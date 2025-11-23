Superman #1, găsit într-un pod din California, devine cel mai scump comic vândut vreodată
Un exemplar al primului număr din „Superman”, descoperit anul trecut în podul unei case din California, a devenit cea mai scumpă bandă desenată din istorie, fiind adjudecat la licitație pentru 9,12 milioane de dolari, conform CNN. Revista, tipărită în 1939 și vândută atunci cu doar 10 cenți, a fost găsită de trei frați din nordul […] © G4Media.ro.
Deși are origini străine, ramenul este considerat astăzi un preparat japonez autentic, având chiar și propriile muzee și restaurante care prepară doar ramen, localuri cu grade de calificare dintre cele mai diverse de la mici business-uri de familie (care gătesc doar ramen) până la faimoase restaurante cu stele Michelin.
Un bărbat din Washington a murit după infectarea cu virusul H5N5. Marchează prima transmitere a acestei tulpini de gripă aviară de la păsări la oameni, transmite ANSA, citată de Mediafax. Decesul marchează o trecere de la păsări la oameni, însă epidemiologul Gianni Rezza subliniază că nivelul general de alertă nu crește deoarece nu a fost
„Istoria a tratat-o nedrept": Hamnet și misterul vechi de 400 de ani din jurul soției și fiului lui Shakespeare
Noul film Hamnet, considerat deja favorit la Oscar, imaginează viața de acasă a lui William și Agnes Shakespeare și durerea sfâșietoare provocată de moartea copilului lor. Este o poveste puternică, care umple goluri pe care istoria nu le-a clarificat niciodată, scrie BBC. În romanul Hamnet al lui Maggie O'Farrell, ecranizat acum într-un film emoționant, soția
LIVE Negocieri cruciale în Elveția: Trump îi reproșează lui Zelenski că "nu i-a arătat recunoștință" / Zelenski, după ultimatumul păcii similare cu capitularea: "Să punem în sfârșit capăt vărsării de sânge și războiului"
Negocieri cruciale au loc, duminică seară, în Elveția, la Geneva: Președintele Volodimir Zelenski, împreună cu o delegație ucraineană, se află față în față cu secretarul de stat Marco Rubio și alți oficiali americani, după ce, vineri, Donald Trump i-a dat ultimatum liderului ucrainean să accepte o pace similară cu capitularea în fața dictatorului rus, Vladimir
China a prezentat oficial la Dubai Airshow 2025 cea mai nouă dronă militară de mari dimensiuni, Wing Loong X, un vehicul aerian fără pilot despre care susține că este primul din lume capabil să desfășoare misiuni antisubmarin (ASW) în mod complet autonom, informează Interesting Engineering.
Corespondență din Israel: Dronele Watchkeeper comandate de România vor fi recepționate în lunile următoare / Acestea sunt produse în mare parte în țară
Cele trei sisteme de drone Watchkeeper produse de Elbit Systems pentru România vor fi recepționate în următoarele luni, a declarat un reprezentant al companiei la un eveniment organizat în Israel și la care TechRider a participat. Sistemele sunt de ultimă generație, cele mai bune posibile", a precizat oficialul. Cu ocazia evenimentului, o dronă a zburat
Fenomenul schiului alpin american, Mikaela Shiffrin, a bifat victoria cu numărul 103 în Cupa Mondială
Imbatabilă la început de sezon, regina schiului american Mikaela Shiffrin a câştigat duminică slalomul de la Gurgl, în Austria, înregistrând a 103-a victorie în Cupa Mondială, relatează AFP, citează News.ro. Deja victorioasă în primul slalom al iernii, la mijlocul lunii noiembrie, la Levi (Finlanda), Shiffrin a dominat şi în această cursă din Tirol, devansând-o pe
Un autoportret al artistei mexicane Frida Kahlo ar putea doborî recorduri atunci când va fi scos la licitație la New York, conform CNN. Pictura suprarealistă, vândută pe 20 noiembrie de un colecționar privat, a stârnit un val de entuziasm, experții estimând că ar putea deveni cea mai scumpă lucrare realizată vreodată de o artistă. În
De ce tratează Trump Ucraina ca pe un stat agresor și de ce vorbește ca Putin? De la plan de pace la capitulare, prin controversele relației cu rușii
După aproape un an de mandat, care a început absolut dezastruos pentru Ucraina, președintele american Donald Trump a confirmat cea mai mare temere a Kievului și a aliaților săi europeni: În ciuda lunilor de zile de eforturi diplomatice, limbaj împăciuitor și mers ca pe ace pentru a-l face pe cel mai puternic om din lume
McLaren și-a cerut scuze piloților săi după costisitoarea dublă descalificare de la Marele Premiu din Las Vegas
McLaren și-a cerut scuze piloților săi, Lando Norris și Oscar Piastri, pentru costisitoarea dublă descalificare de la Marele Premiu de Formula 1 din Las Vegas, explicând ce a mers prost, transmite Autosport. Lando Norris se bucura după cursa din Nevada de un avans satisfăcător în ierarhia piloților, mai exact 42 puncte față de Verstappen și
Preşedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a anunţat că luni ar urma să aibă o convorbire telefonică cu dictatorul rus Vladimir Putin pentru a discuta despre eforturile de pace privind Ucraina, adăugând că îi va propune relansarea transportului cerealelor, în condiţii de siguranţă, prin Marea Neagră, potrivit Reuters citat de Agerpres. Turcia va face tot posibilul
FOTO Cum o promovează rețeaua de site-uri asociată cu partidul extremist AUR pe candidata progresistă de stânga Ana Ciceală la Primăra București / Ciceală (SENS): "O încercare evidentă de a se folosi de imaginea mea"
Partidul extremist AUR condus de George Simion o promovează pe Ana Ciceală (SENS), candidatul progresist de stânga și ex-USR la Primăria Capitalei, prin rețeaua de site-uri cu retorică pro-rusă și anti-Ucraina asociată cu partidul extremist. G4Media și Info Sud-Est au identificat cel puțin trei site-uri care au publicat în ultimele 11 zile articole laudative despre
Cât trăiește un câine cu demență. Modalitatea dovedită științific prin care prelungești viața animalului de companie
Studiile spun că mersul pe jos reduce riscul de demență atât la oameni, cât și la câini. Exercițiile fizice ne protejează sănătatea creierului, fiind valabile inclusiv pentru animale.
Îmi amintesc perfect momentul în care am înțeles că rugămințile repetate ale fiului meu de a nu merge la școală ascundeau mai mult decât un simplu moft sau dorința de o zi leneșă sub plapumă, scrie The Independent. Fusese acasă o săptămână întreagă, fericit nevoie mare, din cauza Covidului. În dimineața în care era destul
Washington Post: Țările europene propun eliminarea clauzei privind limitarea forțelor armate ucrainene din planul Trump de pace
O contrapropunere elaborată de țările europene înaintea reuniunii de la Geneva privind negocierile de pace propune să nu se impună restricții asupra forțelor armate ucrainene, potrivit unei copii a documentului obținută de The Washington Post, scrie BBC. Documentul propune, de asemenea, returnarea controlului asupra centralei nucleare de la Zaporijia și a centralei hidroelectrice de la
Agenția israelian de informații Mossad a afirmă că Hamas a construit o rețea teroristă pe tot continentul european, folosind agenți cu sediul în Turcia, scrie portalul YNetNews. Într-o declarație publică rară, Mossad a afirmat că strânsa sa cooperare cu serviciile europene de informații și de aplicare a legii a împiedicat atacuri și a dus la
Sabrerul Vlad Covaliu a fost declarat al doilea an consecutiv cel mai bun junior din lume, a anunţat CS Dinamo, citat de News.ro. În cadrul congresului FIE 2025, desfăşurat, sâmbătă, la Manama, capitala Bahrainului, au fost premiaţi câştigătorii Cupei Mondiale 2024-2025. Printre sportivii elogiaţi s-a aflat şi Vlad Covaliu (CS Dinamo), declarat pentru al doilea
Motivul pentru care s-a închis cea mai veche cafenea din Roma / De-a lungul timpului, Giacomo Casanova, Charles Dickens, Audrey Hepburn și Sophia Loren au trecut pe aici
Antico Caffè Greco, cea mai veche cafenea din Roma și unul dintre cele mai emblematice locuri de întâlnire ale capitalei italiene încă din secolul al XVIII-lea, a ajuns în noiembrie un spațiu pustiu, după ce un litigiu care a durat opt ani privind chiria s-a încheiat cu evacuarea proprietarilor și închiderea localului de pe Via
Cancelarul german Friedrich Merz s-a angajat să construiască cea mai puternică armată din Europa – un demers dificil pentru o țară care și-a neglijat trupele ani de zile. Potrivit unei analize CNN, citată de Mediafax, guvernul de coaliție speră că un nou proiect convenit săptămâna trecută va contribui la transformarea acestui lucru în realitate într-o
Timp de generații, logica părea impecabilă: întâi carieră, apoi familie. Femeile din anii 2000 și 2010 au investit masiv în educație, în joburi bine plătite și în ascensiunea profesională, lăsând ideea de copii pe mai târziu. Rezultatul se vede: tot mai multe femei ajung în funcții de conducere, iar vârsta la care devin mame continuă
Planul american pentru Ucraina prezintă „deficienţe majore", a declarat duminică pentru AFP premierul norvegian Jonas Gahr Store, considerând „inacceptabil" să „modifici frontierele prin forţă", transmite News.ro. „Avem nevoie de angajamentul Statelor Unite pentru a ajuta la încetarea războiului din Ucraina şi la oprirea agresiunii ruse", a declarat el în marja summitului G20 de la Johannesburg.
Produsul de frumusețe de 10 lei pe care make-up artistul Prințesei Diana îl consideră indispensabil
Deși a lucrat cu unele dintre cele mai fotografiate femei din lume, make-up artistul Mary Greenwell continuă să aibă încredere în cele mai simple, și cele mai accesibile, produse clasice, scrie The Telegraph. Greenwell, una dintre cele mai respectate figuri din industria machiajului, a fost prezentă recent la o ședință foto pentru The Telegraph. Cariera
Nicuşor Dan: Am promulgat legea care amendează comercianţii care nu înlocuiesc produsele achiziţionate, la cererea clientului
Preşedintele Nicuşor Dan anunţă că a promulgat legea care introduce amendarea comercianţilor cu sume cuprinse între 5.000 şi 25.000 de lei, pentru nerespectarea obligaţiei de a înlocui produsele achiziţionate fie fizic, fie online, atunci când cumpărătorul constată o neconformitate, în termen de cel mult 30 de zile de la achiziţie, transmite Agerpres. „Această modificare asigură […] © G4Media.ro.
Rivalitatea dintre Real Madrid și Barcelona se prelungește și dincolo de teren, iar președintele Los Blancos, Florentino Perez, alimentează acest sentiment cu noi declarații acide la adresa catalanilor privind cazul „Negreira”. Perez este de părere că Barcelona profită de arbitraj de mult timp, atrăgând favoruri din partea oficialilor în schimbul a milioane de euro, și […] © G4Media.ro.
Articolele de îmbrăcăminte vândute de Shein continuă să conțină substanțe chimice periculoase peste limitele impuse de Uniunea Europeană, potrivit unui nou raport Greenpeace publicat joi, conform Fashion Network. „Din cele 56 de articole analizate, 18 conțineau substanțe periculoase, unele depășind de sute sau chiar mii de ori limitele impuse de reglementările europene”, a transmis Greenpeace […] © G4Media.ro.
Ministrul Mediului: Tăierile ilegale de arbori din spațiile verzi urbane trebuie să devină infracțiuni # G4Media
Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Diana Buzoianu, a publicat un proiect de OUG care modifică Codul Silvic, prin care stabilește un regim penal pentru tăierea, distrugerea sau degradarea fără drept a arborilor din spațiile verzi aflate în intravilanul localităților, potrivit Mediafax. Proiectul de modificare a Codului Silvic vine în urma numeroaselor cazuri în care legislația […] © G4Media.ro.
Miliardarul Lakshmi Mittal părăsește Marea Britanie din cauza politicii fiscale a Partidului Laburist la adresa bogătașilor # G4Media
Fondatorul ArcelorMittal, cu o avere de 15,4 miliarde de lire sterline și care a fost de opt ori în fruntea listei bogaților, s-a alăturat unui val de super-bogați care se mută în străinătate, relatează cotidianul The Times. Nimeni nu a dominat lista bogaților din The Sunday Times de-a lungul istoriei sale de 37 de ani […] © G4Media.ro.
Pe piaţa imobiliară din Hong Kong soliditatea nu mai este definită doar de oţel sau beton, ci şi de un factor intangibil precum superstiţia, ceea ce face ca pe o piaţă pe care preţul pe metru pătrat depăşeşte 26.000 de euro, orice tragedie poate perturba valoarea unei proprietăţi la fel de repede ca o fluctuaţie […] © G4Media.ro.
Miss Mexic, aleasă Miss Universe 2025, pe fondul unui scandal și al unui val de solidaritate feministă # G4Media
Reprezentanta Mexicului, Fátima Bosch, a fost încoronată Miss Universe 2025 vineri, în Thailanda, într-o ediție marcată de controverse și de o mobilizare publică puternică în favoarea concurentei, scrie Fashion United. Incidentul care a declanșat scandalul și reacțiile de susținere Totul a pornit de la o filmare transmisă live, devenită rapid virală, în care omul de […] © G4Media.ro.
Theia, planeta care a lovit Pământul acum 4,5 miliarde de ani, a fost vecina Terrei, arată un nou studiu # G4Media
În urmă cu aproximativ 4,5 miliarde de ani, a avut loc unul dintre cele mai importante evenimente din istoria Pământului. Un corp ceresc uriaș, numit Theia, s-a ciocnit cu Terra primordială. Modul în care s-a desfășurat impactul și ceea ce s-a întâmplat după aceea nu sunt încă pe deplin elucidate. Cert este însă că dimensiunea, […] © G4Media.ro.
Designerul irlandez Paul Costelloe, creatorul preferat al regretatei Prințese Diana și o prezență constantă la London Fashion Week timp de patru decenii, a murit la vârsta de 80 de ani, a anunțat familia într-un comunicat citat de presa locală, scrie Fashion Network. Costelloe a devenit designerul personal al Prințesei de Wales în 1983, la scurt […] © G4Media.ro.
Scandal politic în SUA: Senatori americani spun că Rubio i-a informat că planul de pace propus de Trump nu provine din SUA / Doar o “listă de dorințe” a Rusiei / Secretarul de Stat a negat ulterior informația # G4Media
Senatori americani critici față de abordarea președintelui Trump privind încheierea războiului dintre Rusia și Ucraina au declarat sâmbătă că au discutat cu secretarul de stat Marco Rubio, care le-a spus că planul de pace pe care Trump îl impune Kievului este doar o „listă de dorințe” a rușilor și nu planul real al SUA, scrie […] © G4Media.ro.
Deși sunt adesea percepute ca un răsfăț, masajele fac parte tot mai mult din arsenalul de îngrijire medicală. Iată cum influențează ele sănătatea fizică și mentală, conform The Guardian. Masajele pot fi incredibil de plăcute, dar sunt ele cu adevărat benefice? Un studiu recent arată că 8,5% dintre americani au folosit masajul pentru „menținerea sănătății […] © G4Media.ro.
Lupta pentru titlul la piloți în Formula 1 este relansată – Lando Norris și Oscar Piastri, eliminați de la Marele Premiu din Las Vegas # G4Media
Lando Norris și Oscar Piastri au fost descalificați de la Marele Premiu din Las Vegas după ce FIA a anunțat că placa aflată sub podeaua ambelor monoposturi era prea uzată. Lupta pentru titlul la piloți este astfel relansată, cu Verstappen beneficiind în continuare de cele 25 de puncte, în timp ce piloții McLaren au pierdut […] © G4Media.ro.
Armata israeliană a anunțat duminică uciderea unui comandant local al Hamas în Gaza, în timp ce atât Israelul, cât și gruparea militantă palestiniană continuă să se acuze reciproc de încălcarea armistițiului, potrivit Mediafax. Ar fi vorba de comandantul Alaa Al-Hadidi, șeful aprovizionării în sediul de producție al Hamas. Se spune că acesta a fost ucis […] © G4Media.ro.
Alergiile la arahide au scăzut dramatic în rândul copiilor americani din 2017 / Ce s-a schimbat? # G4Media
Un nou studiu publicat luna aceasta în Journal of Pediatrics arată o scădere de peste 40% a diagnosticului de alergie la arahide în rândul copiilor din Statele Unite. Explicația este legată de transformările majore din ultimele decenii în ceea ce privește ghidurile privind introducerea alimentelor cu potențial alergen, scrie The Guardian. La finalul anilor ’90 […] © G4Media.ro.
„Este profund distructiv”: Frumusețe standardizată și consum programat / ChatGPT transformă visurile intime de perfecțiune în oportunități de marketing # G4Media
De la simplu asistent virtual la coach de frumusețe, ChatGPT se implică din ce în ce mai mult în rutinele de frumusețe. Dar sfaturile sale sunt departe de a fi neutre. Antrenată cu date părtinitoare, IA promovează o imagine europenizată a perfecțiunii și alimentează o industrie a consumului din ce în ce mai vorace, scrie […] © G4Media.ro.
Introducerea zonelor cu emisii reduse în Bucureşti ar putea avea un impact semnificativ asupra calităţii aerului (asociaţie) # G4Media
Măsura introducerii zonelor cu emisii reduse (Low Emission Zones) în Bucureşti ar putea avea un impact semnificativ asupra calităţii aerului, prin restricţionarea circulaţiei vehiculelor non-euro şi până la Euro 4, inclusiv, care nu sunt echipate cu filtre de particule (DPF), este una dintre concluziile campaniei de măsurare a poluării generate de trafic, derulată în perioada […] © G4Media.ro.
Datoria administraţiei publice (datoria guvernamentală) a urcat, în iulie 2025, până la 1.070,18 miliarde lei, de la 1,039,96 miliarde de lei, în luna precedentă, conform datelor publicate de Ministerul Finanţelor (MF), transmite Agerpres. Ca procent din PIB, datoria guvernamentală a crescut până la nivelul de 58,9%, de la 57,3% în iunie (PIB conform comunicatului INS […] © G4Media.ro.
Premieră istorică în biotehnologie / Cercetătorii au recreat măduva osoasă umană în laborator # G4Media
Cercetătorii de la Universitatea din Basel și Spitalul Universitar Basel din Elveția au reușit pentru prima dată să dezvolte un model realist al măduvei osoase umane, după ce au folosit exclusiv celule umane. Potrivit studiului publicat în revista Cell această realizare ar putea reduce sau chiar înlocui utilizarea animalelor în cercetarea biomedicală, inclusiv în studiul […] © G4Media.ro.
Mai multe companii aeriene internaţionale şi-au anulat zborurile în Venezuela, după avertizarea emisă de SUA # G4Media
Trei companii aeriene internaţionale şi-au anulat zborurile care plecau, sâmbătă, din Venezuela, la o zi după ce Administraţia Federală pentru Aviaţie (FAA) din SUA a avertizat principalele companii aeriene despre ”o situaţie potenţial periculoasă” când zboară deasupra acestei ţări, transmite agenția Reuters, citată de News.ro. Companiile Gol din Brazilia, Avianca din Columbia şi TAP Air […] © G4Media.ro.
Locuitorii entităţii sârbe din Bosnia îl aleg duminică pe succesorul lui Milorad Dodik, care a condus Republica Srpska (RS) timp de două decenii înainte de a fi destituit de justiţie după o gravă criză politică, informează agențiile AFP şi DPA, citate de Agerpres. Noul preşedinte al RS, entitate ce acoperă jumătate din teritoriul Bosniei, va […] © G4Media.ro.
A fost lansat primul neuron artificial capabil să imite activitatea din diferite regiuni ale creierului / Un pas uriaș care apropie roboții de conștiința umană # G4Media
Oamenii de știință de la Universitatea Loughborough, în colaborare cu Institutul Salk și Universitatea din California de Sud, au reușit o premieră mondială. Este vorba despre crearea unui singur neuron artificial care poate imita activitatea din diverse zone ale creierului, în eea ce reprezentă un pas major către dezvoltarea unor mașini capabile să simtă și […] © G4Media.ro.
Ce nu ți-a spus nimeni despre conservele de pește: Semnele clare pe care nu trebuie să le ignori / Ce spune legislația UE # G4Media
Calitatea ireproșabilă a unei conserve de pește este garantată de respectarea ad literam a unui set de reglementări europene în materie de prelucrare a produselor alimentare în general și a peștelui în special, știut fiind că acesta este unul dintre cele mai perisabile alimente. © G4Media.ro.
Hrana pentru animale, inspirată din farfuriile noastre: Umanizarea animalelor de companie, trendul care schimbă mâncarea pentru câini și pisici # G4Media
Umanizarea animalelor de companie este astăzi motorul principal al transformării din industria pet food. Pe măsură ce tot mai mulți stăpâni își privesc câinii și pisicile ca membri ai familiei – demni de aceeași grijă și atenție ca ei înșiși – piața hranei pentru animale continuă să crească, fiind estimată să ajungă la 226,53 miliarde de […] © G4Media.ro.
ANALIZĂ Bani europeni pentru infrastructura rutieră în județele din Regiunea Sud-Vest Oltenia / Miliarde de lei de la UE și peste 1.000 de kilometri de drumuri modernizate în Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt și Vâlcea # G4Media
Una dintre zonele din România care a atras sume importante de bani europeni pentru infrastructura rutieră locală este Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest Oltenia, alcătuită din 5 județe: Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt și Vâlcea. Investițiile cumulate de peste 2,8 miliarde de lei, mare parte din ei, adică aproximativ 2,3 miliarde de lei, provin din bani europeni. Cu […] © G4Media.ro.
Cea mai mare răsturnare de situație a sezonului? Lando Norris și Oscar Piastri, în pericol de eliminare de la MP-ul din Las Vegas # G4Media
Lando Norris și Oscar Piastri riscă descalificarea de la Marele Premiu din Las Vegas după ce Federația Internațională de Automobilism a deschis o anchetă privind starea monoposturilor McLaren la momentul terminării cursei. FIA, direct protagonistă în ceea ce ar putea fi cea mai mare răsturnare de situație a sezonului, a anunțat că ambele McLaren au […] © G4Media.ro.
Considerat un semn deprimant al îmbătrânirii, părul cărunt înseamnă, de fapt, „cicatrici de război” în lupta organismului împotriva cancerului, porivit unui studiu citat de agenția Mediafax. Noul studiu arată că firele de păr cărunt ar putea fi cicatricile lăsate de lupta corpului împotriva cancerului. Publicat recent în revista Nature Cell Biology, studiul citat de BBC […] © G4Media.ro.
Alexia Blănaru, bronz la sărituri în cadrul Campionatului Mondial de junioare de la Manila # G4Media
Gimnasta Alexia Blănaru a câştigat, duminică, medalia de bronz în finală la sărituri, la Campionatul Mondial de junioare, de la Manila. În aceeaşi finală, Aniela Tudor a fost pe locul 7, informează News.ro. Alexia Blănaru a obţinut medalia de bronz cu o medie de 13.566 puncte, cu 13.133 la prima săritură şi o notă excelentă […] © G4Media.ro.
