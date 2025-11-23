Premier League: Tottenham nu a rezistat în faţa lui Arsenal, scor 1-4
News.ro, 23 noiembrie 2025 21:20
Echipa engleză Arsenal Londra a învins duminică seara, pe teren propriu, scor 4-1, gruparea londoneză Tottenham, în etapa a 12-a din Premier League.
• • •
19:30
Poliţiştii avertizează, duminică seară, că traficul rutier pe Drumul Judeţean 106 A, către staţiunea Păltiniş, judeţul Sibiu, este îngreunat din cauza zăpezii.
19:20
UPDATE - Europenii propun modificări la planul SUA pentru Ucraina, cu o limită maximă mai mare a armatei şi un pact de securitate de tip NATO / Textul integral propus de puterile Europei # News.ro
Europenii au prezentat o versiune modificată a planului de pace al Statelor Unite pentru Ucraina, care ar modifica limitele propuse pentru forţele armate ale Kievului şi concesii teritoriale, potrivit unui document consultat duminică de Reuters.
19:10
Ionela Alina Peşu şi Sebastian Colţescu vor arbitra meciurile care se vor disputa, luni, în etapa a 17-a a Superligii.
19:00
Handbal feminin: România câştigă Trofeul Carpaţi cu trei victorii; în 27 noiembrie debutează la Campionatul Mondial # News.ro
Naţionala României a câştigat duminică, la Bistriţa, Trofeul Carpaţi, cu a treia victorie consecutivă, scor 37-28 (20-18), cu Austria. În 27 noiembrie, tricolorele antrenate de Ovidiu Mihăilă debutează la Campionatul Mondial, cu Croaţia.
18:50
Europenii propun modificări la planul SUA pentru Ucraina, cu o limită maximă mai mare a armatei şi un pact de securitate de tip NATO # News.ro
Europenii au prezentat o versiune modificată a planului de pace al Statelor Unite pentru Ucraina, care ar modifica limitele propuse pentru forţele armate ale Kievului şi concesii teritoriale, potrivit unui document consultat duminică de Reuters.
18:50
Constanţa: Un bărbat de 32 de ani a murit, după ce a pierdut controlul ATV-ului pe care se afla şi a fost aruncat de pe el, în afara şoselei # News.ro
Un bărbat de 32 de ani a murit, duminică, în judeţul Constanţa, după ce a pierdut controlul ATV-ului pe care se afla şi a fost aruncat de pe el, în afara şoselei.
18:40
Turcia: Alanyaspor a pierdut, acasă, 1-2, cu Kasimpaşa. Hagi şi Akdag au fost integralişti # News.ro
Echipa turcă Alanyaspor, cu Ianis Hagi titular, a cedat duminică, pe teren propriu, scor 1-2, în faţa grupării Kasimpaşa, în etapa a 13-a din Super Lig.
18:30
Echipa italiană AS Roma a învins duminică, în deplasare, scor 3-1, formaţia Cremonese, în etapa a 12-a din Serie A, şi a devenit lider în clasament.
18:10
Avertisment al Poliţiei – În mai multe zone se înregistrează lapoviţă şi ninsoare, iar drumurile pot deveni alunecoase / Sunt necesare anvelopele de iarnă / Meteorologii anunţă că vremea continuă să se răcească – VIDEO # News.ro
Poliţia Sibiu avertizează că în mai multe zone se înregistrează lapoviţă şi ninsoare, iar drumurile pot deveni alunecoase, motiv pentru care sunt necesare anvelopele de iarnă.
17:40
Jucătorul român Andrei Raţiu a fost cel mai bun jucător al partidei pe care echipa sa, Rayo Vallecano, a încheiat-o la egalitate duminică, în deplasare, scor 0-0, cu Real Oviedo, în etapa a 13-a din La Liga.
Acum 6 ore
17:30
Preşedintele american Donald Trump i-a criticat dur pe liderii Ucrainei pentru ceea ce el a descris ca fiind o lipsă totală de recunoştinţă, în contextul în care înalţi oficiali americani se întâlnesc cu o delegaţie din Kiev pentru a negocia încetarea războiului dintre Rusia şi Ucraina, relatează CNN.
17:30
Două persoane au căzut într-o groapă din asfalt, pe o stradă din Petroşani / Ambele au fost transportate la spital / Groapa este adâncă de un metru şi are un diametru de 80 de centimetri - FOTO # News.ro
Două persoane au fost rănite, duminică, după ce au căzut într-o groapă din asfalt, pe o stradă din Petroşani. Ambele victime fost transportate la spital. Groapa este adâncă de un metru şi are un diametru de 80 de centimetri.
17:20
Hugo Lloris critică starea gazonului sintetic din Vancouver: În diviziile inferioare din Franţa există terenuri sintetice mai bune decât acesta - VIDEO # News.ro
Los Angeles FC, echipa lui Hugo Lloris, a pierdut la loviturile de departajare împotriva formaţiei Vancouver în play-off-ul MLS. Frustrat, portarul francez nu a ezitat să critice starea gazonului.
17:20
Comisia Centrală a Arbitrilor anunţă că a analizat faza din minutul 24 al partidei UTA Arad – Universitatea Cluj, din etapa a 17-a a Superligii, şi a ajuns la concluzia că golul gazdeelor ar fi trebuit să fie validat.
17:20
Nou avertisment al salvamontiştilor: Pe munte nu eşti în civilizaţie, iar dacă nu respecţi regulile, s-ar putea să nu mai ajungi înapoi în civilizaţie / Salvamontiştii din Zărneşti, chemaţi să recupereze un tânăr în adidaşi, ud, rătăcit în pădure # News.ro
După ce au fost din nou chemaţi să salveze din munte un tânăr neechipat pentru zona în care s-a deplasat, salvamontiştii din Zărneşti avertizează: ”Pe munte nu eşti în civilizaţie, iar dacă nu respecţi regulile, s-ar putea să nu mai ajungi înapoi în civilizaţie”.
17:00
Atac al Israelului asupra Beirutului. Ţinta a fost şeful de stat major al Hezbollah / Au murit cel puţin două persoane # News.ro
Israelul a atacat suburbia sudică a Beirutului, capitala Libanului, vizându-l pe şeful de stat major al grupării Hezbollah, aliniată Iranului, a anunţat duminică biroul premierului israelian Benjamin Netanyahu, potrivit Reuters.
17:00
Pîslaru, despre numirea în minister a cumnatei lui Drulă: Sunt revoltat, atât de suspiciunea că numirea se bazează pe altceva decât pe calitatea profesională, cât şi de teoria conspiraţiei cu legătura cu alegerile pe Bucureşti/ Resping astfel de insinuări # News.ro
Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, respinge, duminică, orice ”insinuări” legate de numirea ca secretar de stat a Alinei Gîrbea, cumnata lui Cătălin Drulă. El explică faptul că, la negociewrile din coaliţie, postul a revenit USR, iar formaţiunea a decis nominalizarea acesteia, exclusiv pe baza CV-ului. ”Sunt revoltat, atât de suspiciunea că numirea se bazează pe altceva decât pe calitatea profesională, cât şi de teoria conspiraţiei cu legătura cu alegerile pe Bucureşti”, a transmis Pîslaru.
16:30
Un fotbalist iranian a fost suspendat după apariţia unei înregistrări video în care consumă alcool # News.ro
Fundaşul iranian Armin Sohrabian, jucător la Esteghlal Teheran, a fost suspendat după ce un videoclip care îl arată consumând alcool a apărut în reţelele de social media. Consumul de alcool este strict interzis în Iran.
16:30
Ar putea terapiile care combat îmbătrânirea celulară să ajute la tratarea bolilor metabolice? # News.ro
Un număr tot mai mare de cercetări indică faptul că procesul de îmbătrânire celulară, respectiv momentul în care celulele încetează definitiv să se dividă, joacă un rol important în apariţia disfuncţiilor metabolice asociate cu obezitatea, diabetul zaharat de tip 2 şi sindromul metabolic.
16:30
Clubul Real Madrid, deschis la noi investitori, iar familia Arnault ar fi interesată - presă # News.ro
Real Madrid ar putea să se deschidă în curând către investitori externi prin crearea unei noi societăţi. Familia Arnault, proprietara Paris FC, ar fi interesată, susţine presa spaniolă.
16:20
Papa Leon XIV a cerut duminică eliberarea „imediată” a peste 300 de eleve şi profesori răpiţi de oameni înarmaţi dintr-o şcoală catolică din Nigeria, în cadrul uneia dintre cele mai importante răpiri în masă din ţară, informează AFP.
16:20
Baschet feminin: Antoaneta Toma, fostă componentă a naţionalei României, a decedat la doar 59 de ani # News.ro
Clubul CS Vâlcea anunţă, duminică, decesul la doar 59 de ani al Antoanetei Barbu Toma, fostă componentă a naţionalei României, antrenoare şi ”legendă a baschetului local”.
16:20
Schi alpin: Impresionanta Mikaela Shiffrin a obţinut victoria cu numărul 103 în Cupa Mondială # News.ro
Imbatabilă la început de sezon, regina schiului american Mikaela Shiffrin a câştigat duminică slalomul de la Gurgl, în Austria, înregistrând a 103-a victorie în Cupa Mondială, relatează AFP.
16:00
ANPC, despre modificările legislative promulgate de preşedintele Nicuşor Dan: Oferă un instrument suplimentar pentru a interveni eficient, atunci când comercianţii refuză sau întârzie nejustificat înlocuirea bunurilor neconforme # News.ro
Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorului apreciază că modificările prevăzute de Legea nr. 190/2025, recent promulgată de preşedintele Nicuşor Dan, oferă un instrument suplimentar pentru a interveni eficient, atunci când comercianţii refuză sau întârzie nejustificat înlocuirea bunurilor neconforme, când creează consumatorilor inconveniente semnificative sau când nu respectă termenul maxim legal de 30 de zile pentru constatarea neconformităţii.
Acum 8 ore
15:30
Echipa Sepsi OSK a încheiat la egalitate, scor 2-2, meciul susţinut, duminică, în compania formaţiei CS Afumaţi, în etapa a 14-a a Ligii a II-a.
15:30
Tânărul de 21 de ani suspectat că a înjunghiat mortal un taximetrist din Mioveni ar fi consumat droguri în ziua crimei / Când a fost prins avea pe el geaca victimei / Cum a fost prins suspectul - FOTO # News.ro
Tânărul de 21 de ani suspectat că a înjunghiat mortal un taximetrist din Mioveni a fost prins pe un câmp în apropierea locului unde a comis fapta şi avea pe el geaca victimei. Între echipajele care l-au prins se afla şi o tânără, elevă a Şcolii de Agenţi de Poliţie "Vasile Lascăr" Câmpina, care îşi desfăşoară stagiul de practică la Poliţia Oraşului Mioveni. Verificările arată că în ziua crimei tănărul ar fi consumat droguri.
15:20
Iran: Ministrul Informaţiilor avertizează asupra unei tentative de asasinat împotriva ayatollahului Ali Khamenei # News.ro
Ministrul iranian al Informaţiilor a avertizat împotriva oricărei tentative a duşmanilor Iranului, în special Israel şi Statele Unite, de a-l asasina pe liderul suprem, ayatollahul Ali Khamenei, şi de a provoca tulburări în interiorul ţării, informează AFP.
15:00
Ursula von der Leyen: Rolul „central” al UE trebuie să fie „pe deplin recunoscut” în orice plan de pace privind Ucraina # News.ro
Rolul „central” al Uniunii Europene trebuie să fie „pe deplin recunoscut” în orice plan de pace privind Ucraina, a afirmat, duminică, preşedinta Comisiei, Ursula von der Leyen.
14:50
Diana Buzoianu: Tăierile ilegale ale arborilor din spaţiile verzi urbane trebuie să devină infracţiuni sancţionate penal/ Ministerul Mediului a publicat un proiect de OUG în acest sens # News.ro
Ministerul Mediului anunţă că a publicat un proiect de ordonanţă de urgenţă care prevede sancţiuni penale pentru tăierea sau distrugerea arborilor din spaţiile verzi din localităţi. ”Prin această Ordonanţă vom putea corecta un vid legislativ şi stabili clar că tăierea abuzivă a arborilor din spaţiile verzi urbane este o faptă penală”, afirmă ministrul Diana Buzoianu.
14:40
Ceasul unui pasager de pe Titanic a obţinut un preţ record la o licitaţie/ Ceasul, dăruit lui Isidor Straus de soţia sa, care a ales să moară alături de el în naufragiu/ Acele ceasului indicau ora la care vaporul s-a scufundat # News.ro
Un ceas de buzunar din aur, recuperat de la unul dintre cei mai bogaţi pasageri de pe Titanic, a obţinut un preţ record de 1,78 milioane de lire sterline la o licitaţie, relatează BBC. Ceasul îi fusese dăruit lui Isidor Straus de soţia sa, care a refuzat să plece cu o barcă de salvare şi a rămas alături de el când vaporul s-a scufundat. De altfel, ceasul indica ora la care nava a dispărut sub valuri.
14:20
Sabrerul Vlad Covaliu a fost declarat al doilea an consecutiv cel mai bun junior din lume, a anunţat CS Dinamo.
14:10
Aproape 4.000 de articole vestimentare, încălţăminte, marochinărie şi parfumuri, inscripţionate cu mărci protejate, dar posibil contrafăcute, găsite de poliţiştii de frontieră din Giurgiu # News.ro
Poliţiştii de frontieră din Giurgiu au descoperit, în urma unor controale făcute în autocare şi autoturisme, aproape 4.000 de articole vestimentare, încălţăminte, marochinărie şi parfumuri, toate inscripţionate cu denumirea unor mărci protejate, dar despre care există suspiciunea că sunt contrafăcute. Produsele, estimate la peste 900.000 de lei dacă ar fi fost vândute ca unele de marcă, au fost confiscate.
14:10
Planul de pace american pentru Ucraina-Andrei Iermak s-a întâlnit cu oficiali europeni: Următoarea întâlnire va avea loc cu delegaţia SUA # News.ro
Delegaţia ucraineană prezentă în Elveţia pentru a discuta planul lui Donald Trump de a pune capăt războiului cu Rusia a avut o întâlnire cu reprezentanţi ai Franţei, Germaniei şi Regatului Unit, a anunţat, duminică, negociatorul de la Kiev.
14:00
Planul american pentru Ucraina prezintă „deficienţe majore”, a declarat duminică pentru AFP premierul norvegian Jonas Gahr Store, considerând „inacceptabil” să „modifici frontierele prin forţă”.
13:40
Nicuşor Dan: Am promulgat legea care introduce amendarea comercianţilor pentru nerespectarea obligaţiei de a înlocui produsele achiziţionate, atunci când cumpărătorul constată o neconformitate în termen de cel mult 30 de zile de la achiziţie # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan anunţă că a promulgat legea care introduce amendarea comercianţilor cu sume cuprinse între 5.000 şi 25.000 de lei pentru nerespectarea obligaţiei de a înlocui produsele achiziţionate, atunci când cumpărătorul constată o neconformitate în termen de cel mult 30 de zile de la achiziţie.
Acum 12 ore
13:30
După o finală strânsă împotriva echipei Atlético Mineiro (0-0, 5-4 la loviturile de departajare), clubul argentinian Lanus a câştigat a doua sa Copa Sudamericana (echivalentul sud-american al Ligii Europa), după cea câştigată în 2013.
13:20
Armata rusă a revendicat, duminică, cucerirea a trei noi localităţi din estul Ucrainei, unde are avantajul faţă de trupele ucrainene, în momentul în care ucrainenii, europenii şi americanii se reunesc în Elveţia pentru a discuta planul lui Donald Trump.
