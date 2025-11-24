Autostrada A0, aproape să închidă inelul Bucureștiului: cât mai avem de așteptat și pe ce loturi se lucrează acum (Video)

Am putea circula curând un pic mai ușor pe șoselele din Capitală – inclusiv pe Drumul Național de Centură al Bucureștiului (DNCB) – dacă se inaugurează toate loturile din A0 – autostrada de aproape 1 miliard de lei, care va înconjura orașul. În acest articol vă arătăm pe ce porțiuni se circulă deja și care … The post Autostrada A0, aproape să închidă inelul Bucureștiului: cât mai avem de așteptat și pe ce loturi se lucrează acum (Video) appeared first on spotmedia.ro.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de SportMedia