Planul lui Trump – o strategie pentru compromis sau capitulare?
SportMedia, 24 noiembrie 2025 02:30
În timp ce președintele Zelenski și aliații săi europeni au ales cu grijă formulările folosite în reacțiile publice la Planul de Pace al SUA, în culise este foarte probabil ca multe dintre propunerile acestuia să-i fi îngrozit, în special ideea cedării unor teritorii suplimentare și limitarea dimensiunii armatei ucrainene. Dar dacă acesta era, de fapt, …
• • •
Acum 2 ore
02:30
Descoperită în 2005, planeta HD 189733 b continuă să fascineze astronomii, noi detalii ieșind la iveală despre exoplaneta violentă și turbulentă, aflată la 64 de milioane de ani-lumină distanță, în constelația Vulpecula. NASA a descoperit recent că pe planeta albastră, cu temperaturi care ajung și la 1.093 de grade Celsius, vânturile ajung și la 7.200 …
02:30
Nouă strategie în lupta cu diabetul: eliminarea celulelor îmbătrânite. Ce-au descoperit oamenii de știință # SportMedia
Un studiu realizat pe șoareci vine cu un rezultat îmbucurător: eliminarea celulelor îmbătrânite din vasele de sânge a îmbunătățit controlul glicemiei în cazul rozătoarelor, sugerând că senoliticele, un tip de medicament folosit, ar putea ajuta la tratarea diabetului. Cercetarea arată că îndepărtarea celulelor senescente (îmbătrânite), cunoscute și ca „celule zombie", din vasele de sânge poate …
02:30
În timp ce președintele Zelenski și aliații săi europeni au ales cu grijă formulările folosite în reacțiile publice la Planul de Pace al SUA, în culise este foarte probabil ca multe dintre propunerile acestuia să-i fi îngrozit, în special ideea cedării unor teritorii suplimentare și limitarea dimensiunii armatei ucrainene. Dar dacă acesta era, de fapt, …
02:30
Autostrada A0, aproape să închidă inelul Bucureștiului: cât mai avem de așteptat și pe ce loturi se lucrează acum (Video) # SportMedia
Am putea circula curând un pic mai ușor pe șoselele din Capitală – inclusiv pe Drumul Național de Centură al Bucureștiului (DNCB) – dacă se inaugurează toate loturile din A0 – autostrada de aproape 1 miliard de lei, care va înconjura orașul. În acest articol vă arătăm pe ce porțiuni se circulă deja și care …
02:30
Cine va decide câștigătorul în București: Votul util vs potențialul Ancăi Alexandrescu, care tot crește – Analiză video # SportMedia
"Oamenii mai bine îmbrăcați, mai citiți, spun că votează cu Ciucu, iar amărâții cu Anca Alexandrescu", mi-a povestit o doamnă în jur de 50 de ani, care făcea parte dintr-o echipă de campanie a PSD, care împărțea pliante cu Daniel Băluță. Femeia a refuzat să se identifice de teamă să nu-și piardă jobul, care-i aducea …
Acum 4 ore
00:30
CFR Cluj s-a impus acasă în derbiul feroviar cu Rapid București, lidera campionatului, scor 3-0, în runda curentă de Liga 1, etapa cu numărul 17, a doua din returul sezonului regular. Primele două goluri au fost reușite de Andrei Cordea, în minutele 48 și 71, Cordea fiind un fost mijlocaș de la FCSB. Korenica a …
Acum 6 ore
22:30
Ciucu răspunde acuzațiilor că manipulează cu sondaje: Bolojan a cerut să nu mai cumpărăm protecție. PNL nu mai coafează realitatea # SportMedia
Candidatul PNL la Primăria Capitalei, Ciprian Ciucu, susține că acuzațiile că ar manipula prin sondaje, aduse de Vlad Voiculescu, nu se susțin. Sondajul la care s-a referit Voiculescu nu este comandat de partid, iar PNL nu mai folosește „practici din trecut", spune Ciucu. „Acest sondaj la care face referire Vlad Voiculescu nu este un sondaj …
22:30
Contrapropunerea Europei la planul SUA pentru Ucraina: 24 vs 28 – diferențe majore privind armata, teritoriile și garanțiile de securitate # SportMedia
Liderii europeni au formulat o contrapropunere detaliată la planul american de pace pentru Ucraina – o versiune revizuită, mult mai favorabilă Kievului, care modifică substanțial prevederile considerate „inacceptabile" din planul în 28 de puncte propus de administrația Trump. Documentul, consultat de Reuters și confirmat de surse diplomatice europene, a fost pregătit de grupul E3 – …
Acum 8 ore
20:30
Două persoane au fost rănite duminică după-amiază, în Petroșani, după ce au căzut într-o groapă formată brusc în asfalt, pe strada Funicularului. Groapa avea aproximativ un metru adâncime și un diametru de 80 de centimetri. Potrivit ISU Hunedoara, apelul la 112 anunța că două persoane au dispărut în urma cedării carosabilului. La fața locului au …
20:30
Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a anunțat duminica aceasta că, luni, ar urma să aibă o convorbire telefonică cu omologul său rus Vladimir Putin pentru a discuta despre eforturile de pace privind Ucraina, adăugând că îi va propune relansarea transportului cerealelor, în condiții de siguranță, prin Marea Neagră. Turcia va face tot posibilul pentru a …
20:30
Alanyaspor, echipa unde joacă românii Ianis Hagi și Umit Akdag, a fost învinsă cu scorul de 2-1 de către gruparea Kasimpașa, în etapa cu numărul 13 din Superlig. La gazde, românii Umit Akdag (22 de ani) și Ianis Hagi (26 de ani) au fost integraliști. După ce a impresionat înainte de pauza prilejuită echipelor naționale, …
20:30
România câștigă clar Trofeul Carpați și merge cu un moral excelent la Campionatul Mondial de handbal # SportMedia
Naționala de handbal feminin antrenată de Ovidiu Mihăilă a realizat încă un test excepțional la Trofeul Carpați, pe care l-a câștigat în aceste zile într-o manieră categorică. Echipa națională a României a trecut de Austria duminică seara, scor 37-28, la Bistrița, în TeraPlast Arena, în al treilea meci de la „Trofeul Carpați", ultimul test înainte …
20:30
Horoscop zilnic pentru 24 noiembrie 2025.
20:30
Horoscop pentru săptămâna 24 - 30 noiembrie 2025.
Acum 12 ore
18:30
Germania vrea cea mai puternică armată din Europa. Dar tinerii nu văd asta cu ochi buni: „Am o altă viață în minte” # SportMedia
Cancelarul german Friedrich Merz a promis în acest an că va construi „cea mai puternică armată din Europa", un obiectiv dificil pentru o țară ale cărei forțe armate au fost neglijate ani întregi. Guvernul de coaliție speră că un proiect de lege agreat săptămâna trecută va transforma acest obiectiv în realitate, mai ales în contextul …
18:30
Superliga face loc pregătirii cruciale de dinainte de barajul cu Turcia. Anunțul șefilor LPF # SportMedia
România se va pregăti intens pentru barajul de calificare la World Cup 2026 cu Turcia, meci care va avea loc în deplasare pe 26 martie. Iar la nivel intern se poate lua o decizie deosebită, aceea de a se anula o întreagă etapă de Liga 1, pentru ca Mircea Lucescu să aibă timp să pregătească …
18:30
Arme „care atacă creierul”. Cercetătorii avertizează că nu mai sunt doar science-fiction # SportMedia
Armele capabile să influențeze direct conștiința, comportamentul sau memoria umană nu mai aparțin literaturii SF, ci unui viitor care se apropie periculos de repede, avertizează doi cercetători britanici. The Guardian scrie că Michael Crowley și Malcolm Dando, experți în securitate și neuroștiințe la Universitatea din Bradford, urmează să publice o carte considerată un „semnal de …
18:30
Managerul general de la FCSB Mihai Stoica a numit vinovații după acest semieșec al campioanei României, scor 1-1 acasă cu cei de la Petrolul Ploiești, în runda curentă de Liga 1. FCSB s-a încurcat acasă pe Arena Națională cu prahovenii, bifând acum al doilea egal consecutiv din Superliga. Iar problemele sunt mari, căci roș-albaștrii sunt …
16:30
Preşedintele Nicuşor Dan anunţă că a promulgat noua lege care introduce sancţiuni între 5.000 şi 25.000 de lei pentru comercianţii care nu respectă obligaţia de a înlocui produsele achiziţionate – fizic sau online – atunci când cumpărătorul constată o neconformitate în cel mult 30 de zile de la cumpărare. „Am promulgat săptămâna aceasta legea care …
16:30
Daniel Bîrligea, pe picior de plecare de la FCSB. Ce club a demarat negocierile pentru atacant # SportMedia
FCSB trece prin momente delicate în campionat, acolo unde se află foarte departe de play-off chiar și acum, deși suntem la începutul returului sezonului regular din Superliga. Atacantul central Daniel Bîrligea, 25 de ani, venit vara trecută de la CFR Cluj, poate fi obiectul unui transfer important în următoarea iarnă. Numele lui deja a fost …
16:30
Un nou jucător poate apărea în vizorul lui Mircea Lucescu pentru barajul cu Turcia către World Cup # SportMedia
România va evolua anul viitor în barajul către Cupa Mondială cu Turcia pe 26 martie, cel mai probabil la Istanbul, iar în aceste zile un nou jucător de fotbal posibil să fi apărut pe radarul lui Mircea Lucescu. Vom înfrunta otomanii în semifinala barajului de calificare, urmând ca, dacă vom învinge, să jucam din nou …
Acum 24 ore
14:30
Șoc în Formula 1! Ambii piloți McLaren au fost descalificați din cursa de la Las Vegas. Cum se schimbă clasamentul # SportMedia
Marele Premiu de Formula 1 din Las Vegas a fost câștigat de olandezul Max Verstappen (Red Bull), care rămâne în cărți pentru un nou titlu de campion mondial, asta după ce ultima decizie FIA a șocat Marele Circ. E vorba de descalificarea ambilor piloți McLaren, Oscar Piastri și Lando Norris, din cauza uzurii excesive a …
14:30
Locurile din Capitală unde se respiră cel mai toxic aer. Soluția pentru a limita poluarea # SportMedia
Introducerea zonelor cu emisii reduse (Low Emission Zones – LEZ) în București ar putea avea un impact semnificativ asupra calității aerului. Este concluzia rezultată în urma campaniei de măsurare a poluării generate de trafic, derulată între 4 și 6 noiembrie de asociațiile 2Celsius și Deutsche Umwelthilfe (DUH), în parteneriat cu Ecopolis. Măsura ar restricționa circulația …
14:30
CFR Cluj se află departe de locurile de play-off după un început de sezon catastrofal, departe de pretențiile fostei multiple campioane a României. Duminică, înainte de marele derbi cu Rapid București, lidera campionatului, de la ora 20,30, patronul Neluțu Varga le-a dat jucătorilor antrenați de Daniel Pancu o veste excelentă. CFR Cluj nu mai e …
12:30
O uriașă companie de investiții e gata să preia activele Lukoil din străinătate, inclusiv pe cele din România # SportMedia
Conglomeratul International Holding Company (IHC), o uriașă companie de investiții din Abu Dhabi, a confirmat că a notificat Departamentul Trezoreriei SUA în legătură cu interesul său pentru achiziţionarea activelor internaţionale ale gigantului petrolier rus Lukoil, aflate în prezent în proces de vânzare din cauza sancţiunilor americane, transmite Reuters. Printre active se află și rafinăria Petrotel …
12:30
Pacienții din zona Moldovei au de acum acces la angiograf de ultimă generație. Prima operație a fost transmisă live # SportMedia
La Oneşti, în județul Bacău, pacienții au la dispoziție acum și un angiograf. Sute de oameni bolnavi din zona Moldovei scapă de corvoada unei programări la marile centrele universitare din ţară. Erau nevoiți să aștepte și câteva luni. Noul aparat a fost inaugurat cu prima operație de montare de stent, transmisă în direct. Primul pacient …
12:30
Italia și Spania, cele două mari forțe ale tenisului mondial, vor lupta duminică la Bologna, în finala Cupei Davis, fără cei doi mari rivali Jannick Sinner și Carlos Alcaraz, ambii accidentați. Italia va disputa a treia finală consecutivă de Cupa Davis din istorie, fiind de două ori la rând câștigătoarea Salatierei de Argint. Fără cei …
12:30
Bursa de la București pierde aproape 15 miliarde de lei într-o săptămână. Companiile cu cele mai mari scăderi # SportMedia
Bursa de Valori București (BVB) a pierdut 14,89 miliarde de lei la capitalizare, respectiv 3,04%, în această săptămână, în timp ce valoarea tranzacțiilor cu acțiuni a crescut cu 80,62%, în comparație cu săptămâna anterioară, potrivit datelor publicate de BVB. Capitalizarea bursieră a ajuns la 474,59 miliarde de lei, în perioada 17-21 noiembrie 2025, în scădere …
12:30
Vremea până la sfârșitul lunii noiembrie. Meteorologii anunță la cât vor ajunge temperaturile # SportMedia
Finalul de noiembrie aduce variații semnificative de temperatură în toată țara. După un episod mai rece, cu lapoviță și ninsoare la munte, vremea se va încălzi treptat din 25 noiembrie, urmând ca spre sfârșitul lunii valorile termice să revină la nivelurile obișnuite pentru perioada respectivă, potrivit prognozei ANM valabile până la 30 noiembrie. 23-24 noiembrie: …
12:30
Roger Federer, dispus să facă o singură excepție pentru un jucător special: „I-aș fi manager!” # SportMedia
Chiar dacă a declarat în multiple rânduri că nu dorește să se apuce de antrenorat, marele elvețian Roger Federer declară că este dispus să facă o singură excepție în acest sens, pentru un jucător deosebit. Singura excepție pe care Federer, fostul mare lider mondial, câștigător a 20 de trofee de Mare Șlem, ar face-o, ar …
12:30
Decizia radicală luată de șeici după ce Cosmin Olăroiu a ratat calificarea la Campionatul Mondial # SportMedia
Cosmin Olăroiu, selecționer pe banca Emiratelor Arabe Unite, a ratat recent calificarea la barajul intercontinental pentru World Cup 2026, după o partidă dramatică, disputată la Basra în Irak. Gazd
12:30
Presa din Serbia face o analiză dură a lui FCSB, înainte de duelul din Europa League: Mult peste ei # SportMedia
FCSB va evolua joi seara în grupa principală de Europa League, în deplasare, una infernală, pe Marakana belgrădeană, contra celor de la Steaua Roșie Belgrad, campioana din țara vecină. Iar campioana noastră își continuă forma foarte slabă, ajungând acum în Liga 1 la două egaluri consecutive. După acest nou semieșec, sârbii au făcut o analiză … The post Presa din Serbia face o analiză dură a lui FCSB, înainte de duelul din Europa League: Mult peste ei appeared first on spotmedia.ro.
10:30
Conducerea celor de la FCSB își critică dur jucătorii după un nou semieșec în Liga 1: „Niciodată n-am pățit așa ceva” # SportMedia
FCSB s-a încurcat din nou în Superliga, remizând pe teren propriu cu cei de la Petrolul Ploiești, scor 1‑1 pe Arena Națională. Gazdele, campioana en-titre, încă sunt departe de play-off, bifând acum al doilea egal consecutiv, după un meci anemic în repriza secundă. Latifundiarul Gigi Becali și-a găsit cu greu cuvintele și a declarat că … The post Conducerea celor de la FCSB își critică dur jucătorii după un nou semieșec în Liga 1: „Niciodată n-am pățit așa ceva” appeared first on spotmedia.ro.
10:30
Petrolul Ploiești s-a bucurat să o încurce pe campioana FCSB, sâmbătă seara în deplasarea din runda curentă de Superliga, scor 1-1. FCSB este în continuare la patru puncte distanță de primele 6, însă petroliștii preferă o altă grupare de top în primele 6, e drept că mai degrabă din motive pecuniare. Președintele Claudiu Tudor a … The post Calcule complicate pentru play-off: Pe cine vrea Petrolul în top 6 din Liga 1 appeared first on spotmedia.ro.
10:30
Dennis Man, huiduit în Olanda, la fiecare atingere de balon. Cum l-a numit presa batavă # SportMedia
Mijlocașul român Dennis Man, de la PSV Eindhoven, nu a trecut prin clipe frumoase la ultimul meci de campionat câștigat de echipa sa, scor 1-0 în deplasarea de la NAC Breda. Jucătorul de 27 de ani nu a avut cea mai bună zi în acest meci, din runda cu numărul 13 din Eredivisie. Extrema română … The post Dennis Man, huiduit în Olanda, la fiecare atingere de balon. Cum l-a numit presa batavă appeared first on spotmedia.ro.
10:30
Ziua 1369 Pokrovsk și Myrnohrad, la un pas de încercuire. Kievul lovește o centrală de lângă Moscova. Exporturile de armament ale Rusiei, în colaps # SportMedia
În ziua 1369 de război, Rusia a intensificat atacurile asupra zonelor rezidențiale din estul și centrul Ucrainei, iar luptele din Donbas se apropie de un punct critic. La Dnipro, dronele rusești au provocat incendii în clădiri de locuințe, soldate cu mai mulți răniți. În același timp, Pokrovsk și Myrnohrad din regiunea Donbas riscă să fie … The post Ziua 1369 Pokrovsk și Myrnohrad, la un pas de încercuire. Kievul lovește o centrală de lângă Moscova. Exporturile de armament ale Rusiei, în colaps appeared first on spotmedia.ro.
10:30
Întorși din drum în trecut, Charalambous și Pintilii par să aibă totuși soarta pecetluită la FCSB: „Au cu siguranță vina lor” # SportMedia
FCSB pare să stea pe un butoi cu pulbere de la reluarea returului sezonului regular din Superliga. Cu două egaluri bifate consecutiv, 3-3 cu Sibiul și 1-1 aseară, acasă, pe Arena Națională, cu Petrolul, gruparea roș-albastră e departe de play-off, fiind la patru puncte de Farul, care se pot transforma cu ușurință în șapte lungimi. … The post Întorși din drum în trecut, Charalambous și Pintilii par să aibă totuși soarta pecetluită la FCSB: „Au cu siguranță vina lor” appeared first on spotmedia.ro.
08:20
ANAF nu se lasă până nu recuperează milionul de euro de la soții Iohannis: Vom face demersurile legale # SportMedia
Șeful ANAF, Adrian Nica, anunță că instituția nu renunță la demersurile pentru recuperarea despăgubirilor datorate de fostul președinte Klaus Iohannis pentru lipsa de folosință a cotei de jumătate dintr-un imobil din centrul Sibiului. Tribunalul Sibiu a respins cererea de instituire a sechestrului, însă Fiscul va continua procedurile după publicarea motivării. „Noi nu o să facem … The post ANAF nu se lasă până nu recuperează milionul de euro de la soții Iohannis: Vom face demersurile legale appeared first on spotmedia.ro.
08:20
Aeroportul din Eindhoven și-a suspendat zborurile, după ce „mai multe drone” au survolat zona # SportMedia
Traficul aerian la aeroportul din Eindhoven, Țările de Jos, a fost suspendat sâmbătă seara după observarea „mai multor drone”, a anunţat ministrul olandez al Apărării, Ruben Brekelmans, potrivit Le Figaro. „Traficul aerian civil şi militar este, prin urmare, suspendat. Mijloacele anti-drone ale Apărării sunt gata să intervină”, a declarat ministrul în social media, precizând că … The post Aeroportul din Eindhoven și-a suspendat zborurile, după ce „mai multe drone” au survolat zona appeared first on spotmedia.ro.
08:20
Legea privind materialele explozive a fost modificată, iar folosirea petardelor devine, practic, interzisă pentru cetățeni. După ani în care sute de persoane au ajuns la spital cu răni provocate de obiecte pirotehnice, autoritățile limitează drastic accesul la aceste articole. Singurele produse ce mai pot fi cumpărate de persoanele fizice sunt artificiile de brad și articolele … The post Amendă de 7.500 de lei dacă folosești petarde. Ce articole pirotehnice rămân legale appeared first on spotmedia.ro.
04:20
Cine rămâne în afara noilor reguli? Patru categorii de „speciali” vor încasa în continuare pensia integrală și salariul # SportMedia
Ministerul Muncii a pus în transparență decizională proiectul de lege care modifică regimul cumulului pensiei speciale cu salariul în sistemul public. Regula generală este simplă: dacă o persoană primește o pensie specială (necontributivă) și se angajează din nou la stat, aceasta va încasa doar 15% din pensie pe durata angajării, salariul fiind încasat integral. Totuși, … The post Cine rămâne în afara noilor reguli? Patru categorii de „speciali” vor încasa în continuare pensia integrală și salariul appeared first on spotmedia.ro.
Ieri
02:20
Cei mai fericiți oameni au trei tipuri de prieteni „esențiali” în viața lor, spune un cercetător. Mulți dintre noi ne măsurăm prieteniile în funcție de profunzime sau cantitate: Am destui prieteni apropiați? Îmi răspund la mesaje? Mă plac? Dar, după ce a petrecut ultimii 15 ani studiind fericirea, Jessica Weiss a învățat că atunci când … The post Expert: Cei mai fericiți oameni au 3 tipuri de prieteni pe care se pot baza appeared first on spotmedia.ro.
02:20
Aeroporturile europene se confruntă cu o creștere fără precedent a incidentelor provocate de drone. Traficul aerian ajunge să fie blocat uneori ore întregi. În vreme ce autoritățile investighează cauzele, tot mai mulți oficiali europeni sugerează că fenomenul ar putea face parte dintr-o strategie de război hibrid menită să destabilizeze continentul. Întrebarea de bază care se … The post De ce se închid aeroporturile atunci când apar drone appeared first on spotmedia.ro.
02:20
14 metode simple de a reduce stresul. Ce spun specialiștii că se întâmplă dacă ții un cub de gheață sau dacă te scuturi ca un cățel # SportMedia
Aproape fiecare dintre noi se confruntă cu stresul într-o formă sau alta în viața de zi cu zi, chiar și psihoterapeuții. Iată câteva tehnici împărtășite de specialiști pentru gestionarea stresului și a momentelor dificile, unele folosite chiar de ei înșiși. „Când suntem stresați, corpul nostru trece prin schimbări fiziologice ca parte a reacției de luptă … The post 14 metode simple de a reduce stresul. Ce spun specialiștii că se întâmplă dacă ții un cub de gheață sau dacă te scuturi ca un cățel appeared first on spotmedia.ro.
02:20
În țara condusă de un fost actor, lupta anticorupție a devenit un serial gen Netflix: Operațiunea Midas, un fel de „Narcos” # SportMedia
Agențiile anticorupție din țară au adoptat o abordare inedită pentru a dezvălui un scandal care a atins cercul apropiat al președintelui Volodimir Zelenski. Se pare că au dat lovitura. Videoclipurile au fost difuzate pe rețelele de socializare aproape ca un serial de pe o platformă de streaming. Cu momente de suspans, explozii, intrigi și un … The post În țara condusă de un fost actor, lupta anticorupție a devenit un serial gen Netflix: Operațiunea Midas, un fel de „Narcos” appeared first on spotmedia.ro.
00:20
FCSB a terminat la egalitate, scor 1-1, cu Petrolul Ploiești, în etapa a 17-a din Superliga. FCSB a început meciul într-un sistem ultraofensiv, fără niciun închizător, și a deschis scorul în minutul 11, prin puștiul Stoian, cu un șut deviat. Tot printr-un șut deviat a egalat și Petrolul la două minute după pauză, trimis de … The post Superliga: FCSB se împiedică de Petrolul appeared first on spotmedia.ro.
00:20
Sunt 510 controale în derulare la marile companii. Șeful ANAF: „Indicatorii de risc arată steaguri roșii” # SportMedia
ANAF are în prezent 510 controale fiscale în derulare la marii contribuabili, toate fiind declanșate în urma unor analize de risc generate prin sistemele digitale ale ANAF. Primele rezultate ale acestor verificări vor fi prezentate săptămâna viitoare. „Nu avem un robot care să descopere fraudele. Sunt mai mulți indicatori de risc implementați la nivelul ANAF … The post Sunt 510 controale în derulare la marile companii. Șeful ANAF: „Indicatorii de risc arată steaguri roșii” appeared first on spotmedia.ro.
00:20
Comunicarea este felul în care iubirea prinde glas. Două persoane ajung un cuplu nu doar pentru că se plac și se aleg, ci pentru că reușesc să se înțeleagă, să se asculte, să își răspundă și să rămână conectate chiar și atunci când tensiunile sau distanțele apar. Psihoterapia adleriană pornește de la o realitate simplă … The post Comunicarea în cuplu în epoca tehnologiei și a inteligenței artificiale appeared first on spotmedia.ro.
22 noiembrie 2025
22:20
Europa, cursă contra-cronometru pentru o alternativă la planul lui Trump pentru Ucraina # SportMedia
Planul de pace în 28 de puncte negociat între administrația Trump și Rusia domină discuțiile de la summitul G20 din Africa de Sud. Liderii europeni se află într-o cursă contra-cronometru pentru a formula o contra-propunere pe care să o transmită Washingtonului, în încercarea de a readuce Ucraina la masa deciziilor și de a reechilibra un … The post Europa, cursă contra-cronometru pentru o alternativă la planul lui Trump pentru Ucraina appeared first on spotmedia.ro.
22:20
Întâlniri cruciale, duminică, la Geneva pe planul de pace pentru Ucraina. Trump: „Nu, nici pe departe” nu este oferta finală # SportMedia
Geneva devine duminică centrul negocierilor internaționale pe tema războiului din Ucraina, în contextul în care oficiali americani, europeni și ucraineni se reunesc pentru prima discuție extinsă asupra planului de pace în 28 de puncte propus de președintele american Donald Trump. Formatul întâlnirilor este încă fluid, dar surse multiple confirmă participarea actorilor-cheie. Franța, Germania și Regatul … The post Întâlniri cruciale, duminică, la Geneva pe planul de pace pentru Ucraina. Trump: „Nu, nici pe departe” nu este oferta finală appeared first on spotmedia.ro.
