Papa Leon XIV, la Jubileul corurilor: „Fiți un semn elocvent al rugăciunii Bisericii”
Rador, 23 noiembrie 2025 16:40
„Vegheați pentru ca viața voastră spirituală să fie întotdeauna la înălțimea slujirii pe care o desfășurați”. Duminică, 23 noiembrie a.c., Papa Leon al XIV-lea a prezidat Sfânta Liturghie în Piața San Pietro. La omilie, Papa a făcut referință la solemnitatea „Cristos, regele universului”, precum și la Jubileul corurilor, care se marchează în această duminică. Au […]
• • •
Acum 5 minute
17:00
Recep Tayyip Erdoğan a anunțat că va avea o convorbire telefonică cu Vladimir Putin pe 24 noiembrie # Rador
Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdoğan, a anunțat că intenționează să aibă o convorbire telefonică cu președintele Rusiei, Vladimir Putin, pe 24 noiembrie. Liderul turc a făcut acest anunț la o conferință de presă în Africa de Sud, unde a participat la summitul G20. „Săptămâna trecută, l-am găzduit pe domnul Volodimir Zelenski, iar, luni, voi avea […]
Acum 30 minute
16:40
„Vegheați pentru ca viața voastră spirituală să fie întotdeauna la înălțimea slujirii pe care o desfășurați”. Duminică, 23 noiembrie a.c., Papa Leon al XIV-lea a prezidat Sfânta Liturghie în Piața San Pietro. La omilie, Papa a făcut referință la solemnitatea „Cristos, regele universului”, precum și la Jubileul corurilor, care se marchează în această duminică. Au […]
Acum o oră
16:30
Friedrich Merz, sceptic că termenul limită al planului lui Donald Trump pentru Ucraina poate fi respectat # Rador
Duminică, liderul german, Friedrich Merz, a declarat că nu este convins că se va găsi o soluție acceptabilă pentru Ucraina bazată pe planul în 28 de puncte al SUA până la termenul limită stabilit de președintele Donald Trump. „Astăzi este duminică. Planul președintelui Trump este să ajungă la un acord joi. Suntem încă foarte departe […]
Acum 2 ore
15:50
Summitul G20 din Africa de Sud, una dintre principalele economii ale lumii, s-a încheiat. Preşedintele ţării gazdă, Cyril Ramaphosa, a spus că declaraţia liderilor prezenţi reflectă un angajament reînnoit faţă de cooperarea multilaterală. Unul dintre principalele aspecte convenit este o cooperare mai bună privind finanţarea eforturilor de combatere a modificărilor climatice, mai ales în beneficiul […]
15:30
Duminică, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că echipele ucraineană, americană și europeană sunt în contact strâns în cadrul discuțiilor de la Geneva, adăugând că speră că „va exista un rezultat”. „Vărsarea de sânge trebuie oprită și trebuie să ne asigurăm că războiul nu va fi niciodată reaprins. Aștept rezultatele discuțiilor de astăzi și sper […]
15:10
Erdoğan i-a spus lui Macron că trebuie folosite „toate resursele diplomatice” pentru o pace justă şi durabilă în Ucraina # Rador
Președintele turc, Recep Tayyip Erdoğan, i-a spus omologului său francez, Emmanuel Macron, că „toate resursele diplomatice” trebuie utilizate pentru a pune capăt războiului din Ucraina printr-o pace echitabilă și durabilă, a transmis duminică biroul lui Erdoğan, în contextul discuțiilor privind un plan american pentru încheierea conflictului. Turcia – stat membru NATO – a menținut relații […]
Acum 4 ore
14:50
Directoratul Național de Securitate Cibernetică avertizează asupra faptului că atacatorii informatici folosesc frecvent identitatea vizuală a unor instituții precum Interpol, Europol, Poliția Română, ANAF sau chiar DNSC pentru a crea aparența de credibilitate în tentativele de fraudă online. Victimele sunt adesea intimidate prin acuzații grave – de exemplu, pornografie juvenilă, pedofilie, exhibiționism, pornografie – și […]
14:50
Granițele Ucrainei nu pot fi modificate prin forță, armata sa nu poate fi redusă, lăsând-o vulnerabilă la un atac, iar Uniunea Europeană trebuie să aibă un rol central într-un acord de pace pentru Ucraina, a declarat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Declarația de duminică a acesteia a venit în contextul în care înalți […]
14:30
Noua Strategie Națională de Apărare a Țării urmează să intre în analiza CSAT pentru avizare urmează să intre în analiza CSAT pentru avizare # Rador
Noua Strategie Națională de Apărare va fi mâine pe agenda Consiliului Suprem de Apărare a Țării pentru avizare, înainte de a fi prezentată, tot săptămâna viitoare, în Parlament. Potrivit Administrației Prezidențiale, documentul a fost completat în ultimele zile cu propuneri venite din partea societății civile. Reporter: Administrația Prezidențială a anunțat că a primit mai multe […]
Acum 6 ore
12:50
Secretarul de stat Marco Rubio şi emisarul american Steve Witkoff au ajuns la Geneva pentru discuţii cu oficiali ucraineni # Rador
Secretarul de stat al SUA, Marco Rubio și emisarul special american, Steve Witkoff, au sosit duminică la Geneva pentru discuții cu oficiali ucraineni privind planul Washingtonului de a pune capăt războiului din Ucraina, a declarat un oficial american./mbrotacel/aburtica REUTERS – 23 noiembrie
12:50
Consiliul Superior al Magistraturii urmează să emită avizul pentru proiectul de pensii al magistraților # Rador
Guvernul intenționează să promoveze proiectul de reformă a pensiilor judecătorilor și procurorilor până la finalul săptămânii viitoare, dacă va primi la timp avizul Consiliului Superior al Magistraturii. Mâine și marți sunt programate adunări generale ale instanțelor și parchetelor pentru formularea unor puncte de vedere privind proiectul de act normativ. Ulterior, Consiliul Superior al Magistraturii va […]
11:10
Premierul chinez, Li Qiang, a declarat că China salută intrarea pe piața chineză a unui număr mai mare de companii italiene și speră ca Italia să ofere un mediu de afaceri echitabil și nediscriminatoriu pentru investițiile chineze în țară, a transmis agenția oficială de presă Xinhua. Comentariile lui Li survin după o întâlnire cu premierul […]
Acum 8 ore
10:30
Proiectul de lege care va limita cumulul pensiei cu salariul la stat va fi definitivat mâine. Deocamdată a fost pus în consultare publică pe site-ul Ministerului Muncii și, potrivit modificărilor propuse de guvern, limitarea pensiei la 15% în cazul cumulului cu salariul va viza doar pensiile necontributive. Astfel, persoanele beneficiare de o pensie de serviciu, […]
09:50
Ministrul de externe al Chinei, Wang Yi, a declarat că este șocant ca liderul Japoniei să transmită în mod deschis un semnal greșit în legătură cu ceea ce domnul Wang a descris drept o încercare de a interveni militar în Taiwan, potrivit unei declarații oficiale difuzate duminică. Wang Yi a adăugat că Japonia trece o […]
09:20
Premierul Canadei şi cancelarul Germaniei au discutat despre Ucraina şi Gaza, în marja summitului G20 # Rador
Premierul canadian, Mark Carney și cancelarul german, Friedrich Merz, au discutat despre războiul din Ucraina și situația din Fâşia Gaza, în marja summitului G20 din Africa de Sud, au anunțat cele două țări duminică, într-o declarație comună. Cei doi lideri și-au reafirmat sprijinul pentru Ucraina și au subliniat că orice acord trebuie să implice direct […]
Acum 12 ore
07:30
Planul de pace al președintelui american Donald Trump pentru Ucraina, analizat la Geneva de oficiali americani, europeni și ucraineni # Rador
Oficiali ucraineni, americani și europeni se întâlnesc, astăzi, în Elveția, la Geneva, pentru a discuta planul președintelui Donald Trump de a pune capăt războiului din Ucraina, care conține mare parte din cerințele Rusiei și este văzut ca o formulă de capitulare a Kievului. Trump a declarat ieri că nu este oferta sa finală, deși anterior […]
Acum 24 ore
22:50
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂŢI (22 noiembrie) – „Radiojurnal” – Realizator: Mihaela Mihai – Vremea se răceşte semnificativ în acest sfârșit de săptămână și vor fi precipitații în cea mai mare parte a țării. Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare în acest sens, valabilă până luni dimineață, la ora 10:00. Cu detalii, meteorologul Diana Giurgiu. […]
22:50
Avioanele de vânătoare din România au fost ridicate iar, după noi atacuri cu drone în Ucraina aproape de graniță # Rador
TVR 1 (22 noiembrie) – Emisiunea: „Telejurnal” – Realizator: Mihai Rădulescu – Avioanele de vânătoare din România au fost ridicate iar, după noi atacuri cu drone în Ucraina, aproape de granița noastră. Au fost emise și două avertizări RO-Alert pentru locuitorii din nordul județului Tulcea, întrucât rușii au lovit intens cu drone zona Ismail. Traversarea […]
22:50
RADOR RADIO ROMÂNIA (22 noiembrie) – Oficiali din sănătate şi din apărarea civilă din Fâşia Gaza au declarat sâmbătă că cel puţin 22 de palestinieni au fost ucişi într-un nou val de atacuri aeriene israeliene. Premierul israelian, Benajmin Netanyahu, a declarat că atacurile au fost operate după ce „Hamas a trimis un terorist în teritoriile […]
21:10
România a înregistrat și în luna octombrie cea mai ridicată rată anuală a inflației din Uniunea Europeană # Rador
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂŢI (22 noiembrie) – „Radiojurnal” – Realizator: Cristina Dumitrescu – Inflația a fost în octombrie de aproape 9,8%, potrivit datelor Institutului Național de Statistică. Eurostat are alte calcule și spune că indicele a fost luna trecută de 8,4%, dar și așa, inflația din România a fost luna trecută de peste trei ori mai […]
21:00
O dronă neidentificată a fost observată deasupra unei baze militare a NATO din Ţările de Jos # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (22 noiembrie) – O dronă neidentificată a fost văzută zburând deasupra unei baze militare a NATO din Ţările de Jos, după ce în ultimele săptămâni au fost observate alte drone zburând deasupra bazelor militare olandeze şi în alte ţări europene. Drona a fost văzută vineri noaptea survolând baza aeriană Volkel din sudul […]
20:40
Planul de pace prezentat de SUA privind încetarea războiului dintre Ucraina trebuie revizuit, declară președintele Macron # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (22 noiembrie) – Președintele francez Emmanuel Macron a declarat sâmbătă că un plan de pace prezentat de SUA privind încetarea războiului dintre Ucraina și Rusia reprezintă o bază bună de lucru, dar trebuie revizuit, implicându-i și pe europeni. „A apărut un plan de pace care încorporează idei destul de familiare, indiferent dacă […]
19:50
Un grup de turişti cu un bebeluş de trei luni, rătăciţi pe un drum izolat, au fost salvaţi de jandarmii montani # Rador
Un grup de turiști, format din patru adulți și un bebeluș de trei luni, care s-a rătăcit pe un drum izolat din satul Fundățica, județul Brașov, a fost salvat de jandarmii montani. Oamenii au fost deviați de la drumul principal de o aplicație de trafic și au ajuns pe un drum greu practicabil, unde autoturismul […]
19:40
ANPC a verificat aproape 1.700 de operatori economici, aplicând amenzi de peste 5,5 milioane lei # Rador
Inspectorii de la Protecția Consumatorului au verificat în ultimele zile aproape 1.700 de firme din toată țara și au dat amenzi de peste 5,5 milioane de lei. Ca urmare a neregulilor constatate, au fost oprite definitiv de la comercializare produse neconforme în valoare de peste 312.000 de lei. Potrivit ANP, cele mai mari probleme descoperite […]
19:40
Centrul Infotrafic al Poliției anunță că se circulă în condiții de ceață în mai multe județe din sudul țării, iar pe mai multe drumuri din Giurgiu, Teleorman și Olt, unde este avertizare meteo cu cod galben, vizibilitatea scade sub 200 de metri, izolat chiar sub 50 de metri. Șoferii sunt sfătuiți să reducă viteza, să […]
Ieri
16:20
În primele 10 luni ale anului, polițiștii de frontieră au descoperit și confiscat peste 160 de autovehicule și utilaje furate din țară sau din străinătate # Rador
Peste 160 de autovehicule și utilaje furate din țară sau din străinătate au fost descoperite și confiscate de polițiștii de frontieră, ca urmare a verificărilor și controalelor efectuate în primele 10 luni ale anului, anunță Poliția de Frontieră. Persoanele implicate în activitățile infracționale provin din România, Serbia, Bulgaria, Polonia, Italia și Republica Moldova, cele mai […]
16:20
Un bărbat de 60 de ani este intubat, în stare gravă, după ce s-a intoxicat cu fumîn urma incendiului izbucnit într-un bloc din sectorul 5 al capitalei # Rador
17 persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale de specialitate în urma incendiului care a izbucnit astăzi la un apartament dintr-un bloc din sectorul 5 al capitalei. Dintre acestea, un bărbat de 60 de ani este intubat, în stare gravă, după ce s-a intoxicat cu fum. Ceilalţi 16 pacienţi, între care şi doi copii, sunt […]
16:20
Doi bărbați au fost reținuţi de polițiștii bistrițeni, după ce ar fi ridicat un colet din Spania în care se aflau două arme letale # Rador
Doi bărbați au fost reținuţi de polițiștii bistrițeni pentru contrabandă calificată și nerespectarea regimului armelor și muniților, după ce ar fi ridicat un colet din Spania în care se aflau două arme letale. Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Bistrița-Năsăud, în interiorul coletului expediat printr-o firmă de curierat se aflau două arme lungi letale, una cu […]
13:30
Ucraina anunţă că va avea consultări cu partenerii săi pe marginea paşilor necesari pentru încetarea războiului # Rador
Ucraina se va consulta cu partenerii săi în zilele următoare cu privire la pașii necesari pentru încheierea războiului declanșat de Moscova împotriva Kievului, a anunțat sâmbătă biroul președintelui ucrainean. Președintele Volodimir Zelenski a aprobat componența delegației, care va fi condusă de șeful cancelariei prezidențiale și va include oficiali de rang înalt din domeniul securității, precum […]
13:20
Fostul președinte brazilian Jair Bolsonaro a fost reținut sâmbătă de poliția federală, a declarat avocatul său pentru agenţia de presă Reuters, după mai multe luni de arest la domiciliu pe durata contestaţiei la Curtea Supremă la o condamnare pronunțată pentru atacuri asupra democrației din Brazilia. Avocatul lui Bolsonaro nu a oferit un motiv pentru arestarea […]
13:00
17 persoane au fost transportate la spital în urma incendiului care a izbucnit la un apartament dintr-un bloc situat în Sectorul 5 al capitalei. Ministerul Sănătății transmite că un bărbat în vârstă de 60 de ani a fost dus la Spitalul Bagdasar Arseni, este intubat și se află în stare gravă. Ceilalți 16 pacienţi sunt […]
12:50
Preşedintele Nigeriei, Bola Tinubu, şi-a anulat planurile de a lua parte la summitul G20, după ce bande criminale au comis o nouă răpire în masă a unor elevi, la şcoli din nordul ţării – al doilea astfel de incident din mai puţin de o săptămână. Peste 200 de elevi şi angajaţi au fost răpiţi vineri […]
12:20
Ucraina va primi gaze din SUA, după ce grupul Naftohaz și compania energetică poloneză ORLEN au semnat un acord care finalizează înțelegerile privind livrarea a 300 milioane metri cubi de gaze naturale lichefiate (LNG) americane în primul trimestru al anului 2026. Potrivit unui comunicat remis de Naftohaz, părțile au semnat anterior o declarație de intenție, […]
12:00
Președintele belarus, Aleksandr Lukașenko, a grațiat 31 de cetățeni ai Ucrainei, care au fost eliberaţi şi predați părții ucrainene, a declarat purtătorul de cuvânt al preşedintelui belarus, Natalia Eismont. ‘În conformitate cu acordurile încheiate între președintele american, Donald Trump, și președintele Republicii Belarus, Aleksandr Lukașenko, la cererea părții ucrainene de a crea condiții pentru soluționarea […]
11:30
Vineri seară, Vladimir Putin a comentat, pentru prima dată, detaliile planului de pace propus de SUA. În cadrul reuniunii Consiliului de Securitate al Rusiei, el a confirmat că Rusia a primit textul noului document, care nu a fost examinat deocamdată ‘pe fond’ cu Washingtonul. ‘Avem acest text. L-am primit prin intermediul canalelor existente de cooperare […]
11:20
Alte 41 de medicamente au fost adăugate pe lista celor compensate și gratuite, potrivit unei hotărâri adoptate de guvern în ședința din această săptămână. În plus, pentru 10 medicamente s-a extins aria terapeutică și vor putea fi decontate pentru mai multe afecțiuni, a declarat ministrul sănătății, Alexandru Rogobete. Acestea sunt destinate pacienților cu boli cardiovasculare, […]
10:50
Pompierii intervin în continuare pentru stingerea incendiului care a izbucnit într-un bloc din Sectorul 5 # Rador
Pompierii intervin în continuare să stingă incendiul care a izbucnit la un apartament dintr-un bloc din Sectorul 5 al Capitalei. Este localizat, se manifestă la un apartament situat la etajul 5 din 11 și s-a propagat pe fațada exterioră a blocului, spun pompierii. Șase persoane au fost transportate la spital, una este intubată, patru au […]
10:30
Președintele Nicușor Dan a apreciat că CSM face un gest responsabil, dând la timp avizul pe noul proiect de lege privind pensiile magistraților # Rador
Președintele Nicușor Dan a apreciat că CSM face un gest responsabil, dând la timp avizul pe noul proiect de lege privind pensiile magistraților, pentru ca guvernul să-și poată asuma răspunderea pe actul normativ înainte de 28 noiembrie. Pe de altă parte, șeful statului a anunțat că luni va avea loc o nouă ședință a CSAT, […]
10:10
Noi atacuri cu drone s-au înregistrat în Ucraina, în apropierea frontierei cu România (MApN) # Rador
Noi atacuri cu drone s-au înregistrat noaptea trecută în Ucraina, în apropierea frontierei cu România, anunță Ministerul Apărării Naționale. Două aeronave de luptă F-16 au fost ridicate de la sol pentru monitorizarea situației. A fost emis și un mesaj Ro-Alert pentru nordul județului Tulcea, ca urmare a intensificării atacurilor și detectării de drone în zona […]
09:50
La Ternopil, a crescut din nou numărul persoanelor decedate în urma atacului cu rachete al Federației Ruse. În cursul nopții, sub dărâmături, a fost găsit încă un cadavru. „La ora 03:00, salvatorii au descoperit un cadavru al unei femei la locul unde se desfășoară lucrările de degajare a dărâmăturilor după atacul inamic asupra Ternopilului” – […]
09:30
Proiectul de lege care va limita cumulul pensiei cu salariul la stat va fi definitivat luni, iar interdicția va viza doar pensiile necontributive, a anunțat premierul Ilie Bolojan. Șeful executivului a precizat că forma finală a documentului va ține cont de deciziile Curții Constituționale și de realitățile din domeniu. Ilie Bolojan a explicat că i […]
09:20
Peşedintele SUA, Donald Trump, a declarat că Statele Unite își vor limita sprijinul pentru Ucraina, dacă autoritățile de la Kiev nu vor accepta „planul de pace” american, alcătuit din 28 de puncte. Potrivit liderului american, preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, „va trebui să aprobe” acest plan. Trump a făcut declaraţii în acest sens pe 21 noiembrie, […]
09:10
EVENIMENTE INTERNE -Alegeri locale * Pentru alegerile locale parţiale din decembrie, campania electorală pe posturile de radio şi de televiziune începe pe data de 22 noiembrie şi se încheie în ziua de sâmbătă, 6 decembrie 2025, ora 7:00, prevede decizia CNA privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerile locale parţiale din […]
08:40
Autoritatea Electorală Permanentă a anunțat că ieri au fost aleși prin tragere la sorți operatorii de calculator ai birourilor electorale ale secțiilor de votare, organizate pentru alegerile locale parțiale din data de 7 decembrie. Campania electorală pentru primăria capitalei a început de la miezul nopții și se va încheia pe 6 decembrie la ora 7:00 […]
08:30
Banca Mondială va sprijini în continuare România în finanțarea deficitului bugetar cu condiția continuării reformelor asumate # Rador
Banca Mondială va sprijini în continuare România în finanțarea deficitului bugetar cu condiția continuării reformelor asumate. Este concluzia întâlnirii pe care premierul Ilie Bolojan a avut-o ieri la Palatul Victoria cu o delegație a acestei instituții. Banca Mondială și-a arătat disponibilitatea de a oferi împrumuturi și garanții destinate agriculturii, energiei și proiectelor realizate în parteneriat […]
21 noiembrie 2025
18:50
Preşedintele SUA doreşte ca Ucraina să accepte până joi, săptămâna viitoare, planul său de pace # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (21 noiembrie) – Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat într-un interviu radio că apreciază că joi, săptămâna viitoare, este termenul limită adecvat pentru ca Ucraina să accepte propunerea de pace susținută de SUA pentru a pune capăt războiului Rusiei în Ucraina. „Am avut multe termene limită, dar, dacă lucrurile merg bine, […]
18:50
Președintele Volodimir Zelenski a declarat vineri că nu va trăda interesele Ucrainei într-un proces de pace condus de SUA # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (21 noiembrie) – Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat vineri că nu va trăda interesele Ucrainei într-un proces de pace condus de SUA, avertizând că Kievul se confruntă cu alegerea între pierderea unui partener-cheie și a demnității sale naționale într-unul dintre cele mai periculoase momente din istoria sa. Planul în 28 de […]
18:30
Liderii Germaniei, Franţei, Marii Britanii au convenit cu Volodimir Zelenski că forţele ucrainene trebuie să apere suveranitatea țării # Rador
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (21 noiembrie) – Emisiunea: ”Radiojurnal” – Realizator: Gabriela Mitrovici – Liderii Germaniei, Franţei şi Marii Britanii au convenit cu preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, într-o convorbire telefonică, astăzi, că forţele ucrainene trebuie să rămână capabile să apere suveranitatea ţării. Şi ambasadorul Ucrainei la Washington respinge ferm orice schimbare la frontierele ţării, ca răspuns […]
18:30
Campania electorală pentru desemnarea noului primar general al Bucureștiului începe sâmbătă, 22 noiembrie, și se încheie pe 6 decembrie # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (21 noiembrie) – Campania electorală pentru desemnarea noului primar general al Bucureștiului începe mâine și se încheie pe 6 decembrie, la ora 7:00. Până atunci, potrivit legii, sunt permise doar anumite tipuri de activități și materiale de propagandă, a transmis Autoritatea Electorală Permanentă. Sunt interzise, printre altele, utilizarea vehiculelor inscripționate sau colantate […]
18:30
A încetat din viață Pompilius Onofrei, una dintre vocile emblematice ale Radio România Actualități # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (21 noiembrie) – Astăzi a încetat din viață, la vârsta de 63 de ani, colegul RRA Pompilius Onofrei, una dintre vocile emblematice ale Radio România Actualități în ultimii 30 de ani. Pompilius Onofrei a fost realizator și reporter, un jurnalist admirat și iubit deopotrivă de ascultători, de colegi și de lumea artistică. […]
