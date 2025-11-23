Răzvan Lucescu, victorie zdrobitoare: PAOK, serie de vis pe două fronturi
Sport.ro, 23 noiembrie 2025 21:20
Formația din Salonic e aproape de neoprit de la începutul lunii octombrie.
Acum 30 minute
21:20
Laszlo Balint și Cristi Sava, reacții în opoziție după Oțelul - Farul 2-2: „Simt dezamăgire și chiar frustrare” # Sport.ro
Ce au spus Laszlo Balint și Cristi Sava după Oțelul - Farul 2-2.
21:20
Carragher și-a prezentat scuzele în direct după ce l-a văzut pe Eze în Arsenal - Tottenham # Sport.ro
Eberechi Eze (27 de ani) a avut un meci de vis pentru Arsenal în derby-ul cu Tottenham, transmis de VOYO și câștigat de echipa lui Mikel Arteta cu 4-1.
21:20
Decizia luată de Liverpool în privința lui Arne Slot, după o serie de coșmar cu 8 înfrângeri în 11 meciuri # Sport.ro
Deși Liverpool traversează o criză profundă de rezultate, oficialii de pe Anfield par să aibă o răbdare de fier cu Arne Slot, refuzând momentan să ia în calcul o schimbare la nivelul băncii tehnice.
21:20
21:10
Un fotbalist cotat la 8,5 milioane de euro, în 2021, nu-și mai găsește locul nicăieri, în 2025. Iar asta la 25 de ani.
Acum o oră
20:50
Cosmin Olăroiu aruncă „greii” în luptă la Cupa Arabă 2025! Lotul stelar pentru duelurile de foc din Qatar # Sport.ro
Cosmin Olăroiu, selecționerul Emiratelor Arabe Unite, a definitivat strategia pentru Cupa Arabă 2025 din Qatar.
20:40
Fostul selecționer are un final spectaculos de an, la prima sa experiență, ca antrenor, în Qatar.
Acum 2 ore
20:30
S-a dat de gol Emma Răducanu? Detaliul care a trădat-o pe Instagram: cine e noul iubit al britanicei # Sport.ro
Emma Răducanu (23 de ani) pare să fi pus capăt speculațiilor privind viața sa sentimentală.
20:30
Florentino Perez, discurs radical împotriva Barcelonei și a arbitrajului spaniol.
20:10
Colegi de echipă în Generația de Aur, cei doi foști internaționali s-au intersectat la o partidă, desfășurată în 1987, care l-a făcut remarcat pe „Arnold“, devenind rampa sa de lansare în fotbalul mare.
20:10
Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, este de părere că formația campioană are cel mai bun jucător U21 din Superliga.
20:00
Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a vorbit despre remiza cu Petrolul Ploiești (1-1) și despre situația echipei din campionat.
19:50
Semieșecul de pe Arena Națională, 1-1 cu Petrolul Ploiești, a umplut paharul pentru Gigi Becali.
19:40
În calitate de selecționer al Emiratelor, tehnicianul român va participa la un eveniment fotbalistic în care se vede forța financiară a fotbalului arab.
Acum 4 ore
19:20
Steaua Roșie Belgrad, următoarea adversară a lui FCSB din Europa League, a făcut un pas greșit în campionatul Serbiei.
19:10
Materazzi pariază pe Inter în derby: "Suntem mai buni ca Milan!" Ce spune de "echilibratul" Chivu # Sport.ro
Marco Materazzi, legenda nerazzurrilor, a prefațat vulcanicul Derby della Madonnina programat în această seară, de la 21:45.
18:40
Denis Drăguș poate schimba din nou echipa în această iarnă.
18:30
Dennis Man (27 de ani) a avut câteva luni bune la PSV Eindhoven, în acest sezon.
18:20
CCA a confirmat greșeala de arbitraj de la partida din Superligă: „Golul ar fi trebuit validat” # Sport.ro
CCA a explicat de ce s-a comis o greșeală gravă de arbitraj în Superligă: „Arbitrii VAR nu ar fi trebuit să intervină”.
18:20
Fostul antrenor de la Dinamo a pus lupa pe Târnovanu după golul bizar cu Petrolul: "Altfel erai la Real Madrid!" # Sport.ro
Remiza înregistrată de FCSB pe Arena Națională, 1-1 cu Petrolul, a lăsat loc de discuții aprinse nu doar despre jocul campioanei, ci și despre modul în care Ștefan Târnovanu a fost învins.
18:10
Internaționalul nostru a trăit o mare decepție, duminică, la Alanyaspor.
17:50
FCSB a pus ochii pe un jucător din naționala României și ar urma să facă o ofertă oficială în fereastră de marcato din ianuarie.
17:50
Daniel Oprița, dezvăluiri din războiul cu Florin Talpan: „S-a luat de mine. M-a jignit și a vorbit foarte urât” # Sport.ro
Daniel Oprița i-a răspuns public lui Florin Talpan: „S-a luat de mine. M-a jignit și a vorbit foarte urât”.
Acum 6 ore
17:30
Revoltător: Mondial, fără suporteri! Administrația Trump refuză acordarea vizelor pentru două țări calificate # Sport.ro
Sărbătoarea fotbalului mondial riscă să fie stricată din cauza unor decizii politice dezgustătoare.
17:30
Cristi Chivu, revoluție la Inter! Trei nume pe lista antrenorului român pentru campania de achiziții # Sport.ro
Cristi Chivu nu pierde timpul la Milano.
17:10
Fotbal în mocirlă la CS Afumați - Sepsi OSK 2-2! Jucătorii s-au umplut de noroi la ultimul meci din Liga 2 # Sport.ro
Imagini incredibile de la CS Afumați - Sepsi OSK 2-2. Gazonul a arătat execrabil.
17:10
Dacă la echipa națională, fundașul de 27 de ani arată mari carențe de joc, mai ales în defensivă, în schimb, când evoluează în Spania, pentru Rayo Vallecano, Andrei parcă e alt om!
17:00
Rețeta lui Mihai Stoica pentru ieșirea din criză la FCSB: "Am altă filosofie, așa am luat titlurile" # Sport.ro
FCSB tremură serios pentru locul de play-off după remiza chinuită de pe Arena Națională cu Petrolul, scor 1-1.
16:50
Alexandru Băluță (32 de ani) a încheiat sezonul, iar acum ar putea schimba din nou echipa.
16:40
În sezonul trecut, primul cu Arne Slot pe bancă, Salah și compania au câștigat titlul cu doar 4 înfrângeri în 38 de etape, la zece puncte de vicecampioana Arsenal. În actuala campanie, Liverpool e de nerecunoscut.
16:30
CFR Cluj are probleme financiare serioase în acest sezon, iar recent a fost amenințată inclusiv cu depunctarea.
16:30
Campioana României traversează un moment critic după remiza de pe Arena Națională, scor 1-1 cu Petrolul Ploiești.
16:10
Inter - AC Milan, de la 21:45, LIVE BLOG pe Sport.ro.
16:10
La cinci luni după ce a devenit primul selecționer român al Emiratelor Arabe Unite, Cosmin Olăroiu (56 de ani) a avut o ședința decisivă cu șefii forului din Abu-Dhabi. Aici, s-a stabilit direcția pe care va merge prima reprezentativă după ratarea calificării la Mondiale.
16:00
Jugurtha Hamroun a semnat cu o formație din Liga 3 a României.
16:00
Mihai Stoica a dezvăluit cine este jucătorul care poate acoperi orice poziție la FCSB: ”Și fundaș central poate juca!” # Sport.ro
FCSB a jucat fără închizător de meserie la meciul cu Petrolul încheiat cu scorul de 1-1, din etapa cu numărul 17 din Superliga României.
15:40
Liverpool, sezon slab în Premier League.
Acum 8 ore
15:20
Arsenal - Tottenham, LIVE pe VOYO, de la 18:30! North London Derby cu „tunarii” în fruntea Premier League # Sport.ro
Arsenal - Tottenham este LIVE pe VOYO, de la ora 18:30.
15:20
Coincidența care anunță o luptă aprigă la titlu în Ligue 1! În ce situație se află primele trei clasate # Sport.ro
Ligue 1, în direct și în exclusivitate pe VOYO.
15:10
Leeds - Aston Villa, LIVE pe VOYO, de la 16:00! Gazdele pot ieși din zona retrogradării din Premier League # Sport.ro
Leeds - Aston Villa este LIVE pe VOYO, de la ora 16:00.
15:10
Ioan Varga a făcut un anunț important în ziua meciului cu Rapid: ”Au crezut dușmanii că murim?” # Sport.ro
CFR Cluj s-a confruntat cu probleme financiare și risca depunctarea.
14:40
Mihai Stoica prezintă un scenariu negru pentru FCSB: ”Începe să devină un semn de întrebare!” # Sport.ro
FCSB a remizat cu Petrolul, scor 1-1, în etapa 17 din Superliga României.
14:40
Pleacă de la FCSB și Gigi Becali dă lovitura?! Fotbalistul cu clauză de 15.000.000 de euro se poate transfera # Sport.ro
Unul dintre cei mai buni jucători de la FCSB ar putea fi transferat.
14:30
Theo Grecu e invitatul lui Andru Nenciu la Poveștile Sport.ro. Secretele unui sport care ia amploare # Sport.ro
Emisiunea Poveștile Sport.ro e în fiecare săptămână pe Sport.ro, YouTube Sport.ro și VOYO.
14:20
Auxerre – Lyon, LIVE VIDEO, de la 16:00, pe VOYO! Duel tare pe terenul ”lanternei roșii” din Ligue 1 # Sport.ro
Olympique Lyon joacă pe terenul celor de la Auxerre în runda cu numărul 13 din Ligue 1.
14:20
Patru jucători s-au întors în lotul Tottenham, chiar înaintea derby-ului cu Arsenal! Veste excelentă pentru echipa lui Radu Drăgușin # Sport.ro
Premier League, în exclusivitate pe VOYO.
13:50
Iuliu Mureșan, săgeții către fosta conducere a lui CFR Cluj: „Louis Munteanu e în scădere foarte mare” # Sport.ro
Iuliu Mureșan a scos în evidență greșelile pe care le-a făcut fosta conducere de la CFR Cluj.
Acum 12 ore
13:30
Gafa incredibilă făcută de Real Madrid în timpul omagiului pentru Diogo Jota: ”Regretăm ce s-a întâmplat!” # Sport.ro
Duminică a avut loc Adunarea Generală a Reprezentanților Membrilor Socios la Real Madrid.
13:20
Atacantul brazilian Neymar nu a participat la antrenamentul de sâmbătă al echipei Santos, la CT Rei Pelé, relatează Globo Esporte.
13:10
Paul Pogba a jucat primele sale minute de fotbal profesionist în mai bine de doi ani, intrând pe teren în timpul înfrângerii cu 4-1 a echipei AS Monaco în faţa formaţiei Rennes.
