Acest film este... un îndemn la acțiune. Oamenii au uitat că există arme nucleare capabile să distrugă lumea
Newsweek.ro, 23 noiembrie 2025 15:20
Regizoarea premiată cu Oscar Kathryn Bigelow consideră că oamenii au uitat că există arme nucleare c...
• • •
Acum 30 minute
15:30
Numărul cazurilor de diabet și obezitate a explodat în ultimii ani în România. Medicul primar endocr...
15:20
Regizoarea premiată cu Oscar Kathryn Bigelow consideră că oamenii au uitat că există arme nucleare c...
Acum o oră
15:10
Horoscop decembrie al banilor. Berbec, Taur, - stabilitate, Gemeni - noroc, Leu: cheltuieli, Balanța: probleme # Newsweek.ro
Mare atenție la aceste semne. Horoscop decembrie al banilor. Berbec, Taur, - stabilitate, Gemeni - n...
14:50
Putere și principii. Președinta Sloveniei, Nataša Pirc Musar, despre prietenia sa cu Melania Trump # Newsweek.ro
Președinta Sloveniei, Nataša Pirc Musar, despre prietenia sa cu Melania Trump, credibilitatea SUA și...
Acum 2 ore
14:40
VIDEO Cât de bune sunt injecțiile de slăbit și operațiile bariatrice. Când și cine le poate face # Newsweek.ro
Medicul primar endocrinolog, Alina Burlacu, a vorbit la Newsweek Life despre cât de bune sunt injecț...
14:20
Lege în Senat care crește pensiile celor care au avut copii. Ce perioade devin contributive? DOCUMENT # Newsweek.ro
La Senat a fost depusă o lege care vrea să ofere mai mulți bani la pensie celor care au avut copii. ...
14:10
Karine Jean-Pierre, fosta secretară de presă a Casei Albe, povestește momentul șocant în care a afla...
14:00
25.000 lei amendă comercianților care nu înlocuiesc produse neconforme achiziționate de clienți # Newsweek.ro
Nicuşor Dan a promulgat legea care introduce amendarea comercianţilor cu sume cuprinse între 5.000 ş...
Acum 4 ore
13:40
Marea Britanie îngheață tarifele pentru călătoria cu trenul, pentru prima dată în 30 de ani # Newsweek.ro
Guvernul britanic a promis că milioane de călători cu trenul vor economisi sute de lire sterline din...
13:20
Soția vicepreședintelui american J.D. Vance, văzută fără verighetă. Ce spune un purtător de cuvânt # Newsweek.ro
După ce Usha Vance a fost văzută fără verigheta, au început să circule zvonuri despre căsătoria ei c...
13:00
Un bărbat a fost găsit mort la o fermă din Botoșani. Un suspect a fost reținut de polițiști # Newsweek.ro
Un bărbat de 48 de ani a fost găsit mort, duminică, la o fermă din județul Botoșani. Polițiștii anun...
12:40
Macron, despre planul de pace al SUA pentru Ucraina: Nicio frontieră nu poate fi schimbată prin forță # Newsweek.ro
Președintele Franței cere revizuirea propunerii SUA pentru pace, subliniind că Rusia continuă agresi...
12:20
Meteo. Vremea se încălzește de săptămâna viitoare. Ce temperaturi vor fi? Prognoza până pe 30 noiembrie # Newsweek.ro
Vremea se încălzi din 25 noiembrie în aproape toată ţara, după un scurt episod cu temperaturi mai sc...
12:00
Datoria publică a României a crescut în iulie 2025 la 1.070 miliarde de lei, echivalentul a 58,9% di...
11:50
Marco Rubio a ajuns la Geneva, pentru întâlnirea cu oficiali ucraineni şi europeni privind planul de...
Acum 6 ore
11:40
Cercetătorii spun că au descoperit o legătură între părul cărunt și cancer. Noul studiu arată că fir...
11:30
Inundații masive în Vietnam. 90 de morți și mulți dispăruți. Pagube de sute de milioane de lire sterline # Newsweek.ro
Sunt inundații masive în Vietnam. 90 de oamnei au murit, conform celui mai recent bilanț al autorită...
11:10
Călătorie de coșmar cu un tren CFR. O tânără a ajuns la spital. Era plină de mușcături de căpușe # Newsweek.ro
O tânără a avut parte de o călătorie de coșmar cu un tren CFR. După o noapte la cușetă s-a trezit cu...
10:50
Fake News cu un jandarm care îl susține pe Georgescu, răspândit pe rețelele sociale. Reacția Jandarmeriei # Newsweek.ro
Un videoclip cu o persoană în uniformă de jandarm care îl susține pe Călin Georgescu a for răspândit...
10:30
Slovenii votează dacă vor sinucidere asistată. Legea a fost aprobată de Parlament în iulie # Newsweek.ro
Slovenii votează dacă vor sau nu sinucidere asistată. Legea a fost deja aprobată în Parlament în iul...
10:20
Controverse despre planul de pace pentru Ucraina. Elaborat după o „listă de dorințe a Rusiei”? Ce spune Rubio? # Newsweek.ro
Secretarul de stat american Marco Rubio a insistat că un plan în 28 de puncte propus pentru a pune c...
10:00
VIDEO Șoferul filmat conducând pe contrasens pe autostrada A3, identificat de poliție. Ce sancțiune a primit? # Newsweek.ro
După viralizarea unui filmuleț pe rețele sociale în care apare o mașină rulând pe contrasens pe auto...
Acum 8 ore
09:40
România a obținut o medalie de bronz la sărituri la Campionatul Mondial de Gimnastică pentru junioare # Newsweek.ro
Gimnasta Alexia Blănaru a obținut, pentru România, o medalie de bronz la sărituri la Campionatul Mon...
09:30
VIDEO A 62-a victorie din F1 pentru Max Verstappen, la Las Vegas 2025. Lando Norris, la 30 de puncte de titlu # Newsweek.ro
Cvadruplul campion mondial de F1 Max Verstappen a obținut a 62-a victorie din carieră în Marele Prem...
09:10
Un „dac” din Sarmizegetusa, prins beat și fără permis la volanul unui tractor neînmatriculat. Ce a pățit? # Newsweek.ro
Polițiștii au prins în trafic, în localitatea Sarmizegetusa, un bărbat de 41 de ani beat și fără per...
08:50
Cum a reușit Grecia să combată evaziunea? Ministrul elen adjunct al Economiei și Finanțelor: Digitalizare # Newsweek.ro
Ministrul elen adjunct al Economiei și Finanțelor, Nikos Papathanasis, explică cum a reușit Grecia s...
08:30
Realitatea bate filmul energiei. COP30: Economiile nu pot funcționa fără combustibili fosili, deocamdată # Newsweek.ro
Reprezentanții țărilor din întreaga lume reuniți la a 30-a Conferință ONU pentru schimbările climati...
08:10
500 de lei amendă dacă ai un câine. Află ce reguli trebuie să respecți pentru a evita sancțiunea și ...
08:00
De ce să aplici var în grădină în luna noiembrie. Se folosește doar dacă solul este acid # Newsweek.ro
De ce să aplici var în grădină în luna noiembrie. Se folosește doar dacă solul este acid. Aplicarea ...
Acum 12 ore
07:40
Ce se întâmplă dacă locuiești la bloc și nu plătești întreținerea la timp? Nici vecinii nu te pot salva # Newsweek.ro
Dacă nu plătești întreținerea la timp, pot apărea probleme pe care nici vecinii nu le pot rezolva pe...
07:30
Răspunsul la agresiunea Rusiei. Extinderea, pariul strategic al Europei. Pe când Moldova și Ucraina în UE? # Newsweek.ro
Ceva semnificativ s-a întâmplat atunci când, pe 4 noiembrie, Comisia Europeană și-a prezentat raport...
07:30
Ce salariu primești dacă mergi la cules de lalele în Olanda? Nu ai nevoie de experiență. Când începi? # Newsweek.ro
Munca în agricultură în străinătate este atractivă pentru românii care vor să facă rost de bani dar ...
07:20
Horoscop 24 noiembrie. Luna în Capricorn îi face productivi pe Scorpioni. Fecioarele, planuri de viitor # Newsweek.ro
Horoscop 24 noiembrie. Luna în Capricorn îi face productivi pe Scorpioni. Fecioarele, planuri de vii...
07:10
Care pensionari pierd din pensie la Mica Recalculare? Casa de Pensii anunță ce perioade le scade din vechime? # Newsweek.ro
Pensionarii care au muncit în sistemul bugetar și nu doar ei riscă să primească pensii mai mici dacă...
Acum 24 ore
21:30
Punctul slab al NATO în materie de apărare. Rusia a investit imens în drone. Alianța nu prea # Newsweek.ro
Utilizarea dronelor în război nu este o tactică nouă, așa că experții se întreabă de ce alianța se s...
21:10
Ce soluții tehnologice inovatoare folosește Veolia România pentru o energie cât mai curată și mai ieftină # Newsweek.ro
Într-un context economic și energetic volatil, Veolia România face investiții importante pentru tran...
20:50
Lituania oprește transporturile de petrol Lukoil către Kaliningrad din cauza sancțiunilor americane # Newsweek.ro
Compania feroviară de stat lituaniană LTG a anunțat că va opri transporturile de petrol ale Lukoil c...
20:40
Viktor Orban sprijină planul de pace al lui Trump pentru a împiedica ajutorul european către Ucraina # Newsweek.ro
Prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban, susține planul de „pace” propus de administrația Trump, văzân...
20:20
România a învins Cehia la Trofeul Carpați, obținând a doua victorie înaintea debutului la Mondial # Newsweek.ro
Naționala feminină de handbal a României a câștigat sâmbătă, 37-30, meciul cu Cehia la Trofeul Carpa...
20:10
Creatorul de modă irlandez Paul Costelloe a murit la 80 de ani. A fost designerul personal al prințesei Diana # Newsweek.ro
Designerul irlandez Paul Costelloe, cunoscut ca designer personal al prințesei Diana, a murit la vâr...
19:50
Volodimir Zelenski îl felicită pe Nicușor Dan pentru sprijinul României în securitatea Ucrainei și a Europei # Newsweek.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski îl felicită pe Nicușor Dan pentru sprijinul României în se...
19:40
Iranul cere ajutor internațional pentru incendiul uriaș din pădurile UNESCO de la Marea Caspică # Newsweek.ro
Iran solicită ajutor internațional pentru a stinge un incendiu major în pădurile UNESCO de la Marea ...
19:20
Avertisment DNSC. Escrocii folosesc identități oficiale false pentru a colecta date personale # Newsweek.ro
Avertisment DNSC. Escrocii trimit e-mailuri care imită instituții oficiale precum Poliția Română, AN...
19:00
Comisia intenționează să aprobe pe termen nelimitat majoritatea substanțelor pesticide # Newsweek.ro
Comisia Europeană intenționează să facă perioada de aprobare pentru substanțele active utilizate în ...
19:00
Alertă în Olanda. Armata a deschis focul asupra unor drone suspecte deasupra bazei aeriene Volkel # Newsweek.ro
Armata olandeză a tras asupra unor drone neidentificate care survolau baza aeriană Volkel din estul ...
18:40
Meteo. Opt luni de vară în Europa. Când se va întâmpla asta? Parcă trăim acum 6.000 de ani # Newsweek.ro
Meteo. Opt luni de vară vor fi în Europa. Când se va întâmpla acest lucru? Parcă trăim acum 6.000 de...
18:10
Friedrich Merz: Am clarificat angajamentul Europei față de Ucraina, în discuția cu Trump # Newsweek.ro
Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, spune că a clarificat angajamentul Europei față de Ucraina, în...
17:50
Ilie Bolojan, adresându-se tinerilor liberali: E simplu să demisionezi, dar e greu să faci ceea ce trebuie # Newsweek.ro
Premierul Ilie Bolojan a spus, adresându-se tinerilor liberali, că e simplu să demisionezi, dar este...
17:30
Ciprian Ciucu, candidatul PNL, propune o primă dezbatere electorală, cu primii cinci candidați la Primărie # Newsweek.ro
Ciprian Ciucu, candidatul PNL la funcţia de primar general al Capitalei, propune o primă dezbatere e...
17:00
Șefii diplomațiilor din țările aliate se vor întâlni la sediul NATO din Bruxelles, pe 3 decembrie 20...
