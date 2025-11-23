Secundul lui Daniel Pancu de la CFR Cluj, reacție bizară după succesul cu Rapid: ”Victoria e a lor”
Fanatik, 24 noiembrie 2025 00:40
CFR Cluj a obținut o victorie categorică în fața Rapidului, scor 3-0. Daniel Pancu nu a venit la flash-interviu după meci, locul său fiind luat de antrenorul secund.
• • •
Alte ştiri de Fanatik
Acum 10 minute
01:00
Nota primită de Cristi Chivu după Inter – AC Milan 0-1. “Un eșec groaznic. Acolo s-a făcut diferența” # Fanatik
Cristi Chivu a pierdut primul Derby della Madonnina ca antrenor, iar jurnaliștii italieni au anunțat unde s-a făcut diferența. Ce notă a primit românul, fără victorie în derby-uri, de când a preluat pe Inter.
01:00
Cristi Chivu, frustrat după Inter – AC Milan 0-1: ”Au marcat la singura ocazie”. Ce a spus despre jocul modest al lui Sommer și de ce l-a schimbat pe Lautaro Martinez # Fanatik
Cristi Chivu a fost extrem de marcat de înfrângerea din derby-ul Inter - AC Milan 0-1. Ce a spus tehnicianul român după cea de-a patra înfrângere din Serie A.
Acum 30 minute
00:40
Secundul lui Daniel Pancu de la CFR Cluj, reacție bizară după succesul cu Rapid: ”Victoria e a lor” # Fanatik
CFR Cluj a obținut o victorie categorică în fața Rapidului, scor 3-0. Daniel Pancu nu a venit la flash-interviu după meci, locul său fiind luat de antrenorul secund.
Acum o oră
00:20
Cristi Săpunaru l-a taxat pe Alex Dobre după CFR Cluj – Rapid 3-0: “Nu vrei să fii campion?”. Ce l-a nemulțumit pe fostul căpitan al alb-vișiniilor # Fanatik
Cristi Săpunaru a fost deranjat de declarațiile lui Alex Dobre de la finalul partidei CFR Cluj – Rapid, scor 3-0. Ce îi reproșează fostul căpitan al giuleștenilor celui cu care, în sezonul trecut, a împărțit vestiarul.
00:10
Louis Munteanu, reacție de milioane după ce a fost urmărit de scouteri din MLS la CFR Cluj – Rapid 3-0: ”Au avut ce să vadă” # Fanatik
Un club din MLS și-a trimis scouterii să-l urmărească pe Louis Munteanu la meciul CFR Cluj - Rapid 3-0. Cum a comentat atacantul gazdelor un posibil transfer.
Acum 2 ore
23:50
S-a găsit explicația pentru gafa lui Ștefan Târnovanu din FCSB – Petrolul 1-1: ”Mentalul tău nu e pregătit să mai schimbi ceva” # Fanatik
Ștefan Târnovanu a fost unul dintre vinovații pentru remiza din meciul FCSB - Petrolul 1-1. Cum a explicat un fost portar din SuperLiga gafa comisă de titularul campioanei României.
23:40
Constantin Gâlcă, discurs dur la adresa jucătorilor săi, după CFR Cluj – Rapid 3-0. “Am suferit mult, ne-au depășit” # Fanatik
Constantin Gâlcă s-a arătat nemulțumit de jucătorii săi după ce Rapid a pierdut, în deplasare, cu CFR Cluj, scor 0-3. Ce le-a reproșat antrenorul lui Alex Dobre și compania.
23:30
De ce a apărut Cristi Chivu vopsit pe față la derby-ul Inter – AC Milan. Motivul nobil pentru care antrenorul român s-a conformat # Fanatik
Detaliul de pe chipul lui Cristi Chivu la meciul Inter - AC Milan. De ce a fost vopsit, de fapt, antrenorul român pe față la „Derby della Madonnina”.
23:20
Alex Dobre, mentalitate de campion! Ce a declarat după CFR Cluj – Rapid 3-0 și reacția lui Răzvan Onea # Fanatik
Alex Dobre a declarat, după umilința cu CFR Cluj, că Rapid trebuie să strângă rândurile și să meargă mai departe, pentru că lupta pentru titlu este un maraton. Ce reacție a avut și Răzvan Onea, căpitanul alb-vișiniilor.
23:20
Pontul zilei de luni, 24 noiembrie, din SuperLiga. Bet Builder de cotă 5.25 la Superbet pentru FC Botoșani – Dinamo # Fanatik
Cu pontul zilei de luni, 24 noiembrie, puteți da o adevărată lovitură la Superbet dacă mizați pe un Bet Builder de cotă 5.25 la meciul FC Botoșani - Dinamo.
23:20
Andrei Cordea, fostul jucător de la FCSB, laude pentru Louis Munteanu după ce a răpus Rapidul: ”Știe să mă pună în valoare” # Fanatik
CFR Cluj a obținut o victorie categorică în fața Rapidului, scor 3-0. Andrei Cordea cu o ”dublă” și Louis Munteanu cu două pase decisive au tranșat meciul din Gruia.
23:10
Neluțu Varga, prima reacție după CFR – Rapid 3-0: „Victorie superbă, sunt tare mândru! O să fie niște surprize săptămâna asta”. Exclusiv # Fanatik
Neluțu Varga, extrem de bucuros după victoria de senzație obținută de CFR Cluj în fața Rapidului! Ce a spus finanțatorul clubului din Gruia
Acum 4 ore
22:40
Biletul zilei la pariuri de luni, 24 noiembrie 2025, poate aduce un câștig de 402 lei cu ajutorul a două meciuri de fotbal din Super Lig și Premier League.
22:40
La ce bornă impresionantă a ajuns Răzvan Lucescu pe banca lui PAOK și cum a fost sărbătorit românul de clubul din Salonic # Fanatik
Răzvan Lucescu, venerat în Grecia. Ce bornă a atins antrenorul român la PAOK și cum a fost recompensat de clubul elen. Vezi pe FANATIK toate detaliile.
22:30
Marian Aioani i-a îngropat pe rapidiști în meciul cu CFR Cluj! Gafă impardonabilă a portarului în Gruia. Video # Fanatik
În ciuda unor parade fantastice în meciul CFR Cluj - Rapid, Marian Aioani a comis o gafă de proporții. Cum a greșit portarul giuleștenilor și ce impact a avut pe tabela de marcaj.
22:20
„Nepregătit fizic și cu kilograme în plus!”. Vedeta FCSB-ului, pusă la zid după 1-1 cu Petrolul # Fanatik
FCSB a făcut doar un egal, 1-1, cu Petrolul, în ultima rundă din SuperLiga, iar unul dintre atacanții echipei este criticat pentru că ar avea kilograme în plus.
22:10
Un nou gol de pus în ramă pentru Cristiano Ronaldo la 40 de ani! Foarfecă de senzație la meciul din campionat. Vezi pe FANATIK execuția de geniu a lui CR7.
21:50
„N-am dormit trei nopți la rând!”. Mihai Stoica, toate secretele postului cu apă pe care l-a ținut timp de 7 zile # Fanatik
Mihai Stoica a dezvăluit secretele postului cu apă pe care l-a ținut timp de aproape o săptămână. Care au fost cele mai mari probleme cu care s-a confruntat oficialul campioanei FCSB.
21:40
Farul a plecat cu un punct de la Oțelul după 2-2 în etapa a 17-a. Ce a spus antrenorul despre meciul din runda următoare și cum o poate bate, de fapt, pe FCSB.
21:20
Cine e cel mai inteligent jucător de la FCSB? Mihai Stoica nu are dubii: „Poate juca chiar și fundaș central!” # Fanatik
Mihai Stoica a dezvăluit care este cel mai inteligent jucător de la FCSB. Ce spune oficialul roș-albaștrilor despre fotbalistul care a evoluat pe mai multe poziții în ultima perioadă.
21:10
Robert Lewandowski s-ar putea afla pe gazon la un meci cu FCSB. Viitoarea adversară a campioanei României dorește să îl transfere pe starul polonez în această iarnă.
21:10
Suporterii Rapidului s-au deplasat în număr mare în Gruia, pentru meciul cu CFR Cluj. Fanii liderului din SuperLiga s-au remarcat printr-un spectacol pirotehnic.
Acum 6 ore
21:00
Cosmin Contra, serie magnifică în Qatar! Pe ce loc a urcat cu Al Arabi după o nouă victorie de senzație # Fanatik
Lui Cosmin Contra îi merge excelent în Qatar. Tehnicianul român a obținut o nouă victorie extraordinară cu Al Arabi, de această dată în fața unei formații cu pretenții.
20:50
Oțelul a remizat pe teren propriu cu Farul. Ce l-a deranjat pe Lazlo Balint, de fapt, la echipa lui. Vezi pe FANATIK toate detaliile.
20:40
FCSB, în pericol să rateze play-off-ul? Verdictul tehnicianului care i-a pus „frână” campioanei # Fanatik
FCSB continuă să alerge după locurile de play-off. Ce a spus antrenorul care s-a opus campioanei despre șansele acesteia să ajungă în primele 6.
20:30
Tensiuni majore și alianțe strategice tranșate la Budapesta. Relațiile Europa-Israel și efectele crizei din Orientul Mijlociu, dezbătute într-o conferință organizată de EIPA # Fanatik
Conferință strategică la Budapesta: diplomați, experți în drept, jurnaliști și activiști analizează relațiile Europei cu Israel și impactul tensiunilor din Orientul Mijlociu
20:20
Jucătorul pus la zid de Gigi Becali după FCSB – Petrolul 1-1, apărat de suporteri: „E un copil foarte cuminte! A crescut sub ochii mei!” # Fanatik
Gheorghe Mustață, liderul Peluzei Nord a celor de la FCSB, a sărit în apărarea fotbalistului criticat de Gigi Becali la finalul meciului cu Petrolul, încheiat la egalitate, 1-1.
20:10
Încă o crimă zguduie mișcarea ultras din Europa! Liderul fanilor, împușcat în plină stradă, la Belgrad # Fanatik
La câteva ore distanță de când cel care conducea galeria lui Benfica a fost găsit împușcat în cap, un alt lider al suporterilor, dar din Serbia, a fost omorât. Toate detaliile despre victimă.
20:10
Fanatik SuperLiga, luni, 24 noiembrie, ora 10:30. Horia Ivanovici, ediție de colecție după CFR Cluj – Rapid # Fanatik
Fanatik SuperLiga revine cu o ediție de top, luni, 24 noiembrie, ora 10:30. Horia Ivanovici vă invită la o emisiune de senzație după CFR Cluj - Rapid.
20:00
Staff-ul CFR-ului, impresionat de Rapid. “E o echipă pe stilul spaniol!”. Mesajul lui Daniel Pancu pentru suporteri # Fanatik
Rapid este lider, iar duminică va înfrunta CFR Cluj. În cadrul unei conferințe de presă, staff-ul ardelenilor s-a arătat impresionat de jocul prestat de giuleșteni. Ce mesaj a avut Daniel Pancu pentru fani.
19:50
Faza etapei în SuperLiga! S-a făcut de râs într-un mod uluitor, dar a fost salvat de tușier! # Fanatik
Faza etapei din SuperLiga s-a produs într-un duel extrem de important, între două echipe care se luptă pentru play-off. Un fotbalist a irosit într-un mod uluitor o ocazie de gol, înainte de a fi „salvat”.
19:40
Probleme înainte de CFR Cluj – Rapid! Anunțul lui Iuliu Mureșan despre aspectul care ar putea influența în mod negativ meciul: „Nu știu cum o să fie” # Fanatik
Cum poate fi afectat meciul CFR Cluj - Rapid din etapa a 17-a din SuperLiga. Iuliu Mureșan a vorbit înaintea derby-ului din Gruia. Ce a spus, de fapt.
19:30
Sârbii jubilează înainte de Steaua Roșie Belgrad – FCSB! Motivul pentru care sunt foarte optimiști, chiar dacă echipa a pierdut inexplicabil în ultima etapă # Fanatik
Jurnaliștii sârbi nu concep ca Steaua Roșie Belgrad să nu obțină, pe 27 noiembrie, în grupa de Europa League, victoria contra FCSB-ului. Motivul pentru care sunt plini de încredere și optimism.
19:20
Walter Zenga o dă la întors! Ce a spus acum despre Cristi Chivu, înainte de Inter – Milan, după atacurile din ultima perioadă # Fanatik
Walter Zenga, legenda fotbalului din Italia și fost antrenor în SuperLiga, a vorbit în presa din peninsulă înainte de 'Derby della Madoninna', dintre Inter și AC Milan.
19:10
Gata, am aflat adevărul: de ce a fost schimbat Tavi Popescu la pauza meciului FCSB – Petrolul? „Patronului nu i-a plăcut asta!” # Fanatik
Mihai Stoica a dezvăluit care a fost motivul pentru care Tavi Popescu a fost schimbat la pauză meciului FCSB - Petrolul. Ce părere are oficialul roș-albaștrilor despre modificările efectuate în repriza a doua.
Acum 8 ore
18:50
LIVE VIDEO Inter – AC Milan, Serie A, etapa 12. Primul Derby della Madonnina pentru Cristi Chivu ca antrenor al „nerazzurrilor” # Fanatik
Inter, echipa antrenată de Cristi Chivu, va întâlni marea rivală AC Milan într-un derby extrem de important în Serie A. Află ultimele știri, echipe de start, transmisiuni, programul complet, scorul și cele mai tari faze.
18:40
Profețiile lui Mitică, luni, 24 noiembrie, ora 13:30. Horia Ivanovici și Dumitru Dragomir, discuții aprinse despre cele mai tari subiecte ale momentului # Fanatik
La Profețiile lui Mitică, Horia Ivanovici și Dumitru Dragomir vor analiza, luni, 24 noiembrie, de la ora 13:30, cele mai importante subiecte ale momentului din România. Unde și cum poți vedea emisiunea
18:40
Scandal în La Liga, cu Andrei Rațiu în prim-plan! Ce i-a făcut românul propriului coechipier. Video # Fanatik
Andrei Rațiu a fost protagonist în ultimul scandal din La Liga. Care a fost motivul pentru care fundașul român a avut o reacție vehementă la adresa colegului său.
18:20
Incident teribil înaintea unui meci din Statele Unite! Un jucător de fotbal american și-a înjunghiat doi coechipieri # Fanatik
Este din nou haos în Statele Unite ale Americii, după un atac cu cuțitul petrecut înaintea unei partide. Un jucător de fotbal american și-a înjunghiat doi coechipieri.
18:00
Daniel Oprița pune condiții conducerii Stelei pentru prelungirea contractului: „Vreau să fac pasul la Liga 1!” # Fanatik
Daniel Oprița și-a pierdut răbdarea cu oficialii de la CSA Steaua. Antrenorul nu are de gând să mai rămână în Ghencea dacă „militarii” nu vor avea drept de promovare în SuperLiga
17:40
După Asia Express, Gabi Tamaș e din nou în centrul atenției. Gestul vulgar făcut de sportiv chiar în direct la tv # Fanatik
Gabi Tamaș a revenit în centrul atenției. De această dată nu este vorba despre victoria de la Asia Express, ci despre un moment care a generat mari controverse.
17:20
CFR Cluj – Rapid, Live Video în etapa 17 din SuperLiga. Daniel Pancu, „față în față cu marea iubire” # Fanatik
CFR Cluj o întâlnește pe Rapid în etapa 17 de SuperLiga. Află aici cine transmite la TV și online, programul complet, scorul live și cele mai tari faze.
17:10
Gafă teribilă a lui Real Madrid! L-a confundat pe jucătorul din La Liga cu fratele decedat al lui Diogo Jota. Cum a fost posibil # Fanatik
Real Madrid a comis o gafă uriașă când a proiectat imagini în care aducea un omagiu unor persoane care au murit în ultimul an. A confundat un jucător din La Liga cu fratele decedat al lui Diogo Jota. Cum a fost posibil.
Acum 12 ore
17:00
„A fost fault, bă!”. Mihai Stoica face lumină în scandalul Tavi Popescu – Eugen Neagoe de la FCSB – Petrolul # Fanatik
Conflictul Tavi Popescu vs. Eugen Neagoe a fost în centrul atenției la FCSB - Petrolul 1-1. Mihai Stoica a făcut lumină și a povestit ce s-a întâmplat, de fapt, pe Arena Națională
16:40
Adevăratul motiv pentru care Cristiano Ronaldo nu a apărut în filmul lui Ladislau Boloni: “A fost de negăsit! Are două avioane private” # Fanatik
Cristiano Ronaldo nu a mai apărut în cele din urmă în filmul lui Ladislau Boloni, deși acest lucru fusese anunțat anterior. Critici dure la adresa fotbalistului portughez pentru acest lucru
16:30
CCA îi dă dreptate lui Cristi Balaj în faza controversată de arbitraj de la UTA – U Cluj 0-2: „Decizie greșită!” # Fanatik
CCA i-a oferit dreptate lui Cristi Balaj în faza controversată de arbitraj de la UTA - U Cluj 0-2. Care a fost mesajul transmis de Kyros Vassaras în această situație.
16:10
„Nu o să iert asta niciodată!”. Mihai Stoica „arde” înainte de derby-ul Inter – AC Milan. Cum a ajuns fanul echipei lui Chivu # Fanatik
Mihai Stoica așteaptă cu sufletul la gură „Derby della Madonnina”. Președintele C.A. de la FCSB e mare fan Inter și îi ține pumnii lui Chivu în confruntarea cu AC Milan
15:50
Pep Guardiola, sub presiune după ce Manchester City a primit amenzi de 3 milioane de lire sterline. Ce reguli a încălcat spaniolul # Fanatik
În ultimele trei sezoane, Pep Guardiola nu ținut cont regulamentele din Premier League, iar Manchester City a fost amendată drastic. Ce reguli a încălcat spaniolul și ce mesaj ferm i-a transmis clubul.
15:40
Război total la Steaua între Daniel Oprița și Florin Talpan: „Să înceteze cu jignirile! Se ascunde când mă vede” # Fanatik
Daniel Oprița se află în continuare într-un „război” cu juristul Florin Talpan, care l-a atacat în repetate rânduri. Antrenorul Stelei a comentat această situație, dar a vorbit și despre presupusul conflict pe care l-ar fi avut cu proprii suporteri după remiza cu Metalul Buzău.
15:20
Se schimbă din nou sistemul tactic la FCSB!? Anunțul lui Mihai Stoica: „Așa am câștigat două campionate!” # Fanatik
FCSB a evoluat cu un sistem de joc schimbat pentru meciul cu Petrolul Ploiești, din SuperLiga, fără număr 6, partidă care s-a încheiat la egalitate, 1-1.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.