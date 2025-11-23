REPORTAJ. Triunghiul Zețari-Livezilor-Amurgului, față cu momentul politic 7 decembrie
Jurnalul.ro, 24 noiembrie 2025 00:20
„Ai portofelul la tine? Da? Rău! Fugi, fugi repede că rămâi fără el. Mă, tu vii între recidiviști, să ne întrebi de alegeri, cu buzunaru’ plin? Lasă, mă, cum trăim noi, aici e alt oraș, e independență autonomă. La noi e lider ăla mai tare în ani (de pușcărie - n.n.) și în bagabonțeală. Ce Ciucu, Cuciu sau cum e? Ce Biluță? Ce... cum zici că-i zice lu ăla? Drulă? Să ne pupe-n.....ăăă. Aia de la televizor (Anca Alexandrescu, n.n) era bună la noi. Scoteam un ban pe ea” - rezident din ghetoul Zețari, chestionat despre opțiunile sale electorale pentru alegerile din 7 decembrie.
• • •
Alte ştiri de Jurnalul.ro
Acum 15 minute
00:30
Pe 24 noiembrie 2025, energia cosmică devine imposibil de ignorat. Este o zi în care Universul trimite semnale clare că stagnarea nu mai este o opțiune.
Acum 30 minute
00:20
„Ai portofelul la tine? Da? Rău! Fugi, fugi repede că rămâi fără el. Mă, tu vii între recidiviști, să ne întrebi de alegeri, cu buzunaru’ plin? Lasă, mă, cum trăim noi, aici e alt oraș, e independență autonomă. La noi e lider ăla mai tare în ani (de pușcărie - n.n.) și în bagabonțeală. Ce Ciucu, Cuciu sau cum e? Ce Biluță? Ce... cum zici că-i zice lu ăla? Drulă? Să ne pupe-n.....ăăă. Aia de la televizor (Anca Alexandrescu, n.n) era bună la noi. Scoteam un ban pe ea” - rezident din ghetoul Zețari, chestionat despre opțiunile sale electorale pentru alegerile din 7 decembrie.
Acum o oră
23:50
Un nutriționist susține că a descoperit o gustare cu puține calorii care ajută la slăbit # Jurnalul.ro
Un nutriționist susține că a descoperit o gustare cu puține calorii care ajută la slăbit. Este o gustare „rapidă”, dar „sățioasă”, a spus expertul care a distribuit rețeta pe internet. Alți specialiști confirmă informațiile adăugând că rețeta are și alte beneficii pentru sănătate.
Acum 2 ore
23:30
Cercetătorii spun că Pământul nu este însoțit doar de Luna pe care o știm toți, ci și de mici obiecte capturate temporar de gravitația sa, numite „mini-luni” sau „cvasi-luni”, care rămân în apropiere ani sau chiar secole.
23:10
CFR Cluj a învins-o pe Rapid Bucureşti, liderul Superligii de fotbal, cu scorul de 3-0 (0-0), duminică seara, pe teren propriu, într-un meci din etapa a 17-a.
23:10
Horoscop 24 noiembrie 2025: Patru zodii primesc un semn puternic de la Univers și își schimbă viața # Jurnalul.ro
Horoscop. Data de 24 noiembrie 2025 vine cu o energie specială: dorința puternică de eliberare, schimbare și acțiune. Patru zodii simt mai intens ca oricând impulsul de a rupe tipare vechi și de a-și urma instinctele. Universul le transmite clar: dacă nu acum, atunci când?
23:00
Alertă medicală! Primul caz de deces al unei persoane infectate cu gripa aviară în SUA # Jurnalul.ro
Un bărbat din Washington a murit după infectarea cu virusul H5N5, fiind prima transmitere a acestei tulpini de gripă aviară de la păsări la oameni, transmite ANSA.
23:00
Italia câștigă al treilea an consecutiv Cupa Davis.Cobolli aduce punctul decisiv în finala cu Spania # Jurnalul.ro
Italia a cucerit pentru al treilea an consecutiv Cupa Davis, devenind prima echipă care reușește această performanță în era de după Challenge Round (începând din 1972). Echipa condusă de Filippo Volandri s-a impus cu 2-0 în finala disputată duminică, la Bologna, în fața Spaniei.
23:00
Ilie Bolojan a fost întrebat ce le transmite românilor care rămân fără loc de muncă în 2026.
22:50
Un cunoscut medic nutriționist anunță ce trebuie să mâncăm pentru a ne asigura echilibrul intestinal # Jurnalul.ro
Medicul nutriționist Mihaela Bilic a anunțat ce trebuie să mâncăm pentru a asigura echilibrul intestinal. Chefirul și untul sunt în fruntea listei. Problemele la nivel intestinal se pot manifesta sub forma de digestie dificilă, oboseală și infecții repetate, a avertizat medicul.
Acum 4 ore
22:40
Plan Roșu de Intervenție la Brăila: Autobuz cu 24 de pasageri răsturnat în mijlocul șoselei! # Jurnalul.ro
Accident grav la Brăila: un autobuz cu 24 de pasageri s-a răsturnat pe Calea Galați, iar autoritățile au activat Planul Roșu de Intervenție. Patru persoane au nevoie de îngrijiri medicale.
22:30
Eminem dă în judecată o firmă australiană numită Swim Shady pentru încălcarea mărcii „Slim Shady” # Jurnalul.ro
Artistul american susține că numele brandului Swim Shady poate induce publicul în eroare și că ar sugera în mod fals o legătură cu el, în timp ce compania australiană spune că își va apăra marca.
22:10
Un studiu realizat pe doi ani arată că o zonă împădurită din Devon ar putea găzdui în siguranță reintroducerea pisicii sălbatice europene, specie dispărută din regiune de peste 100 de ani.
22:00
Scemtovici & Benowitz Gallery prezintă a treia ediție a expoziției anuale „Contemporary Drawing in Romania – 2025, DESE/M/NE ale timpului” # Jurnalul.ro
Scemtovici & Benowitz Gallery prezintă Contemporary Drawing in Romania – 2025, DESE/M/NE ale timpului”, expoziție colectivă care încheie a treia ediție a Premiului Art Movements Foundation pentru Desen Contemporan.
21:50
Germania vrea să formeze cea mai puternică armată din Europa. De la înrolare voluntară, la recrutare obligatorie # Jurnalul.ro
Germania vrea să formeze cea mai puternică armată din Europa, astfel că va începe o campanie de înrolare voluntară, bazată pe măriri de salarii și alte stimulente materiale, însă, dacă tinerii germani nu vor răspunde pozitiv, se va trece la recrutarea obligatorie.
21:30
Marea Britanie îngheață tarifele feroviare pentru prima dată în trei decenii: economii semnificative pentru navetiști # Jurnalul.ro
Guvernul britanic îngheață pentru prima dată în 30 de ani tarifele feroviare, oferind economii considerabile pentru navetiști și introducând noi planuri pentru modernizarea transportului feroviar.
21:20
„Ne îndreptăm spre pacea justă”: Progrese semnificative în negocierile de la Geneva privind conflictul din Ucraina # Jurnalul.ro
La Geneva, oficiali americani, ucraineni și europeni au raportat duminică „progrese semnificative” în discuțiile privind încetarea conflictului din Ucraina, aflat în desfășurare de aproape patru ani. Secretarul de stat american Marco Rubio și șeful delegației ucrainene, Andri Yermak, au salutat atmosfera constructivă și pașii înainte făcuți în cadrul negocierilor.
21:10
Exercițiul care te face să dormi ca un prunc! Cercetătorii au descoperit soluția surpriză # Jurnalul.ro
O meta-analiză internațională arată că yoga de intensitate ridicată este cea mai eficientă formă de exercițiu pentru îmbunătățirea somnului, depășind mersul pe jos, antrenamentele de rezistență și exercițiile aerobice. Descoperă concluziile cercetătorilor.
20:50
Efectele nocive ale rețelelor sociale asupra sănătății mintale: Meta acuzată că a ascuns dovezi # Jurnalul.ro
Cercetări interne ale Meta Platforms Inc., care indicau efecte negative ale Facebook și Instagram asupra sănătății mintale, au fost oprite din analiză, iar documentele sunt acum contestate ca probe în instanță.
Acum 6 ore
20:30
Și în România, se înregistrează o creștere alarmantă a apelurilor de marketing insistent, un fenomen similar celui care a afectat recent Italia. Prin aceste apeluri, consumatorilor li se promit oferte irezistibile sau soluții false pentru reducerea costurilor la utilități.
20:10
Mitul „soției trofeu”, demontat. Căsătoria schimbă partenerii: Cine câștigă mai puțin, slăbește mai mult # Jurnalul.ro
O nouă cercetare publicată în Economics & Human Biology răstoarnă complet clișeul „soției trofeu" și dezvăluie adevărul despre dinamica căsătoriei moderne.
19:50
În primele luni ale unei relații, totul pare un joc continuu: ieșiri spontane, emoții intense, nopți cu povești interminabile. Apoi trec anii, apar responsabilitățile, oboseala, rutina, iar relația odată vibrantă riscă să devină… un „meh” fără culoare.
19:30
Donald Trump vrea să se împace cu deputata republicană care a demisionat. Aceasta ia în calcul o eventuală candidatură la președinția SUA # Jurnalul.ro
Donald Trump spune că i-ar plăcea să o vadă pe Marjorie Taylor Greene revenind în politică, în timp ce fosta aliată MAGA analizează posibilitatea unei candidaturi la președinția SUA în 2028.
19:20
Prințesa Charlotte și-ar putea pierde titlul regal când Prințul William devine rege, însă experții spun că ar putea primi ulterior prestigiosul titlu Princess Royal.
19:10
Zelenski afirmă că există disponibilitatea de a încorpora o „viziune ucraineană” în planul de pace al lui Trump # Jurnalul.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că, în cadrul contactelor de duminică de la Geneva între delegaţiile ţării sale, SUA şi unor ţări europene, există o anumită disponibilitate de a încorpora o "viziune ucraineană" în planul de pace transmis Kievului săptămâna aceasta de către administraţia preşedintelui Donald Trump, a cărui versiune iniţială a fost considerată excesiv de favorabilă Rusiei de către Bruxelles şi Kiev, potrivit EFE.
19:00
Rezultate Loto 6/49 23 noiembrie 2025. Numerele câștigătoare de duminică la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus # Jurnalul.ro
Duminica, 23 noiembrie, au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de joi, 20 noiembrie, Loteria Romana a acordat 17.510 de castiguri in valoare totala de peste 1,51 milioane de lei.
18:50
Există ceva captivant la o femeie care intră într-o cameră și lasă o impresie care persistă mult timp după ce a plecat. Este vorba despre acea încredere liniștită, acea prezență naturală care îi face pe oameni să întoarcă capetele și să se întrebe: „Cine este ea?”
Acum 8 ore
18:40
Oamenii de știință avertizează că Salmonella Typhi, bacteria care provoacă febra tifoidă, evoluează într-un ritm îngrijorător, devenind rezistentă la aproape toate tratamentele existente.
18:30
Protest de amploare la Tel Aviv: Mii de oameni cer anchetarea tragediei din 7 octombrie 2023 # Jurnalul.ro
Mii de israelieni și lideri ai opoziției au protestat la Tel Aviv pentru a cere anchetarea evenimentelor din 7 octombrie. Ei acuză guvernul că ascunde adevărul și încearcă să își acopere greșelile.
18:10
Preşedintele SUA, Donald Trump, i-a acuzat duminică pe liderii ucraineni că nu dau dovadă de "nicio recunoştinţă" faţă de Statele Unite, în timp ce el încearcă să impună un acord pentru a pune capăt conflictului, plan contestat de Kiev, potrivit AFP.
18:10
Creierul nostru este centrul de comandă al corpului, responsabil pentru memorie, luarea deciziilor și mișcare. Cu toate acestea, multe obiceiuri zilnice afectează în mod silențios creierul și conexiunile sale în timp.
18:00
Crima pasională de la Timișoara. Ucigașul Andreei Morega, condamnat definitiv la 25 de ani de închisoare. Tatăl victimei: „E animal, nu e om" # Jurnalul.ro
„Toată nădejdea ne-am pus-o în Andreea, tot ce am făcut a fost pentru ea”, spune Adrian Morega, tatăl studentei la Medicină ucise cu 51 de lovituri de cuțit.
17:50
Cât timp după divorț poți să faci partajul. Ce se întâmplă dacă unul dintre soți se recăsătorește? # Jurnalul.ro
Dreptul la partea din bunurile comune rezultate dintr-o căsătorie anterioară nu se pierde dacă te recăsătorești. Partajul poate fi realizat chiar și după mulți ani de la divorț, indiferent dacă fostul partener s-a recăsătorit între timp.
17:30
Armata israeliană a anunțat, duminică, uciderea unui comandant local al Hamas în Gaza. Atât Israelul, cât și gruparea militantă palestiniană continuă să se acuze reciproc de încălcarea armistițiului.
17:10
Horoscop 2026. Un an al schimbărilor blânde, intuiției puternice și stabilității regăsite. Cine iubește, cine câștigă și cine își schimbă viața # Jurnalul.ro
Horoscop 2026 complet pentru toate zodiile. Află previziunile anului în dragoste, carieră, bani și energie. Un an al sincerității, intuiției și stabilității regăsite.
17:00
Alertă medicală! Primul caz de deces al unei persoane infectate cu gripa aviară în SUA # Jurnalul.ro
Un bărbat din Washington a murit după infectarea cu virusul H5N5, fiind prima transmitere a acestei tulpini de gripă aviară de la păsări la oameni, transmite ANSA.
16:50
Sărutul, un obicei vechi de peste 20 de milioane de ani. Ce dezvăluie cercetătorii despre originile acestui gest universal # Jurnalul.ro
Cercetătorii de la Oxford și Florida Tech arată că sărutul are origini străvechi, datând de acum 17–21 de milioane de ani. Studiul explică rolul evolutiv al sărutului și cum era practicat atât de primate, cât și de strămoșii oamenilor.
Acum 12 ore
16:40
Armata israeliană a efectuat un atac aerian în sudul Beirutului, primul din luna iunie, vizând a doua persoană de rang înalt din Hezbollah.
16:30
Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat, duminică, promulgarea legii care prevede amenzi între 5.000 şi 25.000 de lei pentru comercianţii care nu respectă obligaţia de a înlocui produsele cumpărate, dacă cumpărătorul constată o neconformitate în maximum 30 de zile de la achiziţie.
16:20
Performanță la Cupa Mondială. Americanca Mikaela Shiffrin a câștigat proba de slalom la Cupa Mondială, al 103-lea titlu din cariera sa # Jurnalul.ro
Americanca Mikaela Shiffrin a câștigat duminică proba de slalom de la Gurgl, din Cupa Mondială de schi alpin. Sportiva a controlat autoritar ambele manșe și s-a impus cu timpul total de 1:48.11 minute, obținând al 103-lea succes al carierei, respectiv al 66-lea la slalom.
16:10
O delegație Hamas se află duminică la Cairo pentru a se întâlni cu mediatorii războiului din Gaza, a declarat o sursă din serviciile de securitate egiptene și un oficial Hamas.
15:50
Descoperire uimitoare în medicină. Părul cărunt apare când organismul distruge celulele predispuse la cancer # Jurnalul.ro
Considerat un semn al îmbătrânirii, părul cărunt înseamnă, de fapt, „cicatrici de război” în lupta organismului împotriva cancerului, arată un studiu recent.
15:30
Ministerul Mediului vrea ca tăierile ilegale din spațiile verzi ale orașelor să devină infracțiuni # Jurnalul.ro
Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a publicat un proiect de OUG care modifică Codul Silvic, prin care stabilește un regim penal pentru tăierea, distrugerea sau degradarea fără drept a arborilor din spațiile verzi aflate în intravilanul localităților.
15:10
Săgetătorul iubește fără limite! Vezi cu ce zodii face scântei și cu cine NU se potrivește deloc! # Jurnalul.ro
Descoperă compatibilitatea Săgetătorului cu toate zodiile – află cum este Săgetătorul în dragoste, prietenie și afaceri și cu cine formează cele mai explozive cupluri! Îndrumări astrologice pentru relații fericite și echilibrate.
14:50
Volodimir Zelenski, la începutul discuțiilor de la Geneva: "Vărsarea de sânge trebuie oprită" # Jurnalul.ro
Oficialii din Ucraina și aliații săi occidentali au început duminică discuțiile la Geneva, Elveția, cu privire la planul de pace al SUA.
14:30
Datoria administraţiei publice (guvernamentală) a urcat, în iulie 2025, până la 1.070,18 miliarde lei, de la 1,039,96 miliarde de lei, în luna precedentă, conform datelor publicate de Ministerul Finanţelor (MF), consultate de AGERPRES.
14:10
Momente încordate la amuleta de diseară și lacrimi de emoții în ringul audițiilor Chefi la cuțite. Chef Sautner: „Este incredibil ce ne aduc audițiile acestui sezon!” # Jurnalul.ro
Diseară, de la ora 20:00, sezonul 16 Chefi la cuțite continuă cu un nou episod încărcat de adrenalină și emoții. Competiția merge mai departe, cu o luptă pentru amuletă desfășurată... la malul mării. Chefii fac un salt spectaculos de la munte la mare, astfel că de la Castelul Bran ajung pe țărmul Mării Negre, pentru o sesiune de gătit cu iz de vacanță, potrivită cu o seară de duminică în fața televizorului. Atâta doar că pentru Chefi nu e vacanță: în joc este o amuletă grea, care va aduce tensiune mare la aflarea verdictului.
14:00
Max Verstappen profită de descalificarea McLaren la Las Vegas și revine puternic în lupta pentru titlu în Formula 1 # Jurnalul.ro
Max Verstappen profită de descalificarea monoposturilor McLaren pilotate de Norris și Piastri după Marele Premiu de Formula 1 de la Las Vegas. Descoperă cum s-a schimbat clasamentul și ce urmează în lupta pentru titlu.
13:30
Premierul chinez Li Qiang salută intrarea pe piața chineză a mai multor companii italiene și speră că Italia va oferi un mediu de afaceri echitabil și nediscriminatoriu pentru investițiile chineze în această țară, a transmis agenția oficială de știri Xinhua.
13:20
Cum transformă Europa hidrogenul în scut energetic: lansarea primei burse digitale și impactul asupra României # Jurnalul.ro
Europa lansează prima bursă digitală a hidrogenului pentru a crește securitatea energetică și stabilitatea pieței. România trebuie să accelereze proiectele pentru a valorifica oportunitatea. Află detalii despre noi coridoare și strategii.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.