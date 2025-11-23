Papa Leon XIV, la Jubileul corurilor: „Fiți un semn elocvent al rugăciunii Bisericii”

16:20

17 persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale de specialitate în urma incendiului care a izbucnit astăzi la un apartament dintr-un bloc din sectorul 5 al capitalei. Dintre acestea, un bărbat de 60 de ani este intubat, în stare gravă, după ce s-a intoxicat cu fum. Ceilalţi 16 pacienţi, între care şi doi copii, sunt […]