VIDEO Cum poate râsul să-ți transforme creierul: terapia ignorată de milioane de oameni
National.ro, 23 noiembrie 2025 16:40
Ai observat cum te simți după o porție bună de râs? Ușurat(ă), mai relaxat(ă) și mai plin(ă) de energie. Nu e doar o impresie: râsul activează în creier aceleași zone implicate în meditație și mindfulness, aducând beneficii reale pentru sănătatea mentală și fizică. Psihologii și neurologii îl numesc „terapie prin umor", iar studiile confirmă: râsul
Ai observat cum te simți după o porție bună de râs? Ușurat(ă), mai relaxat(ă) și mai plin(ă) de energie. Nu e doar o impresie: râsul activează în creier aceleași zone implicate în meditație și mindfulness, aducând beneficii reale pentru sănătatea mentală și fizică. Psihologii și neurologii îl numesc „terapie prin umor", iar studiile confirmă: râsul
Liderii Uniunii Europene au făcut promisiuni generoase Ucrainei, au elaborat propuneri privind cheltuielile pentru apărare și au formulat chiar planuri de trimitere a trupelor europene pe teren. Dar ceea ce a lipsit în mod evident au fost transferurile efective de fonduri și armament suficiente pentru a acoperi deficitul bugetar al Kievului – estimat la 60
Echipa de la Casa Albă, sub conducerea președintelui Donald Trump, a elaborat un plan de pace în 28 de puncte pentru încheierea războiului din Ucraina. Documentul nu a fost creat prin canale diplomatice obișnuite și nici în capitala americană, ci în culise, ferit de opinia publică și de partenerii europeni. Coordonatorul principal al planului a
Franța a repetat timp de decenii aceeași poveste reconfortantă: copiii și nepoții imigranților musulmani vor deveni mai francezi decât părinții lor. Seculari, republicani, integrați. Generația mai în vârstă s-ar putea agăța de valori religioase conservatoare, dar tinerii crescuți în spiritul libertății, egalității și fraternității s-ar îndrepta spre curentul principal. De fapt, un nou sondaj IFOP
O știre dată pe postul național de televiziune TVR1, la ora de maximă audiență, ne dă fiori tuturor celor care au copii și nepoți sau măcar ascultă știri de la războiul din Vietnam încoace! Copii, piloți de drone Așa se numește știrea și, prin intermediul ei, aflăm că în Lituania se fac cursuri de drone
Fenomenul Flavia Groșan, medicul care a cutezat să înfrunte și, în final, să îngenuncheze un sistem întreg, nu a luat sfârșit. Plecarea ei, probabil într-o lume mai bună și mai dreaptă, a isterizat presa mainstream, plătită cu bani grei în pandemie și agățată și acum la bani publici și europeni, care s-a năpustit să arunce
Dacă ar conduce și Ucraina, și România, Zelenski ne-ar curenta mai puțin decât Bolojan # National.ro
1. De la revoluție încoace, toate partidele, în special PSD, le-au înfipt românilor doliul (adică degetele și unghiile jegoase) în buzunare. USR și Bolojan sunt, însă, singurele înjghebări politice care ne cer să fim recunoscători și chiar mândri pentru că suntem jefuiți. Ucraina ne-a costat mult și nu știu de ce, dar dacă ne-ar conduce
Veste minunată de la meteorologii ANM: vremea se încălzește în România. Prognoza meteo pentru București # National.ro
Vremea se va încălzi din 25 noiembrie în aproape toată țara, după câteva zile reci cu precipitații, mai ales ninsoare și lapoviță la munte, anunță meteorologii ANM. Spre sfârşitul lunii valorile termice vor scădea şi se vor situa în jurul celor specifice perioadei. Cum va fi vremea până la finalul lunii Astfel, în intervalul 23
Un proiect de lege aflat în dezbatere publică aduce schimbări majore în ceea ce privește competențele polițiștilor locali în trafic. Ministerul Afacerilor Interne propune extinderea atribuțiilor acestora, astfel încât rolul lor pe drumurile publice să nu se limiteze doar la dirijarea circulației sau sancționarea unor abateri izolate, așa cum se întâmpla până acum. Indicațiile polițiștilor
Cum îți poate „rigidiza” stresul creierul: descoperirea care schimbă tot ce știam despre emoții # National.ro
Se spune adesea că „gândurile ne modelează realitatea". Știința confirmă acest lucru: stresul prelungit nu doar că ne influențează dispoziția zilnică, ci poate modifica efectiv structura și funcția creierului. Neuroplasticitatea – capacitatea creierului de a crea noi conexiuni neuronale și de a se adapta – este cheia învățării, memoriei și recuperării după traume. Dar stresul
Amenzi uriașe și chiar 5 ani de închisoare pentru cei care folosesc petarde în această perioadă. Legea s-a schimbat recent! # National.ro
Se schimbă legea, după ce sute de persoane au ajuns în ultimii ani la spital pentru că s-au accidentat cu petarde. De acum înainte nu vom mai avea voie să cumpărăm petarde de acum înainte. Singurele obiecte pe care le vom putea achiziționa vor fi artificiile de brad, dar și alte arificii cu risc scăzut
Câte salarii medii nete pe economie trebuie să pui deoparte, în România, pentru ca abia să-ţi cumperi o garsonieră # National.ro
Economiştii şi agenţii imobiliari au făcut un calcul şi au ajuns la concluzia că, în România, trebuie să munceşti 4 ani de zile şi spui deoparte tot salariul mediu net pe economie pe care îl câştigi pentru ca abia să-ţi permiţi să cumperi o garsonieră. Vestea bună este că, având cele 48 de salarii, îţi
Ce salariu câştigă un şofer de camion în Europa. Angajatorii caută conducători auto profesionişti, iar leafa este cu mult mai mare decât în România # National.ro
Patronii din Europa caută şoferi profesionişti pentru camioane şi sunt dispuşi să ofere salarii mari. De exemplu, în Luxemburg poţi câștiga peste 4.500 de euro pe lună. Transporturilor rutiere din Luxemburg se confruntă cu lipsa șoferilor calificați. Trebuie să cântărești atent dezavantajele (viața pe drum, cazările peste noapte, costul vieții, timpul petrecut pe navetă) față
Decembrie, luna cadourilor, poate însemna şi luna angajărilor. Domeniile în care patronii caută lucrători pentru cea mai aglomerată perioadă din an # National.ro
Vine luna decembrie, iar asta înseamnă că se apropie şi momentul angajărilor sezoniere. Proprietarii de afaceri care au clienţi foarte mulţi în ultima lună din an caută angajaţi pentru a face faţă comenzilor, livrărilor şi afluxului de cumpărători. Se caută, deci, sezonieri de iarnă, care vor avea contract pentru o lună, şi vor fi plătiţi
Întâlnire crucială, duminică, la Geneva pe planul de pace pentru Ucraina. Încep negocierile! # National.ro
Geneva devine duminică, 23 noiembrie, centrul negocierilor internaționale pe tema războiului din Ucraina. Oficiali americani, europeni și ucraineni se reunesc pentru prima discuție extinsă asupra planului de pace în 28 de puncte, propus de președintele american Donald Trump. Geneva va găzdui astfel pentru prima dată un dialog formal între SUA, Europa și Ucraina în legătură
Horoscop 23 noiembrie. Viitorul începe să prindă o formă clară. Nativii își vor regăsi prietenii vechi # National.ro
Veşti bune pe care le primesc nativii pentru această zi: unii vor regăsi prieteni vechi, alţii vor pune punct unor prietenii vechi. Astrele transmit semnale încurajatoare și arată că schimbările dorite sunt realizabile, iar viitorul începe să prindă o formă clară. Astrele ne transmit că unii nativi se pot lovi de provocări, însă fiecare obstacol
Moda în rândul pasagerilor aerieni, între moft și reguli. Se readice „civilizația” la bord # National.ro
O știre interesantă referitoare la modul în care pasagerii curselor aeriene ar trebui să se îmbrace vine din … SUA! Să reînvățăm să spunem "Vă rog" și mai ales "Mulțumesc" însoțitorilor de bord! Campania denumită oficial "Epoca de aur a călătoriilor aeriene începe cu tine!" a fost lansată de către Departamentul Transporturilor al SUA, fiind
Cu mare tam-tam Ursula von der Leyen a anunțat recent instituirea unui alt embargou constituit din obligativitatea renunțării la achiziționarea de produse petroliere de la compania rusească Lukoil. Aplauze nesfârșite, încurajări din tribune etc. etc. s-au făcut auzite și apoi a început circul. De ce? Pentru că autorii măsurii habar nu aveau următoarele: Lukoil și
PMB, acuzată de tolerarea ilegalităților: scrisoare deschisă despre abuzuri, falsuri și punerea în pericol a cetățenilor # National.ro
O scrisoare deschisă adresată Primăriei Capitalei și principalelor instituții ale statului reclamă un lanț de fapte grave: încălcări repetate ale Legii 50/1991, ignorarea hotărârilor judecătorești, falsuri în documentații tehnice, modificări ilegale ale rețelelor de utilități și refuzul sistematic al PMB de a aplica măsurile obligatorii de recepție prevăzute de HGR 273/1994. Administrația bucureșteană este acuzată
Se scumpeşte chiria şi la stat, nu doar la proprietarii de apartamente. În 2026, nici locuințele sociale nu mai sunt ieftine. Demnitarii, exceptaţi şi aici! # National.ro
Ministerul Dezvoltării pregătește scumpirea chiriilor pentru locuințele sociale. Ministerul Cseke Attila a anunțat că, potrivit legii, tariful de bază lunar al chiriei trebuie actualizat în funcţie de rata anuală a inflaţiei, până la data de 31 ianuarie inclusiv a fiecărui an. Ultima actualizare a tarifului de bază lunar al chiriei a fost realizată în anul
Trump, ieșire EXPLOZIVĂ la adresa lui Zelenski: „Nu îi place planul meu de pace? Va trebui să-i placă! Dacă nu…” # National.ro
Președintele american Donald Trump a declarat vineri că planul american de rezolvare a conflictului din Ucraina va trebui să îi convină omologului său ucrainean Volodimir Zelenski, care l-a respins, adăugând că a discutat deja cu reprezentanții ucraineni despre această propunere. Mai exact, Statele Unite i-au transmis lui Zelenski un ultimatum până pe 27 noiembrie, de
Târgul de Crăciun din Sibiu aduce magie, dar și prețuri halucinante! Cât a ajuns să coste un singur cartof # National.ro
Târgul de Crăciun Sibiu 2025 este unul dintre cele mai așteptate evenimente de iarnă din România, desfășurându-se până pe 4 ianuarie 2026. Anul acesta a revenit cu o nouă ediție, desfășurată între 14 noiembrie 2025 și 4 ianuarie 2026, continuând tradiția care a transformat orașul Sibiu într-un punct de atracție esențial în sezonul de iarnă.
Pompierii au intervenit, sâmbătă dimineață, 22 noiembrie, pentru stingerea unui incendiu care a izbucnit într-un apartament situat la etajul al cincilea al unui bloc cu 11 etaje din Bucureşti. Blocul respectiv, cu 11 etaje, se află pe strada Sergent Ion Nuțu. În urma incendiului, șase locatari au fost duși la spital, unul fiind în stare
Un „leagăn” al istoriei şi civilizației europene a devenit cel mai ieftin loc de vizitat din lume. Ce poţi face cu 13 euro pe zi # National.ro
Agenţiile din turism, dar şi oamenii care iubesc să călătorească, au descoperit care este cel mai ieftin loc de vizitat din lume. Surprinzător, nu trebuie să mergi într-un loc „întunecat" şi obscur, ci destinaţia se află chiar în faţa ta şi sigur o ai pe listă. Orașul Vatican este cea mai ieftină destinație turistică din
Alertă la graniță. Un nou atac rusesc cu drone. Armata a ridicat de la sol două aeronave # National.ro
A fost emis un RO-Alert în nordul Tulcei, din cauza unui nou atac cu drone rusești în Ucraina, la granița cu România. Două avioane de luptă F-16 Fighting Falcon au decolat în noaptea de vineri spre sâmbătă de la Baza 86 Aeriană Borcea pentru monitorizarea situației aeriene. La ora 01:33, autoritățile au transmis un mesaj
Bolojan îi bagă în depresie pe români: „Trebuie să creștem vârsta de pensionare!”. Ce planuri are premierul poreclit pe Facebook „Ilie Sărăkie” # National.ro
Ilie Bolojan a declarat, vineri, că este nevoie ca Guvernul să limiteze pensionarea anticipată pentru toate categoriile, din motive de sustenabilitate a bugetului și funcționare normală a sistemului public de pensii. Premierul a arătat că lucrează la diferite ipoteze de lucru, în aşa fel încât, în condiţiile în care pachetul pentru pensiile magistraţilor va trece,
Horoscop 22 noiembrie 2025. Nativii vor experimenta influențe unice. Fiţi atenţi la sugestii! # National.ro
Astrologii ne transmit
BNS contrazice premierul: „Nu este redresare, ci prăbușire economică și represiune fiscală” # National.ro
Blocul Național Sindical (BNS) lansează noi critici la adresa premierului Ilie Bolojan, contrazicând ferm declarația acestuia potrivit căreia „măsurile de redresare funcționează”. Sindicaliștii susțin că, dimpotrivă, economia se afundă, iar nivelul de trai continuă să se deterioreze. Critici BNS privind „redresarea economiei”: sindicatele acuză politici inflaționiste și represiune fiscală Potrivit comunicatului, rezultatele bugetare și situația […] The post BNS contrazice premierul: „Nu este redresare, ci prăbușire economică și represiune fiscală” first appeared on Ziarul National.
Planul de pace pentru Ucraina, ultimatum de la Trump: ce riscă Zelenski dacă refuză propunerea Washingtonului # National.ro
Președintele american Donald Trump a legat direct planul de pace pentru Ucraina de un termen-limită extrem de clar: Ziua Recunoștinței. Într-un interviu la Fox News Radio, liderul de la Casa Albă a sugerat că joi, când SUA sărbătoresc Thanksgiving, este data până la care Kievul ar trebui să dea un răspuns clar propunerii de încheiere […] The post Planul de pace pentru Ucraina, ultimatum de la Trump: ce riscă Zelenski dacă refuză propunerea Washingtonului first appeared on Ziarul National.
Cumulul pensiei cu salariul: reguli noi, restricții dure și mobilitate blocată până în 2026 # National.ro
Cumulul pensiei cu salariul devine centrul celui mai amplu pachet de modificări legislative pregătit de Guvern, un set de măsuri care schimbă simultan regulile de mobilitate în administrație și modul în care pensionarii pot continua activitatea în instituțiile publice. Noul proiect vizează Codul administrativ, Codul muncii și Legea-cadru 153/2017, iar efectele se vor resimți în […] The post Cumulul pensiei cu salariul: reguli noi, restricții dure și mobilitate blocată până în 2026 first appeared on Ziarul National.
Makaveli și-a anunțat retragerea din cursa pentru Primăria Capitalei în favoarea Ancăi Alexandrescu/George Simion, reacție-fulger # National.ro
Cu doar câteva săptămâni înaintea alegerilor locale parțiale, din 7 decembrie, un candidat intrat în cursa pentru scaunul de primar general al Bucureștiului și-a anunțat retragerea din competiția electorală. Virgil Alexandru Zidaru, cunoscut în spațiul public drept Makaveli, și-a anunțat vineri, 21 noiembrie, în direct la TV, retragerea din cursa pentru Primăria Capitalei, în favoarea […] The post Makaveli și-a anunțat retragerea din cursa pentru Primăria Capitalei în favoarea Ancăi Alexandrescu/George Simion, reacție-fulger first appeared on Ziarul National.
VIDEO. Un avion militar s-a prăbușit în timpul unei demonstrații aeriene, în Dubai. Momentul accidentului, filmat # National.ro
Momentul înspăimântător al prăbușirii unui avion de luptă în timpul unei demonstrații aeriene a fost surprins în imagini. Un avion militar Tejas al Forțelor Aeriene Indiene s-a prăbușit vineri, 21 noiembrie, în timpul unei demonstrații în cadrul Dubai Airshow 2025. Potrivit Sky News, pilotul avionului nu a supraviețuit accidentului. Aeronava de luptă s-a prăbușit în […] The post VIDEO. Un avion militar s-a prăbușit în timpul unei demonstrații aeriene, în Dubai. Momentul accidentului, filmat first appeared on Ziarul National.
Meteorologii anunță ploi, lapoviță și ninsori. De când se răcește semnificativ vremea/Cum arată prognoza pentru București # National.ro
Se anunță un final de săptămână cu vreme mohorâtă și precipitații, în cea mai mare parte a țării. Sunt prognozate ploi, dar și lapoviță și ninsoare. Precipitațiile specifice iernii – ninsorile – vor apărea în peisaj mai ales la munte. Meteorologii anunță că de sâmbătă vremea se va răci semnificativ în mai multe zone. Cele […] The post Meteorologii anunță ploi, lapoviță și ninsori. De când se răcește semnificativ vremea/Cum arată prognoza pentru București first appeared on Ziarul National.
A fost cutremur, vineri dimineață, 21 noiembrie, în zona Vrancea, județul Buzău. Conform datelor făcute publice de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP), cutremurul a fost înregistrat la ora 10:35 și a avut 3,5 grade pe scara Richter. A fost un cutremur slab „În ziua de 21 Noiembrie 2025, la ora 10:35:52 (ora […] The post A fost cutremur în România. Ce magnitudine a avut seismul de vineri, 21 noiembrie first appeared on Ziarul National.
Când fiecare secundă contează: o echipă de tineri dezvoltă brățara care apelează singură numărul de urgență 112 # National.ro
Cinci tineri din Oradea au pus la punct o invenție care ar putea salva mii de vieți: o brățară inteligentă care apelează automat 112 atunci când detectează un pericol medical grav. Proiectul lor, numit „Save My Life”, a fost inclus în campania „100 de tineri pentru dezvoltarea României”, derulată de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea […] The post Când fiecare secundă contează: o echipă de tineri dezvoltă brățara care apelează singură numărul de urgență 112 first appeared on Ziarul National.
La o zi după ce a fost adus în țară, sub escorta poliției, din Dubai, Horațiu Potra a ajuns în fața instanței. Mercenarul Horațiu Potra a fost adus, vineri, 21 noiembrie, la Curtea de Apel București, pentru a fi audiat de judecători în legătură cu dosarul în care s-a dispus în luna februarie arestarea preventivă […] The post Horațiu Potra, adus vineri la Curtea de Apel București – VIDEO first appeared on Ziarul National.
Șeful Statului Major al Armatei Franceze rupe în bucățele planul de pace al lui Trump din Ucraina și cheamă țara la război împotriva Rusiei: „Pregătiți-vă să vă pierdeți copiii!” # National.ro
Șeful Statului Major al Armatei Franceze s-a adresat primarilor din Franța, în cursul acestei săptămâni, ocazie cu care a făcut câteva declarații controversate. Care au generat rapid reacții la nivel politic. Recunoscând amenințările cu care se confruntă în prezent continentul european și slăbiciunea forțelor franceze, el a cerut familiilor franceze să „se pregătească să-și piardă […] The post Șeful Statului Major al Armatei Franceze rupe în bucățele planul de pace al lui Trump din Ucraina și cheamă țara la război împotriva Rusiei: „Pregătiți-vă să vă pierdeți copiii!” first appeared on Ziarul National.
Noi dezvăluiri. Ce s-a aflat despre planul american menit să pună capăt războiului din Ucraina. Cele 28 de puncte ale planului # National.ro
Apar noi informații cu privire la planul american menit să pună capăt războiului din Ucraina. Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a pledat joi pentru o „pace demnă”, în timp ce Statele Unite au prezentat un plan, văzut de AFP, care prevede în special cedarea regiunilor Doneţk şi Luhansk din est, notează News.ro. Aceste două regiuni revendicate […] The post Noi dezvăluiri. Ce s-a aflat despre planul american menit să pună capăt războiului din Ucraina. Cele 28 de puncte ale planului first appeared on Ziarul National.
Intrarea în Biserică a Maicii Domnului. Tradiții și obiceiuri în această zi de mare sărbătoare # National.ro
Intrarea în Biserică a Maicii Domnului este prima mare sărbătoare din postul Crăciunului, care a început în acest an pe 14 noiembrie. Pe 21 noiembrie, credincioșii ortodocși prăznuiesc Intrarea în Biserică a Maicii Domnului, sărbătoare numită în popor și Vovidenia. Este prăznuit momentul în care Fecioara Maria a fost dusă la templu de părinții ei, […] The post Intrarea în Biserică a Maicii Domnului. Tradiții și obiceiuri în această zi de mare sărbătoare first appeared on Ziarul National.
BERBEC La locul de muncă sau în afaceri, încrederea în forțele proprii și spiritul de inițiativa vă ajută să faceți pași mari către finalizarea unui proiect important. În a doua parte a zilei este posibil să vă ocupați de o problemă a partenerului de viață. TAUR În prima parte a zilei este posibil ca o […] The post Horoscop 21 noiembrie 2025 – Este o zi bună pentru întâlniri cu prietenii first appeared on Ziarul National.
ANAF a suferit un nou eșec juridic, după ce Tribunalul Sibiu a respins, joi, solicitarea instituției privind instituirea sechestrului asigurător asupra bunurilor deținute de familia fostului președinte Klaus Iohannis. Hotărârea a fost pronunțată în dosarul prin care Statul Român încearcă să recupereze prejudicii legate de un imobil situat în centrul Sibiului. Ce a cerut ANAF […] The post Lovitură pentru ANAF: cererea de sechestru împotriva familiei Iohannis, respinsă first appeared on Ziarul National.
COP30, evacuată de urgență după izbucnirea unui incendiu. Mii de participanți au fost evacuați # National.ro
COP30 a fost evacuată joi după-amiază, după ce un incendiu a izbucnit în interiorul instalației unde are loc conferința ONU privind clima, în orașul Belem, Brazilia. Incidentul a provocat panică în rândul participanților și a mobilizat rapid echipele de intervenție. Incendiu în zona COP30: flăcări, fum dens și evacuări în masă Autoritățile au confirmat că […] The post COP30, evacuată de urgență după izbucnirea unui incendiu. Mii de participanți au fost evacuați first appeared on Ziarul National.
Extrema dreaptă a trecut de bariera de protecție din Parlamentul European și țintește un set mai larg de obiective: deportarea mai multor migranți, anularea interdicției privind motoarele cu ardere internă, noi reguli privind culturile modificate genetic și limitarea directivelor de mediu. După zeci de ani în care a fost marginalizată de partidele mainstream, extrema dreaptă […] The post Extrema dreaptă, spaima progresiștilor UE first appeared on Ziarul National.
În România ultimelor luni, ANAF pare că a apăsat brusc și cât se poate de brutal pe trăgaciul unui mecanism fiscal care nu mai urmărește îndreptarea, ci execuția rapidă. Un val de măsuri asigurătorii – de la sechestru și poprire până la blocări de conturi – lovește în lanț întreprinzătorii români. Prin ieșirile publice și […] The post HAIDUCIE girată de Bolojan: Fiscul, asmuțit pe tot ce înseamnă capital românesc! first appeared on Ziarul National.
CEC Bank, sabotată din interior. Curtea de Conturi cere recuperarea prejudiciilor de la angajații băncii # National.ro
Creditele neperformante, din care CEC Bank nu mai poate recupera nimic, sunt încurajate și acoperite chiar de angajații instituției financiare a statului român. Curtea de Conturi a descoperit astfel de cazuri la o filială teritorială a băncii, unde a desfășurat un control privind respectarea prevederilor legale referitoare la executarea silită a creanțelor rezultate din credite […] The post CEC Bank, sabotată din interior. Curtea de Conturi cere recuperarea prejudiciilor de la angajații băncii first appeared on Ziarul National.
Horațiu Potra a fost adus joi în România, sub escortă, după extrădarea din Emiratele Arabe Unite, într-unul dintre cele mai sensibile dosare instrumentate de Parchetul General privind presupuse acțiuni împotriva ordinii constituționale. Horațiu Potra escortat de mascați pe Otopeni Operațiunea de extrădare a lui Horațiu Potra a fost tratată cu măsuri de securitate excepționale. Mercenarul, […] The post VIDEO Horațiu Potra, adus în România first appeared on Ziarul National.
