Liderii Europei pun pe masa lui Trump ajustările la planul de pace în Ucraina. Cu ce se alege Putin?
Newsweek.ro, 24 noiembrie 2025 01:20
Regatul Unit, Germania și Franța au pregătit contrapropuneri la „planul de pace" american în 28 de p...
• • •
Acum o oră
01:20
Liderii Europei pun pe masa lui Trump ajustările la planul de pace în Ucraina. Cu ce se alege Putin? # Newsweek.ro
Regatul Unit, Germania și Franța au pregătit contrapropuneri la „planul de pace” american în 28 de p...
Acum 6 ore
21:20
Pasiune, miros de benzină, adrenalină și eleganță. Cele mai tari „motoare” din lume la întâlnirea anuală # Newsweek.ro
Aproape în fiecare an, începând din 1914, pasiunea, mirosul de benzină, adrenalina și eleganța își d...
21:10
Străzile urbane își pierd din dinamismul social pe măsură ce pietonii își accelerează ritmul, potriv...
20:50
Tatiana Schlossberg, nepoata lui JFK, anunță că are cancer în stadiu terminal. Ce spun medicii? # Newsweek.ro
Jurnalista Tatiana Schlossberg, nepoata fostului preşedinte John F. Kennedy, a dezvăluit sâmbătă că ...
20:40
Un bărbat a câștigat o avere la loterie, dar a ascuns vestea de soția sa. Motivul e total neașteptat # Newsweek.ro
Bărbatul a câştigat o avere la loterie, dar a decis să nu îi spună şi partenerei sale de viaţă. Moti...
20:20
Europa propune modificări la planul de pace al SUA pentru Ucraina: ajustări ale forțelor și concesii # Newsweek.ro
Europenii au prezentat o versiune modificată a planului de pace al Statelor Unite pentru Ucraina, ca...
Acum 8 ore
20:00
Poliţia Sibiu avertizează că în mai multe zone se înregistrează lapoviţă şi ninsoare, iar drumurile ...
19:50
Cât costă un living cald în această iarnă? Toate țările din Europa sunt afectate de scumpirile majore # Newsweek.ro
Pe măsură ce frigul se instalează în România, multe familii se confruntă cu facturi tot mai mari la ...
19:40
La patruzeci de ani de la lansare, Michael J. Fox retrăiește filmările pentru Înapoi în viitor și sc...
19:20
Atașamentul față de locul de muncă. Americanii acceptă slujbe proaste speriați că rămân șomeri # Newsweek.ro
Americanii se agață de rolurile lor sau acceptă posturi pentru care sunt supracalificați, pe fondul ...
19:10
Blocaj pe reforma pensiilor în Germania: se discută limitarea pensionării la 63 de ani. Românii afectați? # Newsweek.ro
Până în prezent, coaliția de centru-dreapta/centru-stânga nu a ajuns la un acord privind pachetul de...
18:50
Un studiu arată că, fără schimbările climatice, seceta istorică din Iran și Asia de Vest nu ar fi fo...
18:40
Previziunile meteo ale fermierilor au dat greș: iarna sumbră anunțată pare să nu se confirme # Newsweek.ro
Deși vechile proverbe țărănești anunțau o iarnă aspră dacă această zi era senină, vremea actuală con...
18:20
O mamă cu copil a fugit de poliție cu 145 km/h. Cinci mașini au fost avariate și un ofițer e rănit # Newsweek.ro
O femeie în vârstă de 29 de ani a condus poliția într-o urmărire în Linz. Cinci vehicule au fost ava...
Acum 12 ore
18:10
Rechinii și pisicile de mare în centrul atenției – începe summitul pentru conservarea speciilor # Newsweek.ro
Conferința CITES începe în Uzbekistan pe 24 noiembrie. WWF solicită reguli comerciale mai stricte pe...
17:20
Rusia a trimis soldați în Venezuela să lupte contra SUA. Conduși de generalul care a distrus barajul Kahovka # Newsweek.ro
Un general rus de rang înalt, anterior înlăturat de Vladimir Putin după eșecurile de pe câmpul de lu...
16:40
Quick Reaction Alert în Estonia. Avioane de luptă ale Rusiei hărțuiesc spațiul aerian al NATO # Newsweek.ro
Avioanele Eurofighter ale Forțelor Aeriene Italiene desfășurate la baza aeriană Amari din Estonia au...
16:20
În vizită la Casa Albă, Orban a vrut să livreze o imagine de forță către societatea ungară # Newsweek.ro
Narativele Budapestei și ale Washingtonului cu privire la recenta întâlnire Trump - Orban sunt foart...
16:10
Migrația banilor către America Latină. Efectul restricțiilor lui Trump legate de imigrație # Newsweek.ro
Măsurile restrictive ale președintelui Donald Trump în materie de imigrație au dus la o creștere a t...
16:10
Ai voie să montezi o cameră video la ușa apartamentului tău? Ce spune legea și cum reacționează vecinii # Newsweek.ro
Vrei să montezi o cameră video la ușa apartamentului tău? Legea permite supravegherea propriei uși, ...
16:00
E sau nu necesar să schimbi uleiul mașinii în fiecare an, dacă faci puțini kilometri? Ce recomandă mecanicii # Newsweek.ro
Schimbul de ulei de motor e esențial pentru a menține mașina în stare bună și, conform cărții tehnic...
15:30
Numărul cazurilor de diabet și obezitate a explodat în ultimii ani în România. Medicul primar endocr...
15:20
Acest film este... un îndemn la acțiune. Oamenii au uitat că există arme nucleare capabile să distrugă lumea # Newsweek.ro
Regizoarea premiată cu Oscar Kathryn Bigelow consideră că oamenii au uitat că există arme nucleare c...
15:10
Horoscop decembrie al banilor. Berbec, Taur, - stabilitate, Gemeni - noroc, Leu: cheltuieli, Balanța: probleme # Newsweek.ro
Mare atenție la aceste semne. Horoscop decembrie al banilor. Berbec, Taur, - stabilitate, Gemeni - n...
14:50
Putere și principii. Președinta Sloveniei, Nataša Pirc Musar, despre prietenia sa cu Melania Trump # Newsweek.ro
Președinta Sloveniei, Nataša Pirc Musar, despre prietenia sa cu Melania Trump, credibilitatea SUA și...
14:40
VIDEO Cât de bune sunt injecțiile de slăbit și operațiile bariatrice. Când și cine le poate face # Newsweek.ro
Medicul primar endocrinolog, Alina Burlacu, a vorbit la Newsweek Life despre cât de bune sunt injecț...
14:20
Lege în Senat care crește pensiile celor care au avut copii. Ce perioade devin contributive? DOCUMENT # Newsweek.ro
La Senat a fost depusă o lege care vrea să ofere mai mulți bani la pensie celor care au avut copii. ...
14:10
Karine Jean-Pierre, fosta secretară de presă a Casei Albe, povestește momentul șocant în care a afla...
14:00
25.000 lei amendă comercianților care nu înlocuiesc produse neconforme achiziționate de clienți # Newsweek.ro
Nicuşor Dan a promulgat legea care introduce amendarea comercianţilor cu sume cuprinse între 5.000 ş...
13:40
Marea Britanie îngheață tarifele pentru călătoria cu trenul, pentru prima dată în 30 de ani # Newsweek.ro
Guvernul britanic a promis că milioane de călători cu trenul vor economisi sute de lire sterline din...
13:20
Soția vicepreședintelui american J.D. Vance, văzută fără verighetă. Ce spune un purtător de cuvânt # Newsweek.ro
După ce Usha Vance a fost văzută fără verigheta, au început să circule zvonuri despre căsătoria ei c...
Acum 24 ore
13:00
Un bărbat a fost găsit mort la o fermă din Botoșani. Un suspect a fost reținut de polițiști # Newsweek.ro
Un bărbat de 48 de ani a fost găsit mort, duminică, la o fermă din județul Botoșani. Polițiștii anun...
12:40
Macron, despre planul de pace al SUA pentru Ucraina: Nicio frontieră nu poate fi schimbată prin forță # Newsweek.ro
Președintele Franței cere revizuirea propunerii SUA pentru pace, subliniind că Rusia continuă agresi...
12:20
Meteo. Vremea se încălzește de săptămâna viitoare. Ce temperaturi vor fi? Prognoza până pe 30 noiembrie # Newsweek.ro
Vremea se încălzi din 25 noiembrie în aproape toată ţara, după un scurt episod cu temperaturi mai sc...
12:00
Datoria publică a României a crescut în iulie 2025 la 1.070 miliarde de lei, echivalentul a 58,9% di...
11:50
Marco Rubio a ajuns la Geneva, pentru întâlnirea cu oficiali ucraineni şi europeni privind planul de...
11:40
Cercetătorii spun că au descoperit o legătură între părul cărunt și cancer. Noul studiu arată că fir...
11:30
Inundații masive în Vietnam. 90 de morți și mulți dispăruți. Pagube de sute de milioane de lire sterline # Newsweek.ro
Sunt inundații masive în Vietnam. 90 de oamnei au murit, conform celui mai recent bilanț al autorită...
11:10
Călătorie de coșmar cu un tren CFR. O tânără a ajuns la spital. Era plină de mușcături de căpușe # Newsweek.ro
O tânără a avut parte de o călătorie de coșmar cu un tren CFR. După o noapte la cușetă s-a trezit cu...
10:50
Fake News cu un jandarm care îl susține pe Georgescu, răspândit pe rețelele sociale. Reacția Jandarmeriei # Newsweek.ro
Un videoclip cu o persoană în uniformă de jandarm care îl susține pe Călin Georgescu a for răspândit...
10:30
Slovenii votează dacă vor sinucidere asistată. Legea a fost aprobată de Parlament în iulie # Newsweek.ro
Slovenii votează dacă vor sau nu sinucidere asistată. Legea a fost deja aprobată în Parlament în iul...
10:20
Controverse despre planul de pace pentru Ucraina. Elaborat după o „listă de dorințe a Rusiei”? Ce spune Rubio? # Newsweek.ro
Secretarul de stat american Marco Rubio a insistat că un plan în 28 de puncte propus pentru a pune c...
10:00
VIDEO Șoferul filmat conducând pe contrasens pe autostrada A3, identificat de poliție. Ce sancțiune a primit? # Newsweek.ro
După viralizarea unui filmuleț pe rețele sociale în care apare o mașină rulând pe contrasens pe auto...
09:40
România a obținut o medalie de bronz la sărituri la Campionatul Mondial de Gimnastică pentru junioare # Newsweek.ro
Gimnasta Alexia Blănaru a obținut, pentru România, o medalie de bronz la sărituri la Campionatul Mon...
09:30
VIDEO A 62-a victorie din F1 pentru Max Verstappen, la Las Vegas 2025. Lando Norris, la 30 de puncte de titlu # Newsweek.ro
Cvadruplul campion mondial de F1 Max Verstappen a obținut a 62-a victorie din carieră în Marele Prem...
09:10
Un „dac” din Sarmizegetusa, prins beat și fără permis la volanul unui tractor neînmatriculat. Ce a pățit? # Newsweek.ro
Polițiștii au prins în trafic, în localitatea Sarmizegetusa, un bărbat de 41 de ani beat și fără per...
08:50
Cum a reușit Grecia să combată evaziunea? Ministrul elen adjunct al Economiei și Finanțelor: Digitalizare # Newsweek.ro
Ministrul elen adjunct al Economiei și Finanțelor, Nikos Papathanasis, explică cum a reușit Grecia s...
08:30
Realitatea bate filmul energiei. COP30: Economiile nu pot funcționa fără combustibili fosili, deocamdată # Newsweek.ro
Reprezentanții țărilor din întreaga lume reuniți la a 30-a Conferință ONU pentru schimbările climati...
08:10
500 de lei amendă dacă ai un câine. Află ce reguli trebuie să respecți pentru a evita sancțiunea și ...
08:00
De ce să aplici var în grădină în luna noiembrie. Se folosește doar dacă solul este acid # Newsweek.ro
De ce să aplici var în grădină în luna noiembrie. Se folosește doar dacă solul este acid. Aplicarea ...
