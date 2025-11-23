Preparatul care transformă ouăle fierte într-o salată cremoasă perfectă pentru orice moment al zilei. Se prepară ușor și conține ingrediente simple. VIDEO

17:50

A fost o zi plină de încărcătură emoțională pentru familia Ronei Hartner. S-au împlinit 2 ani de la moartea regretatei artiste, prilej pentru care sora acesteia, mama ei, dar și fratele și fiica sa, s-au reunit pentru a-i aduce un omagiu, un buchet de flori, dar și pentru a-i aprinde o lumânare.