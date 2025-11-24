Olguța Vasilescu spune că e de acord cu concedierile, dar vrea să înceapă cu Bolojan
Impact.ro, 24 noiembrie 2025 02:20
Olguța Vasilescu și-a făcut timp să vină la București pentru o emisiune, deși la dumneaei la Craiova Crăciunul este în toi. Însă trebuiau lămurite câteva lucruri – printre care și poziția doamnei primar-vedetă față de […]
• • •
Acum 30 minute
02:20
Acum 24 ore
11:20
Oţelul Galaţi – Farul Constanţa, meci contând pentru etapa a 17-a din campionatul României, este programat, duminică, 23 noiembrie 2025, de la ora 17:30, pe Stadionul Oţelul din Galaţi, şi va fi transmis în direct […]
10:10
CFR Cluj – Rapid, meci contând pentru etapa a 17-a din campionatul României, este programat, duminică, 23 noiembrie 2025, de la ora 20:30, pe Stadionul Dr. Constantin Rădulescu, şi va fi transmis în direct de […]
Ieri
09:10
FCSB – Petrolul Ploieşti, meci contând pentru etapa a 17-a din campionatul României, este programat, sâmbătă, 22 noiembrie 2025, de la ora 20:30, pe Arena Naţională din Bucureşti, şi va fi transmis în direct de […]
Mai mult de 2 zile în urmă
17:10
Nu știu cine a asociat primul cuvântul „pedigree" cu lăutarii care se trag din familii celebre, care au pus bazele muzicii lăutărești în țara noastră, dar este un termen care caracterizează foarte bine lăutarii din […]
08:30
FC Argeş – Universitatea Craiova, meci contând pentru etapa a 17-a din campionatul României, este programat, vineri, 21 noiembrie 2025, de la ora 20:30, pe Stadionul Orăşenesc din Mioveni, şi va fi transmis în direct […]
20 noiembrie 2025
20:50
Cele mai multe bonusuri oferite de cazinourile online au cerințe de rulaj. Ele indică de câte ori trebuie să joci bonusul (în unele situații și suma depusă), înainte ca banii să fie transformați din credit […]
16:30
Curtea Constituțională a României va dezbate, pe 4 februarie 2026, proiectul legii privind stabilirea unor măsuri de redresare și eficientizare a resurselor publice și pentru modificarea și completarea unor acte normative, care a fost reexaminat […]
08:10
Concordia Chiajna – Bihor Oradea, meci contând pentru etapa a 14-a din liga a doua a României, este programat, joi, 20 noiembrie 2025, de la ora 19:30, pe Stadionul Concordia din Chiajna, şi va fi […]
19 noiembrie 2025
09:20
Aalborg – Kielce, meci contrând pentru etapa a 8-a a Grupei A din Liga Campionilor, este programat, miercuri, 19 noiembrie 2025, de la ora 19:45, la Sparekassen Danmark Arena, şi va fi transmis în direct […]
09:00
PSG – Barcelona, meci contrând pentru etapa a 8-a a Grupei B din Liga Campionilor, este programat, miercuri, 19 noiembrie 2025, de la ora 21:45, la Stade Pierre de Coubertin, şi va fi transmis în […]
18 noiembrie 2025
08:50
România – San Marino, meci contând pentru Grupa H a preliminariilor europene pentru CM 2026, este programat, marţi, 18 noimbrie 2025, de la ora 21:45, pe Stadionul Ilie Oană din Ploieşti, şi va fi transmis […]
08:40
Austria – Bosnia-Herțegovina, meci contând pentru Grupa H a preliminariilor europene pentru CM 2026, este programat, marţi, 18 noiembrie 2025, de la ora 21:45, pe Ernst Happel Stadion din Viena, şi va fi transmis în […]
17 noiembrie 2025
08:10
Olanda – Lituania, meci contând pentru Grupa G a preliminariilor europene pentru CM 2026, este programat, luni, 17 octombrie 2025, de la ora 21:45, pe Johan Cruijff ArenA din Amsterdam, şi va fi transmis în […]
07:50
Germania – Slovacia, meci contând pentru Grupa A a preliminariilor europene pentru CM 2026, este programat, luni, 17 octombrie 2025, de la ora 21:45, pe RB Arena din Leipzig, şi va fi transmis în direct […]
16 noiembrie 2025
16:10
Sondaj: Traian Băsescu, considerat cel mai bun primar al Capitalei din ultimii 35 de ani. Dar și whisky-ul era mai bun pe vremea aia # Impact.ro
Un sondaj CURS recent arată că 27% dintre bucureșteni îl consideră pe Traian Băsescu cel mai bun primar general al Capitalei în ultimele trei decenii și jumătate. E o nostalgie puternică: nu doar amintirea mandatelor […]
14:40
Milano introduce taxa turistică pentru a mai rări turiștii. Unii cred că, dacă iei două prosoape de la hotel în loc de unul, recuperezi banii # Impact.ro
Începând cu 1 ianuarie 2026, Milano va aplica o taxă turistică majorată, care poate ajunge la 10 euro pe zi pentru hotelurile de patru și cinci stele. Da, ai citit bine: nu 10 euro pentru […]
09:30
Italia – Norvegia, meci contând pentru Grupa I a preliminariilor europene pentru CM 2026, este programat, duminică, 16 octombrie 2025, de la ora 21:45, pe San Siro din Milano, şi va fi transmis în direct […]
09:10
2025 ATP Finals: Carlos Alcaraz – Jannik Sinner, meci contând pentru finala de la Turneul Campionilor 2025, este programat, duminică, 16 noiembrie 2025, de la ora 19:00, la Pala Alpitour din Torino, Italia, şi va […]
15 noiembrie 2025
21:00
Un candidat promite parcare cu 1 leu pe oră în București. Dar el nu știe că domnul Călin Georgescu va face leul cât lira sterlină # Impact.ro
Eugen Teodorovici, candidatul la Primăria Generală a Capitalei, propune ca parcarea să coste doar 1 leu pe oră, indiferent de zonă. Ar fi o reducere drastică față de tarifele actuale, care pot ajunge la 5 […]
20:40
Șoferii începători nu vor mai putea conduce mașini puternice. Dispare beizadeaua de șosea # Impact.ro
Potrivit unui proiect legislativ, șoferii începători, adică cei cu permis obținut de mai puțin de un an, vor fi restricționați în privința mașinilor pe care le pot conduce: nu vor mai putea utiliza vehicule cu […]
12:40
Jeff Bezos susține că angajații care gândesc liber nu vor putea fi înlocuiți de inteligența artificială. Problema e că de secole le ia joburile prostia naturală # Impact.ro
Jeff Bezos, la Italian Tech Week 2025, a declarat că nu toți angajații vor fi înlocuiți de AI. Potrivit lui, inteligența artificială nu poate imagina ceea ce nu există deja. El susține că viitorul muncii […]
09:50
Permisul de conducere se va suspenda automat dacă nu se achită amenzile în 90 de zile. Practic, se înjumătățește traficul în România! # Impact.ro
Guvernul propune suspendarea permisului de conducere dacă șoferii nu plătesc amenzile contravenționale în termen de 90 de zile de la comunicare. Mai mult, restituirea permisului suspendat nu va fi o formalitate: șoferul va trebui să […]
09:30
Bosnia-Herţegovina – România, meci contând pentru Grupa H a preliminariilor europene pentru CM 2026, este programat, sâmbătă, 15 noimbrie 2025, de la ora 21:45, pe Stadion „Bilino Polje" din Zenica, şi va fi transmis în […]
09:10
Cipru – Austria, meci contând pentru Grupa H a preliminariilor europene pentru CM 2026, este programat, sâmbătă, 15 noiembrie 2025, de la ora 19:00, pe Alphamega Stadium din Limassol, şi va fi transmis în direct […]
14 noiembrie 2025
21:10
ANM anunță că vortexul polar a început să slăbească ușor și va începe să slăbească vizibil în jurul datei de 26 noiembrie, ceea ce, sincer, era și timpul: la cât frig a trimis către Europa […]
18:20
Un candidat la Primăria Capitalei vrea reintroducerea uniformelor în școli. Deși mai urgentă ar fi reintroducerea învățământului în școli # Impact.ro
Un candidat independent la Primăria Capitalei propune reintroducerea uniformelor în școlile din București. Ideea e simplă: dacă nu putem uniformiza nivelul educației, măcar să uniformizăm elevii, că iese poza de grup mai ordonată. În plus, […]
17:50
Atenție să nu vă ia iarna portofelul prin surprindere: mendă de peste 4.000 de lei pentru șoferii care nu își echipează autoturismele de iarnă # Impact.ro
Iarna se apropie, iar poliția anunță că începe verificările serioase în trafic pentru anvelope de iarnă. Practic, sezonul în care românii pot fi surprinși de iarnă începe oficial. Dar de data asta nu de zăpadă […]
17:50
Vineri 14 noiembrie de la ora 20.00 pe canalul de youtube @printreartiști aveți posibilitatea de ai vedea și de ai asculta pe 2 dintre cei mai buni țimbaliști pe care Romania îi are la acest […]
12:40
Turcii au invadat piața din Timișoara cu „șerpi” de 12 metri. Noile troleibuze electrice au intrat oficial în circulație # Impact.ro
Bozankaya, producătorul de sisteme electrice destinate transportului public, a prezentat vineri, 14 noiembrie, împreună cu Primăria Municipiului Timișoara, noile troleibuze produse pentru oraș, în cadrul unui eveniment public la care a participat și primarul Dominic […]
11:20
Pariurile live aduc un plus de dinamism și distracție printre cei care au această pasiune. Cu un plus de informații acumulate în timp ce urmăresc meciul, jucătorii pot miza pe numeroase opțiuni din oferta operatorilor […]
09:00
2025 ATP Finals: Alexander Zverev vs Felix Auger-Aliassime – Duel decisiv pentru semifinale # Impact.ro
2025 ATP Finals: Alexander Zverev – Felix Auger-Aliassime, meci contând pentru Grupa Bjorn Borg de la Turneul Campionilor 2025, este programat, vineri, 14 noiembrie 2025, de la ora 21:30, la Pala Alpitour din Torino, Italia, […]
08:50
2025 ATP Finals: Jannik Sinner – Ben Shelton, meci contând pentru Grupa Bjorn Borg de la Turneul Campionilor 2025, este programat, vineri, 14 noiembrie 2025, de la ora 15:00, la Pala Alpitour din Torino, Italia, […]
13 noiembrie 2025
20:00
Șefa guvernului japonez a spus că doarme doar două ore pe noapte. În Parlamentul României se doarme 8 ore doar ziua! # Impact.ro
Premierul Japoniei, Sanae Takaichi, a declarat recent că doarme doar două ore pe noapte, o performanță care, în România, ar fi considerată nu semn de devotament, ci de nesimțire față de canapeaua din birou pe […]
17:50
Trei cadre de avion din fosta flotă Blue Air vor fi transformate în hoteluri și restaurante. Să sperăm că nu vor prelua și prețurile din aeroport # Impact.ro
După falimentul companiei Blue Air, trei dintre aeronavele sale își vor lua, în sfârșit, zborul spre o nouă viață: vor deveni hoteluri și restaurante, adică exact locurile unde românii se plâng cel mai des de […]
17:30
145.000 de mașini sunt în trafic în București la ora de vârf. Odată intrat în traficul bucureștean, riști să îți expire RCA-ul înainte să ieși # Impact.ro
Conform datelor transmise de autorități, la orele de vârf, în București circulă peste 145.000 de mașini. Asta înseamnă, practic, că în Capitală nu mai există trafic, ci doar un muzeu viu al răbdării pierdute. Iar […]
13:10
ANAF va avea chatbot. Se știe deja prima întrebare care îi va fi pusă: „De ce mi-ați blocat contul pentru 5 lei?” # Impact.ro
Agenția Națională de Administrare Fiscală a anunțat că va lansa un chatbot bazat pe inteligență artificială, botezat „ANA". Numele e ales perfect: scurt, ușor de țipat când îți vine să urli la cineva de nervi. […]
12:00
Polonia a introdus cursuri de pregătire militară în școli. La noi, școala în sine pare o pregătire pentru război # Impact.ro
Ministerul Educației din Polonia a decis ca elevii să învețe tactici de supraviețuire, orientare în teren, prim-ajutor și folosirea armelor. Nu, nu e vorba că orele de sport vor include acum și capitolul „cum să […]
09:50
2025 ATP Finals: Carlos Alcaraz – Lorenzo Musetti, meci contând pentru Grupa Jimmy Connors de la Turneul Campionilor 2025, este programat, joi, 13 noiembrie 2025, de la ora 15:00, la Pala Alpitour din Torino, Italia, […]
09:40
2025 ATP Finals: Taylor Fritz – Alex de Minaur, meci contând pentru Grupa Jimmy Connors de la Turneul Campionilor 2025, este programat, joi, 13 noiembrie 2025, de la ora 15:00, la Pala Alpitour din Torino, […]
02:20
A fost descoperită cea mai veche gheață din lume. Mai rămâne de găsit și cel mai vechi whisky ca să fie fericit și domnul Băsescu # Impact.ro
O echipă internațională de cercetători a anunțat descoperirea celei mai vechi ghețuri de pe planetă: un bloc de gheață vechi de șase milioane de ani, găsit în Antarctica. În interiorul ei s-ar afla bule de […]
01:40
România, în negocieri cu alte state pentru a suplini plecarea militarilor americani. Să sperăm că nu cu Rusia! # Impact.ro
Președintele Nicușor Dan a confirmat că România poartă discuții cu mai multe state partenere pentru a compensa eventualul gol lăsat de retragerea militarilor americani. În traducere liberă: încercăm să găsim alți prieteni înainte să ne […]
01:00
Românii au început să strângă masiv cureaua. Cei care încă nu și-au dus cureaua la amanet # Impact.ro
Potrivit unui sondaj realizat de IRES, aproape 70% dintre români spun că au fost nevoiți să reducă cheltuielile din cauza scumpirilor. Altfel spus, românii nu că strâng doar cureaua, ci o recalibrează lunar, în funcție […]
00:30
Primăria Municipiului București organizează anul acesta trei târguri de Crăciun. La cât îl solicităm, Moș Crăciun o să ne ceară și el pensie specială # Impact.ro
Primăria Capitalei, prin CREART, a decis că un singur târg de Crăciun nu mai ajunge pentru cât entuziasm administrativ are Bucureștiul. Așa că anul acesta vom avea trei: în Piața Constituției, la Universitate și pe […]
12 noiembrie 2025
22:10
Bulgaria a depășit România la puterea de cumpărare. Poate și pentru că au prețurile mult mai mici, așa cum am văzut pe litoralul lor # Impact.ro
Datele publicate în noiembrie 2025 arată că puterea de cumpărare standard (PCS) în Bulgaria este de 13.079 de euro, uşor peste cea din România, care ajunge la 13.023 de euro. Grecia rămâne în urmă, cu […]
19:50
ANAF va cere sechestru pe casa în care locuiesc Klaus și Carmen Iohannis la Sibiu. Ghinion la dublu, în cuplu! # Impact.ro
Agenția Națională
14:50
Șeful Armatei cere ca românii să aibă provizii pentru 72 de ore. Multor români nu le ajunge salariul atâta timp # Impact.ro
Șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad, le-a recomandat românilor să aibă în casă provizii pentru cel puțin 72 de ore, în eventualitatea unei crize majore sau a unei situații de urgență. Ministerul Apărării […] The post Șeful Armatei cere ca românii să aibă provizii pentru 72 de ore. Multor români nu le ajunge salariul atâta timp appeared first on IMPACT.ro.
12:40
Compozitorul Horia Moculescu a murit miercuri la vârsta de 88 de ani. Dan Negru anunță pe pagina de Facebook decesul compozitorului și transmite un mesaj în memoria acestuia. „Horia Moculescu a fost unul dintre primii […] The post Horia Moculescu a murit la vârsta de 88 de ani appeared first on IMPACT.ro.
11:40
Rușii și-au prezentat primul robot umanoid. Acesta a căzut după doar 15 secunde, semn că vodca era bună # Impact.ro
La Moscova a avut loc lansarea mult-anunțată a primului robot umanoid rus, denumit „AIdol” și creat pentru a demonstra „suveranitate tehnologică”. La doar aproximativ 15 secunde după intrarea pe scenă, robotul și-a pierdut echilibrul și […] The post Rușii și-au prezentat primul robot umanoid. Acesta a căzut după doar 15 secunde, semn că vodca era bună appeared first on IMPACT.ro.
07:50
2025 ATP Finals: Jannik Sinner – Alexander Zverev, meci contând pentru Grupa Bjorn Borg de la Turneul Campionilor 2025, este programat, miercuri, 12 noiembrie 2025, de la ora 21:30, la Pala Alpitour din Torino, Italia, […] The post 2025 ATP Finals: Jannik Sinner vs Alexander Zverev – Miza pe liderul mondial appeared first on IMPACT.ro.
