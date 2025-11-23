De ce a acceptat Zelenski să negocieze „planul de pace” Vitkoff–Dmitriev?

14:30

„Ce facem azi?“ este întrebarea pe care părinții o aud obsesiv la final de săptămână. Mulți răspund cu un oftat și un plan de avarie: mall, tabletă sau vizită la rude. Dar adevărul este că un copil nu are nevoie de Disneyland pentru a se bucura de o aventură. Are nevoie de o poveste.