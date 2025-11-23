Camion cu arme în Vama Leuşeni-Albiţa – Audieri în Parlamentul de la Chişinău / Trei persoane au fost arestate în Republica Moldova

17:00

Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, respinge, duminică, orice ”insinuări” legate de numirea ca secretar de stat a Alinei Gîrbea, cumnata lui Cătălin Drulă. El explică faptul că, la negociewrile din coaliţie, postul a revenit USR, iar formaţiunea a decis nominalizarea acesteia, exclusiv pe baza CV-ului. ”Sunt revoltat, atât de suspiciunea că numirea se bazează pe altceva decât pe calitatea profesională, cât şi de teoria conspiraţiei cu legătura cu alegerile pe Bucureşti”, a transmis Pîslaru.