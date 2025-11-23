„România, cea mai importantă țară din lume” vs. Vestul "cel rău"
Euractiv.ro, 24 noiembrie 2025
România, „Alfa și omega pentru o nouă eră de pace, demnitate și iubire.” Sarcasm și ridiculizare cu superiortate, de partea cealaltă.
SUA insistă că au redactat planul de pace pentru Ucraina, în ciuda acuzațiilor că ar favoriza Rusia # Euractiv.ro
Secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, a insistat că un plan propus în 28 de puncte pentru a pune capăt războiului din Ucraina – considerat pe scară largă favorabil Rusiei – a fost „redactat de SUA”, scrie BBC News (Marea Britanie).
Eram pe punctul să scriu „trei ipostaze ale unei morți anunțate”, dar este o pastișă facilă și perimată. Sunt însă trei momente care ar fi meritat și poate ar fi avut mai multă atenție, scrie Ileana Giurchescu pe Presshub.ro.
Dacă nu disecăm trecutul, nu avem șansa de a înțelege viitorul.
Guvernul-fortăreață. Transparența Executivului tinde spre zero, fotojurnaliștii se revoltă public # Euractiv.ro
Guvernul Bolojan se remarcă, printre altele, prin lipsa aproape totală de transparență când vine vorba de relația cu jurnaliștii. Secretomanie instituită este demnă de puteri autoritare, nicidecum de una care pretinde a fi democratică.
Bolojan le-a pus gând rău unor companii de stat: Cele care nu pot fi salvate trebuie închise # Euractiv.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat vineri, într-o conferință de presă, că acele companii de stat care nu pot fi salvate trebuie închise, iar cele care au pierderi trebuie să le reducă.
Zelenski spune că Ucraina riscă să piardă partenerul strategic SUA, prin respingerea planului de pace propus de echipa lui Trump.
Premierul Ilie Bolojan a declarat vineri, într-o conferință de presă, că majorarea impozitelor pe proprietați în cazul persoanelor fizice era necesară și a fost un angajament al țării noastre de anii trecuți.
Nicușor Dan, după plecare lui Ludovic Orban de la Cotroceni: Uneori se mai întâmplă telenovele # Euractiv.ro
Președintele Nicușor Dan a spus vineri, referitor la plecarea lui Ludovic Orban din funcția de consilier, că, dacă un demnitar are un consilier și acel consilier "în mod repetat spune altceva decât spune demnitarul", cel din urmă trebuie să plece.
Președintele Nicușor Dan vede rezultate concrete livrate de coaliția de guvernare.
DIICOT, detalii despre șoferul prins în Vama Albița că transporta arme și lansatoare de rachetă # Euractiv.ro
Procurorii DIICOT Iași au dispus reținerea șoferului moldovean, de 37 de ani, cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, contrabandă calificată și folosirea de acte nereale la autoritatea vamală.
Discursul „condamnabil” al primului-ministru german reflectă o viziune neocolonială, scrie „Folha Online” (Brazilia), care constată că modul european de ierarhizare a lumii arată că s-au învățat puține lucruri despre justiția climatică.
Human Rights Watch denunță crimele de război israeliene pentru strămutarea a 32.000 de palestinieni # Euractiv.ro
Human Rights Watch (HRW) a denunțat joi că Israelul a comis „crime de război” în timpul unei serii de operațiuni militare în Cisiordania, care au cauzat strămutarea forțată a cel puțin 32.000 de palestinieni, notează „Cadena SER” (Spania).
Un sondaj Informat.ro – INSCOP Research, realizat în perioada 17-19 noiembrie, arată că Nicușor Dan este personalitatea politică în care românii au cea mai multă încredere.
Bosnia, după 30 de ani: o țară în pragul dezintegrării din cauza rebeliunii sârbilor bosniaci # Euractiv.ro
Liderul sârbilor bosniaci, Milorad Dodik, sfidează istoricul Acord de la Dayton care a pus capăt războiului din Balcani, provocând o „criză extraordinară” și amenințări la adresa stabilității teritoriale a țării, scrie „La Razon” (Spania).
Turismul cultural va fi în centrul atenției Ministerului bulgar al Turismului în 2026, după ce a încheiat cel mai puternic sezon estival, scrie „Mediapool” (Bulgaria).
Universitatea din Viena „fură” 3,5 miliarde de numere de telefon și raportează o eroare a WhatsApp # Euractiv.ro
Un grup de cercetători de la Universitatea din Viena și de la centrul austriac de cercetare în domeniul securității cibernetice SBA Research a exploatat o eroare a WhatsApp și a obținut acces la 3,5 miliarde de numere de telefon.
Uniunea Europeană este în contact cu rețeaua X din cauza conținutului „îngrozitor” generat de Grok, chatbot-ul platformei, considerat contrar valorilor europene, informează „Reuters” (Marea Britanie).
Președintele francez a vorbit miercuri despre teama sa că cetățenii vor întreba inteligența artificială pentru a le determina voturile la următoarele alegeri, informează „La Libre Belgique” (Belgia).
Trump își dorea cu adevărat să fie ca Bin Salman, fără opoziție sau gândire critică în universități și cu o presă controlată, crede Guga Chacra într-un editorial publicat de „O Globo” (Brazilia).
„Reuters” (Marea Britanie) relatează că președintele Donald Trump și vicepreședintele JD Vance nu au fost invitați la funeraliile fostului vicepreședinte Dick Cheney, un critic vocal al actualei administrații.
Trump îi numește „trădători” pe democrații care cer militarilor să refuze ordinele ilegale # Euractiv.ro
„Reuters” (Marea Britanie) relatează că Donald Trump i-a acuzat de „trădare” pe democrații care au îndemnat armata să refuze ordinele ilegale, afirmând că ar putea fi pasibili de pedeapsa capitală.
Snoop.ro: George Simion a plătit 1 milion de euro pentru o zi de promovare la Realitatea Plus # Euractiv.ro
Facturile de promovare ale AUR pe Realitatea TV au fost considerate neconforme cu legea de către Autoritatea Electorală Permanentă, care a decis să nu ramburseze partidului peste 17 milioane de lei.
Rusia controlează aproape jumătate din teritoriul arctic și o mare parte din coasta sa. Acum, Putin și-a extins progresiv prezența militară în regiune, așa cum a denunțat NATO și, de exemplu, Norvegia. Dar prezența sa economică se extinde și ea.
De ce scandalul de corupție este atât de periculos pentru Zelenski (și pentru soarta Ucrainei) # Euractiv.ro
Un erou al rezistenței naționale împotriva agresorului poate fi în același timp și o figură compromisă de o lume coruptă?, se întreabă „Il Corriere della Sera” (Italia) într-o analiză semnată de Federico Rampini.
Cele cinci puncte ale planului de pace pentru Ucraina, conceput de SUA și Rusia fără ucraineni # Euractiv.ro
Kievul și Bruxelles-ul au fost excluse din discuțiile pe care Statele Unite și înalți oficiali ruși le-au purtat în secret pentru a pune capăt războiului din Ucraina și a proiecta o arhitectură de securitate în Europa, fără a consulta și Europa.
Dosarul lui Victor Micula, în pericol de prescriere, după ce a fost mutat la Curtea de Apel Alba # Euractiv.ro
Un complet ÎCCJ, format din judecătorii Alin Nicolescu, Adrian Glugă și Valerica Voic, a decis strămutarea dosarului lui Victor Micula de la Oradea la Alba Iulia, caz în care a fost condamnat pe fond la 3 ani și o lună închisoare cu executare.
Guvernul a aprobat joi o Ordonanță de urgență privind măsurile de punere în aplicare pentru Instrumentul "Acțiunea pentru securitatea Europei" (SAFE), care prevede consolidarea industriei europene de apărare.
Camion cu arme și lansatoare de rachetă, descoperit în Vama Albița. Ministrul Apărării nu știe nimic # Euractiv.ro
Un camion condus de un cetățean moldovean a fost descoperit joi în Vama Albița că transporta arme de foc și lansatoare de rachetă.
Mercenarul Horațiu Potra, apropiat al fostului candidat independent la alegerile prezidențiale Călin Georgescu, care a fost reținut în Dubai, este adus, joi, în țară.
Pana masivă care a afectat marți Cloudflare a scos la iveală, încă o dată, vulnerabilitatea profundă a infrastructurii digitale globale, scrie „RAI News” (Italia).
Statul Român, prin DGRFP Brașov, a înregistrat la instanța competentă o acțiune prin care solicită obligarea lui Klaus Iohannis la plata despăgubirilor pentru lipsa de folosință a cotei de 1/2 dintr-un imobil situat în centrul Sibiului.
Adevărata problemă saudită: de la 11 septembrie 2001 până la summitul Trump - Bin Salman # Euractiv.ro
Există vreun risc, chiar și unul îndepărtat, ca prințul moștenitor saudit Mohammed bin Salman (MbS) să aibă aceeași soartă ca Șahul Persiei? Sau să fie detronat de o ramură rivală a dinastiei regale?, se întreabă „Il Corriere della Sera” (Italia).
Alegeri București: Daniel Băluță, Ciprian Ciucu și Anca Alexandrescu, pe primele locuri # Euractiv.ro
Un sondaj Informat.ro – INSCOP Research arată intențiile de vot la alegerile pentru Primăria Capitalei, unde Daniel Băluță (PSD) este pe primul loc, urmat de Ciprian Ciucu (PNL) și Anca Alexandrescu (AUR-PNȚCD).
Dintre cetățenii străini care cumpără proprietăți rezidențiale în Ungaria cel mai mare grup este în continuare reprezentat de germani, dar adevărata surpriză o reprezintă chinezii, care se află pe locul doi în listă, scrie „Népszava” (Ungaria).
Ce se întâmplă atunci când nici măcar studenții nu mai sunt capabili să socotească?, se întreabă Rose Horowitch într-un articol publicat de „The Atlantic” care abordează fenomenul diminuării standardelor educaționale în învățământul din SUA.
Raport: Rolul TikTok în Bulgaria este în creștere, inclusiv pentru manipularea societății # Euractiv.ro
TikTok devine un vector tot mai influent al manipulării politice în Bulgaria, arată un raport prezentat la Bruxelles, care semnalează activitate neautentică ridicată și campanii pro-ruse amplificate algoritmic, scrie „Mediapool” (Bulgaria).
Ziarul „The Times” analizează progresul și problemele Spaniei la 50 de ani de la moartea lui Franco # Euractiv.ro
Ziarul britanic evidențiază evoluția Spaniei de la sfârșitul dictaturii, dar subliniază și cele mai presante dificultăți cu care se confruntă țara în prezent, scrie „20 Minutos” (Spania).
Eurodeputați cer trimiterea acordului UE–Mercosur la Curtea de Justiție și acuză conducerea Parlamentului European de ingerință politică după ce solicitarea lor a fost declarată inadmisibilă, notează „La Libre Belgique” (Belgia).
Uniunea Europeană a reunit, la Forumul pentru Extindere Europeană pe care l-a organizat la Bruxelles, reprezentanții țărilor candidate și membre, relatează „Milliyet” (Turcia).
Un „Schengen militar”: statele UE se vor mobiliza în șase până la 72 de ore în caz de amenințare # Euractiv.ro
UE accelerează pregătirea pentru criză: Comisia propune un „Schengen militar” care obligă statele membre să permită trecerea trupelor în trei zile pe timp de pace și în doar șase ore în situații de urgență, scrie „Euronews” (Italia).
Planul secret al Americii și Rusiei: „Discuții pe 28 de puncte pentru a opri războiul din Ucraina” # Euractiv.ro
Un nou plan de pace în 28 de puncte, negociat între Statele Unite și Rusia pentru a-i pune capăt războiului din Ucraina, inspirat se pare de cel modelat pentru rezolvarea crizei din Gaza, a fost dezvăluit de site-ul Axios.
Washingtonul revendică, se pare, exclusivitatea asupra gazelor naturale care vor ajunge în Ucraina prin Grecia, iar preocuparea în această etapă se concentrează asupra gazelor direct concurente din Azerbaidjan, care intră în Grecia prin conducta TAP.
Un atac aerian rusesc a ucis nouă persoane în noaptea de marți spre miercuri la Ternopil, vestul Ucrainei, în timp ce regiunea Harkov a fost vizată de un atac cu drone care a rănit 36 de persoane, inclusiv copii, potrivit autorităților locale.
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, l-a sancționat pe unul dintre prietenii săi apropiați, implicat într-un scandal de corupție. Se prăbușește astfel cedibilitatea unui întreg pilon al administrației ucrainene, scrie „Le Figaro” (Franța).
A început Festivalul de film „Ecranul memoriei:Ultimele capitole care lipsesc din cartea de istorie” # Euractiv.ro
Miercuri, 19 noiembrie 2025, a început, la Cinema Muzeul Țăranului, Festivalul de film „Ecranul memoriei: Ultimele capitole care lipsesc din cartea de istorie”, organizat de Freedom House România, în colaborare cu Primăria Sectorului 1.
PNL a retras proiectul de modificare a legii transparențe, un deputat susținând că voia să protejeze cercetările secrete din agricultură, nu să secretizeze modul de cheltuire a banilor publici primiți de partide.
Peste 80% dintre tinerii medici se tem să refuze gărzi neplătite, circa 50% dintre rezidenți nu au încredere în calitatea pregătirii medicale pe care o primesc, arată un studiu privind motivele pentru care tinerii medici vor să emigreze.
Ambasadorul agreat al Federației Ruse la Chișinău, Oleg Ozerov, urmează să fie convocat joi la Ministerul Afacerilor Externe (MAE) din Chișinău.
Premierul Ilie Bolojan a anunțat miercuri că proiectul de lege privind reforma pensiilor magistraților este gata, a intrat pe circuitul de avizare și urmează să fie pus în transparență decizională în aceste zile.
