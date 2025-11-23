Cancelarul Merz, „sceptic” privind un acord rapid pe Ucraina. Punctele față de care are obiecții
HotNews.ro, 23 noiembrie 2025 18:20
Cancelarul german Friedrich Merz, aflat la summitul G20 din Africa de Sud, s-a declarat „sceptic” duminică asupra şanselor de a se ajunge la un acord cu privire la planul în 28 de puncte al lui…
• • •
Alte ştiri de HotNews.ro
Acum 10 minute
18:30
„Încă vă îndoiți de Europa?”. Cum a ajuns UE să câștige teren într-un domeniu în care SUA „au un deceniu în față” # HotNews.ro
Pentru mulți ani, fondatorii europeni ai start-up-urilor se mutau în Sillicon Valley pentru că erau convinși că doar așa pot atinge pentru a atinge succesul, scrie publicația Tech Crunch. Lucrurile se schimbă, însă. Slush, un…
Acum 30 minute
18:20
Cancelarul Merz, „sceptic” privind un acord rapid pe Ucraina. Punctele față de care are obiecții # HotNews.ro
Cancelarul german Friedrich Merz, aflat la summitul G20 din Africa de Sud, s-a declarat „sceptic” duminică asupra şanselor de a se ajunge la un acord cu privire la planul în 28 de puncte al lui…
Acum o oră
17:50
Două persoane au ajuns la spital după ce au căzut într-o groapă din asfalt, pe o stradă din Petroşani – FOTO # HotNews.ro
Două persoane au fost rănite, duminică, după ce au căzut într-o groapă din asfalt, pe o stradă din Petroşani. Ambele victime fost transportate la spital. Groapa este adâncă de un metru şi are un diametru…
17:50
Lider Hezbollah, vizat de un atac israelian la Beirut. Ordinul a fost dat direct de Netanyahu # HotNews.ro
Premierul israelian Benjamin Netanyahu a ordonat o lovitură duminică împotriva „şefului statului major” al Hezbollah la Beirut, a indicat biroul său de presă, Ministerul libanez al Sănătăţii confirmând atacul soldat cu un mort şi 21…
Acum 2 ore
17:00
Președintele american Donald Trump a acuzat duminică liderii ucraineni că nu dau dovadă de „niciun fel de recunoștință” față de Statele Unite, în timp ce încearcă să impună un acord de încheiere a războiului cu…
Acum 4 ore
16:30
Rușii care se întorc în țară nu mai pot să-și folosească telefoanele 24 de ore. Măsura autorităților a dat naștere la conspirații # HotNews.ro
Rușii care se întorc din străinătate nu vor putea să-și folosească internetul mobil timp de 24 de ore. Oficial, autoritățile spun că vor astfel să contracareze dronele ucrainene care se pot conecta la rețele mobile…
16:20
Traficul aerian a fost întrerupt sâmbătă seară, timp de mai multe ore, la aeroportul internaţional din oraşul olandez Eindhoven din cauza unor drone neidentificate, a anunţat ministrul apărării olandez Ruben Brekelmans, transmit duminică agențiile de…
16:20
Locuințele din Spania au ajuns la prețuri prohibitive. Cât trebuie să muncească o familie pentru cumpărarea unei case # HotNews.ro
Familiile din Spania au nevoie, în medie, de 7,7 ani de salariu brut pentru a cumpăra o locuinţă, cel mai mare efort financiar de după 2011, o nouă dovadă a crizei imobiliare actuale provocate de…
15:50
Sârbii din Bosnia îşi aleg un nou preşedinte, după destituirea lui Milorad Dodik. De ce va sta la putere doar un an # HotNews.ro
Locuitorii entităţii sârbe din Bosnia îl aleg duminică pe succesorul lui Milorad Dodik, care a condus Republica Srpska (RS) timp de două decenii înainte de a fi destituit de justiţie după o gravă criză politică,…
15:50
Meta, acuzată că a ascuns dovezi despre efectele nocive ale Facebook și Instagram asupra sănătății mintale # HotNews.ro
Compania Meta, care deține Facebook și Instagram, a oprit un studiu intern după ce a găsit dovezi că utilizarea rețelelor sale au afectat sănătatea mintală a utilizatorilor, potrivit unor documente depuse într-un proces colectiv intentat…
15:50
Trei mari companii aeriene sunt interesate de privatizarea TAP. Care sunt cele mai atrăgătoare active ale operatorului portughez # HotNews.ro
Holdingul de stat Parpublica din Portugalia a anunţat sâmbătă că doar trei potenţiali investitori şi-au exprimat interesul în achiziţionarea unei participaţii minoritare la compania aeriană portugheză TAP, transmite Reuters, preluată de Agerpres. Într-un comunicat de…
15:30
DOCUMENT Tăierea ilegală a arborilor din spațiile verzi, pe cale să devină faptă penală. Anunțul ministrului Mediului # HotNews.ro
Ministerul Mediului anunţă că a publicat un proiect de ordonanţă de urgenţă care prevede sancţiuni penale pentru tăierea sau distrugerea arborilor din spaţiile verzi din localităţi, informează News.ro. „Prin această Ordonanţă vom putea corecta un…
15:20
Prima casă de discuri românească, Electrecord, care a lucrat cu mari artiști, de la Corul Madrigal până la trupa Phoenix și de la Maria Tănase până la Gabi Luncă, a fost cumpărată de un arhitect…
14:40
VIDEO Mesajul transmis de von der Leyen în timpul discuțiilor de la Geneva: „Am convenit asupra principalelor elemente pentru o pace justă și durabilă” # HotNews.ro
Granițele Ucrainei nu pot fi modificate cu forța, armata sa nu poate fi redusă, lăsând-o vulnerabilă la un atac, iar Uniunea Europeană trebuie să aibă un rol central în acordul de pace pentru Ucraina, a…
Acum 6 ore
14:30
Lumini, brazi, vâsc și reni de București. Un prim top de locuri instagramabile de Crăciun 2025 # HotNews.ro
Oricât de multe ar putea fi neajunsurile din București, există un capitol care se îmbogățește exponențial, de la an la an: cel al locurilor spectaculos împodobite pentru sărbătorile de iarnă. Clădiri istorice, patrimoniu readus la…
14:30
Scrisoarea unui medic român, stomatolog în Belgia, către ministrul Rogobete: „Cariile nu așteaptă să implementați dumneavoastră sistemul” # HotNews.ro
Un medic stomatolog cu peste 15 ani de experiență în clinici din România și Belgia, acolo unde este stabilit acum, atrage atenția, într-o scrisoare publicată de Totul despre Mame, asupra lipsurilor și necesităților din domeniul…
14:10
Primele informații despre discuțiile SUA-Ucraina-Europa de la Geneva / Două semnale pozitive de la Zelenski și liderul delegației ucrainene # HotNews.ro
Delegațiile trimise de SUA, Europa și Ucraina s-au adunat duminică la Geneva pentru a discuta proiectul planului de încheiere a războiului propus de americani după ce Kievul și aliații săi și-au exprimat îngrijorarea cu privire…
14:00
Comercianții care refuză clienților înlocuirea produselor defecte vor fi amendați. Nicușor Dan a promulgat legea # HotNews.ro
Preşedintele Nicuşor Dan anunţă că a promulgat legea care introduce amendarea comercianţilor pentru nerespectarea obligaţiei de a înlocui produsele achiziţionate fie fizic, fie online, atunci când cumpărătorul constată o neconformitate. Legea introduce amenzi cuprinse între…
13:50
Anul acesta, cancelarul german Friedrich Merz s-a angajat să construiască în Germania, a cărei armată a fost neglijată ani de zile, cea mai puternică armată din Europa. Pentru a realiza această ambiție, guvernul se concentrează,…
13:10
Neobișnuita situație a „caselor blestemate” din Hong Kong și cum profită străinii pe o piață unde prețul e de peste 26.000 de euro pe metru pătrat # HotNews.ro
Pe piaţa imobiliară din Hong Kong soliditatea nu mai este definită doar de oţel sau beton, ci şi de factori intangibili precum superstiţiile, ceea ce face ca pe o piaţă pe care preţul pe metru…
13:10
România are două obiective principale în negocierile privind stabilirea alocărilor de fonduri europene în viitoarea perioadă de programare 2028-2034, a declarat, vineri, ministra de Externe, Oana Țoiu. Citește mai departe pe StartupCafe… Foto: DreamsTime.com
13:00
„Reevaluare strategică”. Mai multe țări UE, printre care și România, au intrat în cursa mondială pentru Africa, afirmă o mare agenție de presă # HotNews.ro
Țări europene fără legături istorice cu Africa se alătură unei curse mondiale pentru influență pe continent, scrie agenția France Presse. Printre țările enumerate se află și România, care, scrie sursa citată, înearcă să-și consolideze prezența…
12:40
Şofer prins la volan cu o alcoolemie de aproape 3 la mie, în Alba. I s-au luat de două ori probe de sânge # HotNews.ro
Un bărbat de 43 de ani a fost reținut după ce a fost prins de poliţişti în timp ce conducea o mașină cu o concentraţie alcoolică de 2,93 g/l alcool pur în sânge, anunță IPJ…
Acum 8 ore
12:30
Decizie-șoc în Formula 1 după cursa din Las Vegas: mașinile McLaren au fost descalificate! Ce înseamnă asta pentru clasament # HotNews.ro
La câteva ore de la finalul cursei de Formula 1 din Las Vegas, oficialii au anunțat oficial că piloții McLaren, Lando Norris și Oscar Piastri, au fost descalificați. Punctele obținute de cei doi au fost…
12:20
VIDEO Ceasul unui cuplu bogat care a murit pe Titanic, vândut cu un preț record. Povestea lor de dragoste, surprinsă și în filmul lui James Cameron # HotNews.ro
Ceasul de buzunar din aur care a aparținut unui cuplu de vârstnici care s-au înecat în timpul scufundării Titanicului a fost vândut la licitație pentru suma record de 1,78 milioane de lire sterline (peste 2…
11:50
Armata israeliană a anunțat duminică pe rețeaua socială X că a ucis un comandant local al Hamas în Gaza, apoi a șters postarea, transmite Reuters În mesajul de pe rețeaua de socializare ștearsă se spunea…
11:30
Aurora boreală care a luminat cerul din zona polară a Pământului a fost surprinsă într-o filmare publicată de astronauta NASA Zena Cardman, de la bordul Stației Spațiale Internaționale, transmite BBC. „Nu am văzut niciodată de…
11:10
SuperLiga: Ce a spus Charalambous după ce FCSB s-a încurcat acasă cu Petrolul. „Cred că asta s-a întâmplat” # HotNews.ro
FCSB a remizat cu scorul de 1-1 în partida cu Petrolul Ploieşti din etapa a 17-a din Superliga. Campioana României a deschis scorul prin tânărul Stoian, dar s-a văzut egalată de o reuşită de la…
11:00
Alertă meteo de ploi și lapoviță. De când se încălzește din nou vremea. „În multe zone, vom avea temperaturi mai mari decât cele specifice perioadei” # HotNews.ro
Toată țara se află, până luni dimineață, sub o atenționare meteo de ploi, lapoviţă şi ninsoare. De la mijlocul săptămânii însă, vremea se va încălzi treptat, cu temperaturi ce vor atinge, în unele zone, chiar 16…
11:00
SuperLiga: Derbi „feroviar” la Cluj între un CFR în criză și un Rapid care n-a mai pierdut în deplasare din martie # HotNews.ro
CFR 1907 Cluj și FC Rapid se întâlnesc duminică de la ora 20.30 într-un derbi feroviar între o echipă care nu s-a mai regăsit anula acesta și se află printre ultimele locuri și lidera clasamentului.…
10:50
Slovenii decid duminică dacă aprobă sinuciderea asistată, deși au mai făcut-o o dată printr-un referendum de anul trecut # HotNews.ro
Slovenii decid duminică, în cadrul unui referendum organizat după o inițiativă cetățenească, dacă legea adoptată în iulie de Parlamentul lor pentru legalizarea sinuciderii asistate va fi aplicată sau suspendată, transmite France Presse. Mai multe țări…
Acum 12 ore
10:00
Soția lui JD Vance, fără verighetă la un eveniment public. Un purtător de cuvânt a trebuit să lămurească lucrurile # HotNews.ro
Apariția fără verighetă a Ushei Vance, soția vicepreședintelui american JD Vance, la o bază militară din Carolina de Nord, a stârnit zvonuri despre căsnicia ei cu vicepreşedintele american. Dar un purtător de cuvânt al doamnei…
09:50
Alegerile pentru București: Media sondajelor îl favorizează pe Băluță, dar Ciucu și Drulă spun că acestea sunt orientate # HotNews.ro
Atât Ciprian Ciucu, cât și Cătălin Drulă, rivali între ei, se întâlnesc atunci când afirmă că „jocul sondajelor” e conceput astfel încât „votul util” să meargă spre altcineva decât spre ei. Cum arată „mediana” și…
09:30
Ucraina a lovit cu drone duminică dimineață o importantă centrală termoelectrică din regiunea Moscova , provocând un incendiu și forțând pornirea alimentării de rezervă cu energie electrică și termică, a declarat guvernatorul regiunii din jurul…
09:20
Tragerile LOTO de duminică, 23 noiembrie 2025. Report de peste 7,7 milioane de euro la Joker # HotNews.ro
Duminica, 23 noiembrie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi, 20 noiembrie, Loteria Română a acordat 17.510 de câștiguri în valoare…
09:10
Panouri fotovoltaice pe balcon. Cât te costă și cât economisești la factura de energie, dar și ce obligații ai ca să nu provoci un incendiu # HotNews.ro
În magazine se vând kit-uri pentru panouri fotovoltaice pe care oricine le poate instala pe balcon, pentru a reduce o parte din facturile la electricitate. Însă chiar dacă sunt folosite doar pentru consumul propriu, specialiștii…
09:00
Deși România are o tradiție veche și bogată în vin, iar multe dintre podgorii s-au modernizat, distanța dintre marile țări, precum Germania, Italia, Spania, este încă foarte mare din punct de vedere al cantității produse.…
09:00
În timp ce firmele de pariuri și jocuri de noroc din Marea Britanie fac presiuni să nu li se mărească taxele s-a aflat suma „astronomică” pe care au plătit-o pe publicitate # HotNews.ro
Companiile britanice de jocuri de noroc au cheltuit suma „astronomică” de 2 miliarde de lire sterline (2,28 miliarde de euro) pe publicitate și marketing anul trecut, potrivit unei noi estimări care a intensificat apelurile adresate…
08:30
Este vorba de AJet, subsidiară a Turkish Airlines, care va lansa prima sa rută către România. Turkish Airlines ocupă locul al doilea în funcție de numărul de destinații deservite, zburând în 131 de țări către…
08:30
O companie gigant a anunțat Statele Unite că vrea să cumpere activele Lukoil din străinătate, printre care și cele din România # HotNews.ro
Gigantul investițional International Holding Company (IHC) din Abu Dhabi a informat Trezoreria Statelor Unite că este interesat să cumpere activele străine ale grupului petrolier rus Lukoil aflat sub sancțiuni americane, a declarat compania pentru Reuters.…
08:20
Șeful ANAF, anunț după respingerea sechestrului pe bunurile familiei Iohannis. „Demersurile vor continua pentru a recupera aceste sume” # HotNews.ro
Şeful ANAF, Adrian Nica, a anunțat sâmbătă seară, la Antena 3, că instituţia va continua demersurile legale pentru recuperarea de la fostul preşedinte Klaus Iohannis a despăgubirilor datorate pentru lipsa de folosinţă a cotei de…
07:50
Negocieri la Geneva, astăzi, privind războiul din Ucraina / Europenii au și ei un plan de pace / Trump i-a trimis în Elveția pe Rubio și Witkoff # HotNews.ro
Înalți oficiali din Statele Unite, Ucraina și consilieri de securitate națională din Franța, Marea Britanie și Germania se întâlnesc duminică la Geneva pentru a discuta proiectul de plan al Administrației Donald Trump pentru încheierea războiului…
07:10
Artistul Amedeo Modigliani ar fi aruncat capete sculptate într-un canal din Livorno, orașul său natal. În 1984, autorităţile întreprind săpături. Trei capete sunt recuperate. Un documentar, disponibil în VOD pe site-ul Arte, expune una dintre cele…
07:10
Câteva studii mici sugerează că o schimbare simplă a tabieturilor legate de culcare poate ajuta somnul și chiar calitatea acestuia, relatează The New York Times. Un studiu coreean din 2018, care a implicat șase bărbați…
07:00
INTERVIU Ce va face Ucraina în fața planului lui Trump, „perceput de opinia publică ca o capitulare totală”. „Proiectul va fi un punct de plecare pentru negocieri”, explică un expert de la Kiev # HotNews.ro
Planul SUA pentru încheierea războiului încalcă prea multe linii roșii ale Kievului, spune într-un interviu pentru publicul HotNews Oleksandr Kraiev, expert în relații internaționale de la Kiev. Ce va face Ucraina? „Vom combina punctele de…
Acum 24 ore
00:20
„O întâlnire de coșmar”. Cum i-au informat americanii pe aliați că Zelenski trebuie să semneze acordul propus de Trump, altfel Ucraina se va confrunta cu un scenariu mult mai rău # HotNews.ro
Oficialii americani le-au transmis aliaților din NATO că se așteaptă să îl determine pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski să accepte un acord de pace în zilele următoare, sub amenințarea că, dacă Kievul nu semnează, se…
22 noiembrie 2025
23:00
După scandalul din sectorul energetic, Zelenski ordonă un audit al contractelor din domeniul apărării # HotNews.ro
Afectat de un scandal de corupţie în care este implicat unul dintre apropiaţii săi, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunţat sâmbătă un audit care vizează sectorul apărării, relatează AFP, preluată de Agerpres. „O decizie a…
22:50
Echipa Petrolul Ploieşti a încheiat la egalitate sâmbătă seară, scor 1-1, cu formaţia bucureşteană FCSB, în etapa a 17-a din SuperLiga de fotbal, informează News.ro. Miculescu a ratat prima şansă a bucureştenilor pe Arena Naţională,…
22:40
„Vom continua să înarmăm Ucraina”. Susținere fermă a Kievului din partea țărilor din flancul nord-estic al NATO # HotNews.ro
Liderii celor opt state nord-europene și baltice au discutat sâmbătă cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, reafirmând totodată sprijinul pentru Kiev și promițând să continue furnizarea de arme către Ucraina, concomitent cu consolidarea apărării europene pentru…
22:00
Ministrul Muncii, despre varianta reducerii cu 10% a cheltuielilor în ministere cerută de premier: Nu voi da niciun om afară. Voi face economii în măsura posibilităţilor # HotNews.ro
Ministrul muncii Florin Manole a declarat, referindu-se la afirmaţia premierului privind necesitatea reducerii cu 10% a cheltuielilor în ministere, că nu va da pe nimeni afară din ministerul pe care îl conduce şi că va…
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.