Lapoviţă şi ninsoare în mai multe zone din țară. Meteorologii anunţă că vremea continuă să se răcească
StirileProtv.ro, 23 noiembrie 2025 18:20
Poliţia Sibiu avertizează că în mai multe zone se înregistrează lapoviţă şi ninsoare, iar drumurile pot deveni alunecoase, motiv pentru care sunt necesare anvelopele de iarnă.
Nepoata fostului preşedinte John F. Kennedy a fost diagnosticată cu cancer în stadiu terminal. „Nu mă simţeam bolnavă” # StirileProtv.ro
Jurnalista Tatiana Schlossberg, nepoata fostului preşedinte John F. Kennedy, a dezvăluit sâmbătă că a fost diagnosticată cu cancer în stadiu terminal. Un medic i-a spus că mai are mai puţin de un an de trăit, relatează CNN.
Ceaiul alb - băutura secretă a longevității pe care trebuie să o încerci. Beneficii, proprietăți și mod corect de preparare # StirileProtv.ro
Când vorbim despre băuturi care ne ajută să ne menținem tineri și sănătoși, ceaiul alb ocupă un loc de cinste.
Preşedintele SUA, Donald Trump, i-a acuzat duminică pe liderii ucraineni că nu dau dovadă de "nicio recunoştinţă" faţă de Statele Unite, în timp ce el încearcă să impună un acord pentru a pune capăt conflictului, plan contestat de Kiev, potrivit AFP.
Friedrich Merz, sceptic asupra şanselor unui acord privind Ucraina până joi: Suntem încă departe de o concluzie # StirileProtv.ro
Cancelarul german Friedrich Merz, prezent la summitul G20 din Africa de Sud, s-a declarat duminică sceptic că se va ajunge până joi la un acord privind planul în 28 de puncte al lui Donald Trump pentru Ucraina.
Mersul pe jos câștigă teren: 1.000 de copii folosesc zilnic Pedibusul care reduce aglomerația și poluarea # StirileProtv.ro
Mersul pe jos către școală prinde viteză în țara noastră.
Emmanuel Macron: Planul de pace al lui Donald Trump nu poate fi pus în aplicare fără europeni şi NATO # StirileProtv.ro
Multe părţi ale controversatului plan de pace pentru Ucraina al preşedintelui SUA, Donald Trump, nu pot fi puse în aplicare fără aprobarea aliaţilor europeni ai Kievului, a declarat duminică preşedintele francez Emmanuel Macron, potrivit dpa.
Noul album al românilor de la Balkan Taksim, ”Acid balkanique” este o călătorie fascinantă în universul muzical al Balcanilor # StirileProtv.ro
Balkan Taksim, un nume care te duce cu gândul la tumultul celebrei piețe din Istanbul, este un proiect artistic format din doi muzicieni români, care și-a lansat recent al doilea album (în luna septembrie), intitulat „Acide balkanique”.
ANPC primește „puteri sporite”: comercianții care nu înlocuiesc rapid produsele riscă amenzi semnificative # StirileProtv.ro
Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorului apreciază că modificările prevăzute de Legea nr. 190/2025, recent promulgată de preşedintele Nicuşor Dan, oferă un instrument suplimentar pentru a interveni eficient.
Israelul a atacat cu rachete capitala Libanului, Beirut. Armata susține că ținta principală este ”un terorist din Hezbollah” # StirileProtv.ro
Armata Israelului a lansat un atac aerian asupra Beirutului, primul de la începutul lunii iunie, având ca țintă a doua persoană în rang din gruparea militară Hezbollah.
Vești bune pentru unii turiști. Thailanda ia în considerare modificări majore ale legislației privind alcoolul # StirileProtv.ro
Thailanda - una dintre cele mai apreciate destinații turistice din lume - se pregătește să își schimbe abordarea în ceea ce privește alcoolul.
Un japonez a câștigat 3,8 milioane de dolari la loto și a ascuns câștigul de soția sa, ca să trăiască în lux, în secret # StirileProtv.ro
Un bărbat în vârstă din Japonia, care a câștigat 600 de milioane de yeni (3,8 milioane de dolari) la loterie, și-a ținut secret câștigul față de soția sa, pentru a putea duce o viață luxoasă.
O pensionară din Belgia i-a trimis peste 7.000 de euro unui bărbat cunoscut online, care s-a dat drept un cântăreț celebru # StirileProtv.ro
O femeie în vârstă de 70 de ani din Belgia a fost înșelată de un impostor care s-a dat drept artistul Pierre Garnier, scrie publicația RTBF.
Kremlinul pregăteşte opinia publică să respingă orice plan de pace care nu garantează „victoria totală” în Ucraina # StirileProtv.ro
În timp ce SUA şi Europa negociază un plan elaborat de Washington împreună cu un oficial rus, Rusia pregăteşte oricum terenul pentru a respinge propunerea, potrivit analiştilor, scrie Sky News.
Guvernul din Gaza: Israelul a încălcat acordul de pace, negociat de Trump, de cel puțin 497 de ori în 44 de zile # StirileProtv.ro
Israelul a încălcat acordul de încetare a focului din Gaza, negociat de administrația lui Donald Trump, de cel puțin 497 de ori în 44 de zile, ucigând sute de palestinieni de la intrarea în vigoare a acordului, la 10 octombrie.
Ursula von der Leyen: Rolul central al UE trebuie să fie recunoscut deplin în orice plan de pace privind Ucraina # StirileProtv.ro
Frontierele Ucrainei nu pot fi schimbate prin forţă, armata sa nu poate fi redusă şi rolul central al Uniunii Europene trebuie să fie ''recunoscut deplin'' în orice plan de pace, a afirmat preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.
Record istoric: Ceasul unui pasager de pe Titanic, vândut cu 1,9 milioane de euro – martorul ultimei ore a navei # StirileProtv.ro
Un ceas de buzunar din aur, recuperat de la unul dintre cei mai bogaţi pasageri de pe Titanic, a obţinut un preţ record de 1,78 milioane de lire sterline la o licitaţie, relatează BBC.
Diana Buzoianu: Tăierile ilegale ale arborilor din spaţiile verzi urbane trebuie să devină infracţiuni sancţionate penal # StirileProtv.ro
Ministerul Mediului anunţă că a publicat un proiect de ordonanţă de urgenţă care prevede sancţiuni penale pentru tăierea sau distrugerea arborilor din spaţiile verzi din localităţi.
Casele „blestemate” din Hong Kong: când superstiția prăbușește prețurile dintr-o piață imobiliară record # StirileProtv.ro
Pe piaţa imobiliară ultra-scumpă din Hong Kong, unde metrul pătrat depăşeşte 26.000 de euro, superstiţiile joacă un rol la fel de important ca indicatorii economici.
Traficul aerian la aeroportul Eindhoven din Olanda a fost întrerupt pentru scurt timp, din cauza unor drone # StirileProtv.ro
Traficul aerian a fost întrerupt sâmbătă seară, timp de mai multe ore, la aeroportul internaţional din oraşul olandez Eindhoven din cauza unor drone neidentificate, a anunţat ministrul apărării olandez Ruben Brekelmans.
Rusia înaintează pe front: Moscova revendică trei noi localități din estul Ucrainei # StirileProtv.ro
Armata rusă a revendicat, duminică, cucerirea a trei noi localităţi din estul Ucrainei, unde are avantajul faţă de trupele ucrainene, în momentul în care ucrainenii, europenii şi americanii se reunesc în Elveţia pentru a discuta planul lui Donald Trump.
Noi probleme pentru Neymar. Atacantul nu a participat la antrenamentul echipei Santos # StirileProtv.ro
Atacantul brazilian Neymar nu a participat la antrenamentul de sâmbătă al echipei Santos, la CT Rei Pelé, relatează Globo Esporte.
Lege promulgată. Amenzi de până la 25.000 de lei pentru comercianţii care nu înlocuiesc produsele neconforme # StirileProtv.ro
Președintele Nicuşor Dan a promulgat legea care sancționează comercianții cu 5.000–25.000 de lei dacă nu înlocuiesc produsele neconforme în 30 de zile.
Studiu: Dieta vegetariană susţine funcţia vaselor mici ale inimii la persoanele cu hipertensiune # StirileProtv.ro
O alimentaţie bogată în plante ar putea proteja inima mai eficient decât tratamentele actuale, arată un nou studiu realizat pe modele animale.
Proiect în Codul Silvic: tăierea abuzivă a arborilor din orașe ar putea fi pedepsită cu închisoare de până la 3 ani # StirileProtv.ro
Ministerul Mediului a publicat un proiect de ordonanță care introduce sancțiuni penale pentru tăierea, distrugerea sau degradarea ilegală a arborilor din spațiile verzi urbane.
Adolescent de 17 ani, reținut pentru omor. Ar fi ucis un bărbat cu care lucra la o fermă de vaci, în Botoșani # StirileProtv.ro
Un adolescent de 17 ani a fost reținut de polițiștii din Botoșani, fiind suspectat că duminică dimineață ar fi ucis un bărbat cu care lucra la o fermă de vaci din Vorniceni, au transmis reprezentanții IPJ.
O cameră foto Leica dăruită papei Francisc, vândută la licitaţie cu 6,5 milioane de euro # StirileProtv.ro
O cameră foto Leica oferită papei Francisc de către această companie în 2024 a fost vândută la o licitaţie organizată sâmbătă la Viena cu 6,5 milioane de euro.
Trimisul special al lui Trump în Ucraina: Planul de pace al SUA este un document-cadru care încă trebuie discutat # StirileProtv.ro
Planul de pace al SUA pentru încheierea războiului dintre Rusia și Ucraina este un document-cadru care încă trebuie discutat, dar este un plan bun, a declarat trimisul special al lui Trump pentru Ucraina, Keith Kellogg.
Beyoncé, apariție spectaculoasă la Formula 1 Las Vegas. Artista a purtat un costum de curse creat special pentru ea. FOTO # StirileProtv.ro
Beyoncé a purtat un costum de curse creat special pentru ea, în timp ce participă la Formula 1 Heineken Las Vegas Grand Prix 2025, sâmbătă (22 noiembrie), în Las Vegas.
Un șofer din Alba, prins la volan aproape în comă alcoolică. Analizele de sânge au șocat polițiștii # StirileProtv.ro
Un bărbat de 43 de ani a fost depistat de polițiști la volan, deși avea o alcoolemie uriașă: 2,93 g/l alcool pur în sânge.
Gimnasta Alexia Blănaru a obținut medalia de bronz la sărituri, la Mondialele de junioare de la Manila # StirileProtv.ro
Gimnasta Alexia Blănaru a câştigat, duminică, medalia de bronz în finală la sărituri, la Campionatul Mondial de junioare, de la Manila. În aceeaşi finală, Aniela Tudor a fost pe locul 7.
Fabrica din România care va deveni cea mai mare din lume: investiție uriașă de 650 milioane euro # StirileProtv.ro
Investiția companiei finlandeze în fabrica din România este de circa 650 de milioane de euro, fiind una dintre cele mai mari investiții străine din România din ultimii ani. Compania va primi un ajutor de stat de circa 100 de milioane de euro.
Centrala electrică Șatura de lângă Moscova, lovită de drone ucrainene. Trei transformatoare au luat foc # StirileProtv.ro
Guvernatorul regiunii Moscova a anunțat că o centrală electrică importantă a fost lovită duminică de un atac cu drone ucrainene.
Într-un eseu emoționant publicat sâmbătă în revista The New Yorker, nepoata fostului preşedinte John F. Kennedy a dezvăluit că a fost diagnosticată cu cancer în stadiu terminal.
Slovenii vor vota, duminică, pentru a decide dacă legea adoptată în iulie de Parlament pentru legalizarea sinuciderii asistate va fi aplicată sau suspendată, în cadrul unui referendum organizat la iniţiativa unui grup de cetăţeni.
Summit de urgență la Geneva: americani, ucraineni și europeni caută o ieșire din războiul din Ucraina # StirileProtv.ro
Înalţi demnitari din SUA, Ucraina, Regatul Unit, Germania şi Franţa se întâlnesc duminică, la Geneva, pentru a dezbate planul elaborat recent de Washington în vederea încheierii războiului din Ucraina, relatează Reuters, AFP şi DPA.
După ploi și ninsori la munte, vremea se încălzește în România. Prognoza meteo până pe 30 noiembrie # StirileProtv.ro
Vremea se va încălzi din 25 noiembrie în aproape toată țara, după câteva zile reci cu precipitații, mai ales ninsoare și lapoviță la munte, potrivit ANM.
Datoria României urcă cu 30 miliarde lei într-o singură lună și trece de pragul de 58% din PIB # StirileProtv.ro
Datoria administraţiei publice (datoria guvernamentală) a urcat, în iulie 2025, până la 1.070,18 miliarde lei, de la 1,039,96 miliarde de lei, în luna precedentă, conform datelor publicate de Ministerul Finanţelor (MF).
Doctor de bine. Emisiunea integrală din 23 noiembrie 2025
Alergiile cresc pe fondul igienei excesive. Sistemul imunitar reacționează anormal fără expunere la microbi # StirileProtv.ro
Cine s-a jucat în nisip și pământ în copilărie? Pentru microbii din sol, sistemul imunitar are toate uneltele la dispoziție să lupte. În ultimii ani, igiena excesivă a scăzut dramatic riscul infecțiilor cu paraziți intestinali.
Mișcarea are nevoie de energie. Grăsimea de depozit este mobilizată dacă ne mișcăm și transformată în energie. Așa protejăm cea mai mare uzină a organismului: ficatul.
Celulele albe și rolul lor în apărarea organismului. Cum mișcarea le menține eficiente # StirileProtv.ro
Celulele albe din sânge apar în limfă. Se maturizează într-o glandă imunitară și locuiesc apoi în ganglioni. De aici pleacă în patrulare în corpul nostru. Permanent.
Miley Cyrus împlinește 33 de ani. Detalii neștiute despre viața și cariera artistei. GALERIE FOTO # StirileProtv.ro
Miley Cyrus a împlinit, duminică, 33 de ani. Iată 30 de lucruri inedite despre celebra artistă.
Vitamina care ne protejează zilnic de virusuri și bacterii. Deficitul ei slăbește apărarea organismului # StirileProtv.ro
Cu ce ne luptăm zilnic în fața virusurilor și a bacteriilor? Cu vitamina D. Ea stabilește legăturile în sistemul nostru imunitar.
Extrageri loto duminică, 23 noiembrie. Report de peste 7,7 milioane de euro la Joker # StirileProtv.ro
Duminică, 23 noiembrie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce, la tragerile loto de joi, 20 noiembrie, Loteria Română a acordat 17.510 câștiguri, în valoare totală de peste 1,51 milioane de lei.
Cristiano Ronaldo, apărat de sora sa mai mare, după vizita starului portughez la Casa Albă: „Sunteţi nişte ipocriţi” # StirileProtv.ro
Katia Aveiro, sora mai mare a lui Cristiano Ronaldo, i-a luat apărarea actualului jucător al echipei Al-Nassr, criticat după vizita sa la Casa Albă alături de logodnica sa, Georgina Rodriguez.
Paul Pogba a revenit pe teren după 811 zile. Mijlocașul AS Monaco, primit cu ovații în minutul 85 | VIDEO # StirileProtv.ro
Paul Pogba a jucat primele sale minute de fotbal profesionist în mai bine de doi ani, intrând pe teren în timpul înfrângerii cu 4-1 a echipei AS Monaco în faţa formaţiei Rennes.
Soția lui JD Vance, surprinsă fără verighetă la un eveniment public. ”Mamă a trei copii mici, spală multe vase” # StirileProtv.ro
După ce Usha Vance a fost observată fără verighetă, au apărut zvonuri despre o posibilă căsătorie cu vicepreședintele JD Vance. Totuși, un purtător de cuvânt al doamnei vicepreședinte a clarificat situația.
Negocieri la Geneva privind războiul din Ucraina. Liderii europeni sunt îngrijorați de prevederile planului de pace # StirileProtv.ro
Controversatul plan de pace propus de Donald Trump este discutat duminică la Geneva, de reprezentanții americanilor, ai Ucrainei și ai Uniunii Europene.
Cei mai fericiți oameni au trei tipuri de prieteni „esențiali” în viața lor, spune un cercetător.
