Carragher și-a prezentat scuzele în direct după ce l-a văzut pe Eze în Arsenal - Tottenham

Sport.ro, 23 noiembrie 2025 21:20

Eberechi Eze (27 de ani) a avut un meci de vis pentru Arsenal în derby-ul cu Tottenham, transmis de VOYO și câștigat de echipa lui Mikel Arteta cu 4-1.

Acum 30 minute
21:20
Laszlo Balint și Cristi Sava, reacții în opoziție după Oțelul - Farul 2-2: „Simt dezamăgire și chiar frustrare” Sport.ro
Ce au spus Laszlo Balint și Cristi Sava după Oțelul - Farul 2-2. 
21:20
Carragher și-a prezentat scuzele în direct după ce l-a văzut pe Eze în Arsenal - Tottenham Sport.ro
Eberechi Eze (27 de ani) a avut un meci de vis pentru Arsenal în derby-ul cu Tottenham, transmis de VOYO și câștigat de echipa lui Mikel Arteta cu 4-1.
21:20
Decizia luată de Liverpool în privința lui Arne Slot, după o serie de coșmar cu 8 înfrângeri în 11 meciuri Sport.ro
Deși Liverpool traversează o criză profundă de rezultate, oficialii de pe Anfield par să aibă o răbdare de fier cu Arne Slot, refuzând momentan să ia în calcul o schimbare la nivelul băncii tehnice.
21:20
Răzvan Lucescu, victorie zdrobitoare: PAOK, serie de vis pe două fronturi Sport.ro
Formația din Salonic e aproape de neoprit de la începutul lunii octombrie.
21:10
Mihăilă, în corzi: Lucescu l-a trimis în tribune, iar turcii i-au pus sare pe rană Sport.ro
Un fotbalist cotat la 8,5 milioane de euro, în 2021, nu-și mai găsește locul nicăieri, în 2025. Iar asta la 25 de ani.
Acum o oră
20:50
Cosmin Olăroiu aruncă „greii” în luptă la Cupa Arabă 2025! Lotul stelar pentru duelurile de foc din Qatar Sport.ro
Cosmin Olăroiu, selecționerul Emiratelor Arabe Unite, a definitivat strategia pentru Cupa Arabă 2025 din Qatar.
20:40
Cosmin Contra, performanță uluitoare: e prima dată când reușește așa ceva! Sport.ro
Fostul selecționer are un final spectaculos de an, la prima sa experiență, ca antrenor, în Qatar.
Acum 2 ore
20:30
S-a dat de gol Emma Răducanu? Detaliul care a trădat-o pe Instagram: cine e noul iubit al britanicei Sport.ro
Emma Răducanu (23 de ani) pare să fi pus capăt speculațiilor privind viața sa sentimentală.
20:30
Florentino Perez, atac frontal la adresa Barcelonei: „Este inacceptabil” Sport.ro
Florentino Perez, discurs radical împotriva Barcelonei și a arbitrajului spaniol. 
20:10
Hagi i-a schimbat destinul lui Stelea: dezvăluire spectaculoasă după 38 de ani Sport.ro
Colegi de echipă în Generația de Aur, cei doi foști internaționali s-au intersectat la o partidă, desfășurată în 1987, care l-a făcut remarcat pe „Arnold“, devenind rampa sa de lansare în fotbalul mare.
20:10
Mihai Stoica a numit cel mai bun jucător U21 din Superliga: "E peste Musi!" Sport.ro
Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, este de părere că formația campioană are cel mai bun jucător U21 din Superliga.
20:00
Mihai Stoica a anunțat transferul sigur al lui FCSB din iarnă: "E jucător de valoare" Sport.ro
Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a vorbit despre remiza cu Petrolul Ploiești (1-1) și despre situația echipei din campionat.
19:50
"E greu!" Gigi Becali aruncă prosopul Sport.ro
Semieșecul de pe Arena Națională, 1-1 cu Petrolul Ploiești, a umplut paharul pentru Gigi Becali.
19:40
Olăroiu, premieră incredibilă: 36,500,000 de dolari! Sport.ro
În calitate de selecționer al Emiratelor, tehnicianul român va participa la un eveniment fotbalistic în care se vede forța financiară a fotbalului arab.
Acum 4 ore
19:20
Surpriză de proporții! Ce a făcut Steaua Roșie Belgrad înaintea meciului cu FCSB Sport.ro
Steaua Roșie Belgrad, următoarea adversară a lui FCSB din Europa League, a făcut un pas greșit în campionatul Serbiei.
19:10
Materazzi pariază pe Inter în derby: "Suntem mai buni ca Milan!" Ce spune de "echilibratul" Chivu Sport.ro
Marco Materazzi, legenda nerazzurrilor, a prefațat vulcanicul Derby della Madonnina programat în această seară, de la 21:45.
18:40
Denis Drăguș, dorit de fosta echipă a lui Mircea Lucescu! Anunțul venit din Turcia Sport.ro
Denis Drăguș poate schimba din nou echipa în această iarnă. 
18:30
Un nou transfer pentru Dennis Man? "Merită să facă pasul înainte" Sport.ro
Dennis Man (27 de ani) a avut câteva luni bune la PSV Eindhoven, în acest sezon.
18:20
CCA a confirmat greșeala de arbitraj de la partida din Superligă: „Golul ar fi trebuit validat” Sport.ro
CCA a explicat de ce s-a comis o greșeală gravă de arbitraj în Superligă: „Arbitrii VAR nu ar fi trebuit să intervină”.
18:20
Fostul antrenor de la Dinamo a pus lupa pe Târnovanu după golul bizar cu Petrolul: "Altfel erai la Real Madrid!" Sport.ro
Remiza înregistrată de FCSB pe Arena Națională, 1-1 cu Petrolul, a lăsat loc de discuții aprinse nu doar despre jocul campioanei, ci și despre modul în care Ștefan Târnovanu a fost învins.
18:10
Ianis Hagi, năucit: ce i s-a întâmplat în Turcia, la revenirea de la națională Sport.ro
Internaționalul nostru a trăit o mare decepție, duminică, la Alanyaspor.
17:50
Gigi Becali s-a decis: "FCSB va face ofertă!" Sport.ro
FCSB a pus ochii pe un jucător din naționala României și ar urma să facă o ofertă oficială în fereastră de marcato din ianuarie.
17:50
Daniel Oprița, dezvăluiri din războiul cu Florin Talpan: „S-a luat de mine. M-a jignit și a vorbit foarte urât” Sport.ro
Daniel Oprița i-a răspuns public lui Florin Talpan: „S-a luat de mine. M-a jignit și a vorbit foarte urât”.
Acum 6 ore
17:30
Revoltător: Mondial, fără suporteri! Administrația Trump refuză acordarea vizelor pentru două țări calificate Sport.ro
Sărbătoarea fotbalului mondial riscă să fie stricată din cauza unor decizii politice dezgustătoare.
17:30
Cristi Chivu, revoluție la Inter! Trei nume pe lista antrenorului român pentru campania de achiziții Sport.ro
Cristi Chivu nu pierde timpul la Milano.
17:10
Fotbal în mocirlă la CS Afumați - Sepsi OSK 2-2! Jucătorii s-au umplut de noroi la ultimul meci din Liga 2 Sport.ro
Imagini incredibile de la CS Afumați - Sepsi OSK 2-2. Gazonul a arătat execrabil. 
17:10
Rațiu, încântător în Spania: românul, omul meciului cu niște cifre excelente Sport.ro
Dacă la echipa națională, fundașul de 27 de ani arată mari carențe de joc, mai ales în defensivă, în schimb, când evoluează în Spania, pentru Rayo Vallecano, Andrei parcă e alt om!
17:00
Rețeta lui Mihai Stoica pentru ieșirea din criză la FCSB: "Am altă filosofie, așa am luat titlurile" Sport.ro
FCSB tremură serios pentru locul de play-off după remiza chinuită de pe Arena Națională cu Petrolul, scor 1-1.
16:50
Final pentru Alex Băluță! Fostul jucător de la FCSB se îndreaptă spre o nouă echipă Sport.ro
Alexandru Băluță (32 de ani) a încheiat sezonul, iar acum ar putea schimba din nou echipa.
16:40
Liverpool, mai rău ca FCSB la noi: campioana Angliei, într-o situație jenantă Sport.ro
În sezonul trecut, primul cu Arne Slot pe bancă, Salah și compania au câștigat titlul cu doar 4 înfrângeri în 38 de etape, la zece puncte de vicecampioana Arsenal. În actuala campanie, Liverpool e de nerecunoscut.
16:30
Lovitură pentru CFR Cluj! Au anunțat plecarea starului abia sosit în Gruia Sport.ro
CFR Cluj are probleme financiare serioase în acest sezon, iar recent a fost amenințată inclusiv cu depunctarea.
16:30
FCSB, făcută praf după remiza cu Petrolul: "La cum joacă, au probleme și în play-out" Sport.ro
Campioana României traversează un moment critic după remiza de pe Arena Națională, scor 1-1 cu Petrolul Ploiești.
16:10
Cristi Chivu, în Inter - AC Milan (21:45). Provocare uriașă pentru antrenorul român Sport.ro
Inter - AC Milan, de la 21:45, LIVE BLOG pe Sport.ro.
16:10
Olăroiu, dezvăluiri din spatele ușilor închise: „Asta a decis și asta va face“ Sport.ro
La cinci luni după ce a devenit primul selecționer român al Emiratelor Arabe Unite, Cosmin Olăroiu (56 de ani) a avut o ședința decisivă cu șefii forului din Abu-Dhabi. Aici, s-a stabilit direcția pe care va merge prima reprezentativă după ratarea calificării la Mondiale.
16:00
Primele declarații ale lui Jugurtha Hamroun după ce a semnat în Liga 3 din România Sport.ro
Jugurtha Hamroun a semnat cu o formație din Liga 3 a României.
16:00
Mihai Stoica a dezvăluit cine este jucătorul care poate acoperi orice poziție la FCSB: ”Și fundaș central poate juca!” Sport.ro
FCSB a jucat fără închizător de meserie la meciul cu Petrolul încheiat cu scorul de 1-1, din etapa cu numărul 17 din Superliga României.
15:40
Arne Slot și Salah, umiliți într-un moment special la Liverpool Sport.ro
Liverpool, sezon slab în Premier League.
Acum 8 ore
15:20
Arsenal - Tottenham, LIVE pe VOYO, de la 18:30! North London Derby cu „tunarii” în fruntea Premier League Sport.ro
Arsenal - Tottenham este LIVE pe VOYO, de la ora 18:30.
15:20
Coincidența care anunță o luptă aprigă la titlu în Ligue 1! În ce situație se află primele trei clasate Sport.ro
Ligue 1, în direct și în exclusivitate pe VOYO.
15:10
Leeds - Aston Villa, LIVE pe VOYO, de la 16:00! Gazdele pot ieși din zona retrogradării din Premier League Sport.ro
Leeds - Aston Villa este LIVE pe VOYO, de la ora 16:00.
15:10
Ioan Varga a făcut un anunț important în ziua meciului cu Rapid: ”Au crezut dușmanii că murim?” Sport.ro
CFR Cluj s-a confruntat cu probleme financiare și risca depunctarea. 
14:40
Mihai Stoica prezintă un scenariu negru pentru FCSB: ”Începe să devină un semn de întrebare!” Sport.ro
FCSB a remizat cu Petrolul, scor 1-1, în etapa 17 din Superliga României.
14:40
Pleacă de la FCSB și Gigi Becali dă lovitura?! Fotbalistul cu clauză de 15.000.000 de euro se poate transfera Sport.ro
Unul dintre cei mai buni jucători de la FCSB ar putea fi transferat.
14:30
Theo Grecu e invitatul lui Andru Nenciu la Poveștile Sport.ro. Secretele unui sport care ia amploare Sport.ro
Emisiunea Poveștile Sport.ro e în fiecare săptămână pe Sport.ro, YouTube Sport.ro și VOYO.
14:20
Auxerre – Lyon, LIVE VIDEO, de la 16:00, pe VOYO! Duel tare pe terenul ”lanternei roșii” din Ligue 1 Sport.ro
Olympique Lyon joacă pe terenul celor de la Auxerre în runda cu numărul 13 din Ligue 1.
14:20
Patru jucători s-au întors în lotul Tottenham, chiar înaintea derby-ului cu Arsenal! Veste excelentă pentru echipa lui Radu Drăgușin Sport.ro
Premier League, în exclusivitate pe VOYO.
13:50
Iuliu Mureșan, săgeții către fosta conducere a lui CFR Cluj: „Louis Munteanu e în scădere foarte mare” Sport.ro
Iuliu Mureșan a scos în evidență greșelile pe care le-a făcut fosta conducere de la CFR Cluj.
Acum 12 ore
13:30
Gafa incredibilă făcută de Real Madrid în timpul omagiului pentru Diogo Jota: ”Regretăm ce s-a întâmplat!” Sport.ro
Duminică a avut loc Adunarea Generală a Reprezentanților Membrilor Socios la Real Madrid.
13:20
Nu se mai termină problemele pentru Neymar! Ce s-a întâmplat cu starul brazilian Sport.ro
Atacantul brazilian Neymar nu a participat la antrenamentul de sâmbătă al echipei Santos, la CT Rei Pelé, relatează Globo Esporte.
13:10
Paul Pogba a revenit pe teren! Francezul a debutat la AS Monaco Sport.ro
Paul Pogba a jucat primele sale minute de fotbal profesionist în mai bine de doi ani, intrând pe teren în timpul înfrângerii cu 4-1 a echipei AS Monaco în faţa formaţiei Rennes.
