax. Conform Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române, duminică dimineața este semnalată ceață, […] © G4Media.ro.
Adrian Năstase anunţă că a fost supus unei intervenţii chirurgicale la umăr, la Spitalul Foişor: Urmează o perioadă mai lungă de recuperare # G4Media
Fostul premier Adrian Năstase a anunţat că a suferit o intervenţie chirurgicală ”complicată” la un umăr, aceasta fiind făcută la Spitalul de Ortopedie Foişor. ”Urmează o perioadă mai lungă de recuperare”, a menţionat el, transmite News.ro. ”Doresc să adresez public mulţumiri domnului doctor Şerban Dragos loveanu, managerul Spitalului de ortopedie Foişor, şi echipei sale de […] © G4Media.ro.
VIDEO | Cum îți dai seama dacă ouăle sunt prea vechi. Teste simple pe care le poți face acasă # G4Media
Ouăle sunt printre cele mai consumate și mai versatile alimente, dar și unele dintre cele care ridică cele mai multe semne de întrebare atunci când vine vorba de prospețime. De multe ori, termenul de valabilitate poate fi șters, ambalajul aruncat sau ouăle cumpărate vrac, iar tu rămâi cu dilema: mai sunt bune sau nu? Din […] © G4Media.ro.
Rețeaua Pravda: Sute de site-uri web în limba engleză conțin linkuri către propaganda pro-Kremlin / Unul dintre scopuri: Inundarea chatbot-urilor precum ChatGPT și Gemini cu narațiuni pro-Rusia # G4Media
Sute de site-uri web în limba engleză – de la agenții de știri mainstream la bloguri marginale – conțin linkuri către articole dintr-o rețea pro-Kremlin care inundă internetul cu dezinformare, potrivit unui studiu publicat de un think tank cu sediul la Londra, transmite The Guardian. Studiul realizat de Institutul pentru Dialog Strategic (ISD) a constatat […] © G4Media.ro.
Ministrul Muncii: Sper că vom avea cât mai repede un aviz al CSM pe proiectul cu pensiile speciale ale magistraţilor # G4Media
Ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat că speră ca CSM să dea un aviz cât mai repede pe noul proiect privind pensiile speciale ale magistraţilor, el adăugând că în acest caz ministerul său a făcut tot ce i s-a cerut şi a fost ”cât de loial s-a putut”, transmite News.ro. Întrebat dacă magistraţii CSM ar […] © G4Media.ro.
Jurnalista Tatiana Schlossberg, nepoata fostului președinte John F. Kennedy, a dezvăluit sâmbătă că a fost diagnosticată cu cancer în stadiu terminal, medicul spunându-i că mai are mai puțin de un an de trăit, transmite agenția Mediafax. Într-un articol publicat în revista The New Yorker, Tatiana Schlossberg, nepoata fostului președinte John F. Kennedy, în vârstă de […] © G4Media.ro.
Singurul oraș din lume unde câinii vagabonzi trăiesc regește. Cum a reușit să integreze mii de maidanezi în piesajul urban / Locuitorii nu se tem de ei, turiștii rămân mască # G4Media
Mii de câini vagabonzi se plimbă liberi pe străzile și parcurile unui oraș din Europa, fără a provoca cel mai mic semn de îngrijorare în rândul oamenilor. Toți maidanezii au cip colorat în ureche, care le servește drept fișă de vaccinare și sterilizare. © G4Media.ro.
ChatGPT este inteligent, dar nu se poate compara cu cei mai creativi oameni, arată un nou studiu # G4Media
Un nou studiu realizat în Australia demontează ideea că sistemele de inteligență artificială generativă, precum ChatGPT, ar putea în curând să înlocuiască dramaturgii, romancierii, compozitorii, artiștii sau scenariștii cu adevărat creativi, afirmă TechXplore. © G4Media.ro.
Pe 19 octombrie 2025, patru bărbați au intrat în Muzeul Luvru și au plecat, câteva minute mai târziu, cu bijuterii evaluate la 88 de milioane de euro. Totul a durat mai puțin de opt minute în unul dintre cele mai strict supravegheate muzee ale lumii. Vizitatorii au continuat să admire exponatele, agenții de pază nu […] © G4Media.ro.
