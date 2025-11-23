Cine e cel mai inteligent jucător de la FCSB? Mihai Stoica nu are dubii: „Poate juca chiar și fundaș central!”

Fanatik, 23 noiembrie 2025 21:20

Mihai Stoica a dezvăluit care este cel mai inteligent jucător de la FCSB. Ce spune oficialul roș-albaștrilor despre fotbalistul care a evoluat pe mai multe poziții în ultima perioadă.

Acum 30 minute
21:20
21:10
Viitoarea adversară a FCSB-ului îl vrea pe Robert Lewandowski! Fanatik
Robert Lewandowski s-ar putea afla pe gazon la un meci cu FCSB. Viitoarea adversară a campioanei României dorește să îl transfere pe starul polonez în această iarnă.
21:10
Suporterii Rapidului au făcut spectacol la meciul din Gruia cu CFR Cluj! Video Fanatik
Suporterii Rapidului s-au deplasat în număr mare în Gruia, pentru meciul cu CFR Cluj. Fanii liderului din SuperLiga s-au remarcat printr-un spectacol pirotehnic.
Acum o oră
21:00
Cosmin Contra, serie magnifică în Qatar! Pe ce loc a urcat cu Al Arabi după o nouă victorie de senzație Fanatik
Lui Cosmin Contra îi merge excelent în Qatar. Tehnicianul român a obținut o nouă victorie extraordinară cu Al Arabi, de această dată în fața unei formații cu pretenții.
20:50
Laszlo Balint și-a spus frustrarea după Oțelul – Farul 2-2. Marea supărare a antrenorului Fanatik
Oțelul a remizat pe teren propriu cu Farul. Ce l-a deranjat pe Lazlo Balint, de fapt, la echipa lui. Vezi pe FANATIK toate detaliile.
20:40
FCSB, în pericol să rateze play-off-ul? Verdictul tehnicianului care i-a pus „frână” campioanei Fanatik
FCSB continuă să alerge după locurile de play-off. Ce a spus antrenorul care s-a opus campioanei despre șansele acesteia să ajungă în primele 6.
Acum 2 ore
20:30
Tensiuni majore și alianțe strategice tranșate la Budapesta. Relațiile Europa-Israel și efectele crizei din Orientul Mijlociu, dezbătute într-o conferință organizată de EIPA Fanatik
Conferință strategică la Budapesta: diplomați, experți în drept, jurnaliști și activiști analizează relațiile Europei cu Israel și impactul tensiunilor din Orientul Mijlociu
20:20
Jucătorul pus la zid de Gigi Becali după FCSB – Petrolul 1-1, apărat de suporteri: „E un copil foarte cuminte! A crescut sub ochii mei!” Fanatik
Gheorghe Mustață, liderul Peluzei Nord a celor de la FCSB, a sărit în apărarea fotbalistului criticat de Gigi Becali la finalul meciului cu Petrolul, încheiat la egalitate, 1-1.
20:10
Încă o crimă zguduie mișcarea ultras din Europa! Liderul fanilor, împușcat în plină stradă, la Belgrad Fanatik
La câteva ore distanță de când cel care conducea galeria lui Benfica a fost găsit împușcat în cap, un alt lider al suporterilor, dar din Serbia, a fost omorât. Toate detaliile despre victimă.
20:10
Fanatik SuperLiga, luni, 24 noiembrie, ora 10:30. Horia Ivanovici, ediție de colecție după CFR Cluj – Rapid Fanatik
Fanatik SuperLiga revine cu o ediție de top, luni, 24 noiembrie, ora 10:30. Horia Ivanovici vă invită la o emisiune de senzație după CFR Cluj - Rapid.
20:00
Staff-ul CFR-ului, impresionat de Rapid. “E o echipă pe stilul spaniol!”. Mesajul lui Daniel Pancu pentru suporteri Fanatik
Rapid este lider, iar duminică va înfrunta CFR Cluj. În cadrul unei conferințe de presă, staff-ul ardelenilor s-a arătat impresionat de jocul prestat de giuleșteni. Ce mesaj a avut Daniel Pancu pentru fani.
19:50
Faza etapei în SuperLiga! S-a făcut de râs într-un mod uluitor, dar a fost salvat de tușier! Fanatik
Faza etapei din SuperLiga s-a produs într-un duel extrem de important, între două echipe care se luptă pentru play-off. Un fotbalist a irosit într-un mod uluitor o ocazie de gol, înainte de a fi „salvat”.
19:40
Probleme înainte de CFR Cluj – Rapid! Anunțul lui Iuliu Mureșan despre aspectul care ar putea influența în mod negativ meciul: „Nu știu cum o să fie” Fanatik
Cum poate fi afectat meciul CFR Cluj - Rapid din etapa a 17-a din SuperLiga. Iuliu Mureșan a vorbit înaintea derby-ului din Gruia. Ce a spus, de fapt.
Acum 4 ore
19:30
Sârbii jubilează înainte de Steaua Roșie Belgrad – FCSB! Motivul pentru care sunt foarte optimiști, chiar dacă echipa a pierdut inexplicabil în ultima etapă Fanatik
Jurnaliștii sârbi nu concep ca Steaua Roșie Belgrad să nu obțină, pe 27 noiembrie, în grupa de Europa League, victoria contra FCSB-ului. Motivul pentru care sunt plini de încredere și optimism.
19:20
Walter Zenga o dă la întors! Ce a spus acum despre Cristi Chivu, înainte de Inter – Milan, după atacurile din ultima perioadă Fanatik
Walter Zenga, legenda fotbalului din Italia și fost antrenor în SuperLiga, a vorbit în presa din peninsulă înainte de 'Derby della Madoninna', dintre Inter și AC Milan.
19:10
Gata, am aflat adevărul: de ce a fost schimbat Tavi Popescu la pauza meciului FCSB – Petrolul? „Patronului nu i-a plăcut asta!” Fanatik
Mihai Stoica a dezvăluit care a fost motivul pentru care Tavi Popescu a fost schimbat la pauză meciului FCSB - Petrolul. Ce părere are oficialul roș-albaștrilor despre modificările efectuate în repriza a doua.
18:50
LIVE VIDEO Inter – AC Milan, Serie A, etapa 12. Primul Derby della Madonnina pentru Cristi Chivu ca antrenor al „nerazzurrilor” Fanatik
Inter, echipa antrenată de Cristi Chivu, va întâlni marea rivală AC Milan într-un derby extrem de important în Serie A. Află ultimele știri, echipe de start, transmisiuni, programul complet, scorul și cele mai tari faze.
18:40
Profețiile lui Mitică, luni, 24 noiembrie, ora 13:30. Horia Ivanovici și Dumitru Dragomir, discuții aprinse despre cele mai tari subiecte ale momentului Fanatik
La Profețiile lui Mitică, Horia Ivanovici și Dumitru Dragomir vor analiza, luni, 24 noiembrie, de la ora 13:30, cele mai importante subiecte ale momentului din România. Unde și cum poți vedea emisiunea
18:40
Scandal în La Liga, cu Andrei Rațiu în prim-plan! Ce i-a făcut românul propriului coechipier. Video Fanatik
Andrei Rațiu a fost protagonist în ultimul scandal din La Liga. Care a fost motivul pentru care fundașul român a avut o reacție vehementă la adresa colegului său.
18:20
Incident teribil înaintea unui meci din Statele Unite! Un jucător de fotbal american și-a înjunghiat doi coechipieri Fanatik
Este din nou haos în Statele Unite ale Americii, după un atac cu cuțitul petrecut înaintea unei partide. Un jucător de fotbal american și-a înjunghiat doi coechipieri.
18:00
Daniel Oprița pune condiții conducerii Stelei pentru prelungirea contractului: „Vreau să fac pasul la Liga 1!” Fanatik
Daniel Oprița și-a pierdut răbdarea cu oficialii de la CSA Steaua. Antrenorul nu are de gând să mai rămână în Ghencea dacă „militarii” nu vor avea drept de promovare în SuperLiga
17:40
După Asia Express, Gabi Tamaș e din nou în centrul atenției. Gestul vulgar făcut de sportiv chiar în direct la tv Fanatik
Gabi Tamaș a revenit în centrul atenției. De această dată nu este vorba despre victoria de la Asia Express, ci despre un moment care a generat mari controverse.
Acum 6 ore
17:20
CFR Cluj – Rapid, Live Video în etapa 17 din SuperLiga. Daniel Pancu, „față în față cu marea iubire” Fanatik
CFR Cluj o întâlnește pe Rapid în etapa 17 de SuperLiga. Află aici cine transmite la TV și online, programul complet, scorul live și cele mai tari faze.
17:10
Gafă teribilă a lui Real Madrid! L-a confundat pe jucătorul din La Liga cu fratele decedat al lui Diogo Jota. Cum a fost posibil Fanatik
Real Madrid a comis o gafă uriașă când a proiectat imagini în care aducea un omagiu unor persoane care au murit în ultimul an. A confundat un jucător din La Liga cu fratele decedat al lui Diogo Jota. Cum a fost posibil.
17:00
„A fost fault, bă!”. Mihai Stoica face lumină în scandalul Tavi Popescu – Eugen Neagoe de la FCSB – Petrolul Fanatik
Conflictul Tavi Popescu vs. Eugen Neagoe a fost în centrul atenției la FCSB - Petrolul 1-1. Mihai Stoica a făcut lumină și a povestit ce s-a întâmplat, de fapt, pe Arena Națională
16:40
Adevăratul motiv pentru care Cristiano Ronaldo nu a apărut în filmul lui Ladislau Boloni: “A fost de negăsit! Are două avioane private” Fanatik
Cristiano Ronaldo nu a mai apărut în cele din urmă în filmul lui Ladislau Boloni, deși acest lucru fusese anunțat anterior. Critici dure la adresa fotbalistului portughez pentru acest lucru
16:30
CCA îi dă dreptate lui Cristi Balaj în faza controversată de arbitraj de la UTA – U Cluj 0-2: „Decizie greșită!” Fanatik
CCA i-a oferit dreptate lui Cristi Balaj în faza controversată de arbitraj de la UTA - U Cluj 0-2. Care a fost mesajul transmis de Kyros Vassaras în această situație.
16:10
„Nu o să iert asta niciodată!”. Mihai Stoica „arde” înainte de derby-ul Inter – AC Milan. Cum a ajuns fanul echipei lui Chivu Fanatik
Mihai Stoica așteaptă cu sufletul la gură „Derby della Madonnina”. Președintele C.A. de la FCSB e mare fan Inter și îi ține pumnii lui Chivu în confruntarea cu AC Milan
15:50
Pep Guardiola, sub presiune după ce Manchester City a primit amenzi de 3 milioane de lire sterline. Ce reguli a încălcat spaniolul Fanatik
În ultimele trei sezoane, Pep Guardiola nu ținut cont regulamentele din Premier League, iar Manchester City a fost amendată drastic. Ce reguli a încălcat spaniolul și ce mesaj ferm i-a transmis clubul.
15:40
Război total la Steaua între Daniel Oprița și Florin Talpan: „Să înceteze cu jignirile! Se ascunde când mă vede” Fanatik
Daniel Oprița se află în continuare într-un „război” cu juristul Florin Talpan, care l-a atacat în repetate rânduri. Antrenorul Stelei a comentat această situație, dar a vorbit și despre presupusul conflict pe care l-ar fi avut cu proprii suporteri după remiza cu Metalul Buzău.
Acum 8 ore
15:20
Se schimbă din nou sistemul tactic la FCSB!? Anunțul lui Mihai Stoica: „Așa am câștigat două campionate!” Fanatik
FCSB a evoluat cu un sistem de joc schimbat pentru meciul cu Petrolul Ploiești, din SuperLiga, fără număr 6, partidă care s-a încheiat la egalitate, 1-1.
15:10
Sportivul celebru care are milioane de euro în cont, dar locuiește cu părinții. În ce condiții trăiește acesta, de fapt Fanatik
Deși are milioane de euro în cont și își permite orice, un faimos sportiv a ales să locuiască cu părinții în continuare. Cum arată locuința acestora?
15:10
Cristi Coste, SHOW după FCSB – Petrolul 1-1 şi FC Argeş – U Craiova 1-2 | Fanatik SuperLiga – 23 noiembrie 2025 Fanatik
14:50
„Cel mai important meci al sezonului!”. Ce urmează pentru Filipe Coelho și U Craiova după victoria 2-1 cu FC Argeș Fanatik
Universitatea Craiova a intrat oficial în era lui Filipe Coelho. Analiza debutului portughezului pe bancă și ce urmează acum pentru olteni, de fapt.
14:30
„Cât voi fi eu primar, niciun şofer nu va mai plăti niciun leu la parcare”. Promisiunile lui Gigi Neţoiu, dacă va câştiga alegerile din 7 decembrie Fanatik
Gigi Neţoiu şi-a prezentat la FANATIK EXCLUSIV planul pentru Bucureşti, promiţând referendum pe priorităţile oraşului, transparenţă totală în cheltuirea banilor publici şi parcări gratuite pentru toţi şoferii.
14:20
Reacție-șoc a lui Mihai Stoica după FCSB – Petrolul 1-1: „Mă așteptam să pierdem!”. Jucătorii vinovați și care ar fi „rușinea mondială!” Fanatik
Ce a spus Mihai Stoica după FCSB - Petrolul 1-1. Reacție total șocantă după remiza campioanei României pe teren propriu. Cine sunt, de fapt, vinovații pentru rezultat.
14:10
Româncă premiată cu argint la Campionatul Mondial de Culturism și Fitness. Povestea educatoarei care lucrează într-un mare oraș din România Fanatik
O educatoare a reușit să câștige medalia de argint la Campionatul Mondial de Culturism și Fitness. Despre cine este vorba și care este povestea sa de viață?
13:40
Viciere de rezultat în SuperLiga!? Verdict dur al specialistului Cristi Balaj: „Mari semne de întrebare. Linia a fost trasă greșit!” Fanatik
Cristi Balaj și-a oferit părerea în cazul arbitrajului de la meciul UTA - U Cluj 0-2. Ce a spus despre intervenția VAR-ului la golul marcat de arădeni, anulat ulterior.
13:40
„O prostie!”. LPF, reacție virulentă după adoptarea Legii Novak în sportul românesc. Cristi Balaj anticipează probleme mari cu Uniunea Europeană Fanatik
Fotbalul românesc se revoltă după adoptarea Legii Novak în sportul autohton. Cum au reacționat un oficial FRF, dar și Cristi Balaj pe seama schimbării majore.
Acum 12 ore
13:20
Invazie roș-albastră la Belgrad pentru meciul cu Steaua Roșie. Anunț de ultimă oră pentru fanii FCSB Fanatik
FCSB se pregătește pentru meciul dificil cu Steaua Roșie din Europa League, iar fanii „roș-albaștrilor” vor fi prezenți în număr mare pe stadionul „Rajko Mitic” din Belgrad.
13:10
Jucătorul important de la naționala României care nu a mai ajuns la FCSB, deși era dorit de Gigi Becali: ”Avea probleme cu băutura” Fanatik
Cine este jucătorul de bază din trecut de la naționala României care nu a mai ajuns la FCSB, deși era dorit insistent de Gigi Becali. Motivul pentru care a picat transferul.
12:50
Ce se întâmplă cu Tavi Popescu? Verdict necruțător: „Dacă mai vrea să joace fotbal, trebuie să plece de la FCSB!” Fanatik
Considerat a fi unul dintre cei mai talentați jucători din SuperLiga, Octavian Popescu nu reușește să se impună în echipa FCSB-ului și este sfătuit să plece de la echipă.
12:40
Veste uriașă pentru CFR Cluj înaintea derby-ului cu Rapid. „A scăpat!”. Reacția lui Neluțu Varga Fanatik
CFR Cluj a primit o veste incredibil de bună înaintea derby-ului cu Rapid. Vicecampioana a scăpat de spectrul depunctării. Reacția exclusivă a patronului Neluțu Varga
12:30
Gigi Mustață, declarație războinică în lupta la titlu din SuperLiga: „Decât să câștige ăștia, mai bine Botoșani!” Fanatik
Gheorghe Mustață a vorbit despre dorințele pe care fanii FCSB-ului le au în acest sezon, asta după ce echipa roș-albastră nu s-a ridicat până acum la nivelul așteptărilor.
12:20
„Haotic. Cea mai indisciplinată echipă din campionat!”. Sabin Ilie, nemilos cu jucătorii FCSB după 1-1 cu Petrolul Fanatik
Sabin Ilie a dat de pământ cu FCSB. Fostul mare atacant nu a avut milă de fotbaliștii lui Elias Charalambous, care au făcut doar 1-1 cu Petrolul Ploiești
12:10
Ce a făcut Ion Țiriac cu colecția impresionantă de mașini: ”Am primit o ofertă ieșită din comun” Fanatik
Decizia surprinzătoare luată de Ion Țiriac în privința colecției uriașe de autoturisme. Fostul mare jucător de tenis a dezvăluit propunerea care i s-a făcut recent.
11:50
Gigi Mustață, avertisment dur pentru jucătorii FCSB după 1-1 cu Petrolul: „Lipsă de atitudine!”. Cere transferuri de urgență Fanatik
Reacția dură a lui Gigi Mustață după FCSB - Petrolul 1-1. Ce a spus despre jucătorii campioanei României și ce transferuri a cerut, de fapt.
11:30
Pe cine mai sperie FCSB? Eugen Neagoe, nemulțumit cu egalul obținut de Petrolul pe Arena Națională: „I-am respectat prea mult!” Fanatik
Eugen Neagoe a dezvăluit că echipa sa putea să câștige meciul de pe Arena Națională, contra celor de la FCSB, însă startul partidei a fost unul neașteptat.
11:20
Vivi Răchită, ironie maximă după FCSB – Petrolul 1-1: „Dacă nici cu ei nu iei puncte, atunci cu cine?” Fanatik
Valeriu Răchită a făcut spectacol după FCSB - Petrolul 1-1. Fost jucător la cele două echipe, expertul FANATIK i-a ironizat maxim pe roș-albaștrii, care s-au îndepărtat, din nou, de play-off
11:10
Afacerea profitabilă în care a investit Dan Petrescu. ”Bursucul” l-a egalat pe Gică Hagi la capitolul avere Fanatik
Dan Petrescu, o legendă a fotbalului românesc și un antrenor de succes, o duce bine pe plan financiar: afacerea în care a investit ”Bursucul” și care îi aduce un profit uriaș.
