A fost descoperită cea mai veche gheață din lume. Mai rămâne de găsit și cel mai vechi whisky ca să fie fericit și domnul Băsescu
Impact.ro, 13 noiembrie 2025 02:20
O echipă internațională de cercetători a anunțat descoperirea celei mai vechi ghețuri de pe planetă: un bloc de gheață vechi de șase milioane de ani, găsit în Antarctica. În interiorul ei s-ar afla bule de […]
Acum 2 ore
02:20
A fost descoperită cea mai veche gheață din lume. Mai rămâne de găsit și cel mai vechi whisky ca să fie fericit și domnul Băsescu # Impact.ro
O echipă internațională de cercetători a anunțat descoperirea celei mai vechi ghețuri de pe planetă: un bloc de gheață vechi de șase milioane de ani, găsit în Antarctica. În interiorul ei s-ar afla bule de […]
01:40
România, în negocieri cu alte state pentru a suplini plecarea militarilor americani. Să sperăm că nu cu Rusia! # Impact.ro
Președintele Nicușor Dan a confirmat că România poartă discuții cu mai multe state partenere pentru a compensa eventualul gol lăsat de retragerea militarilor americani. În traducere liberă: încercăm să găsim alți prieteni înainte să ne […]
Acum 4 ore
01:00
Românii au început să strângă masiv cureaua. Cei care încă nu și-au dus cureaua la amanet # Impact.ro
Potrivit unui sondaj realizat de IRES, aproape 70% dintre români spun că au fost nevoiți să reducă cheltuielile din cauza scumpirilor. Altfel spus, românii nu că strâng doar cureaua, ci o recalibrează lunar, în funcție […]
00:30
Primăria Municipiului București organizează anul acesta trei târguri de Crăciun. La cât îl solicităm, Moș Crăciun o să ne ceară și el pensie specială # Impact.ro
Primăria Capitalei, prin CREART, a decis că un singur târg de Crăciun nu mai ajunge pentru cât entuziasm administrativ are Bucureștiul. Așa că anul acesta vom avea trei: în Piața Constituției, la Universitate și pe […]
Acum 6 ore
22:10
Bulgaria a depășit România la puterea de cumpărare. Poate și pentru că au prețurile mult mai mici, așa cum am văzut pe litoralul lor # Impact.ro
Datele publicate în noiembrie 2025 arată că puterea de cumpărare standard (PCS) în Bulgaria este de 13.079 de euro, uşor peste cea din România, care ajunge la 13.023 de euro. Grecia rămâne în urmă, cu […]
Acum 8 ore
19:50
ANAF va cere sechestru pe casa în care locuiesc Klaus și Carmen Iohannis la Sibiu. Ghinion la dublu, în cuplu! # Impact.ro
Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) pregăteşte, pentru începutul săptămânii viitoare, acţiunea de recuperare a unui prejudiciu estimat la aproximativ un milion de euro de la Klaus Iohannis și Carmen Iohannis. Suma reprezintă chirii încasate […]
Acum 12 ore
14:50
Șeful Armatei cere ca românii să aibă provizii pentru 72 de ore. Multor români nu le ajunge salariul atâta timp # Impact.ro
Șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad, le-a recomandat românilor să aibă în casă provizii pentru cel puțin 72 de ore, în eventualitatea unei crize majore sau a unei situații de urgență. Ministerul Apărării […]
Acum 24 ore
12:40
Compozitorul Horia Moculescu a murit miercuri la vârsta de 88 de ani. Dan Negru anunță pe pagina de Facebook decesul compozitorului și transmite un mesaj în memoria acestuia. „Horia Moculescu a fost unul dintre primii […]
11:40
Rușii și-au prezentat primul robot umanoid. Acesta a căzut după doar 15 secunde, semn că vodca era bună # Impact.ro
La Moscova a avut loc lansarea mult-anunțată a primului robot umanoid rus, denumit „AIdol" și creat pentru a demonstra „suveranitate tehnologică". La doar aproximativ 15 secunde după intrarea pe scenă, robotul și-a pierdut echilibrul și […]
07:50
2025 ATP Finals: Jannik Sinner – Alexander Zverev, meci contând pentru Grupa Bjorn Borg de la Turneul Campionilor 2025, este programat, miercuri, 12 noiembrie 2025, de la ora 21:30, la Pala Alpitour din Torino, Italia, […]
07:40
2025 ATP Finals: Ben Shelton – Felix Auger-Aliassime, meci contând pentru Grupa Bkorn Borg de la Turneul Campionilor 2025, este programat, mkiercuri, 12 noiembrie 2025, de la ora 21:30, la Pala Alpitour din Torino, Italia, […]
Ieri
02:00
Târgurile de Crăciun din România se vor deschide la mijlocul lunii noiembrie. Târziu. Trebuiau deschise din august # Impact.ro
Târgurile de Crăciun din România se vor deschide la mijlocul lunii noiembrie. O veste care i-a bulversat complet pe români, aceștia fiind convinși că, dacă nu aud „All I Want for Christmas" în supermarket până […]
00:50
Proprietarii de bolizi de lux, verificați la venituri de ANAF. Divele cărora nu le plac tipii cu Skoda Octavia i-au verificat deja # Impact.ro
ANAF a anunțat că începe controalele la persoanele care conduc bolizi de lux, dar declară venituri modeste. Autoritățile vor să afle cum reușesc unii români, cu salariul minim, să alimenteze un Lamborghini cu rezervor cât […]
11 noiembrie 2025
20:30
Proiect de lege: viteză maximă de doar 25 km/h pentru trotinete. Să vezi că se întoarce lumea la BMW! # Impact.ro
Parlamentarii discută un proiect de lege care propune ca trotinetele electrice să fie încadrate clar: viteză maximă 25 km/h, vârstă minimă 16 ani pentru utilizare și poliță RCA obligatorie pentru vehiculele de acest tip. Dacă […]
20:00
Exclusiv! Azi președintele Nicușor Dan a respins de la promulgare modificarea Legei plajelor, pe motiv de neconstituționalitate # Impact.ro
Așa cum am publicat în urmă cu câteva săptămâni, modificările aduse "legii plajelor", Proiectul de lege nr 219/2025, sunt neconstituționale. Legea a fost propusă de deputatul Daniel Georgescu, fost primar al localității Limanu și avea […]
18:50
Prețul motorinei a depășit pragul de 8 lei/litru. Prețul poate să scadă doar dacă se face litrul mai mic # Impact.ro
Motorina a trecut din nou pragul psihologic de 8 lei pe litru în mai multe benzinării din țară, semn că și carburantul s-a hotărât să țină pasul cu inflația. Explicațiile oficiale sunt aceleași ca de […]
18:10
Republica Moldova a raportat o creștere spectaculoasă a numărului de turiști: peste 55% în 2024 și aproape 45% în prima jumătate din 2025. Se pare că vecinii noștri au descoperit rețeta succesului: servicii decente, vin […]
18:00
Se plănuiește introducerea orelor de educație digitală în școli. Inclusiv în școlile, tot mai numeroase, care nu au hârtie igienică la baie # Impact.ro
Autoritățile propun ca disciplina „Educație Digitală" să fie introdusă în curriculumul școlar, pentru a le oferi elevilor instrumente de înțelegere a algoritmilor, rețelelor sociale și manipulării online. Pe hârtie, inițiativa e lăudabilă: copiii ar putea […]
17:50
ANAF a găsit obligații fiscale nedeclarate la un cântăreț de manele care momentan dă dedicații în arestul din Italia # Impact.ro
ANAF a descoperit venituri nedeclarate de peste 1,6 milioane de lei la un cunoscut cântăreț de manele. Surse spun că ar fi vorba de Dani Mocanu, care, între timp, a fost arestat la Napoli, unde […]
16:10
Călin Georgescu, nevoit să vină la Judecătorie cu limuzina, deoarece acolo nu are unde să își lege calul # Impact.ro
Domnul Călin Georgescu a avut astăzi primul termen în procesul în care este acuzat de propagandă legionară. Sau ceva de genul acesta, oricum. Mai puțin important în context. Se ocupă de asta procurorii, avocații, instanțele, […]
13:30
Decizia Oanei Gheorghiu de a rămâne membru cu drept de vot într-o organizație neguvernamentală după numirea în Executiv nu este o incompatibilitate, dar a pus „Dăruiește Viață" într-o situație „vulnerabilă", a declarat Carmen Uscatu, cofondator […]
13:10
Meteorologii anunță că vin ninsorile în București, astfel încât să ne putem pregăti cât mai bine să ne ia iarna prin surprindere # Impact.ro
Specialiștii indică faptul că Bucureștiul ar putea vedea primii fulgi spre 28–29 noiembrie, când temperaturile maxime vor coborî pe la 5-6 °C, iar minimele se vor apropia de 0. Până atunci, avem parte de o […]
10:10
2025 ATP Finals: Lorenzo Musetti – Alex de Minaur, meci contând pentru Grupa Jimmy Connors de la Turneul Campionilor 2025, este programat, marţi, 10 noiembrie 2025, de la ora 21:30, la Pala Alpitour din Torino, […]
10:00
2025 ATP Finals: Carlos Alcaraz – Taylor Fritz, meci contând pentru Grupa Jimmy Connors de la Turneul Campionilor 2025, este programat, marţi, 11 noiembrie 2025, de la ora 15:00, la Pala Alpitour din Torino, Italia, […]
Mai mult de 2 zile în urmă
02:00
Amenzile rutiere vor avea cod QR, ca să poată fi plătite direct cu telefonul. Telefonul la care vorbești în timp ce conduci… # Impact.ro
Un nou regulament aduce o măsură care pare desprinsă din viitor: procesele-verbale pentru contravenții rutiere vor include un cod QR sau cod de bare, astfel încât amenda să poată fi achitată direct din aplicația băncii. […]
01:30
România are al doilea cel mai mare declin din UE la vânzări de alimente. Însă compensăm prin menţinerea pensiilor speciale # Impact.ro
Conform datelor publicate de Eurostat, România a înregistrat o scădere de -4,5% în vânzările cu amănuntul pentru alimente, băuturi şi tutun în septembrie 2025, plasând-se pe locul al doilea în UE ca severitate a declinului […]
01:00
Fiica unui primar din Argeș a primit cadou la majorat un Mercedes de 150.000 de euro. Pe vremea noastră, ne întrebau când ne angajăm # Impact.ro
La majoratul fiicei primarului comunei Poiana Lacului, judeţul Argeş, a fost adus un Mercedes GLE 63 AMG în valoare de aproximativ 150.000 de euro. Evenimentul a inclus peste 300 de invitaţi, declaraţii oficiale despre „un […]
00:50
Asaltul pușculițelor: bulgarii merg la magazine cu borcane pline cu monede de care vor să scape înaintea trecerii la euro # Impact.ro
Bulgarii s-au grăbit să-și golească pușculițele înainte de trecerea la moneda unică europeană. În supermarketuri, oamenii vin cu borcane pline de monede, încercând să scape de mărunțișul care nu va mai avea valoare după adoptarea […]
10 noiembrie 2025
23:10
România este pregătită energetic pentru iarnă. Nu mai rămâne decât să ne ia prin surprindere venirea iernii # Impact.ro
Autoritățile anunță că România intră în sezonul rece cu stocurile de gaze naturale umplute în proporţie de 96%, rezerva în lacurile energetice peste 2.400 GWh (aproximativ 74% din capacitate) şi cu stocuri de cărbune mai […]
22:10
Un Boeing 737 va fi transformat într-un hotel de lux la Râșnov. Hai că dintr-un avion nu mai plecase nimeni cu prosopul! # Impact.ro
Un fost avion Boeing scos din funcțiune a fost transportat de la București până în zona Râșnov-Bran pentru a fi transformat într-o unitate de cazare exclusivistă. Traficul din capitală a dat „stop" când camionul agabaritic […]
21:20
Elon Musk prevede că banii vor dispărea. Eu prevăd asta după fiecare salariu și nu mă dă nimeni la ziar! # Impact.ro
Elon Musk a afirmat recent că sistemul valutar tradițional ar putea fi înlocuit: spune că într-o bună zi banii așa cum îi ştim vor „dispărea", iar economia viitorului va funcționa după alte criterii, precum energia […]
20:10
Dani Mocanu și fratele lui au fost prinși în Italia, dar nu vor să fie aduși în țară fiindcă s-a mărit TVA-ul la cărți # Impact.ro
Manelistul Dani Mocanu și fratele său au fost arestați în localitatea Casola di Napoli, după ce pe numele lor fuseseră emise mandate de executare a pedepsei pentru tentativă de omor. Practic, s-au mutat în Italia […]
13:10
Mita de 1.500.000 euro pe care a promis-o pesedistul Marius Isăilă ministrului Apărării era pentru o afacere mai mult decât dubioasă. E vorba de o rețea care furniza armament și muniție rusească, prin Kazahstan. Practic, […]
06:10
2025 ATP Finals: Lorenzo Musetti – Taylor Fritz, meci contând pentru Grupa Jimmy Connors de la Turneul Campionilor 2025, este programat, luni, 10 noiembrie 2025, de la ora 15:00, la Pala Alpitour din Torino, Italia, […]
01:40
România numără peste 8,6 milioane de câini și pisici, potrivit datelor recente. Cu alte cuvinte, aproape fiecare familie are cel puțin un animal de companie și o cheltuială lunară care variază între 150 și 400 […]
00:20
Rafinăriile din Rusia vor amesteca alcool în benzină, din cauza crizei de combustibili. În sfârșit, vodca la pompă! # Impact.ro
Rusia a găsit soluția perfectă la criza de combustibili: să toarne alcool în benzină. Guvernul a aprobat amestecul de etanol în carburanți, astfel încât șoferii ruși să poată merge mai departe – dacă nu cu […]
9 noiembrie 2025
21:40
Donald Trump anunță că va da fiecărui american câte 2 000 de dolari. Slab! Să dea case de 35 000 de euro dacă e bazat # Impact.ro
Donald Trump a declarat pe platforma sa că majoritatea americanilor vor primi cel puțin 2 000 de dolari, finanțați din veniturile generate de tarifele vamale impuse de administrația sa. Promisiunea sună ca o replică modernă la […]
20:40
Soțiile pot păstra numele din timpul căsătoriei după divorț fără să ceară consimțământul fostului. În sfârșit, o veste bună și pentru doamna Șoșoacă # Impact.ro
Un proiect de lege inițiat de parlamentari USR și PNL propune ca, în cazul divorțului, soția să își poată păstra numele de familie dobândit în timpul căsătoriei fără a mai avea nevoie de acordul fostului […]
20:30
Valea Oltului: șoferii și‑au curățat singuri drumul de pietre. Ar putea să își facă singuri și autostradă # Impact.ro
Pe DN7, în Valea Oltului, mai mulți șoferi au oprit spontan și au curățat carosabilul de pietrele căzute pe versanţi, după ce autorităţile au întârziat intervenţia. În lipsa utilajelor, s‑au folosit mănuşi, lopeţi şi spirit […]
20:20
Cea mai scumpă „parcare” din București: 4.000 lei amendă pentru șoferii care opresc pe zona hașurată cu linii galbene. # Impact.ro
Bucureștiul a introdus un marcaj galben special: o zonă hașurată în intersecții aglomerate care e menită să rămână liberă. Oprirea pe acest marcaj e interzisă, iar șoferii care nu respectă regula riscă amenzi de până […]
19:10
România, singura ţară din Europa care atrage mai puţini turiști străini decât în comunism. Deși turismul românesc nu a prea ieșit din comunism… # Impact.ro
România se menține în topul negativ al Europei: potrivit ANAT, țara noastră atrage mai puțini turiști străini decât în perioada comunistă. Surpriza nu e chiar atât de mare pentru cei care cunosc turismul românesc: multe […]
19:00
Românii au demonstrat din nou că „austeritate" e doar un cuvânt din vocabularul Guvernului, nu și din coșul lor de cumpărături. De Black Friday, s-au înregistrat vânzări record, de parcă salariile crescuseră odată cu prețurile. […]
10:10
Hermannstadt – FCSB, meci contând pentru etapa a 16-a din campionatul României, este programat, duminică, 9 noiembrie 2025, de la ora 20:30, pe Stadion
09:50
Universitatea Craiova – UTA Arad , meci contând pentru etapa a 16-a din campionatul României, este programat, sâmbătă, 9 noiembrie 2025, de la ora 17:30, pe Stadionul Ion Oblemenco, şi va fi transmis în direct […] The post SuperLiga: Universitatea Craiova vs UTA Arad – Victoria, obligatorie pentru olteni appeared first on IMPACT.ro.
00:30
O companie care a trecut la săptămâna de lucru de patru zile raportează o creștere a producției. Dacă era la noi, la stat… # Impact.ro
Dacă era la noi, la stat, se putea suspecta că s-a furat mai puțin. Din fericire, e în Olanda, la privat, și angajații chiar lucrează mai eficient. Compania AFAS, cu sediul în Leusden, a anunțat […] The post O companie care a trecut la săptămâna de lucru de patru zile raportează o creștere a producției. Dacă era la noi, la stat… appeared first on IMPACT.ro.
00:00
Bulgaria a introdus obligativitatea achitării pe loc a amenzilor rutiere pentru șoferii din alte țări. Oare vom putea ajunge la vară în Grecia prin Serbia? # Impact.ro
Bulgaria introduce o regulă care deja sparie gândul: dacă eşti şofer din România şi vrei să mergi spre Grecia prin Bulgaria, fii pregătit de plată, că amenda te poate opri. Oficialii bulgari spun că amenzile […] The post Bulgaria a introdus obligativitatea achitării pe loc a amenzilor rutiere pentru șoferii din alte țări. Oare vom putea ajunge la vară în Grecia prin Serbia? appeared first on IMPACT.ro.
8 noiembrie 2025
23:40
ANAF anunță că va efectua controale la peste 80 de firme care organizează nunți. Se fură mireasa și nu se achită TVA # Impact.ro
ANAF a anunțat că, începând de luni, va efectua controale la peste 80 de firme care organizează nunți, botezuri și alte evenimente. Inspectorii fiscali s-au prins, în sfârșit, că nu doar mirii „se combină” la […] The post ANAF anunță că va efectua controale la peste 80 de firme care organizează nunți. Se fură mireasa și nu se achită TVA appeared first on IMPACT.ro.
23:30
Acţionarii Tesla i-au aprobat lui Elon Musk cel mai mare pachet salarial înregistrat vreodată: 1.000 de miliarde de dolari. La bonuri de masă l-au sărit # Impact.ro
Elon Musk a primit undă verde de la acţionarii Tesla pentru un pachet salarial de 1.000 de miliarde de dolari, adică mai mult decât PIB-ul unor ţări care încă mai merg la budă in fundul […] The post Acţionarii Tesla i-au aprobat lui Elon Musk cel mai mare pachet salarial înregistrat vreodată: 1.000 de miliarde de dolari. La bonuri de masă l-au sărit appeared first on IMPACT.ro.
23:00
Economistul-şef al BNR susține că „ne apropiem de nivelul de trai din Vest”. Sigur că da! Ca preţuri, l-am şi depăşit # Impact.ro
Potrivit lui Valentin Lazea, economia României a ajuns la aproximativ 78% din media UE în ceea ce priveşte PIB-ul pe locuitor, iar consumul individual efectiv este aproape de 88% din media UE. Pe de altă […] The post Economistul-şef al BNR susține că „ne apropiem de nivelul de trai din Vest”. Sigur că da! Ca preţuri, l-am şi depăşit appeared first on IMPACT.ro.
22:40
Dani Mocanu a fugit din țară înainte de condamnare. Speră să facă studiile la Yale, în loc de Rahova # Impact.ro
Manelistul Dani Mocanu este de negăsit după ce a fost condamnat definitiv la 4 ani „universitari”, adică de închisoare. Polițiștii l-au căutat acasă, dar artistul pare că a plecat deja într-un turneu internațional fără bilet […] The post Dani Mocanu a fugit din țară înainte de condamnare. Speră să facă studiile la Yale, în loc de Rahova appeared first on IMPACT.ro.
