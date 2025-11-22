Verdictul serii, după haosul de la FCSB: ”Charalambous nu ştie echipa. Important e că e la 10 puncte de retrogradare şi 5 de baraj!” | VIDEO EXCLUSIV
Primasport.ro, 22 noiembrie 2025 23:40
Verdictul serii, după haosul de la FCSB: "Charalambous nu ştie echipa. Important e că e la 10 puncte de retrogradare şi 5 de baraj!" | VIDEO EXCLUSIV
Acum 15 minute
00:00
VIDEO | Napoli - Atalanta 3-1. Elevii lui Conte rezolvă meciul în prima repriză şi urcă pe primul loc în Italia
VIDEO | Napoli - Atalanta 3-1. Elevii lui Conte rezolvă meciul în prima repriză şi urcă pe primul loc în Italia
00:00
Gigi Becali nu a mai suportat şi a distrus titularul de la FCSB: "E mare vedetă, a fost la echipa naţională!" | VIDEO EXCLUSIV
Gigi Becali nu a mai suportat şi a distrus titularul de la FCSB: ”E mare vedetă, a fost la echipa naţională!” | VIDEO EXCLUSIV
Acum o oră
23:40
Aspectul pe care îl regretă Charalambous din remiza cu Petrolul. "Poate am făcut ceva greşit"
Aspectul pe care îl regretă Charalambous din remiza cu Petrolul. ”Poate am făcut ceva greşit”
23:40
Verdictul serii, după haosul de la FCSB: ”Charalambous nu ştie echipa. Important e că e la 10 puncte de retrogradare şi 5 de baraj!” | VIDEO EXCLUSIV # Primasport.ro
Verdictul serii, după haosul de la FCSB: ”Charalambous nu ştie echipa. Important e că e la 10 puncte de retrogradare şi 5 de baraj!” | VIDEO EXCLUSIV
23:30
Florin Andrei va arbitra duelul CFR Cluj – Rapid
23:30
VIDEO | ”Nu am mai avut şansa de anul trecut”. Ştefan Târnovanu dă vina pe ghinion
Acum 2 ore
23:10
VIDEO | Eugen Neagoe acutizează criza campioanei. Ce a spus despre disputa cu Tavi Popescu. "Era şi el supărat"
VIDEO | Eugen Neagoe acutizează criza campioanei. Ce a spus despre disputa cu Tavi Popescu. ”Era şi el supărat”
23:00
"Nu ştiu ce s-a întâmplat în repriza a doua". Alexandru Stoian e supărat, deşi a marcat cu Petrolul
”Nu ştiu ce s-a întâmplat în repriza a doua”. Alexandru Stoian e supărat, deşi a marcat cu Petrolul
22:50
Transfer de senzaţie! Jugurtha Hamroun a revenit în fotbalul românesc şi a fost prezentat oficial
Transfer de senzaţie! Jugurtha Hamroun a revenit în fotbalul românesc şi a fost prezentat oficial
22:30
VIDEO | FCSB - Petrolul 1-1. Dezastru continuu pentru campioană
22:20
UBT Cluj a ajuns la cinci victorii în Liga Adriatică! Ardelenii sunt pe 2 în grupă
22:20
VIDEO | Fiorentina - Juventus 1-1. Torinezii se încurcă cu penultima clasată
Acum 4 ore
22:10
Materiale pirotehnice găsite la suporteri Petrolului la meciul cu FCSB
22:00
Fanii Petrolului Ploieşti au fost prinşi cu materiale pirotehnice la meciul contra FCSB. Au fost întocmite actele necesare sesizării organelor de urmărire penală
Fanii Petrolului Ploieşti au fost prinşi cu materiale pirotehnice la meciul contra FCSB. Au fost întocmite actele necesare sesizării organelor de urmărire penală
22:00
Manchester City - Newcastle 1-2. Înfrângere neaşteptată pentru ”cetăţeni”
21:50
Suporterii de la Petrolul Ploieşti râd de Gigi Becali şi FCSB
21:40
VIDEO | FCSB - Petrolul, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Eurogol Sălceanu în startul reprizei secunde!
VIDEO | FCSB - Petrolul, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Eurogol Sălceanu în startul reprizei secunde!
21:20
Spania a trecut de Germania şi va juca finala Cupei Davis cu Italia
20:50
Marea problemă a FCSB-ului pentru meciul contra Petrolului: "Mai vin 3.000!" | VIDEO EXCLUSIV
Marea problemă a FCSB-ului pentru meciul contra Petrolului: ”Mai vin 3.000!” | VIDEO EXCLUSIV
20:50
VIDEO | FCSB - Petrolul, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Stoian deschide scorul
VIDEO | FCSB - Petrolul, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Stoian deschide scorul
20:40
Naţionala de rugby a pierdut ultimul meci din “Kaufland Games Trilogy”
20:40
VIDEO | NAC Breda - PSV 0-1. Dennis Man a jucat 70 de minute şi a fost huiduit copios
VIDEO | NAC Breda - PSV 0-1. Dennis Man a jucat 70 de minute şi a fost huiduit copios
20:40
Nu s-a mai abţinut, după ce a văzut echipa de start a FCSB-ului: "Mi se pare nostim cum Becali inventează ceva şi experţii se chinuie să explice!" | VIDEO EXCLUSIV
Nu s-a mai abţinut, după ce a văzut echipa de start a FCSB-ului: ”Mi se pare nostim cum Becali inventează ceva şi experţii se chinuie să explice!” | VIDEO EXCLUSIV
20:30
VIDEO | FCSB - Petrolul, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start
VIDEO | FCSB - Petrolul, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start
Acum 6 ore
20:00
VIDEO | Barcelona - Athletic Bilbao 4-0. Catalanii revin pe "Camp Nou" cu un succes neaşteptat de clar
VIDEO | Barcelona - Athletic Bilbao 4-0. Catalanii revin pe ”Camp Nou” cu un succes neaşteptat de clar
19:20
România, succes clar cu Cehia la Trofeul Carpaţi de la Bistriţa
19:20
Bayern a fost condusă cu 0-2, dar s-a impus cu Freiburg la scor de tenis
19:10
FRF, precizări în ceea ce priveşte situaţia medicală a lui Alexandru Musi la naţionala U21
FRF, precizări în ceea ce priveşte situaţia medicală a lui Alexandru Musi la naţionala U21
19:00
Preşedintele La Liga, ameninţat cu demiterea după scurgerea de informaţii confidenţiale despre Barcelona
Preşedintele La Liga, ameninţat cu demiterea după scurgerea de informaţii confidenţiale despre Barcelona
18:50
Adrian Mihalcea nu s-a abţinut, după eşecul cu Universitatea Cluj: "E o imagine clară!"
Adrian Mihalcea nu s-a abţinut, după eşecul cu Universitatea Cluj: ”E o imagine clară!”
18:20
Genoa a condus de două ori, dar a făcut doar egal cu Cagliari
Acum 8 ore
18:10
Cristiano Bergodi nu s-a ferit de cuvinte, după victoria cu UTA: "Nu mi s-a impus prezenţa în play-off!"
Cristiano Bergodi nu s-a ferit de cuvinte, după victoria cu UTA: ”Nu mi s-a impus prezenţa în play-off!”
18:00
”Sunt mai bun la orice oră a zilei”. Adi Popa, atacat dur de un fost coleg
17:40
Chelsea trece de Burnely şi urcă pe locul secund în Premier League
17:20
VIDEO | Alaves - Celta Vigo 0-1. Ionuţ Radu scapă fără gol
17:20
Chivu nu s-a abţinut în faţa italienilor: ”Fotbalul e un nenorocit atât de mare!”
17:00
Anthony Joshua, mesaj pentru Jake Paul: ”O să-l calc în picioare!”
16:50
VIDEO | UTA Arad – "U" Cluj 0-2. "Şepcile roşii" încep să lege victorii şi demarează către play-off
VIDEO | UTA Arad – "U" Cluj 0-2. ”Şepcile roşii” încep să lege victorii şi demarează către play-off
16:50
Pierdere mare pentru Rapid! Un jucător de bază s-a accidentat şi ratează derby-ul cu CFR Cluj
Pierdere mare pentru Rapid! Un jucător de bază s-a accidentat şi ratează derby-ul cu CFR Cluj
16:30
Administraţia Trump nu le va permite suporterilor din Haiti să fie prezenţi la Cupa Mondială
Administraţia Trump nu le va permite suporterilor din Haiti să fie prezenţi la Cupa Mondială
16:20
Daniel Opriţa, dialog aprins cu fanii Stelei. ”Am fost înjurat într-un hal....”
16:20
VIDEO | UTA Arad – "U" Cluj, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Lukic deschide scorul
VIDEO | UTA Arad – "U" Cluj, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Lukic deschide scorul
Acum 12 ore
16:10
Maxim a marcat din nou pentru Gaziantep în campionatul Turciei
16:10
Campanie împotriva violenţei domestice în Liga Adriatică. Jucatorii lui UBT Cluj vor purta la încălzire o urmă de ruj roşu sub ochi
Campanie împotriva violenţei domestice în Liga Adriatică. Jucatorii lui UBT Cluj vor purta la încălzire o urmă de ruj roşu sub ochi
16:00
VIDEO | UTA Arad – "U" Cluj, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Oaspeţii lovesc bara
VIDEO | UTA Arad – "U" Cluj, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Oaspeţii lovesc bara
15:50
VIDEO | UTA Arad – "U" Cluj, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Ardelenii lovesc bara
VIDEO | UTA Arad – "U" Cluj, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Ardelenii lovesc bara
15:40
VIDEO | UTA Arad – "U" Cluj, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gol anulat pentru arădeni! Se încing spiritele pe stadionul Francisc Neuman
VIDEO | UTA Arad – "U" Cluj, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gol anulat pentru arădeni! Se încing spiritele pe stadionul Francisc Neuman
15:30
VIDEO | UTA Arad – "U" Cluj 0-0, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Ardelenii au prima ocazie a meciului
VIDEO | UTA Arad – "U" Cluj 0-0, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Ardelenii au prima ocazie a meciului
15:20
Lovitură zilei! Vinicius a luat decizia finală şi este aşteptat să semneze
15:10
Gimnastică: Alexia Blănaru, pe locul 13 la individual-compus, la Campionatul Mondial de junioare, de la Manila
Gimnastică: Alexia Blănaru, pe locul 13 la individual-compus, la Campionatul Mondial de junioare, de la Manila
