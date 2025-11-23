Un club important a acumulat datorii uriaşe. Premierul cere măsuri!

Primasport.ro, 23 noiembrie 2025 16:40

Un club important a acumulat datorii uriaşe. Premierul cere măsuri!

• • •

Acum 5 minute
17:00
CCA a dat verdictul! Eroare mare de arbitraj la cea mai controversată fază a etapei ce putea schimba soarta unui meci de foc din SuperLiga: „Decizie greşită"
CCA a dat verdictul! Eroare mare de arbitraj la cea mai controversată fază a etapei ce putea schimba soarta unui meci de foc din SuperLiga: „Decizie greşită”
17:00
Un fotbalist iranian a fost suspendat după apariţia unei înregistrări video în care consumă alcool
Un fotbalist iranian a fost suspendat după apariţia unei înregistrări video în care consumă alcool
Acum 30 minute
16:40
Un club important a acumulat datorii uriaşe. Premierul cere măsuri!
Un club important a acumulat datorii uriaşe. Premierul cere măsuri!
16:40
Daniel Bîrligea, OUT de la FCSB?! Gigi Becali este aşteptat să înceapă negocierile pentru vânzarea atacantului
Daniel Bîrligea, OUT de la FCSB?! Gigi Becali este aşteptat să înceapă negocierile pentru vânzarea atacantului
Acum o oră
16:30
Impresionanta Mikaela Shiffrin a obţinut victoria cu numărul 103 în Cupa Mondială de schi alpin
Impresionanta Mikaela Shiffrin a obţinut victoria cu numărul 103 în Cupa Mondială de schi alpin
16:20
Antoaneta Toma, fostă componentă a naţionalei României, a decedat la doar 59 de ani
Antoaneta Toma, fostă componentă a naţionalei României, a decedat la doar 59 de ani
16:10
VIDEO | CS Afumaţi - Sepsi 2-2. Covăsnenii ratează o şansă bună de a-şi consolida locul de play-off
VIDEO | CS Afumaţi - Sepsi 2-2. Covăsnenii ratează o şansă bună de a-şi consolida locul de play-off
Acum 2 ore
15:30
"La cum joacă acum, au probleme şi în play-out. Nu bat pe nimeni. Pe cine bat? Te-a bătut Metaloglobus, ai făcut egal cu Csikszereda!". Dezastrul la FCSB anunţat pentru acest sezon | VIDEO EXCLUSIV
”La cum joacă acum, au probleme şi în play-out. Nu bat pe nimeni. Pe cine bat? Te-a bătut Metaloglobus, ai făcut egal cu Csikszereda!”. Dezastrul la FCSB anunţat pentru acest sezon | VIDEO EXCLUSIV
15:10
Vlad Covaliu, desemnat al doilea an consecutiv cel mai bun junior din lume
Vlad Covaliu, desemnat al doilea an consecutiv cel mai bun junior din lume
Acum 4 ore
14:30
Nu a mai avut milă de Ştefan Târnovanu: "Lasă-mă în pace, eşti portar de naţională!"| VIDEO EXCLUSIV
Nu a mai avut milă de Ştefan Târnovanu: ”Lasă-mă în pace, eşti portar de naţională!”| VIDEO EXCLUSIV
14:20
FCSB, aproape să schimbe antrenorii? Gigi Becali a recunoscut chiar după meciul cu Petrolul: "Nu-şi mai revine!" | VIDEO EXCLUSIV
FCSB, aproape să schimbe antrenorii? Gigi Becali a recunoscut chiar după meciul cu Petrolul: ”Nu-şi mai revine!” | VIDEO EXCLUSIV
13:40
Clubul argentinian Lanus a câştigat Copa Sudamericana
Clubul argentinian Lanus a câştigat Copa Sudamericana
Acum 6 ore
13:00
Uluitor! Lando Norris şi Oscar Piastri au fost descalificaţi de la Marele Premiu de la Las Vegas
Uluitor! Lando Norris şi Oscar Piastri au fost descalificaţi de la Marele Premiu de la Las Vegas
12:50
Probleme se ţin lanţ de Neymar. Starul brazilian traversează o perioadă dificilă
Probleme se ţin lanţ de Neymar. Starul brazilian traversează o perioadă dificilă
12:50
Incredibil! FCSB a fost amendată după înfrângerea cu Petrolul Ploieşti. Dosare penale pentru trafic de droguri
Incredibil! FCSB a fost amendată după înfrângerea cu Petrolul Ploieşti. Dosare penale pentru trafic de droguri
12:40
Probleme se ţin lanţ de Neymar. Starul brazilian nu a participat la antrenamentul echipei Santos Primasport.ro
Probleme se ţin lanţ de Neymar. Starul brazilian nu a participat la antrenamentul echipei Santos
12:00
Sârbii au dat verdictul înaintea duelului contra FCSB-ului: "Suntem mai buni decât ei!"
Sârbii au dat verdictul înaintea duelului contra FCSB-ului: ”Suntem mai buni decât ei!”
11:30
Arman Ţarukian a câştigat prin abandon lupta principală a UFC Fight Night de la Doha
Arman Ţarukian a câştigat prin abandon lupta principală a UFC Fight Night de la Doha
11:20
Cristiano Ronaldo este apărat de sora sa mai mare după vizita la Casa Albă: "Sunteţi nişte ipocriţi!"
Cristiano Ronaldo este apărat de sora sa mai mare după vizita la Casa Albă: ”Sunteţi nişte ipocriţi!”
11:20
Mesajul vehement al lui Cristi Chivu înaintea duelului Inter - AC Milan: "Este o mare rivalitate! Va fi un meci unic"
Mesajul vehement al lui Cristi Chivu înaintea duelului Inter - AC Milan: ”Este o mare rivalitate! Va fi un meci unic”
Acum 8 ore
11:00
Lando Norris şi Oscar Piastri riscă să fie descalificaţi de la Marele Premiu de la Las Vegas după ce FIA a anunţat deschiderea unei anchete
Lando Norris şi Oscar Piastri riscă să fie descalificaţi de la Marele Premiu de la Las Vegas după ce FIA a anunţat deschiderea unei anchete
10:50
Alexia Blănaru a cucerit medalia de bronz la sărituri la Campionatul Mondial de junioare
Alexia Blănaru a cucerit medalia de bronz la sărituri la Campionatul Mondial de junioare
10:10
Moment istoric! Paul Pogba a revenit pe teren după 811 zile
Moment istoric! Paul Pogba a revenit pe teren după 811 zile
10:10
Gigi Becali, lăsat fără cuvinte de jocul FCSB-ului: "Nu poţi să o baţi pe Petrolul? Înseamnă că nu avem viitor!" | VIDEO EXCLUSIV
Gigi Becali, lăsat fără cuvinte de jocul FCSB-ului: ”Nu poţi să o baţi pe Petrolul? Înseamnă că nu avem viitor!” | VIDEO EXCLUSIV
10:00
Elias Charalambous, explicaţii, după ce echipa lui s-a încurcat din nou: "Ce s-a întâmplat? Mereu vin aici să spun ce simt, adevărul!"
Elias Charalambous, explicaţii, după ce echipa lui s-a încurcat din nou: ”Ce s-a întâmplat? Mereu vin aici să spun ce simt, adevărul!”
09:10
VIDEO | CFR Cluj – Rapid, ASTĂZI, de la 20:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Derby-ul etapei din Superligă are loc în Gruia
VIDEO | CFR Cluj – Rapid, ASTĂZI, de la 20:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Derby-ul etapei din Superligă are loc în Gruia
09:10
VIDEO | CS Afumaţi - Sepsi, ASTĂZI, de la 13:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Covăsnenii sunt pe val în Liga 2
VIDEO | CS Afumaţi - Sepsi, ASTĂZI, de la 13:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Covăsnenii sunt pe val în Liga 2
09:10
VIDEO | Oţelul Galaţi – Farul, ora 17:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Ambele echipe sunt în revenire de formă
VIDEO | Oţelul Galaţi – Farul, ora 17:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Ambele echipe sunt în revenire de formă
Acum 24 ore
00:00
VIDEO | Napoli - Atalanta 3-1. Elevii lui Conte rezolvă meciul în prima repriză şi urcă pe primul loc în Italia
VIDEO | Napoli - Atalanta 3-1. Elevii lui Conte rezolvă meciul în prima repriză şi urcă pe primul loc în Italia
00:00
Gigi Becali nu a mai suportat şi a distrus titularul de la FCSB: "E mare vedetă, a fost la echipa naţională!" | VIDEO EXCLUSIV
Gigi Becali nu a mai suportat şi a distrus titularul de la FCSB: ”E mare vedetă, a fost la echipa naţională!” | VIDEO EXCLUSIV
22 noiembrie 2025
23:40
Aspectul pe care îl regretă Charalambous din remiza cu Petrolul. "Poate am făcut ceva greşit"
Aspectul pe care îl regretă Charalambous din remiza cu Petrolul. ”Poate am făcut ceva greşit”
23:40
Verdictul serii, după haosul de la FCSB: "Charalambous nu ştie echipa. Important e că e la 10 puncte de retrogradare şi 5 de baraj!" | VIDEO EXCLUSIV
Verdictul serii, după haosul de la FCSB: ”Charalambous nu ştie echipa. Important e că e la 10 puncte de retrogradare şi 5 de baraj!” | VIDEO EXCLUSIV
23:30
Florin Andrei va arbitra duelul CFR Cluj – Rapid
Florin Andrei va arbitra duelul CFR Cluj – Rapid
23:30
VIDEO | "Nu am mai avut şansa de anul trecut". Ştefan Târnovanu dă vina pe ghinion
VIDEO | ”Nu am mai avut şansa de anul trecut”. Ştefan Târnovanu dă vina pe ghinion
23:10
VIDEO | Eugen Neagoe acutizează criza campioanei. Ce a spus despre disputa cu Tavi Popescu. "Era şi el supărat"
VIDEO | Eugen Neagoe acutizează criza campioanei. Ce a spus despre disputa cu Tavi Popescu. ”Era şi el supărat”
23:00
"Nu ştiu ce s-a întâmplat în repriza a doua". Alexandru Stoian e supărat, deşi a marcat cu Petrolul
”Nu ştiu ce s-a întâmplat în repriza a doua”. Alexandru Stoian e supărat, deşi a marcat cu Petrolul
22:50
Transfer de senzaţie! Jugurtha Hamroun a revenit în fotbalul românesc şi a fost prezentat oficial
Transfer de senzaţie! Jugurtha Hamroun a revenit în fotbalul românesc şi a fost prezentat oficial
22:30
VIDEO | FCSB - Petrolul 1-1. Dezastru continuu pentru campioană
VIDEO | FCSB - Petrolul 1-1. Dezastru continuu pentru campioană
22:20
UBT Cluj a ajuns la cinci victorii în Liga Adriatică! Ardelenii sunt pe 2 în grupă
UBT Cluj a ajuns la cinci victorii în Liga Adriatică! Ardelenii sunt pe 2 în grupă
22:20
VIDEO | Fiorentina - Juventus 1-1. Torinezii se încurcă cu penultima clasată
VIDEO | Fiorentina - Juventus 1-1. Torinezii se încurcă cu penultima clasată
22:10
Materiale pirotehnice găsite la suporteri Petrolului la meciul cu FCSB
Materiale pirotehnice găsite la suporteri Petrolului la meciul cu FCSB
22:00
Fanii Petrolului Ploieşti au fost prinşi cu materiale pirotehnice la meciul contra FCSB. Au fost întocmite actele necesare sesizării organelor de urmărire penală Primasport.ro
Fanii Petrolului Ploieşti au fost prinşi cu materiale pirotehnice la meciul contra FCSB. Au fost întocmite actele necesare sesizării organelor de urmărire penală
22:00
Manchester City - Newcastle 1-2. Înfrângere neaşteptată pentru "cetăţeni"
Manchester City - Newcastle 1-2. Înfrângere neaşteptată pentru ”cetăţeni”
21:50
Suporterii de la Petrolul Ploieşti râd de Gigi Becali şi FCSB
Suporterii de la Petrolul Ploieşti râd de Gigi Becali şi FCSB
21:40
VIDEO | FCSB - Petrolul, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Eurogol Sălceanu în startul reprizei secunde!
VIDEO | FCSB - Petrolul, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Eurogol Sălceanu în startul reprizei secunde!
21:20
Spania a trecut de Germania şi va juca finala Cupei Davis cu Italia
Spania a trecut de Germania şi va juca finala Cupei Davis cu Italia
20:50
Marea problemă a FCSB-ului pentru meciul contra Petrolului: "Mai vin 3.000!" | VIDEO EXCLUSIV
Marea problemă a FCSB-ului pentru meciul contra Petrolului: ”Mai vin 3.000!” | VIDEO EXCLUSIV
20:50
VIDEO | FCSB - Petrolul, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Stoian deschide scorul Primasport.ro
VIDEO | FCSB - Petrolul, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Stoian deschide scorul
20:40
Naţionala de rugby a pierdut ultimul meci din "Kaufland Games Trilogy"
Naţionala de rugby a pierdut ultimul meci din “Kaufland Games Trilogy”
20:40
VIDEO | NAC Breda - PSV 0-1. Dennis Man a jucat 70 de minute şi a fost huiduit copios
VIDEO | NAC Breda - PSV 0-1. Dennis Man a jucat 70 de minute şi a fost huiduit copios
